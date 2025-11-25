/VIDEO/ Atmosfera festivă a început oficial la Washington: Melania Trump a primit Bradul de Crăciun al Casei Albe
TV8, 25 noiembrie 2025 23:20
/VIDEO/ Atmosfera festivă a început oficial la Washington: Melania Trump a primit Bradul de Crăciun al Casei Albe
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
23:10
23:10
22:50
Acum 2 ore
22:40
22:10
Acum 4 ore
21:40
21:20
21:20
20:50
20:40
20:00
19:50
Acum 6 ore
19:20
18:50
18:00
Acum 8 ore
17:20
16:20
16:00
16:00
Acum 12 ore
15:10
14:40
14:10
13:40
13:10
13:10
12:20
12:10
11:20
11:10
Acum 24 ore
10:40
10:20
10:00
09:50
07:20
07:20
Ieri
22:50
22:50
22:30
22:30
22:20
21:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.