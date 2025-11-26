Audieri parlamentare pe tema camionului cu muniții depistat la vamal Leușeni-Albița: Participă șefii de la SIS, IGP și Serviciul Vamal

ProTV.md, 26 noiembrie 2025 13:30

Audieri parlamentare pe tema camionului cu muniții depistat la vamal Leușeni-Albița: Participă șefii de la SIS, IGP și Serviciul Vamal

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
13:40
13 răniți după ce un tramvai a deraiat, în Düsseldorf. 9 oameni au ajuns la spital ProTV.md
13 răniți după ce un tramvai a deraiat, în Düsseldorf. 9 oameni au ajuns la spital
13:40
Reacția ministrului Energiei, după ce peste 30 de mii de persoane s-au plâns că au primit facturi mai mari la gaz - VIDEO ProTV.md
Reacția ministrului Energiei, după ce peste 30 de mii de persoane s-au plâns că au primit facturi mai mari la gaz - VIDEO
Acum 30 minute
13:30
Audieri parlamentare pe tema camionului cu muniții depistat la vamal Leușeni-Albița: Participă șefii de la SIS, IGP și Serviciul Vamal ProTV.md
Audieri parlamentare pe tema camionului cu muniții depistat la vamal Leușeni-Albița: Participă șefii de la SIS, IGP și Serviciul Vamal
13:20
Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată ProTV.md
Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată
Acum o oră
13:00
Noapte de coșmar în Zaporojie: Rusia atacă cu drone și rachete, 19 persoane rănite și pagube semnificative ProTV.md
Noapte de coșmar în Zaporojie: Rusia atacă cu drone și rachete, 19 persoane rănite și pagube semnificative
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 26.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 26.11.2025
Acum 2 ore
12:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Inspecție „pe neașteptate” la un operator de distribuție a gazelor naturale. Ce spune Consiliul Concurenței ProTV.md
Inspecție „pe neașteptate” la un operator de distribuție a gazelor naturale. Ce spune Consiliul Concurenței
12:30
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul” ProTV.md
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul”
12:30
LIVE. Cinci zgârie nori au luat foc în Hong Kong într-un complex cu 2.000 de apartamente. Mulți oameni sunt prinși în turnurile în flăcări ProTV.md
LIVE. Cinci zgârie nori au luat foc în Hong Kong într-un complex cu 2.000 de apartamente. Mulți oameni sunt prinși în turnurile în flăcări
12:20
Percheziții la doi bărbați din Chișinău și Strășeni. Sunt cercetați pentru falsificarea actelor de identitate și a permiselor de conducere românești - VIDEO ProTV.md
Percheziții la doi bărbați din Chișinău și Strășeni. Sunt cercetați pentru falsificarea actelor de identitate și a permiselor de conducere românești - VIDEO
12:10
Două mașini s-au ciocnit, pe o stradă din capitală. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO ProTV.md
Două mașini s-au ciocnit, pe o stradă din capitală. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
Acum 4 ore
11:50
Constantin Țuțu - adus la Judecătoria Buiucani: Își va spune ultimul cuvânt în dosarul de îmbogățire ilicită. Ce declarații a făcut acesta înaintea ședinței de judecată - VIDEO ProTV.md
Constantin Țuțu - adus la Judecătoria Buiucani: Își va spune ultimul cuvânt în dosarul de îmbogățire ilicită. Ce declarații a făcut acesta înaintea ședinței de judecată - VIDEO
11:40
Incendiu din cauza unei țigări, la Ceadîr-Lunga. Un bărbat a reușit să iasă din locuința sa cuprinsă de flăcări - VIDEO ProTV.md
Incendiu din cauza unei țigări, la Ceadîr-Lunga. Un bărbat a reușit să iasă din locuința sa cuprinsă de flăcări - VIDEO
11:30
Un bărbat, prins cu droguri în valoare de zeci de mii de lei. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO ProTV.md
Un bărbat, prins cu droguri în valoare de zeci de mii de lei. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO
11:20
Demisii la Guvern. Șeful al Inspectoratului de Mediu, directorul adjunct de la ANTA și un secretar de stat pleacă din funcții ProTV.md
Demisii la Guvern. Șeful al Inspectoratului de Mediu, directorul adjunct de la ANTA și un secretar de stat pleacă din funcții
10:50
Ședința Guvernului Republicii Moldova. Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 - aprobat de miniștri - VIDEO ProTV.md
Ședința Guvernului Republicii Moldova. Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 - aprobat de miniștri - VIDEO
10:50
Flacăra olimpică de la Milano 2026 va fi aprinsă miercuri. Traseul sportivilor ProTV.md
Flacăra olimpică de la Milano 2026 va fi aprinsă miercuri. Traseul sportivilor
10:30
Turneul celor Patru Trambuline va avea şi o întrecere feminină din ediţia 2026/2027: "E minunat că se întâmplă în sfârșit!" ProTV.md
Turneul celor Patru Trambuline va avea şi o întrecere feminină din ediţia 2026/2027: "E minunat că se întâmplă în sfârșit!"
