Chișinău: Fetiță de 13 ani, ademenită într-o fâșie forestieră și agresată sexual. Făptașul a fost condamnat la închisoare
Moldova1, 26 noiembrie 2025 10:20
O minoră de 13 ani din capitală a fost abuzată sexual de un tânăr de 27 de ani, originar din Azerbaidjan. Pentru fapta comisă, cetățeanul străin a fost condamnat la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
10:30
Emilian Galaicu-Păun, distins la Ambasada Franței | Ministrul Culturii: „Celebrăm creatorii R. Moldova și contribuția lor la familia culturală europeană” # Moldova1
Poetul, eseistul, romancierul și traducătorul Emilian Galaicu-Păun, redactor-șef al Editurii Cartier, este primul cetățean al Republicii Moldova decorat cu Ordinul Artelor și Literelor în grad de cavaler – cea mai prestigioasă distincție culturală acordată de Franța. Distincția i-a fost înmânată la reședința Ambasadei Franței din Chișinău.
10:30
Real Madrid își revine în Euroliga de baschet. Formația spaniolă a obținut a doua victorie la rând, de această dată în fața echipei Hapoel Tel-Aviv, scor 75-74. Și Panathinaikos Atena și-a câștigat meciul.
Acum 30 minute
10:20
Chișinău: Fetiță de 13 ani, ademenită într-o fâșie forestieră și agresată sexual. Făptașul a fost condamnat la închisoare # Moldova1
O minoră de 13 ani din capitală a fost abuzată sexual de un tânăr de 27 de ani, originar din Azerbaidjan. Pentru fapta comisă, cetățeanul străin a fost condamnat la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
Acum 2 ore
09:40
„Cum le-a smuls mâinile și picioarele”. În Duma de Stat s-a propus educarea elevilor prin povești de front ale „veteranilor SVO” # Moldova1
Participanții la invazia din Ucraina ar trebui să lucreze „în mod sistematic” cu elevii în cadrul orelor de pregătire militară inițială (NVP), relatându-și experiența de luptă. O astfel de propunere a fost făcută la ședința consiliului pentru problemele veteranilor, pe lângă liderul partidului „Spavedlivaia Rossia” (Rusia Justă), Serghei Mironov, transmite „Kommersant”, citat de publicația The Moscow Times. Inițiativa de a implica regulat combatanții în activitatea pedagogică a fost susținută de toți participanții la discuție și va fi înaintată guvernului.
09:40
Negocieri accelerate pentru pace. Trump anunță că se va întâlni cu liderii de la Moscova și Kiev când va fi definitivat documentul # Moldova1
Președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski atunci când acordul de pace va fi definitivat sau va fi foarte aproape de varianta finală, subliniind că misiunile pregătitoare sunt deja în desfășurare.
09:30
Emilian Galaicu-Păun, distins la Ambasada Franței | Ministrul Culturii: „Celebrăm creatorii R. Moldova și contribuția lor la familia cultural europeană” # Moldova1
Poetul, eseistul, romancierul și traducătorul Emilian Galaicu-Păun, redactor-șef al Editurii Cartier, este primul cetățean al Republicii Moldova care primește Ordinul Artelor și Literelor, în grad de cavaler – cea mai prestigioasă distincție culturală acordată de Franța. Distincția i-a fost acordată la reședința Ambasadei Franței din Chișinău.
09:20
Lansator sol-aer, muniție și dronă de tip „Geran 2”: Procuratura Generală oferă detalii despre armamentul din camionul reținut la Leușeni - Albița # Moldova1
Armamentul descoperit în autovehiculul reținut la punctul de trecere Leușeni - Albița în noaptea de 20 noiembrie a fost introdus în Republica Moldova prin contrabandă, în repetate rânduri, de un „cărăuș” care circula periodic cu un camion marfar din Ucraina. Potrivit Procuraturii Generale, în camionul reținut la vamă se aflau 26 de elemente de muniție, inclusiv completă, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”.
09:10
Investigație: Filiala rusă a Crucii Roșii, implicată în activități pro-război, dar finanțată din Occident. Răspunsul Comisiei Europene # Moldova1
Crucea Roșie Rusă (RKK) activează pe teritoriile ocupate ale Ucrainei și participă activ la activitățile unor organizații „patriotice” cu caracter militarist, continuând în același timp să primească milioane de euro din partea Mișcării Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii (ICRC). Acest lucru este menționat într-o investigație comună realizată de platforma Follow the Money (FTM) și mai multe instituții media, inclusiv publicația germană Paper Trail Media și redacția rusă Meduza.
