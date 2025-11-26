Cel puțin patru morți și mai mulți răniți în urma unui incendiu masiv la un complex rezidențial din Hong Kong
Moldova1, 26 noiembrie 2025 13:30
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin patru persoane, rănirea altora și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
• • •
13:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a început să cumpere kerosen pentru avioane de la mai multe companii petroliere din România, după ce Lukoil a fost sancționată, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Asta după ce autoritățile de la Chișinău au preluat temporar administrarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract de comodat cu Lukoil, pentru a asigura furnizarea continuă de kerosen către sectorul aviației.
13:30
Cel puțin patru morți și mai mulți răniți în urma unui incendiu masiv la un complex rezidențial din Hong Kong
13:10
Pensii pentru moldovenii care au muncit în Slovacia: Executivul aprobă aplicarea acordului social cu această țară # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea primi pensii și alte prestații sociale calculate în baza perioadelor contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Aranjamentul administrativ privind aplicarea acordului social dintre cele două țări a fost aprobat de Executivul de la Chișinău la 26 noiembrie.
13:00
Vicepremierul Popșoi, înaintea convocării lui Ozerov la MAE: „Am atenționat Rusia că un asemenea comportament este inacceptabil” # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat, în după-amiaza zilei de 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor de Externe pentru a primi o nouă notă de protest în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Acțiunile Chișinăului sunt în conformitate cu dreptul internațional și proporționale, afirmă șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi.
13:00
Indemnizația unică la naștere va fi majorată în 2026 proporțional cu scumpirea bunurilor necesare sarcinii și nașterii, afirmă ministra Plugaru # Moldova1
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat proporțional cu scumpirea produselor incluse în lista de necesități pentru perioada de sarcină și naștere. Estimările arată o creștere de aproximativ 500 de lei a indemnizației pentru anul 2026, afirmă Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale.
13:00
Harry Kane nu dorește să acorde o importanță exagerată reîntâlnirii sale cu Arsenal Londra. Fostul jucător al lui Tottenham Hotspur a marcat 15 goluri în poarta „tunarilor”, iar acum urmează să-i înfrunte pe discipolii lui Mikel Arteta din postura de fotbalist al lui Bayern Munchen. Partida din etapa a cincea a grupei unice a Ligii Campionilor UEFA este programată pentru diseară, de la ora 22.
12:50
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost adus, pe 26 noiembrie, în fața instanței pentru a-și prezenta ultimul cuvânt în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Țuțu a declarat că „va spune adevărul” și că ar avea probe care-i demonstrează nevinovăția. Judecătorii au anunțat că sentința în dosarul lui Constantin Țuțu va fi pronunțată pe 27 ianuarie 2026, la ora 13:00.
12:40
Acces la fonduri europene de milioane de euro: Guvernul sprijină aderarea R. Moldova la Programul „Europa Creativă” # Moldova1
Organizațiile și oamenii de creație din Republica Moldova vor avea acces, începând cu 1 ianuarie 2026, la un fond în valoare de milioane de euro destinat culturii și industriilor creative, prin participarea la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de aderarea la program a fost aprobat de Cabinetul de miniștri la 26 noiembrie.
12:30
Diferențele din facturile la gaz, explicate: probleme de tranziție și acces limitat la contoare, spune ministrul Energiei # Moldova1
Problemele privind diferențele în facturile la gazele naturale au apărut în perioada de tranziție de la vechiul sistem de furnizare, dar și din cauza faptului că mulți locatari din Chișinău nu permit accesul operatorilor pentru citirea contoarelor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Alte deficiențe sunt legate de contoarele care nu au trecut verificarea metrologică. Junghietu a precizat că facturile vor fi recalculate și a îndemnat consumatorii să raporteze neconformitățile.