10:20
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 - aprobat de miniștri ProTV.md
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 - aprobat de miniștri
10:20
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții ProTV.md
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții
10:10
Eden este o poveste unică, un simbol al confortului modern și al calității superioare. ProTV.md
Eden este o poveste unică, un simbol al confortului modern și al calității superioare.
10:10
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova ProTV.md
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova
10:10
FIFA, foarte blândă cu Ronaldo! Decizia controversată luată de forul mondial ProTV.md
FIFA, foarte blândă cu Ronaldo! Decizia controversată luată de forul mondial
10:00
Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao ProTV.md
Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao
Acum 6 ore
09:50
„Nu este din depozitul de la Cobasna.” Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul de la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii ProTV.md
„Nu este din depozitul de la Cobasna.” Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul de la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii
09:50
Companiile aeriene restricționează acum utilizarea acestui dispozitiv la bord: „Nu mai este permis peste tot” ProTV.md
Companiile aeriene restricționează acum utilizarea acestui dispozitiv la bord: „Nu mai este permis peste tot”
09:40
Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul de la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii ProTV.md
Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul de la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii
09:40
Șeful NATO spune că planul pentru pace al SUA pentru Ucraina încă necesită negocieri substanțiale ProTV.md
Șeful NATO spune că planul pentru pace al SUA pentru Ucraina încă necesită negocieri substanțiale
09:30
Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii ProTV.md
Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii
09:20
„Cadou” de 20 de miliarde de dolari de la Vladimir Putin pentru Xi Jinping. Cum a devenit Rusia „darul nesperat” pentru China ProTV.md
„Cadou” de 20 de miliarde de dolari de la Vladimir Putin pentru Xi Jinping. Cum a devenit Rusia „darul nesperat” pentru China
09:10
Trei persoane acuzate de spionaj economic în favoarea Rusiei au fost arestate în Paris ProTV.md
Trei persoane acuzate de spionaj economic în favoarea Rusiei au fost arestate în Paris
09:00
STENOGRAMĂ Cum a discutat emisarul lui Trump cu un consilier-cheie al lui Putin despre Ucraina: „Dacă putem rezolva problema, toată lumea va sări în sus de bucurie” ProTV.md
STENOGRAMĂ Cum a discutat emisarul lui Trump cu un consilier-cheie al lui Putin despre Ucraina: „Dacă putem rezolva problema, toată lumea va sări în sus de bucurie”
08:50
„Ecouri din 1938”: Experții avertizează că planul inițial al lui Trump pentru pace în Ucraina ar submina securitatea Europei ProTV.md
„Ecouri din 1938”: Experții avertizează că planul inițial al lui Trump pentru pace în Ucraina ar submina securitatea Europei
08:50
Jordan Bardella, liderul extremei drepte din Franța, a fost atacat cu făină la un târg agricol - VIDEO ProTV.md
Jordan Bardella, liderul extremei drepte din Franța, a fost atacat cu făină la un târg agricol - VIDEO
08:30
Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile, de negăsit ProTV.md
Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile, de negăsit
08:30
Curs valutar BNM pentru 26 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 26 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Cer variabil. Fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil. Fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:20