08:50
Transplantul cardiac, prioritate strategică a Ministerului Sănătății: R. Moldova pregătește lansarea primului program național # Moldova1
Programul de transplant cardiac este o prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății, deși în Republica Moldova această intervenție nu este încă realizată. Necesitatea unui astfel de program este estimată la 20–25 de pacienți anual, cu potențial de creștere, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban, la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, desfășurată pe 25 noiembrie la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.
Acum 4 ore
08:30
Drumarii vor fi alertați de operatorii serviciului 112 în caz de accidente și condiții meteo extreme # Moldova1
Drumarii vor fi alertați de operatorii Serviciului 112 în cazul accidentelor rutiere sau incidentelor cauzate de infrastructură și condițiile meteo dificile. Măsura devine posibilă după semnarea unui acord de colaborare între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND), menit să accelereze schimbul de informații și să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice.
08:30
MOLDOX împlinește 10 ani: filme în premieră, expoziții și dezbateri despre „haosul” lumii actuale # Moldova1
A 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX se desfășoară în perioada 26 - 30 noiembrie la Chișinău, propunând publicului 33 de documentare - toate în premieră -, o competiție națională, paneluri de discuție, expoziții, concerte și activități dedicate artei și dialogului social. Tema ediției aniversare este „Haos, reinventăm realitatea”.
08:10
Platforma ilegală TUX: În absența educației financiare și a unui cadru legal, astfel de scheme vor continua să facă victime, spun experții # Moldova1
Ancheta în cazul schemei frauduloase numite TUX avansează, instituțiile trebuie să acționeze ferm, iar legislația va fi consolidată pentru a preveni repetarea unor astfel de fraude, dă asigurări deputatul Dorian Istratii, membru al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Totuși, expertul economic Vitalie Rapcea a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că, în absența educației financiare și a unui cadru legal adecvat, astfel de scheme vor continua să facă victime.
08:10
Optsprezece persoane au fost rănite într-un atac masiv cu drone lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie, în seara zilei de 25 noiembrie. Incendiile provocate de lovituri au afectat grav clădiri rezidențiale, magazine și autovehicule, anunță autoritățile ucrainene.
07:50
FC Barcelona a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a cincea, echipa condusă de germanul Hans-Dieter Flick a pierdut cu 0:3 pe terenul grupării engleze Chelsea Londra. „Aristocrații” au deschis scorul în minutul 27, când francezul Jules Koundé și-a dat autogol. Pe final de primă repriză, Barça a rămas în inferioritate numerică. Fundașul uruguayan Ronald Araujo a fost eliminat după ce a încasat al doilea cartonaș galben. Chelsea și-a dublat avantajul în minutul 55 prin brazilianul Estêvão.
07:40
Corespondență Dan Alexe | Un nou verdict în cazul căsătoriilor gay în UE: Polonia vizată după România # Moldova1
Curtea Supremă a UE a decis marți, 25 noiembrie, că atunci când un cuplu de același sex este căsătorit legal într-o țară membră, orice altă țară membră în care cei doi se mută sau locuiesc trebuie să recunoască acea căsătorie. Cazul actual se referă la doi cetățeni polonezi care locuiau în Germania și s-au căsătorit la Berlin în 2018. Când au solicitat recunoașterea căsătoriei lor în Polonia, autoritățile au refuzat, invocând legislația națională, care nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.
07:30
Cum a ajuns planul de pace în 28 de puncte să fie negociat între Washington și Kremlin: dezvăluiri din convorbirile Witkoff–Ușakov # Moldova1
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, i-a oferit Kremlinului indicații despre cum să-i prezinte lui Donald Trump un plan de pace pentru Ucraina, într-o convorbire telefonică purtată pe 14 octombrie cu principalul consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, Yuri Ușakov. Bloomberg a intrat în posesia unei înregistrări audio a discuției. Convorbirea pare să fie punctul de pornire al planului de pace în 28 de puncte pe care Washingtonul îl promovează insistent în relația cu Kievul.
Acum 12 ore
22:00
Macron: „Coaliția doritorilor” creează un grup de lucru pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei # Moldova1
„Coaliția doritorilor”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Turciei și Statelor Unite, va crea un grup de lucru pentru pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Despre acest lucru a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii coaliției, relatează BBC News.
21:50
La Muzeul raional „Lazăr Dubinovschi” din Fălești, tradițiile prind viață într-un spectacol de culori și imaginație. Cea de-a doua ediție a atelierului „Măști în lucru - Dansul urâților și meșteșugul măștilor populare” i-a adus pe participanți în mijlocul unei lumi misterioase, unde au creat măști cu chipuri sălbatice, comice sau simbolice, lucrate exclusiv din materiale naturale.
