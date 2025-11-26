Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 26.11.2025
ProTV.md, 26 noiembrie 2025 13:00
Acum 5 minute
13:20
Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată
Acum 30 minute
13:00
Noapte de coșmar în Zaporojie: Rusia atacă cu drone și rachete, 19 persoane rănite și pagube semnificative
13:00
Acum o oră
12:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Inspecție „pe neașteptate” la un operator de distribuție a gazelor naturale. Ce spune Consiliul Concurenței
12:30
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul”
12:30
LIVE. Cinci zgârie nori au luat foc în Hong Kong într-un complex cu 2.000 de apartamente. Mulți oameni sunt prinși în turnurile în flăcări
Acum 2 ore
12:20
Percheziții la doi bărbați din Chișinău și Strășeni. Sunt cercetați pentru falsificarea actelor de identitate și a permiselor de conducere românești - VIDEO
12:10
Două mașini s-au ciocnit, pe o stradă din capitală. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
11:50
Constantin Țuțu - adus la Judecătoria Buiucani: Își va spune ultimul cuvânt în dosarul de îmbogățire ilicită. Ce declarații a făcut acesta înaintea ședinței de judecată - VIDEO
11:40
Incendiu din cauza unei țigări, la Ceadîr-Lunga. Un bărbat a reușit să iasă din locuința sa cuprinsă de flăcări - VIDEO
11:30
Un bărbat, prins cu droguri în valoare de zeci de mii de lei. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO
Acum 4 ore
11:20
Demisii la Guvern. Șeful al Inspectoratului de Mediu, directorul adjunct de la ANTA și un secretar de stat pleacă din funcții
10:50
Ședința Guvernului Republicii Moldova. Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 - aprobat de miniștri - VIDEO
10:50
Flacăra olimpică de la Milano 2026 va fi aprinsă miercuri. Traseul sportivilor
10:30
Turneul celor Patru Trambuline va avea şi o întrecere feminină din ediţia 2026/2027: "E minunat că se întâmplă în sfârșit!"
10:20
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 - aprobat de miniștri
10:20
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții
10:10
Eden este o poveste unică, un simbol al confortului modern și al calității superioare.
10:10
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova
10:10
FIFA, foarte blândă cu Ronaldo! Decizia controversată luată de forul mondial
10:00
Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao
09:50
„Nu este din depozitul de la Cobasna.” Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul de la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii
09:50
Companiile aeriene restricționează acum utilizarea acestui dispozitiv la bord: „Nu mai este permis peste tot”
09:40
Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul de la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii
09:40
Șeful NATO spune că planul pentru pace al SUA pentru Ucraina încă necesită negocieri substanțiale
09:30
Cum a ajuns în Moldova armamentul depistat în camionul la vama Leușeni-Albița. Procuratura Generală vine cu detalii
Acum 6 ore
09:20
„Cadou” de 20 de miliarde de dolari de la Vladimir Putin pentru Xi Jinping. Cum a devenit Rusia „darul nesperat” pentru China
09:10
Trei persoane acuzate de spionaj economic în favoarea Rusiei au fost arestate în Paris
09:00
STENOGRAMĂ Cum a discutat emisarul lui Trump cu un consilier-cheie al lui Putin despre Ucraina: „Dacă putem rezolva problema, toată lumea va sări în sus de bucurie”
08:50
„Ecouri din 1938”: Experții avertizează că planul inițial al lui Trump pentru pace în Ucraina ar submina securitatea Europei
08:50
Jordan Bardella, liderul extremei drepte din Franța, a fost atacat cu făină la un târg agricol - VIDEO
08:30
Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile, de negăsit
08:30
Curs valutar BNM pentru 26 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Cer variabil. Fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:20
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Acum 24 ore
23:40
„Doar câteva puncte de dezacord rămase”. Trump, anunț despre stadiul discuțiilor pentru încheierea războiului din Ucraina și perspectiva întâlnirii cu Zelenski și Putin
23:30
Drumarii, mobilizați prin Serviciul 112 pentru intervenții rapide în situații ce pot afecta siguranța circulației rutiere
23:20
Tinerii luptători moldoveni de stil greco-roman își testează abilitățile la Florești: campionat internațional cu participanți din România, Ucraina și Armenia - VIDEO
23:10
Coș incredibil de la mijlocul terenului în ultima secundă: Nikola Jokić scrie istorie cu aruncarea sa fabuloasă în NBA - VIDEO
23:00
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z” a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Poliția anunță că aparatul este de fabricație rusească și că nu avea explozibil - VIDEO
23:00
În superioritate numerică timp de 75 de minute, Man United suferă o înfrângere jenantă pe teren propriu - VIDEO
23:00
A sprintat aproape tot terenul și a încheiat cu un salt acrobatic: jucătorul Buffalo Bills reușește unul dintre cele mai spectaculoase touchdown-uri ale sezonului NFL - VIDEO
23:00
Performanță remarcabilă pentru judo-ul moldovenesc: Lotul național de cadeți cucerește șapte medalii la Cupa Europeană, iar Nelu Malic devine campion la 55 kg - VIDEO
22:50
Cel mai rapid penalty acordat în istoria Serie A! Mingea abia fusese pusă în joc - VIDEO
22:50
Planul de pace pentru Ucraina avansează cu sprijinul SUA: Kievul consideră unele propuneri corecte, dar Zelenski spune că punctele sensibile trebuie discutate direct cu președintele Donald Trump - VIDEO
22:40
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA împotriva primarului capitalei prin care îl învinuesc că vrea să-și legalizeze peste 200 de milioane de lei care nu sunt prevăzute în buget - VIDEO
22:40
Sute de drone rusești zburau spre Kiev, dar nici adăposturile nu au fost un loc sigur: O femeie cu copil în brațe a fost refuzată la intrarea în buncărul blocului în care locuia - VIDEO
22:30
Europa intră în febra sărbătorilor: La Madrid se aprind peste 13 milioane de luminițe în fața zecilor de mii de oameni, iar Germania deschide piețele de Crăciun sub măsuri stricte de securitate - VIDEO
22:20
Peste 100 de oameni de afaceri ruși și ucraineni, mulți multimilionari, descoperiți cu identități românești false: Autoritățile din România cer prin Interpol localizarea lor și confiscarea documentelor - VIDEO