12:30
Școala specializată de fotbal, creată la Chișinău în urma fuzionării a două instituții sportive # Moldova1
O nouă instituție sportivă dedicată performanței în fotbal va fi creată în Chișinău. Aceasta se va numi „Școala specializată de fotbal din Chișinău” și va fi înființată după fuziunea Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 1 și Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 2. Reorganizarea celor două instituții a fost aprobată de Guvern în ședința din 26 noiembrie.
12:20
Autoritățile franceze desfășoară o investigație privind asociația SOS Donbass, suspectată de spionaj și de acțiuni destabilizatoare în interesul Rusiei. Doi bărbați și o femeie au fost reținuți în Franța, sub acuzația de spionaj și de tentative de influențare a opiniei publice în favoarea Rusiei. Anunțul a fost făcut de agenția AFP în noaptea de miercuri, 26 noiembrie, scrie DW.
12:10
Aproape un milion de euro pentru tranziția verde a IMM-urilor din R. Moldova, alocați prin proiectul „REC4SMEs” # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor primi sprijin european pentru tranziția la energia verde: acces la fonduri pentru comunități energetice și reducerea costurilor operaționale. Cabinetul de miniștri a dat undă verde proiectului „REC4SMEs”, cu un buget de aproape un milion de euro, prin care antreprenorii locali vor beneficia de consultanță juridică, suport tehnic și granturi pentru a se alinia standardelor UE și a deveni mai rezilienți în fața prețurilor la energie.
12:00
Toate autobuzele școlare din R. Moldova, dotate cu GPS: sistem de monitorizare în timp real pentru siguranța elevilor # Moldova1
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, măsură menită să crească siguranța elevilor și să îmbunătățească gestionarea transportului școlar. Monitorizarea va fi realizată printr-o platformă digitală accesibilă atât în versiune web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF.
12:00
Program nou de securitate publică, aprobat de Guvern: timpul de reacție al poliției se reduce la 15 minute # Moldova1
Timpul de reacție la apelurile către Serviciul de Urgență 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat, în special în localitățile rurale. Măsura este prevăzută în Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern în ședința din 26 noiembrie.
11:50
Programul „Curtea Europeană”, inițiat prin reparații în 39 de curți de bloc din municipiul Chișinău, se extinde. În ședința din 26 noiembrie, Guvernul a aprobat includerea în Documentul Unic de Proiect (DUP) a încă 384 de inițiative, în valoare totală de 1.7 miliarde de lei, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
11:50
Termenul de înregistrare a construcțiilor neautorizate cu până la două etaje va fi extins până în 2028 # Moldova1
Termenul de înregistrare a construcțiilor cu până la două etaje - din intravilan sau întovărășiri pomicole, fără acte permisive sau cu încălcarea acestora - va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. Un proiect de lege în acest sens a fost prezentat de un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care spun că măsura este necesară pentru a debloca procesul de înregistrare a imobilelor construite fără acte permisive și pentru a elimina barierele birocratice din domeniul urbanismului.
11:50
Cristiano Ronaldo va putea să joace la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 chiar din primul meci. Comisia de Disciplină FIFA l-a suspendat pe portughez doar pentru o partidă, cea cu Armenia de la finalul preliminariilor.
11:50
Moldovenii cu pașapoarte diplomatice și de serviciu vor putea călători în România fără vize # Moldova1
Deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Republica Moldova și România vor putea călători fără vize pe ambele maluri ale Prutului pentru perioade de până la 90 de zile, în orice interval de 180 de zile. Guvernul de la Chișinău a aprobat, pe 27 noiembrie, inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental care urmează să reglementeze scutirea de vize pentru această categorie de documente.
11:30
11:20
10:50
Demisii și confirmări la Guvern: Ion Bulmaga, eliberat oficial de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului # Moldova1
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a fost eliberat din funcție prin decizia Guvernului din 26 septembrie.
