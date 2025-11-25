Victor Orban urmează să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, pe fondul discuțiilor despre războiul din Ucraina
Ziarul de Garda, 25 noiembrie 2025 21:40
Prim-ministrul ungar Victor Orban va călători vineri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse guvernamentale implicate în pregătirea deplasării, transmite Euronews.com, citând publicația VSquare. În weekend, liderul de la Budapesta a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine planul de pace propus de SUA și să se angajeze în discuții directe cu...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
21:40
Victor Orban urmează să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, pe fondul discuțiilor despre războiul din Ucraina # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar Victor Orban va călători vineri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse guvernamentale implicate în pregătirea deplasării, transmite Euronews.com, citând publicația VSquare. În weekend, liderul de la Budapesta a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine planul de pace propus de SUA și să se angajeze în discuții directe cu...
Acum o oră
21:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat trei districte din regiunea Dnipropetrovsk cu artilerie și drone, provocând victime. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:15 Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor armatei ruse asupra districtelor Nikopol, Samar și Kryvyi Rih din regiunea Dnipropetrovsk, a relatat pe Facebook de Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale. Acesta a spus că, după examinari suplimentare, medicii au stabilit că starea fetiței de patru ani, rănită la Dnipro, este gravă. Același...
21:10
Ucraina plănuiește vizita lui Zelenski în SUA pentru a finaliza acordul de pace împreună cu Trump # Ziarul de Garda
Ucraina se pregătește ca președintele Volodimir Zelenski să viziteze SUA în noiembrie pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, și pentru a finaliza etapele cheie ale acordului de pace, a declarat pe 25 noiembrie Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine în urma relatărilor...
Acum 2 ore
20:50
Ucraina plănuiește vizita lui Zelenski în SUA pentru a finaliza acordul de pace cu Trump # Ziarul de Garda
Ucraina se pregătește ca președintele Volodimir Zelenski să viziteze SUA în noiembrie pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, și pentru a finaliza etapele cheie ale acordului de pace, a declarat pe 25 noiembrie Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine în urma relatărilor...
20:10
Clădirea Parlamentului iluminată în oranj. Legislativul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Ziarul de Garda
Parlamentul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Marți, 25 noiembrie, este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, astfel, clădirea Legislativului a fost iluminată în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor, se arată într-un comunicat. Potrivit Parlamentului, în acest an,...
Acum 4 ore
19:20
EDITORIAL/ Atunci când postaci, politicieni și canale de Telegram „gândesc” la fel. Cum a exploatat propaganda rusă cazurile dronelor rusești și a camionului cu arme de contrabandă # Ziarul de Garda
Marți, 25 noiembrie. Mai multe drone violează spațiul aerian al R. Moldova, punându-i în pericol locuitorii. Una dintre drone se oprește pe o casă din raionul Florești. Câteva zile mai devreme, un camion încărcat cu arme de contrabandă încercase să treacă frontiera din R. Moldova în România. Sunt evenimente extrem de grave pentru securitatea R....
19:20
Starmer: „Regatul Unit va negocia cu UE în privința activelor înghețate ale Rusiei, pentru a sprijini financiar Ucraina” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat marți, 25 noiembrie, în cadrul unei reuniuni a Coaliției Voluntare, că Londra este „gata să colaboreze” cu Uniunea Europeană în ceea ce privește acordarea de sprijin financiar Ucrainei, bazat pe valoarea activelor „imobilizate”. „Aceasta este cea mai bună modalitate de a-i arăta președintelui rus Vladimir Putin că ar trebui...
19:00
Dodon și apărătorii săi au cerut recuzarea magistratului Vladislav Gribincea și a întregului complet de judecată care examinează dosarul „Kuliok” # Ziarul de Garda
Igor Dodon a cerut recuzarea a noului membru al completului de judecată, Vladislav Gribincea. Cu o cerere asemănătoare au venit și apărătorii săi, care însă au cerut recuzarea întregului completul. Apărarea a invocat „o strânsă legătură între domnul magistrat Vladislav Gribincea și partidul de guvernare”. Ambele cereri au fost examinate marți, 25 noiembrie 2025, într-o...
Acum 6 ore
18:00
Traian Băsescu: „O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în promenada dronelor ruseşti” # Ziarul de Garda
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a declarat marţi, 25 noiembrie, după pătrunderea unor drone în spaţiul aerian din România, că „am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim...
18:00
„Este dreptul său să refuze să participe la ședințe”. Împrumuturi de la băncile falimentare și tranzacții fictive. O nouă ședință de judecată, în absența lui Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
Dosarul penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc este examinat în continuare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în absența acestuia, fiind la etapa de examinare a probelor materiale, când sunt cercetate acțiunile de urmărire penală, procesele verbale și actele care au fost ridicate și examinate. Acestea sunt prezentate de în fața instanței de către procurorul de...
17:40
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală # Ziarul de Garda
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, Leonid Bîrca, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 25 noiembrie....
17:10
Financial Times: Ucraina va fi de acord să își limiteze armata la 800 de mii de soldați, conform unei noi versiuni a planului de pace al SUA # Ziarul de Garda
În noua versiune a planului de pace, Ucraina a fost de acord să își limiteze armata la 800 de mii de soldați, relatează Financial Times, citând oficiali ucraineni de rang înalt apropiați președintelui Volodimir Zelenski. Prima versiune a planului, care, potrivit relatărilor din presă, a fost pregătită de trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și...
16:50
Serviciul 112 și Administrația Națională a Drumurilor au semnat un acord de colaborare pentru „schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră” # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND) au semnat un acord de colaborare, care va permite „schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile”, se arată în comunicatul de presă emis de Serviciul 112. Documentul, semnat de Directorul...
16:40
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național # Ziarul de Garda
Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, 26 noiembrie, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, transmite agenția Reuters. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al aeroportului, care a adăugat că revine companiilor aeriene să redirecționeze zborurile...
16:30
Poliția și MAI propun pedepse mai dure pentru traficul de droguri. A fost inițiat procesul de elaborare a proiectului de lege # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova anunță că inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Protecție...
16:20
VIDEO/ De la „arată ca o buburuză turbo” la „PAS-ul a așezat-o gingaș pe acoperișul unei case”. Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Narațiunile acestora, contrazise de experți # Ziarul de Garda
În timp ce autoritățile subliniază că drona găsită pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești este un model Gerbera, de producție rusească, mai mulți politicieni proruși au încercat să minimalizeze gravitatea incidentului de securitate, afirmând că aparatul de zbor a fost „așezat gingaș” pe acoperiș sau că marcajul „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina,...
16:20
VOX: Cum se informează elevii și profesorii din Liceul „Mihai Eminescu” din Fălești despre știrile false # Ziarul de Garda
Într-o perioadă în care adevărul se amestecă ușor cu manipularea, iar rețelele sociale devin teren fertil pentru zvonuri, elevii și profesorii din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Fălești povestesc cum se confruntă cu fenomenul dezinformării și ce fac pentru a-l combate. „Nu tot ce strălucește e aur” – cum reacționează profesorii când elevii aduc știri...
16:10
Curtea de Apel Centru menține sentința de condamnare a fostei deputate, Irina Lozovan și soțului acesteia # Ziarul de Garda
Astăzi, 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații Irinei Lozovan și a soțului acesteia, Pavel Gîrleanu, fost consilier raional în Ocnița, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, prin care aceștia au fost condamnați la 6, respectiv 5 ani de închisoare, anunță Procuratura Anticorupție. Decizia...
Acum 8 ore
15:30
MEC va pune la dispoziția Primăriei Chișinău două clădiri pentru creșterea numărului de locuri disponibile în școli. „Suntem pregătiți să alocăm suplimentar până la 20 milioane de lei pentru dotarea și modernizarea spațiilor” # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care...
15:10
CBS News: Ucraina este de acord cu planul de pace, cu doar câteva „detalii minore” care au rămas de rezolvat. Zelenski ar putea zbura la Washington pentru a finaliza un acord # Ziarul de Garda
Un oficial american a declarat pentru CBS News că guvernul Ucrainei „a fost de acord cu un acord de pace” mediat de administrația Trump pentru a opri războiul dus de Rusia. Oficialul american și consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au declarat că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, detaliile...
15:10
LIVE TEXT/ Uzine pentru repararea aeronavelor și dronelor, cât și un sistem de apărare aeriană, au fost atacate de dronele și rachetele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:08 În noaptea de 25 noiembrie, forțele ucrainene au atacat mai multe ținte strategice din Rusia, inclusiv o clădire destinată reparării aeronavelor și o instalație de producție de drone din orașul Taganrog, regiunea Rostov, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene. În timpul atacului, Forțele de Apărare au folosit drone de tip...
15:00
CBS News: Ucraina este de acord cu planul de pace, cu doar „detalii minore” care au rămas de rezolvat. Zelenski ar putea zbura la Washington pentru a finaliza un acord # Ziarul de Garda
Un oficial american a declarat pentru CBS News că guvernul Ucrainei „a fost de acord cu un acord de pace” mediat de administrația Trump pentru a opri războiul dus de Rusia. Oficialul american și consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au declarat că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, detaliile...
14:40
Drona care a căzut peste o casă din raionul Florești e de fabricație rusească, spune Poliția. Caracteristicile aparatului de zbor # Ziarul de Garda
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Potrivit unui comunicat al Poliției, verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. „Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru...
14:10
„Nu faceți politică pe seama oamenilor”. Replica Primăriei Chișinău la precizările Ministerului Finanțelor cu privire la acuzațiile despre salariile profesorilor din capitală # Ziarul de Garda
Edilul capitalei, Ion Ceban a publicat declarațiile făcute de angajații primăriei Chișinău, Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi, care au spus că Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și „lasă impresia că Primarul General poate introduce orice transfer salarial printr-o simplă dispoziție, indiferent de natura alocației. Nu faceți politică pe seama oamenilor!”. Cei...
Acum 12 ore
13:40
O dronă a căzut în curtea unui bărbat din județul Vaslui. „A auzit un vuiet și apoi o lovitură puternică în spatele casei” # Ziarul de Garda
O dronă care a survolat mai multe ore teritoriul României, marți dimineață, s-a prăbușit în localitatea Puiești din județul Vaslui, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița României, scrie HotNews. Drona a căzut în curtea unui localnic din localitatea Puiești. El a fost cel care a alertat autoritățile, după ce a auzit o bubuitură,...
13:30
ABC News: Limitarea numărului de soldați ucraineni și amnistia Rusiei pentru crime de război au fost eliminate din planul de pace al SUA # Ziarul de Garda
Planul de pace al administrației Donald Trump, care a fost revizuit în timpul negocierilor cu delegația ucraineană la Geneva, nu mai include o clauză care limitează dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene, relatează ABC News, citând o sursă familiarizată cu documentul. Versiunea inițială a documentului prevedea reducerea armatei ucrainene, care numără în prezent aproape 1 milion de...
12:50
Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluat. Acesta picase inițial evaluarea externă # Ziarul de Garda
Vitalie Budeci, magistrat la Judecătoria Chișinău, temporar transferat la Curtea de Apel Centru, și candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, în cadrul ședinței din 25 noiembrie, raportul negativ al comisiei de evaluare în privința judecătorului. Șase membri ai CSM au votat...
12:20
Cernăuțeanu a vorbit despre numărul plângerilor privind activitatea piramidei TUX, dar și ce ar trebui să facă autoritățile pentru a reduce riscurile în fața escrocilor # Ziarul de Garda
„În adresa Poliției au parvenit 13 plângeri, depuse de persoane care se consideră victimă. Ulterior, două persoane și-au retras pretențiile. O parte din persoane înțeleg că acțiunile lor, indiferent că a fost victimă sau a atras pe cineva altcineva, se cataloghează ca o faptă infracțională”. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției...
12:10
ULTIMA ORĂ/ Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău după ce o dronă a căzut peste o casă în nordul țării # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă „ferm încălcarea gravă” a spațiului aerian al R. Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Conform unui comunicat al instituției, incidentul reprezintă „un risc major pentru siguranța cetățenilor”. Astfel, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, urmează să fie...
