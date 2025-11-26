Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao - VIDEO

ProTV.md, 26 noiembrie 2025 22:50

Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao - VIDEO

Acum 5 minute
23:10
Atac armat în apropiere de Casa Albă. Doi soldați din Garda Națională au fost împușcați. Un suspect arestat. Mesajul lui Donald Trump - VIDEO ProTV.md
Acum 15 minute
23:00
Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv devine gratuită: termen-limită – 31 decembrie 2025 ProTV.md
Acum 30 minute
22:50
Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao - VIDEO ProTV.md
22:50
FIFA, foarte blândă cu Ronaldo! Decizia controversată luată de forul mondial - VIDEO ProTV.md
22:50
Scenă șocantă pe terenul de fotbal feminin: o jucătoare irlandeză își aruncă adversara peste cap într-un procedeu de judo, este eliminată imediat, iar Federația engleză cere o suspendare drastică - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
22:40
Benfica, Juventus și formația din Belgia - Royale Union au reușit victorii în deplasare, în etapa de ieri - VIDEO ProTV.md
22:30
Borussia Dortmund face spectacol total în Liga Campionilor: victorie categorică 4–0 cu Villarreal - VIDEO ProTV.md
22:30
Etapă decisivă în negocierile pentru pace: emisarul SUA merge la Moscova pentru discuții cu Putin, în timp ce Kievul se pregătește de întrevederea cu secretarul Armatei Americane - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
21:30
Casa Albă începe pregătirile pentru sărbători: doi curcani grațiați de Trump și uriașul brad de Crăciun pregătit pentru Prima Doamnă și copiii din toate colțurile Americii - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
21:10
Hotelul Național, securizat doar pe jumătate: după moartea fetiței de 13 ani, Primăria montează gratii și camere, însă oamenii din zonă avertizează că accesul rămâne deschis - VIDEO ProTV.md
21:00
Hotelul Național, securizat doar pe jumătate: după moartea fetiței de 13 ani, Primăria montează gratii și 24 de camere, însă oamenii din zonă avertizează că accesul rămâne deschis pe unele laturi - VIDEO ProTV.md
21:00
De Ziua României, Documente.md lansează „Ziua Soluțiilor”: consultații gratuite pentru toți cei care își doresc cetățenie și acte românești, inclusiv în dosarele complicate - VIDEO ProTV.md
20:30
Compensațiile la căldură vor fi mai mici în această iarnă: ministrul Muncii confirmă reducerea plafonului maxim, dar evită să anunțe suma exactă - VIDEO ProTV.md
20:20
Vitezoman oprit de polițiști în capitală: conducea cu peste 150 kilometri pe oră - FOTO ProTV.md
20:20
Ucraina recâștigă centrul orașului Pokrovsk: gara, colegiul pedagogic și piața centrală eliberate, în timp ce luptele continuă - VIDEO ProTV.md
20:00
Imagini apocaliptice din Hong Kong: opt zgârie-nori cu circa două mii de apartamente în flăcări, cel puțin 13 morți și bilanț în continuă creștere - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 26.11.2025 ProTV.md
19:30
Cazul camionului cu muniții escaladează: șeful IGP confirmă reținerea organizatorului, Carp denunță o breșă la frontieră și anunță demisii: „Vom vedea dacă vameșii au fost în cunoștință de cauză” - VIDEO ProTV.md
19:30
Acum 6 ore
19:10
Singura rafinărie de petrol a Serbiei își oprește complet activitatea: sancțiunile americane împotriva petrolului rusesc lasă uzina fără țiței și provoacă tensiuni energetice în regiune - VIDEO ProTV.md
19:10
Parisul, surprins de primul episod hibernal: un strat fin de zăpadă a îmbrăcat orașul într-un tablou feeric de sfârșit de noiembrie - VIDEO ProTV.md
18:00
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto ProTV.md
17:50
Calendarul cu Vladimir Putin pentru 2026. Mesajul propagandistic al liderului rus: „Granița Rusiei nu se termină niciodată” ProTV.md
17:50
Dronele ucrainenilor au devenit coșmarul industriei petroliere ruse. Importurile de benzină din Belarus au crescut de 50 de ori ProTV.md
17:40
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil” ProTV.md
17:30
AFD își consolidează sprijinul pentru Republica Moldova: investiții în energie verde, irigații, eficiență energetică și reforme structurale ProTV.md
17:20
De la 1 ianuarie 2026, artiștii moldoveni vor avea acces la finanțări europene prin Programul „Europa Creativă” ProTV.md
Acum 8 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 26.11.2025 ProTV.md
16:50
Moldova și Qatar își amplifică parteneriatul: investiții strategice, noi oportunități economice și perspectiva unei curse directe Chișinău–Doha - FOTO ProTV.md
16:40
Guvernul extinde Programul „Curtea Europeană”: încă 380 de curți din Chișinău vor fi modernizate, investiții totale depășind 1,7 miliarde de lei ProTV.md
16:00
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, după ce a fost convocat la MAE: „Multe operațiuni se desfășoară sub steaguri false și se fac multe încercări de a deteriora relațiile Rusiei cu Moldova" - VIDEO ProTV.md
15:40
Vor urma demisii, după cazul camionului cu armament depistat la frontiera Leușeni-Albița. Lilian Carp: „Vom vedea ce va arăta rezultatul anchetei" ProTV.md
15:20
Serviciile consulare la Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel - suspendate temporar. Motivul invocat de instituție ProTV.md
Acum 12 ore
15:10
MAE, după convocarea ambasadorului Oleg Ozerov: I-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone - VIDEO ProTV.md
15:10
Reacția consilierului lui Vladimir Putin după scurgerile conversațiilor sale cu trimisul american: „Este inacceptabil” ProTV.md
14:50
MAE, după convocarea ambasadorului Oleg Ozerov: I-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone - FOTO ProTV.md
14:30
Încă o persoană - reținută în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița. Declarațiile șefului IGP - VIDEO ProTV.md
14:20
Drona rusească căzută într-o localitate din Florești - adusă în fața sediului MAE pentru a-i fi prezentată ambasadorul Rusiei la Chișinău - FOTO ProTV.md
14:10
Drona căzută într-o localitate din Florești - adusă în fața sediului MAE pentru a-i fi prezentată ambasadorul Rusiei la Chișinău - FOTO ProTV.md
13:40
13 răniți după ce un tramvai a deraiat, în Düsseldorf. 9 oameni au ajuns la spital ProTV.md
13:40
Reacția ministrului Energiei, după ce peste 30 de mii de persoane s-au plâns că au primit facturi mai mari la gaz - VIDEO ProTV.md
13:30
Audieri parlamentare pe tema camionului cu muniții depistat la vamal Leușeni-Albița: Participă șefii de la SIS, IGP și Serviciul Vamal ProTV.md
13:20
Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată ProTV.md
13:00
Noapte de coșmar în Zaporojie: Rusia atacă cu drone și rachete, 19 persoane rănite și pagube semnificative ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 26.11.2025 ProTV.md
12:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
12:30
Inspecție „pe neașteptate” la un operator de distribuție a gazelor naturale. Ce spune Consiliul Concurenței ProTV.md
12:30
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul” ProTV.md
12:30
LIVE. Cinci zgârie nori au luat foc în Hong Kong într-un complex cu 2.000 de apartamente. Mulți oameni sunt prinși în turnurile în flăcări ProTV.md
12:20
Percheziții la doi bărbați din Chișinău și Strășeni. Sunt cercetați pentru falsificarea actelor de identitate și a permiselor de conducere românești - VIDEO ProTV.md