21:50
„Securitatea Ucrainei este securitatea Europei”: Ursula von der Leyen avertizează asupra riscurilor ce vizează R. Moldova și România # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un nou mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, după ce Rusia a lansat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, un atac masiv asupra Kievului, folosind rachete și drone care „au încălcat inclusiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României”.
Acum 24 ore
21:30
Macron: „Coaliția doritorilor” crează un grup de lucru pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei # Moldova1
„Coaliția doritorilor”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Turciei și Statelor Unite, va crea un grup de lucru pentru pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Despre acest lucru a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii coaliției, relatează BBC News.
21:00
Fălești: Chipuri sălbatice și alegorice în centrul unui atelier dedicat meșteșugului măștilor populare # Moldova1
La Muzeul raional „Lazăr Dubinovschi” din Fălești, tradițiile prind viață într-un spectacol de culori și imaginație. Cea de-a doua ediție a atelierului „Măști în lucru - Dansul urâților și meșteșugul măștilor populare” i-a adus pe participanți în mijlocul unei lumi misterioase, unde au creat măști cu chipuri sălbatice, comice sau simbolice, lucrate exclusiv din materiale naturale.
20:30
Ermak: Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Trump pe 27 noiembrie pentru a finaliza acordul de pace # Moldova1
„Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dorește să se întâlnească cu președintele Trump „cât mai curând posibil” - eventual chiar în timpul Zilei Recunoștinței - pentru a finaliza acordul americano-ucrainean privind condițiile de încetare a războiului”, a declarat șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, pentru Axios, relatează BBC News.
20:10
Amenzi de peste 15 mii de lei pentru nereguli depistate în serviciile de taxi din patru raioane # Moldova1
În urma unor controale desfășurate între 17 și 21 noiembrie în mai multe localități din țară, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a aplicat amenzi de peste 15 mii de lei contribuabililor care prestau servicii de taxi cu abateri de la legislație. Verificările au vizat atât activitățile ocazionale, cât și cele prestate prin intermediul platformelor electronice de management.
20:00
Statele Unite au obținut „progrese imense” către încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, dar unele detalii sensibile necesită discuții suplimentare, a transmis marți Casa Albă, potrivit agențiilor AFP și Reuters, citate de Agerpres.
18:20
„EU4Moldova Rezilientă”: șase orașe din R. Moldova au primit utilaje pentru intervenții în situații de criză # Moldova1
Locuitorii din șase orașe – Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir – vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Serviciile locativ-comunale vor interveni rapid grație echipamentelor moderne recepționate pe 25 noiembrie, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă”.
18:20
Compensațiile la încălzire, recalibrate: statul mizează pe direcționarea sprijinului către cei mai vulnerabili # Moldova1
Compensațiile pentru sezonul rece acordate de autorități ar urma să fie mai mici în acest sezon. Suma maximă ar urma să scadă de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă să fie fixată la 500 de lei, potrivit unui proiect discutat la ședința din 20 noiembrie la Cancelaria de Stat. Noile reguli, aplicate între noiembrie 2025 și martie 2026, au drept scop direcționarea mai strictă a ajutorului către gospodăriile vulnerabile.
18:10
Dosarul „sacoșa neagră”, reluat de la zero: Dodon nu vrea să fie judecat de Gribincea, însă CSJ i-a respins cererea de recuzare # Moldova1
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 25 noiembrie, cererea de recuzare depusă de Igor Dodon împotriva judecătorului Vladislav Gribincea, membru al completului care examinează dosarul „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.). Fostul președinte a invocat pretinse legături politice și personale ale magistratului, afirmând că acestea ar compromite imparțialitatea procesului.
18:10
Vicepreședintele filialei de la Anenii Noi a fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare: trebuie să plătească 2.9 milioane de lei statului # Moldova1
Vicepreședintele oficiului teritorial de la Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
18:00
Recensământ 2024 | Doar 44% dintre moldoveni sunt activi economic. Peste un milion rămân în afara pieței muncii # Moldova1
Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de participare la forța de muncă din ultimii ani, potrivit datelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, prezentate pe 25 noiembrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Doar 44% dintre persoanele cu vârste de peste 15 ani sunt active economic, în timp ce peste un milion de oameni se află în afara pieței muncii.
17:50
Indemnizația unică la naștere crește în 2026: părinții vor primi cu peste 500 de lei mai mult # Moldova1
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va crește de anul viitor. Astfel, părinții vor încasa cu 536 de lei mai mult decât în 2025. Mai exact, indemnizația se majorează de la 21.350 lei la 21.886 lei, informează portalul bizlaw.md.