10:30
Emilian Galaicu-Păun, distins la Ambasada Franței | Ministrul Culturii: „Celebrăm creatorii R. Moldova și contribuția lor la familia culturală europeană” # Moldova1
Poetul, eseistul, romancierul și traducătorul Emilian Galaicu-Păun, redactor-șef al Editurii Cartier, este primul cetățean al Republicii Moldova decorat cu Ordinul Artelor și Literelor în grad de cavaler – cea mai prestigioasă distincție culturală acordată de Franța. Distincția i-a fost înmânată la reședința Ambasadei Franței din Chișinău.
10:30
Real Madrid își revine în Euroliga de baschet. Formația spaniolă a obținut a doua victorie la rând, de această dată în fața echipei Hapoel Tel-Aviv, scor 75-74. Și Panathinaikos Atena și-a câștigat meciul.
10:20
Chișinău: Fetiță de 13 ani, ademenită într-o fâșie forestieră și agresată sexual. Făptașul a fost condamnat la închisoare # Moldova1
O minoră de 13 ani din capitală a fost abuzată sexual de un tânăr de 27 de ani, originar din Azerbaidjan. Pentru fapta comisă, cetățeanul străin a fost condamnat la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
09:40
„Cum le-a smuls mâinile și picioarele”. În Duma de Stat s-a propus educarea elevilor prin povești de front ale „veteranilor SVO” # Moldova1
Participanții la invazia din Ucraina ar trebui să lucreze „în mod sistematic” cu elevii în cadrul orelor de pregătire militară inițială (NVP), relatându-și experiența de luptă. O astfel de propunere a fost făcută la ședința consiliului pentru problemele veteranilor, pe lângă liderul partidului „Spavedlivaia Rossia” (Rusia Justă), Serghei Mironov, transmite „Kommersant”, citat de publicația The Moscow Times. Inițiativa de a implica regulat combatanții în activitatea pedagogică a fost susținută de toți participanții la discuție și va fi înaintată guvernului.
09:40
Negocieri accelerate pentru pace. Trump anunță că se va întâlni cu liderii de la Moscova și Kiev când va fi definitivat documentul # Moldova1
Președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski atunci când acordul de pace va fi definitivat sau va fi foarte aproape de varianta finală, subliniind că misiunile pregătitoare sunt deja în desfășurare.
09:30
Emilian Galaicu-Păun, distins la Ambasada Franței | Ministrul Culturii: „Celebrăm creatorii R. Moldova și contribuția lor la familia cultural europeană” # Moldova1
09:20
Lansator sol-aer, muniție și dronă de tip „Geran 2”: Procuratura Generală oferă detalii despre armamentul din camionul reținut la Leușeni - Albița # Moldova1
Armamentul descoperit în autovehiculul reținut la punctul de trecere Leușeni - Albița în noaptea de 20 noiembrie a fost introdus în Republica Moldova prin contrabandă, în repetate rânduri, de un „cărăuș” care circula periodic cu un camion marfar din Ucraina. Potrivit Procuraturii Generale, în camionul reținut la vamă se aflau 26 de elemente de muniție, inclusiv completă, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”.
09:10
Investigație: Filiala rusă a Crucii Roșii, implicată în activități pro-război, dar finanțată din Occident. Răspunsul Comisiei Europene # Moldova1
Crucea Roșie Rusă (RKK) activează pe teritoriile ocupate ale Ucrainei și participă activ la activitățile unor organizații „patriotice” cu caracter militarist, continuând în același timp să primească milioane de euro din partea Mișcării Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii (ICRC). Acest lucru este menționat într-o investigație comună realizată de platforma Follow the Money (FTM) și mai multe instituții media, inclusiv publicația germană Paper Trail Media și redacția rusă Meduza.
08:50
Transplantul cardiac, prioritate strategică a Ministerului Sănătății: R. Moldova pregătește lansarea primului program național # Moldova1
Programul de transplant cardiac este o prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății, deși în Republica Moldova această intervenție nu este încă realizată. Necesitatea unui astfel de program este estimată la 20–25 de pacienți anual, cu potențial de creștere, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban, la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, desfășurată pe 25 noiembrie la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.
