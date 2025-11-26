/VIDEO/ Trump a grațiat curcani și criticat rivali. „Apropo, aș vrea să slăbesc”
TV8, 26 noiembrie 2025 22:00
/VIDEO/ Trump a grațiat curcani și criticat rivali. „Apropo, aș vrea să slăbesc”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
Acum 2 ore
21:10
Acum 4 ore
19:10
Acum 6 ore
18:40
18:10
18:10
17:50
16:50
Acum 8 ore
15:40
14:50
Acum 12 ore
14:30
13:50
13:30
13:00
12:50
12:30
12:00
11:30
11:00
10:40
10:30
09:50
Acum 24 ore
09:20
08:20
07:50
07:20
25 noiembrie 2025
23:20
23:10
23:10
22:50
Ieri
22:40
22:10
21:40
21:20
21:20
20:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.