17:50
Directorul ANSA, la Moldova 1: „Sănătatea consumatorilor are prioritate – produsele neconforme sunt nimicite” # Moldova1
Unele produse neconforme ajung pe rafturi, în ciuda controalelor de la frontieră. Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, a declarat în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova 1 că sănătatea consumatorilor are prioritate. Abaterile sunt rare, însă, atunci când sunt constatate, pot costa agenții economici zeci de mii de lei și generează procese în instanță.
17:30
Conducătorii celor mai mari cinci bănci din Rusia – Sberbank, VTB, Alfa-Bank, T-Bank și Sovcombank – au solicitat Dumei de Stat să interzică platformelor online de vânzări să ofere reduceri la produse fie din propriile fonduri, fie pentru plățile efectuate cu cardurile băncilor afiliate. Solicitarea a fost transmisă printr-o scrisoare colectivă adresată președintelui camerei inferioare a Parlamentului, Veaceslav Volodin, scrie The Moscow Times.
17:10
Economii de 1.4 milioane de euro prin SEPA | Guvernatoarea BNM: „Sunt bani rămași în buzunarele celor care fac transferuri” # Moldova1
În prima lună de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), pentru transferurile din și spre Republica Moldova s-au plătit comisioane de puțin peste 78 de mii de euro. Fără SEPA, acest cost ar fi fost de aproximativ 1.5 milioane de euro.
17:10
„Ascultă, alătură-te, acționează” — acesta este genericul celei de-a treia ediții a Forumului Pacienților. Evenimentul este unic în Republica Moldova și pune accent pe rolul vital pe care îl au beneficiarii de servicii medicale în sistemul de sănătate. Cei circa 100 reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, instituțiilor medicale și autorităților în sănătate, participanți la Forum, au venit cu sugestii, propuneri și idei menite să încurajeze implicarea activă a acestora la toate nivelurile.
17:10
„Moscova nu vrea să oprească focul, ci să forțeze capitularea Ucrainei”: De ce Rusia refuză planul de pace elaborat de Marea Britanie, Franța și Germania # Moldova1
Planul european de pace propus de Marea Britanie, Franța și Germania (E3) este atât o reacție la varianta inițială americano-rusă, cât și o încercare a Uniunii Europene (UE) de a-și reafirma rolul în discuțiile privind finalizarea războiului din Ucraina, a declarat analistul ucrainean Marin Gherman, doctor în științe politice, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova.
16:50
Ucraina sancționează 56 de nave care au transportat cereale furate prin porturile ocupate de Rusia # Moldova1
Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret privind punerea în aplicare a deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare privind sancționarea a 56 de nave maritime care, în perioada 2022 - 2025, au intrat ilegal în porturile Ucrainei temporar ocupate de Rusia și au transportat în afara țării produse alimentare ucrainene, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la Kiev.
16:50
Sentințele în cazul fostei deputate Irina Lozovan și al soțului acesteia rămân în vigoare: condamnați la închisoare și dați în urmărire # Moldova1
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 noiembrie, sentințele Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputată Irina Lozovan a fost condamnată la șase ani de închisoare, iar soțul acesteia – la cinci ani, fiind găsiți vinovați de acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.
16:50
On the morning of November 25, the airspace surveillance systems of the National Army detected six drones entering the airspace of the Republic of Moldova without authorization. This incident followed a new massive attack on Ukraine, according to the Ministry of Defense. One of the drones, marked with the letter "Z," which symbolizes Russian military aggression, crashed onto the roof of a house in the village of Cuhurestii de Jos, located in the Floresti district. Experts have identified it as a "decoy drone." In response, the Russian Federation's ambassador-at-large in Chisinau, Oleg Ozerov, was summoned to the Ministry of Foreign Affairs.
16:20
CMC a eșuat repetat în aprobarea modificărilor la buget: Primăria va propune pentru următoarea ședință două proiecte distincte # Moldova1
Proiectul de ajustare a indicatorilor bugetului municipal la transferurile suplimentare din bugetul de stat va fi divizat în două și va fi prezentat spre examinare la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Executivul a ajuns la această soluție după ce, nici la ședința din 25 noiembrie, nu au fost întrunite suficiente voturi pentru varianta propusă de Direcția generală Finanțe.
16:20
„Moldova fără violență” | De ce rămân femeile lângă agresori: terapeuții explică mecanismele invizibile ale violenței domestice # Moldova1
Violența în familie rămâne una dintre cele mai grave și, totodată, mai tăcute probleme sociale. Deși se vorbește tot mai des despre abuz, multe femei continuă să rămână în relații în care sunt controlate, manipulate sau agresate. Opt din zece victime ajung să își apere agresorul, conform unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, iar mai bine de jumătate dintre victimele violenței domestice neagă inițial gravitatea situației.
