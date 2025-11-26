Chișinău: Fetiță de 13 ani, ademenită într-o fâșie forestieră și agresată sexual. Făptașul a fost condamnat la închisoare

13:50

Incident bizar într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. Manchester United a pierdut cu 0:1 acasă în fața formației FC Everton, însă în minutul 13, jucătorul echipei-oaspete Idrissa Gueye a fost eliminat pentru o palmă dată unui coleg. Mijlocașul senegalez de 36 de ani l-a lovit pe coechipierul său, fundașul central Michael Keane. La faza premergătoare, portughezul Bruno Fernandes putea deshide scorul, iar cei doi fotbaliști au încercat să găsească un vinovat. Deși a jucat în inferioritate numerică timp de peste 80 de minute, FC Everton a câștigat cu scorul de 1:0, grație golului marcat în minutul 29 de Kiernan Dewsbury-Hall.