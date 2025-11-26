null
ProTV.md, 26 noiembrie 2025 19:30
null
Acum 5 minute
20:00
Imagini apocaliptice din Hong Kong: opt zgârie-nori cu circa două mii de apartamente în flăcări, cel puțin 13 morți și bilanț în continuă creștere - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 26.11.2025
Acum o oră
19:30
Cazul camionului cu muniții escaladează: șeful IGP confirmă reținerea organizatorului, Carp denunță o breșă la frontieră și anunță demisii: „Vom vedea dacă vameșii au fost în cunoștință de cauză” - VIDEO
19:10
Singura rafinărie de petrol a Serbiei își oprește complet activitatea: sancțiunile americane împotriva petrolului rusesc lasă uzina fără țiței și provoacă tensiuni energetice în regiune - VIDEO
19:10
Parisul, surprins de primul episod hibernal: un strat fin de zăpadă a îmbrăcat orașul într-un tablou feeric de sfârșit de noiembrie - VIDEO
Acum 4 ore
18:00
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto
17:50
Calendarul cu Vladimir Putin pentru 2026. Mesajul propagandistic al liderului rus: „Granița Rusiei nu se termină niciodată”
17:50
Dronele ucrainenilor au devenit coșmarul industriei petroliere ruse. Importurile de benzină din Belarus au crescut de 50 de ori
17:40
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil”
17:30
AFD își consolidează sprijinul pentru Republica Moldova: investiții în energie verde, irigații, eficiență energetică și reforme structurale
17:20
De la 1 ianuarie 2026, artiștii moldoveni vor avea acces la finanțări europene prin Programul „Europa Creativă”
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 26.11.2025
16:50
Moldova și Qatar își amplifică parteneriatul: investiții strategice, noi oportunități economice și perspectiva unei curse directe Chișinău–Doha - FOTO
16:40
Guvernul extinde Programul „Curtea Europeană”: încă 380 de curți din Chișinău vor fi modernizate, investiții totale depășind 1,7 miliarde de lei
Acum 6 ore
16:00
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, după ce a fost convocat la MAE: „Multe operațiuni se desfășoară sub steaguri false și se fac multe încercări de a deteriora relațiile Rusiei cu Moldova" - VIDEO
15:40
Vor urma demisii, după cazul camionului cu armament depistat la frontiera Leușeni-Albița. Lilian Carp: „Vom vedea ce va arăta rezultatul anchetei"
15:20
Serviciile consulare la Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel - suspendate temporar. Motivul invocat de instituție
15:10
MAE, după convocarea ambasadorului Oleg Ozerov: I-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone - VIDEO
15:10
Reacția consilierului lui Vladimir Putin după scurgerile conversațiilor sale cu trimisul american: „Este inacceptabil”
14:50
MAE, după convocarea ambasadorului Oleg Ozerov: I-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone - FOTO
14:30
Încă o persoană - reținută în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița. Declarațiile șefului IGP - VIDEO
14:20
Drona rusească căzută într-o localitate din Florești - adusă în fața sediului MAE pentru a-i fi prezentată ambasadorul Rusiei la Chișinău - FOTO
14:10
Drona căzută într-o localitate din Florești - adusă în fața sediului MAE pentru a-i fi prezentată ambasadorul Rusiei la Chișinău - FOTO
Acum 8 ore
13:40
13 răniți după ce un tramvai a deraiat, în Düsseldorf. 9 oameni au ajuns la spital
13:40
Reacția ministrului Energiei, după ce peste 30 de mii de persoane s-au plâns că au primit facturi mai mari la gaz - VIDEO
13:30
Audieri parlamentare pe tema camionului cu muniții depistat la vamal Leușeni-Albița: Participă șefii de la SIS, IGP și Serviciul Vamal
13:20
Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată
13:00
Noapte de coșmar în Zaporojie: Rusia atacă cu drone și rachete, 19 persoane rănite și pagube semnificative
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 26.11.2025
12:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Inspecție „pe neașteptate” la un operator de distribuție a gazelor naturale. Ce spune Consiliul Concurenței
12:30
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul”
12:30
LIVE. Cinci zgârie nori au luat foc în Hong Kong într-un complex cu 2.000 de apartamente. Mulți oameni sunt prinși în turnurile în flăcări
12:20
Percheziții la doi bărbați din Chișinău și Strășeni. Sunt cercetați pentru falsificarea actelor de identitate și a permiselor de conducere românești - VIDEO
12:10
Două mașini s-au ciocnit, pe o stradă din capitală. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
Acum 12 ore
11:50
Constantin Țuțu - adus la Judecătoria Buiucani: Își va spune ultimul cuvânt în dosarul de îmbogățire ilicită. Ce declarații a făcut acesta înaintea ședinței de judecată - VIDEO
11:40
Incendiu din cauza unei țigări, la Ceadîr-Lunga. Un bărbat a reușit să iasă din locuința sa cuprinsă de flăcări - VIDEO
11:30
Un bărbat, prins cu droguri în valoare de zeci de mii de lei. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO
11:20
Demisii la Guvern. Șeful al Inspectoratului de Mediu, directorul adjunct de la ANTA și un secretar de stat pleacă din funcții
10:50
Ședința Guvernului Republicii Moldova. Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 - aprobat de miniștri - VIDEO
10:50
Flacăra olimpică de la Milano 2026 va fi aprinsă miercuri. Traseul sportivilor
10:30
Turneul celor Patru Trambuline va avea şi o întrecere feminină din ediţia 2026/2027: "E minunat că se întâmplă în sfârșit!"
10:20
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 - aprobat de miniștri
10:20
10:10
10:10
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova
10:10
FIFA, foarte blândă cu Ronaldo! Decizia controversată luată de forul mondial
10:00
Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao
09:50
„Nu este din depozitul de la Cobasna.” Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul de la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii
