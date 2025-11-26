Prima testare națională a competențelor digitale: elevii vor primi un raport personalizat

11:50

Termenul de înregistrare a construcțiilor cu până la două etaje - din intravilan sau întovărășiri pomicole, fără acte permisive sau cu încălcarea acestora - va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. Un proiect de lege în acest sens a fost prezentat de un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care spun că măsura este necesară pentru a debloca procesul de înregistrare a imobilelor construite fără acte permisive și pentru a elimina barierele birocratice din domeniul urbanismului.