08:30
Drumarii vor fi alertați de operatorii serviciului 112 în caz de accidente și condiții meteo extreme # Moldova1
Drumarii vor fi alertați de operatorii Serviciului 112 în cazul accidentelor rutiere sau incidentelor cauzate de infrastructură și condițiile meteo dificile. Măsura devine posibilă după semnarea unui acord de colaborare între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND), menit să accelereze schimbul de informații și să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice.
08:30
MOLDOX împlinește 10 ani: filme în premieră, expoziții și dezbateri despre „haosul” lumii actuale # Moldova1
A 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX se desfășoară în perioada 26 - 30 noiembrie la Chișinău, propunând publicului 33 de documentare - toate în premieră -, o competiție națională, paneluri de discuție, expoziții, concerte și activități dedicate artei și dialogului social. Tema ediției aniversare este „Haos, reinventăm realitatea”.
08:10
Platforma ilegală TUX: În absența educației financiare și a unui cadru legal, astfel de scheme vor continua să facă victime, spun experții # Moldova1
Ancheta în cazul schemei frauduloase numite TUX avansează, instituțiile trebuie să acționeze ferm, iar legislația va fi consolidată pentru a preveni repetarea unor astfel de fraude, dă asigurări deputatul Dorian Istratii, membru al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Totuși, expertul economic Vitalie Rapcea a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că, în absența educației financiare și a unui cadru legal adecvat, astfel de scheme vor continua să facă victime.
08:10
Optsprezece persoane au fost rănite într-un atac masiv cu drone lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie, în seara zilei de 25 noiembrie. Incendiile provocate de lovituri au afectat grav clădiri rezidențiale, magazine și autovehicule, anunță autoritățile ucrainene.
07:50
FC Barcelona a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a cincea, echipa condusă de germanul Hans-Dieter Flick a pierdut cu 0:3 pe terenul grupării engleze Chelsea Londra. „Aristocrații” au deschis scorul în minutul 27, când francezul Jules Koundé și-a dat autogol. Pe final de primă repriză, Barça a rămas în inferioritate numerică. Fundașul uruguayan Ronald Araujo a fost eliminat după ce a încasat al doilea cartonaș galben. Chelsea și-a dublat avantajul în minutul 55 prin brazilianul Estêvão.
07:40
Corespondență Dan Alexe | Un nou verdict în cazul căsătoriilor gay în UE: Polonia vizată după România # Moldova1
Curtea Supremă a UE a decis marți, 25 noiembrie, că atunci când un cuplu de același sex este căsătorit legal într-o țară membră, orice altă țară membră în care cei doi se mută sau locuiesc trebuie să recunoască acea căsătorie. Cazul actual se referă la doi cetățeni polonezi care locuiau în Germania și s-au căsătorit la Berlin în 2018. Când au solicitat recunoașterea căsătoriei lor în Polonia, autoritățile au refuzat, invocând legislația națională, care nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.
07:30
Cum a ajuns planul de pace în 28 de puncte să fie negociat între Washington și Kremlin: dezvăluiri din convorbirile Witkoff–Ușakov # Moldova1
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, i-a oferit Kremlinului indicații despre cum să-i prezinte lui Donald Trump un plan de pace pentru Ucraina, într-o convorbire telefonică purtată pe 14 octombrie cu principalul consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, Yuri Ușakov. Bloomberg a intrat în posesia unei înregistrări audio a discuției. Convorbirea pare să fie punctul de pornire al planului de pace în 28 de puncte pe care Washingtonul îl promovează insistent în relația cu Kievul.
22:00
Macron: „Coaliția doritorilor” creează un grup de lucru pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei # Moldova1
„Coaliția doritorilor”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Turciei și Statelor Unite, va crea un grup de lucru pentru pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Despre acest lucru a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii coaliției, relatează BBC News.
