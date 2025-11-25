/VIDEO/ Parlamentul, iluminat în oranj: Statul își reafirmă angajamentul de a combate violența de gen

TV8, 25 noiembrie 2025 21:40

/VIDEO/ Parlamentul, iluminat în oranj: Statul își reafirmă angajamentul de a combate violența de gen

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
21:40
/VIDEO/ Parlamentul, iluminat în oranj: Statul își reafirmă angajamentul de a combate violența de gen TV8
Acum o oră
21:20
/VIDEO/ De la Pokrovsk „eliberat”, la deținuții din Tiraspol: Despre puterea propagandei TV8
21:20
/VIDEO/ O nouă ședință cu scandal la CMC: Consilierii fracțiunii PAS au depus o sesizare la CNA TV8
Acum 2 ore
20:50
Sentință neschimbată pentru Irina Lozovan și soțul ei: Decizia este definitivă și executorie TV8
20:40
/VIDEO/ Marșuri împotriva violenței de gen în țară: Fiecare a treia femeie din Moldova, victima abuzurilor TV8
Acum 4 ore
20:00
/LIVE/ De la Pokrovsk „eliberat”, la deținuții din Tiraspol: Despre puterea propagandei, de la 19:55, la „Alo, TV8” TV8
19:50
/VIDEO/ Protest la Ambasada Rusiei, după căderea dronei la Florești: „Moldova merită să fie lăsată în pace” TV8
19:20
Pedepse mai dure pentru consumul și contrabanda cu droguri? Am putea avea amenzi uriașe și ani grei de închisoare TV8
18:50
/VIDEO/ Audieri în scandalul TUX din Moldova: Au fost identificați 50 de organizatori ai piramidei TV8
Acum 6 ore
18:00
Veste bună pentru Cristiano Ronaldo: Vârsta sa biologică, mai mică decât cea din pașaport. Câți ani are TV8
17:20
Vicepreședintele OT Anenii Noi al fostului partid Șor, condamnat la închisoare: Va rămâne fără milioane de lei TV8
16:50
Vești proaste pentru șoferi: Carte Verde și RCA se scumpesc de la 25 noiembrie TV8
16:20
Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de Trump: Ultimele detalii vor fi discutate la Washington TV8
Acum 8 ore
16:00
/VIDEO/ O femeie și doi copii, găsiți inconștienți într-o casă din Orhei: Două ambulanțe au intervenit TV8
16:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1371: Drone în Moldova, atac la Kiev și foc în Rusia. Trump presează, iar „Ucraina acceptă un acord” TV8
15:10
/VIDEO/ Primele imagini cu drona prăbușită în România: „Lovitură puternică în spatele casei” TV8
14:40
/VIDEO/ UE și guvernul Austriei sprijină modernizarea și consolidarea educației profesional tehnice /P/ TV8
14:30
Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 26 noiembrie 2025 TV8
14:10
/FOTO/ Drona de la Florești, luată la expertiză: Cum arată acum acoperișul casei TV8
14:10
UE și guvernul Austriei sprijină modernizarea și consolidarea educației profesional tehnice /P/ TV8
Acum 12 ore
13:40
/VIDEO/ „Fițuici din stat străin”: Cum răspunde Grosu la acuzațiile lui Dodon și Furtună privind drona de pe acoperiș TV8
13:10
/VIDEO/ Filmare TV8 din zona în care a căzut drona la Florești: De ce s-a prăbușit fără pagube TV8
13:10
/PROMO/ De la Pokrovsk „eliberat”, la deținuții din Tiraspol: Despre puterea propagandei, de la 19:55, la „Alo, TV8” TV8
12:20
Oleg Ozerov, chemat să dea explicații la MAE după ce 6 drone au violat spațiul aerian: „Acțiuni inadmisibile” TV8
12:10
Iulia Dascălu pleacă din PAS: „Ce se petrece în partid nu mai rezonează cu valorile mele”. Reacția formațiunii TV8
11:20
/VIDEO/ Premieră în România: Dronele rusești încalcă pentru prima dată spațiul aerian în timpul zilei TV8
11:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1371: Drone în Moldova, atac la Kiev și foc în Rusia. SUA presează Ucraina și negociază în secret TV8
10:50
Ai găsit locuința visurilor tale? Energbank îți oferă finanțarea potrivită! /P/ TV8
10:40
/VIDEO/ „Atac combinat masiv asupra infrastructurii energetice” : Cel puțin 6 morți și 13 răniți la Kiev TV8
10:20
/VIDEO/ Colete din Polonia cu surprize: Doi tineri, reținuți pentru trafic de droguri de peste un milion de lei TV8
10:20
Alertă în Moldova! 6 drone au violat spațiul aerian. Unde au fost observate TV8
10:00
/ULTIMA ORĂ/ Dronă descoperită pe acoperișul unei case din Florești: Imagini de la fața locului TV8
09:50
Șase jocuri de societate create cu ajutorul manufacturii digitale în cadrul programului FabLab 2025 /P/ TV8
09:20
/FOTO/ Percheziții matinale în Chișinău: Este vizat și un fost ministru TV8
Acum 24 ore
09:00
/VIDEO/ Voucherul cultural, tot mai popular: Câți tineri l-au utilizat în 3 ani TV8
09:00
Încă o dronă a survolat spațiul aerian al Moldovei: E de tip Shahed TV8
07:20
Horoscop 25 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii acceptă provocări, Peștii fac o confesiune, iar Racii aduc pace în familie TV8
07:20
/METEO/ Vremea azi, 25 noiembrie 2025: Cer noros și ceață. Care vor fi temperaturile maxime TV8
24 noiembrie 2025
22:50
/VIDEO/ Curtea Supremă de Justiție, neatractivă: Doar 6 din 40 de candidați au trecut vettingul, iar alții nu prea sunt TV8
22:50
/VIDEO/ Pentru o comunitate mai sănătoasă: Rețeaua de farmacii Hippocrates a plantat peste 500 de copaci /P/ TV8
22:30
/VIDEO/ Un vulcan din Etiopia a erupt prima dată în 12 mii de ani: A format un nor de cenușă uriaș TV8
22:30
/VIDEO/ Crăciunul capătă strălucire cu Georgette: Noua colecție aduce verdele, roșul și rozul în rochii ideale pentru sărbători /P/ TV8
22:20
/VIDEO/ Un vulcan din Etiopia a erupt prima dată în 12 mii de ani: A format un nor de cenușă de circa 14 km TV8
Ieri
21:40
Licitație cu sumă record: Ceasul de aur al unui pasager de pe Titanic, vândut la un secol după tragedie TV8
21:10
/VIDEO/ Paris sub primul strat de zăpadă: Mai multe zone din Franța sunt sub cod portocaliu de ninsoare și polei TV8
20:40
/VIDEO/ Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare: A început instalarea bradului și amenajarea târgului de Crăciun TV8
20:10
/VIDEO/ Ultima săptămână pentru înscrieri la compensații: Câte gospodării au cerut ajutor până acum TV8
19:40
Ronaldo și Messi continuă să facă spectacol: Gol din foarfecă și performanța unică în istoria fotbalului TV8
19:30
Mega-anchetă la București: Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești TV8
19:00
/VIDEO/ Perciun, cu precizări după scandalul de la CMC: Propunerea primarului nu afectează salariile profesorilor TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.