16:10
Atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în dimineața de 25 noiembrie a provocat intruziunea neautorizată a șase drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Expertul în securitate Artur Leșcu a calificat incidentul drept „cea mai mare violare a spațiului aerian” de până acum și avertizează că episodul reprezintă un risc major pentru populație și un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea spațiului aerian.
16:00
Rolul Comisiei parlamentare pentru integrare europeană în procesul de aderare la UE: peste 100.000 de pagini, transpuse în legislația națională # Moldova1
Parlamentul preia o parte decisivă din sarcina aderării la Uniunea Europeană (UE) prin activitatea Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, create în premieră în acest legislativ. Comisia este responsabilă de gestionarea unui volum fără precedent de proiecte de legi, menite să transpună normele europene în legislația națională, monitorizarea implementării reformelor și exercitarea unui control real asupra Executivului.
15:40
Un sfert de secol de activitate IFAD în R. Moldova: investiții de aproape 267 de milioane de dolari și mii de beneficiari în mediul rural # Moldova1
Programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) marchează 25 de ani de activitate în Republica Moldova, bilanțul arătând investiții de aproape 267 de milioane de dolari, modernizarea infrastructurii rurale și sprijin direct pentru mii de fermieri și întreprinderi mici. Oficialii și partenerii de dezvoltare au subliniat, la evenimentul aniversar, rolul decisiv al acestor intervenții în transformarea agriculturii și în revitalizarea satelor.
15:00
La Chișinău au început lucrările de reparație în curțile de bloc selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. Proiectul își propune să transforme curțile într-un „mediu sigur, modern și prietenos pentru locuitori”, iar cetățenii sunt invitați să raporteze neconformitățile observate, pentru ca autoritățile să poată interveni prompt.
14:40
Durlești: Strada Dealul Morilor, un pericol zilnic pentru pietoni și șoferi. Localnicii cer trotuar # Moldova1
Dealul Morilor, strada care desparte sectorul Buiucani de orașul Durlești, a devenit de ani buni un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Îngustă, aglomerată și cu vizibilitate redusă, porțiunea este un risc constant pentru cei care merg spre muncă, grădiniță sau școală. Astfel, localnicii bat la ușile autorităților cu plângeri și petiții, cerând un lucru simplu, dar esențial: un trotuar care să le ofere siguranță. Primăria Durlești promite soluții.
14:20
Șase drone în spațiul aerian al R. Moldova: Drona căzută pe o casă din Florești este de fabricație rusească și nu avea expozibili, au stabilit specialiștii # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
14:10
Șase drone în spațiul aerian al R. Moldova: Drona căzută pe o casă din Florești este de fabricație rusească, au stabilit specialiștii # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
14:10
Record uriaș în snooker. Al 16-lea break maxim al sezonului a fost stabilit în calificările Campionatului Regatului Unit al Marii Britanii. Chinezul Chang Bingyu a acumulat 147 de puncte în unul dintre game-urile meciului cu scoțianul Stephen Maguire.
14:00
Soluțiile Ministerului Educației și Cercetării pentru școlile supraaglomerate din Chișinău: două clădiri oferire autorităților locale. Reacția DGETS # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune autorităților municipale din Chișinău preluarea prin comodat a două clădiri mari pentru extinderea rețelei școlare și reducerea presiunii în instituțiile cu clase supraaglomerate. Este vorba despre blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și sediul actual al Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun, într-o conferință de presă susținută pe 25 noiembrie. Autoritățile capitalei au declarat că vor analiza propunerea.
13:50
Scene ireale în Premier League: un jucător de la FC Everton a fost eliminat după ce și-a lovit un coleg # Moldova1
Incident bizar într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. Manchester United a pierdut cu 0:1 acasă în fața formației FC Everton, însă în minutul 13, jucătorul echipei-oaspete Idrissa Gueye a fost eliminat pentru o palmă dată unui coleg. Mijlocașul senegalez de 36 de ani l-a lovit pe coechipierul său, fundașul central Michael Keane. La faza premergătoare, portughezul Bruno Fernandes putea deshide scorul, iar cei doi fotbaliști au încercat să găsească un vinovat. Deși a jucat în inferioritate numerică timp de peste 80 de minute, FC Everton a câștigat cu scorul de 1:0, grație golului marcat în minutul 29 de Kiernan Dewsbury-Hall.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.