12:00
Violența de gen. Ce a făcut Ministerul Sănătății în ultimii ani pentru combaterea fenomenului? # Ziarul de Garda
Marți, 25 noiembrie, în contextul în care este lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul unificator „Moldova fără violență”, Ministerul Sănătății a publicat un comunicat în care a trecut în revistă măsurile luate în ultimii ani pentru a combate fenomenul. „Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm de a preveni și...
11:50
Știi momentul acela când intri într-un apartament și simți că ăsta e locul tău? Când deja îți imaginezi cum ar arăta canapeaua sau cum miroase cafeaua într-o dimineață de duminică? După săptămâni de căutări, vizionări și calcule, singurul lucru pe care nu ți-l mai dorești e încă un drum complicat până la visul tău. Cu...
11:50
LIVE TEXT/ Șase civili au fost uciși la Kiev, iar alți 16 sunt răniți. Mai multe incendii au fost raportate în regiunea Odesa. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:48 Bilanțul victimelor de la Kiev în urma atacurilor armatei ruse ajunge la șase morți, iar alte 16 persoane sunt rănite, inclusiv, un minor. Potrivit salvatorilor din Kiev, 18 persoane au fost evacuate, scrie Novosti Donbasa. Sursa citată scrie că unitățile de salvare continuă să lucreze la locurile distruse, ocupându-se de urmările atacului și...
11:30
Peskov a numit planul SUA de încheiere a războiului o „schiță a părții americane”: „Înțelegem că textul a suferit deja modificări” # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit planul SUA de încheiere a războiului din Ucraina o „schiță a părții americane”, dar a adăugat că acesta „poate constitui o bază foarte bună pentru negocieri”. Declarațiile vin în contextul în care planul administrației Trump a fost criticat de aliații Kievului ca fiind prea favorabil Moscovei....
10:50
UPDATE/ La Abu Dhabi au loc negocieri dintre SUA, Rusia și Ucraina privind planul de pace întocmit de administrația Trumă # Ziarul de Garda
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni, 24 noiembrie, cu o delegație rusă la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters sub condiția anonimatului. Potrivit sursei, discuțiile cu delegația rusă, a cărei componență este încă necunoscută, vor continua marți. Driscoll intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni, a adăugat sursa...
10:50
LIVE TEXT/ „Principalele ținte sunt energia și tot ceea ce asigură o viață normală. Fără sens militar”, declară Zelenski după atacul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:49 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat la atacul Rusiei asupra Kievului și altor orașe, scriind pe Telegram că salvatorii lucrează la mai locații afectate de atacurile armatei ruse la Kiev. „Există distrugeri în regiunea Odesa: au fost atacuri asupra porturilor, unităților alimentare și infrastructurii – fără sens militar”, a scris Zelenski. El a...
10:40
„Guvernul a alocat o sumă suficientă pentru a acoperi integral necesitățile salariale”. Precizările Ministerului Finanțelor cu privire la acuzațiile despre salariile profesorilor din capitală # Ziarul de Garda
În anul 2025, Guvernul a alocat circa 190,7 milioane de lei pentru salariile angajaților din instituțiile municipale de învățământ, dintre care pentru achitarea premiului anual pentru 2025 – 73,8 milioane de lei, sumă suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și premiile aferente, scrie Ministerul Finanțelor cu referire la subiectul dezbătut ieri, 24...
10:30
Este „planul de pace” al europenilor o strategie realistă pentru atingerea păcii? Opinii ale experților # Ziarul de Garda
„Planul european reprezintă, în esență, un document bun, care pe termen mediu poate contribui la crearea condițiilor pentru o pace durabilă și justă”, consideră expertul Grigore Guzun. „Ce a propus partea europeană are intenția de a fi începutul unei discuții care să propună o soluție pe termen lung, despre securitate pe continentul european, unde Ucraina...
10:20
ULTIMA ORĂ/ Șase drone rusești au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui atac masiv asupra Ucrainei. Detalii de la Ministerul Apărării # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării al R. Moldova (MA) anunță că în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, 24-25 noiembrie, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat mai multe drone care traversau neautorizat spațiul aerian al R. Moldova. „În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase...
