/VIDEO/ Inundații extreme pe 3 continente: Orașe acoperite de ploi, mii de drumuri blocate și oameni înconjurați de ape

/VIDEO/ Inundații extreme pe 3 continente: Orașe acoperite de ploi, mii de drumuri blocate și oameni înconjurați de ape

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8