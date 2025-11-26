/VIDEO/ Trump a grațiat curcani și criticat rivali. „Apropo, aș vrea să slăbesc”

TV8, 26 noiembrie 2025 22:00

/VIDEO/ Trump a grațiat curcani și criticat rivali. „Apropo, aș vrea să slăbesc”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
22:20
/VIDEO/ Atac armat lângă Casa Albă: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați TV8
Acum o oră
22:00
/VIDEO/ Trump a grațiat curcani și criticat rivali. „Apropo, aș vrea să slăbesc” TV8
Acum 2 ore
21:30
/VIDEO/ Primarul Ion Ceban, invitat la „Новая неделя” TV8
21:30
/VIDEO/ Vitezoman cu Mercedes pe străzile din Chișinău: Ce pedeapsă riscă TV8
21:10
Incident la cea mai înaltă roată panoramică din Japonia: 20 de pasageri au rămas blocați aproape 10 ore TV8
Acum 4 ore
20:40
FIFA a decis: Cristiano Ronaldo poate juca la Campionatul Mondial chiar din primul meci TV8
20:10
/LIVE/ Primarul Ion Ceban, invitat la „Новая неделя” TV8
19:40
Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026 a fost votat: Care sunt prioritățile TV8
19:10
/VIDEO/ Cea mai mare greșeală a părinților în relația cu copiii. Expert: „Ei trebuie să suporte consecințe” TV8
Acum 6 ore
18:40
/VIDEO/ Salariul minim pe economie va crește în Moldova: Suma maximă pe care insistă statul TV8
18:10
/VIDEO/ Carp anunță demisii după scandalul camionului cu arme: Munițiile erau trofee de război TV8
18:10
Șeful NATO spune când s-ar putea încheia războiul din Ucraina: Rusia va continua să fie o amenințare TV8
17:50
/VIDEO/ Flacăra olimpică pentru JO de iarnă 2026 a fost aprinsă în Grecia: Urmează o călătorie de peste 2.000 de km TV8
17:40
Carp anunță demisii după scandalul camionului cu arme: Munițiile erau trofee de război TV8
16:50
/FOTO/ Anastasia Nichita a publicat primele imagini cu chipul micuței Kataleya: A împlinit 3 luni TV8
Acum 8 ore
16:40
Unde poți cumpăra brazi de Crăciun în Chișinău: Adresele din toate sectoarele TV8
16:10
/HARTĂ/ Alertă meteo de ceață: Perioada în care va fi valabil codul galben TV8
15:40
/VIDEO/ Momentul în care 8 zgârie-nori ard în Hong Kong: Unii oameni ar fi blocați în clădiri TV8
15:00
Încă o persoană, reținută în dosarul contrabandei cu arme: Ce rol ar fi avut TV8
14:50
/FOTO/ Drona de la Florești, adusă pe scările Ministerului de Externe: Ce a declarat de această dată Oleg Ozerov TV8
Acum 12 ore
14:30
/FOTO/ În așteptarea lui Oleg Ozerov: Drona de la Florești, adusă pe scările Ministerului de Externe TV8
14:20
Premieră în Europa: Țara care introduce pedeapsa cu închisoare pe viață pentru femicid TV8
13:50
/VIDEO/ Compensații mai mici la energie? Sumele propuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale TV8
13:30
Carburanții continuă să se ieftinească: Cât vor costa benzina și motorina pe 27 noiembrie 2025 TV8
13:00
/VIDEO/ „Este un coșmar”: Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc în timpul discuțiilor privind planul de pace TV8
12:50
/VIDEO/ La un pas de tragedie din cauza fumatului: Un bărbat din sudul Moldovei s-a trezit cu patul în flăcări TV8
12:30
/VIDEO/ Cu mascații la poartă: Doi moldoveni ar fi falsificat acte românești într-o grupare criminală internațională TV8
12:00
/VIDEO/ Dorin Junghietu, luat la întrebări pe stradă: Îndemnul pentru cetățenii care au primit facturi umflate la gaz TV8
12:00
/VIDEO/ Constantin Țuțu, adus în fața judecătorilor: Când va fi pronunțată sentința TV8
11:30
Mitropolia Moldovei vs. Mitropolia Basarabiei: Curtea de Apel a decis soarta a peste 800 de biserici TV8
11:20
/PROMO/ Primarul Ion Ceban, invitat la „Новая неделя”: De la 19:55, doar la TV8 TV8
11:20
Trei demisii în debutul ședinței Guvernului: Funcționarii care își vor părăsi posturile TV8
11:00
La un pas de tragedie din cauza fumatului: Un bărbat din sudul Moldovei s-a trezit cu patul în flăcări TV8
10:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1372: Atac masiv, plan B, apel secret și Munchen 1938. Trump: „Suntem foarte aproape de acord” TV8
10:30
Rezultate surpriză în Liga Campionilor: Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică TV8
09:50
/VIDEO/ Prețuri mai mici la apartamente în Moldova? Expert: „Oricine caută locuință are 3 cerințe” TV8
Acum 24 ore
09:20
Noi detalii despre camionul cu arme de la vamă: Muniția ar fi fost adusă din Ucraina în curse repetate TV8
08:20
/VIDEO/ „Să nu admitem duble standarde”: Cum explică CSM trimiterea la reevaluare a jumătate din dosarele vetting pe Curtea de Apel Centru TV8
07:50
Horoscop 26 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii prind curaj, Balanțele caută armonie, iar Scorpionii văd dincolo de aparențe TV8
07:20
/METEO/ Vremea azi, 26 noiembrie 2025: Cer noros și fără precipitații. Care vor fi temperaturile maxime TV8
25 noiembrie 2025
23:20
/VIDEO/ Atmosfera festivă a început oficial la Washington: Melania Trump a primit Bradul de Crăciun al Casei Albe TV8
23:10
/VIDEO/ Supraaglomerare în școlile din Chișinău: Ministerul oferă Primăriei două clădiri și promite reparații TV8
23:10
/VIDEO/ Inundații extreme pe 3 continente: Orașe acoperite de ploi, mii de drumuri blocate și oameni înconjurați de ape TV8
22:50
Dueluri de foc în cea de-a cincea etapă din Champions League: Cele mai importante meciuri din 25 noiembrie 2025 TV8
Ieri
22:40
Igor Armaș și-a încheiat cariera de jucător: Fostul căpitan al „tricolorilor” începe un nou capitol TV8
22:10
/VIDEO/ Cine a alertat poliția despre drona de la Florești: A văzut-o „aterizând” pe acoperiș TV8
21:40
/VIDEO/ Parlamentul, iluminat în oranj: Statul își reafirmă angajamentul de a combate violența de gen TV8
21:20
/VIDEO/ De la Pokrovsk „eliberat”, la deținuții din Tiraspol: Despre puterea propagandei TV8
21:20
/VIDEO/ O nouă ședință cu scandal la CMC: Consilierii fracțiunii PAS au depus o sesizare la CNA TV8
20:50
Sentință neschimbată pentru Irina Lozovan și soțul ei: Decizia este definitivă și executorie TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.