10:00
Două persoane au fost reținute pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă din Polonia, în sumă de circa 1,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1,2 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia sunt din Chișinău și ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în transportarea drogurilor în Moldova prin contrabandă din Polonia, prin colete neînsoțite, pentru vânzarea lor mai...
09:50
ULTIMA ORĂ/ O dronă a căzut peste o casă dintr-o localitate din raionul Florești, anunță Poliția # Ziarul de Garda
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, o dronă a căzut peste o casă a paznicului, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, se menționează într-un comunicat....
09:50
Reuters: Rusia și SUA au avut negocieri în Abu Dhabi. Cele două delegații vor continua discuțiile # Ziarul de Garda
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni, 24 noiembrie, cu o delegație rusă la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters sub condiția anonimatului. Potrivit sursei, discuțiile cu delegația rusă, a cărei componență este încă necunoscută, vor continua marți. Driscoll intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni, a adăugat sursa...
09:40
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, se menționează într-un comunicat. Știrea se...
09:30
SURSE/ Cine este fostul ministru vizat de perchezițiile efectuate într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și a spălării banilor # Ziarul de Garda
Fostul ministru al Apărării în Guvernul Tarlev, Valeriu Pleșca, fost lider al Mișcării social-politice „Forța Nouă”, este vizat de perchezițiile efectuate de oamenii legii într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice, dar și a spălării banilor în proporții deosebit de mari, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Acțiunile au loc simultan pe...
09:10
G4Media/ Percheziții în Suceava, într-un dosar de pașapoarte false. S-ar fi emis documente pentru cetățeni din R. Moldova, Rusia, Ucraina și alte țări din fostul URSS # Ziarul de Garda
Organele de drept din România au pus în executare marți dimineață, 25 noiembrie, 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice. Activitățile operative sunt realizate într-un dosar în care funcționari publici din județul Suceava sunt cercetați pentru fals și complicitate la fals informatic, scrie G4Media. „Ancheta vizează...
Acum 24 ore
08:50
Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice și a spălării de bani în proporții deosebit de mari. Este vizat un fost ministru # Ziarul de Garda
Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari, scrie Poliția. Printre persoanele vizate în anchetǎ se numǎrǎ și un ex-lider de partid, fost ministru în guvernele anterioare ale R. Moldova. Acțiunile au loc simultan pe mai...
08:40
O dronă de tip „Shahed” a survolat spațiul aerian al R. Moldova și a ajuns în România. Traseul parcurs de dronă # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 25 noiembrie, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip „Shahed”, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se...
08:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice și drone. Cel puțin șase persoane au fost ucise, iar alte opt sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
8:16 Rusia a lansat un atac la scară largă împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale. Armata rusă a folosit, în special, drone „Shahed” și rachete balistice „Kinzhal”. Ministerul Energiei din Ucraina a descris atacul Rusiei de peste noapte drept „un atac combinat masiv asupra instalațiilor de infrastructură energetică”....
24 noiembrie 2025
22:10
LIVE TEXT/ Pene de curent la Odesa, în urma unui atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:01 La Odesa, mai multe sectoare ale orașului se confruntă cu pene de curent în urma unui atac cu drone rusești, iar transportul public este perturbat, notează presa ucraineană. „În urma atacului inamic, mai multe sectoare ale orașului sunt fără energie electrică”, a declarat Serhii Lisak, șeful Administrației militare a orașului Odesa. El a...
Ieri
21:50
Summitul Platformei Internaționale Crimeea: Igor Grosu a discutat cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria despre parcursul european al R. Moldova # Ziarul de Garda
În contextul desfășurării Summitului Platformei Internaționale Crimeea, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria. Discuțiile au vizat agenda parlamentară și parcursul european al R. Moldova, anunță reprezentanții Legislativului de la Chișinău printr-un comunicat. Astfel, șeful legislativului a discutat cu președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, președintele...
21:30
G4Media/ Aproximativ 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești. Persoanele ar fi utilizat inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă # Ziarul de Garda
Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General din România, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. În acest an, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.