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar” ProTV.md
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Acum 24 ore
23:40
„Doar câteva puncte de dezacord rămase”. Trump, anunț despre stadiul discuțiilor pentru încheierea războiului din Ucraina și perspectiva întâlnirii cu Zelenski și Putin ProTV.md
„Doar câteva puncte de dezacord rămase”. Trump, anunț despre stadiul discuțiilor pentru încheierea războiului din Ucraina și perspectiva întâlnirii cu Zelenski și Putin
23:30
Drumarii, mobilizați prin Serviciul 112 pentru intervenții rapide în situații ce pot afecta siguranța circulației rutiere ProTV.md
Drumarii, mobilizați prin Serviciul 112 pentru intervenții rapide în situații ce pot afecta siguranța circulației rutiere
23:20
Tinerii luptători moldoveni de stil greco-roman își testează abilitățile la Florești: campionat internațional cu participanți din România, Ucraina și Armenia - VIDEO ProTV.md
Tinerii luptători moldoveni de stil greco-roman își testează abilitățile la Florești: campionat internațional cu participanți din România, Ucraina și Armenia - VIDEO
23:10
Coș incredibil de la mijlocul terenului în ultima secundă: Nikola Jokić scrie istorie cu aruncarea sa fabuloasă în NBA - VIDEO ProTV.md
Coș incredibil de la mijlocul terenului în ultima secundă: Nikola Jokić scrie istorie cu aruncarea sa fabuloasă în NBA - VIDEO
23:00
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z” a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Poliția anunță că aparatul este de fabricație rusească și că nu avea explozibil - VIDEO ProTV.md
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z” a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Poliția anunță că aparatul este de fabricație rusească și că nu avea explozibil - VIDEO
23:00
În superioritate numerică timp de 75 de minute, Man United suferă o înfrângere jenantă pe teren propriu - VIDEO ProTV.md
În superioritate numerică timp de 75 de minute, Man United suferă o înfrângere jenantă pe teren propriu - VIDEO
23:00
A sprintat aproape tot terenul și a încheiat cu un salt acrobatic: jucătorul Buffalo Bills reușește unul dintre cele mai spectaculoase touchdown-uri ale sezonului NFL - VIDEO ProTV.md
A sprintat aproape tot terenul și a încheiat cu un salt acrobatic: jucătorul Buffalo Bills reușește unul dintre cele mai spectaculoase touchdown-uri ale sezonului NFL - VIDEO
23:00
Performanță remarcabilă pentru judo-ul moldovenesc: Lotul național de cadeți cucerește șapte medalii la Cupa Europeană, iar Nelu Malic devine campion la 55 kg - VIDEO ProTV.md
Performanță remarcabilă pentru judo-ul moldovenesc: Lotul național de cadeți cucerește șapte medalii la Cupa Europeană, iar Nelu Malic devine campion la 55 kg - VIDEO
22:50
Cel mai rapid penalty acordat în istoria Serie A! Mingea abia fusese pusă în joc - VIDEO ProTV.md
Cel mai rapid penalty acordat în istoria Serie A! Mingea abia fusese pusă în joc - VIDEO
22:50
Planul de pace pentru Ucraina avansează cu sprijinul SUA: Kievul consideră unele propuneri corecte, dar Zelenski spune că punctele sensibile trebuie discutate direct cu președintele Donald Trump - VIDEO ProTV.md
Planul de pace pentru Ucraina avansează cu sprijinul SUA: Kievul consideră unele propuneri corecte, dar Zelenski spune că punctele sensibile trebuie discutate direct cu președintele Donald Trump - VIDEO
22:40
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA împotriva primarului capitalei prin care îl învinuesc că vrea să-și legalizeze peste 200 de milioane de lei care nu sunt prevăzute în buget - VIDEO ProTV.md
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA împotriva primarului capitalei prin care îl învinuesc că vrea să-și legalizeze peste 200 de milioane de lei care nu sunt prevăzute în buget - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.