21:50
La Muzeul raional „Lazăr Dubinovschi” din Fălești, tradițiile prind viață într-un spectacol de culori și imaginație. Cea de-a doua ediție a atelierului „Măști în lucru - Dansul urâților și meșteșugul măștilor populare” i-a adus pe participanți în mijlocul unei lumi misterioase, unde au creat măști cu chipuri sălbatice, comice sau simbolice, lucrate exclusiv din materiale naturale.
21:50
„Securitatea Ucrainei este securitatea Europei”: Ursula von der Leyen avertizează asupra riscurilor ce vizează R. Moldova și România # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un nou mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, după ce Rusia a lansat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, un atac masiv asupra Kievului, folosind rachete și drone care „au încălcat inclusiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României”.
21:30
Macron: „Coaliția doritorilor” crează un grup de lucru pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei # Moldova1
21:00
Fălești: Chipuri sălbatice și alegorice în centrul unui atelier dedicat meșteșugului măștilor populare # Moldova1
20:30
Ermak: Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Trump pe 27 noiembrie pentru a finaliza acordul de pace # Moldova1
„Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dorește să se întâlnească cu președintele Trump „cât mai curând posibil” - eventual chiar în timpul Zilei Recunoștinței - pentru a finaliza acordul americano-ucrainean privind condițiile de încetare a războiului”, a declarat șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, pentru Axios, relatează BBC News.
20:10
Amenzi de peste 15 mii de lei pentru nereguli depistate în serviciile de taxi din patru raioane # Moldova1
În urma unor controale desfășurate între 17 și 21 noiembrie în mai multe localități din țară, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a aplicat amenzi de peste 15 mii de lei contribuabililor care prestau servicii de taxi cu abateri de la legislație. Verificările au vizat atât activitățile ocazionale, cât și cele prestate prin intermediul platformelor electronice de management.
20:00
Statele Unite au obținut „progrese imense” către încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, dar unele detalii sensibile necesită discuții suplimentare, a transmis marți Casa Albă, potrivit agențiilor AFP și Reuters, citate de Agerpres.
18:20
„EU4Moldova Rezilientă”: șase orașe din R. Moldova au primit utilaje pentru intervenții în situații de criză # Moldova1
Locuitorii din șase orașe – Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir – vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Serviciile locativ-comunale vor interveni rapid grație echipamentelor moderne recepționate pe 25 noiembrie, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă”.
18:20
Compensațiile la încălzire, recalibrate: statul mizează pe direcționarea sprijinului către cei mai vulnerabili # Moldova1
Compensațiile pentru sezonul rece acordate de autorități ar urma să fie mai mici în acest sezon. Suma maximă ar urma să scadă de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă să fie fixată la 500 de lei, potrivit unui proiect discutat la ședința din 20 noiembrie la Cancelaria de Stat. Noile reguli, aplicate între noiembrie 2025 și martie 2026, au drept scop direcționarea mai strictă a ajutorului către gospodăriile vulnerabile.
18:10
Dosarul „sacoșa neagră”, reluat de la zero: Dodon nu vrea să fie judecat de Gribincea, însă CSJ i-a respins cererea de recuzare # Moldova1
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 25 noiembrie, cererea de recuzare depusă de Igor Dodon împotriva judecătorului Vladislav Gribincea, membru al completului care examinează dosarul „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.). Fostul președinte a invocat pretinse legături politice și personale ale magistratului, afirmând că acestea ar compromite imparțialitatea procesului.
18:10
Vicepreședintele filialei de la Anenii Noi a fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare: trebuie să plătească 2.9 milioane de lei statului # Moldova1
Vicepreședintele oficiului teritorial de la Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
18:00
Recensământ 2024 | Doar 44% dintre moldoveni sunt activi economic. Peste un milion rămân în afara pieței muncii # Moldova1
Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de participare la forța de muncă din ultimii ani, potrivit datelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, prezentate pe 25 noiembrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Doar 44% dintre persoanele cu vârste de peste 15 ani sunt active economic, în timp ce peste un milion de oameni se află în afara pieței muncii.
