La Bălți s-a lansat Campania națională „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen”

Acum 5 minute
17:00
Comunitățile Popeștii de Jos, Popeștii de Sus și Azilul pentru persoane în etate din satul Gribova au primit recent un lot de ajutor umanitar din partea Fundației de caritate „Daniel" și a donatorilor din Olanda. Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a adresat mulțumiri organizației și tuturor celor implicați în această acțiune de solidaritate. Astfel, potrivit
17:00
Astăzi, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat ședința staff-ului Zonei de Nord a țării. La întrevedere a participat Ala Pilipețcaia, deputat PSRM, responsabilă pentru raioanele de nord ale țării. În cadrul întrunirii au fost discutate problemele stringente cu care se confruntă oamenii din raioanele de Nord, precum și necesitatea consolidării unui
17:00
Astăzi, 25 noiembrie 2025, municipiul Bălți a fost vizitat de către Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, Excelența Sa, Yamada Yoichiro. În cadrul întrevederii, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și ambasadorul Yamada Yoichiro au discutat despre perspectivele de cooperare între municipiul Bălți și orașe din Japonia, identificând domenii de interes comun, precum
17:00
În satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca, a fost construită o rețea de alimentare cu apă cu o lungime de 8.880 de metri. Totodată, a fost montată o stație de dezinfectare a apei, au fost montate sisteme electrice și au fost executate lucrări de amenajare a platformei B, unde a fost semănată iarbă și plantați
Acum 15 minute
16:50
Supraaglomerarea școlilor din Chișinău. Ceban: Primăria Chișinău este gata să examineze propunerile privind instituțiile propuse
Cu circa 23 de mii de elevi mai mulți elevi frecventează instituțiile educaționale din Chișinău, în ultimii ani. Supra aglomerația în școlile din Chișinău se datorează inclusiv faptului că pe teritoriul țării au fost închise mai multe instituții de învățământ, dar și părinții aleg să vină în Chișinău, după condiții mai bune pentru copiii săi.
Acum 30 minute
16:40
La Bălți s-a lansat Campania națională „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen"
Astăzi, 25 noiembrie 2025, în Piața Independenței din fața Primăriei municipiului Bălți, a avut loc evenimentul public de lansare a Campaniei naționale „16 Zile de Activism împotriva Violenței în bază de Gen", organizat sub egida campaniei globale #OrangeTheWorld. Evenimentul a reunit aproximativ 150 de participanți, printre care reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai
Acum o oră
16:30
Primăria Bălți consolidează controlul asupra activității adăpostului pentru animale fără stăpân
În cadrul unei ședințe de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, Vitalie Balan a subliniat importanța reacționării prompte la solicitările locuitorilor adresate adăpostului pentru animale fără stăpân. Acesta a solicitat administrației adăpostului să nu întârzie cu răspunsurile și să asigure soluționarea la timp a sesizărilor. De asemenea, viceprimarul a menționat că cetățenii au venit cu propuneri
16:30
Alexandr Odințov, despre scandalul salariilor profesorilor din Chișinău: fără dialog nu există compromis
Consilierii municipali ai PSRM au declarat astăzi, în cadrul unui briefing susținut la Consiliul Municipal Chișinău, că sunt gata să voteze proiectul de modificare a bugetului provizoriu pentru anul 2025, dacă acesta va respecta legislația și nu va conține formulări interpretabile. Președintele fracțiunii socialiștilor în CMC, Alexandr Odințov, a subliniat că fracțiunea PSRM a apărat
16:20
Dorin Junghietu: Telenești este un exemplu clar că modernizarea inteligentă oferă rezultate vizibile într-un timp scurt
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Telenești, în cadrul căreia a discutat despre proiecte strategice de dezvoltare a infrastructurii energetice regionale, cu accent pe promovarea surselor regenerabile de energie. Vizita a început cu o întrevedere cu președintele raionului, Iurie Tulgara, și cu reprezentanți ai administrației publice locale, care
16:20
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, astfel încât
Acum 2 ore
15:50
Ministerul Finanțelor: Primăria Chișinău trebuie să aplice prevederile legale cu promptitudine și corectitudine
În legătură cu discuțiile publice privind achitarea salariilor angajaților din instituțiile municipale de învățământ, Ministerul Finanțelor a comunicat că, în anul 2025, Guvernul a alocat circa 190,7 milioane de lei pentru salarii, dintre care pentru achitarea premiului anual pentru 2025 – 73,8 milioane de lei, sumă suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și premiile
15:50
Primăria orașului Drochia anunță organizarea tradiționalului eveniment de inaugurare a Pomului de Crăciun, care va marca deschiderea oficială a sezonului festiv în comunitate. Evenimentul va avea loc vineri, 13 decembrie, la ora 15:00, în centrul orașului. În cadrul evenimentului, vor urca pe scenă copiii din grădinițele din localitate, Fanfara „Hașnaș", ansamblurile „Altița" și „Sudarușca", precum
15:50
Ceban: blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale – o responsabilitate pe care consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău. „Nu faceți politică pe seama oamenilor! Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General
15:50
Primăria Chișinău informează că, în perioada 08 – 31 decembrie, în sectoarele Capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de conifere, în contextul desfășurării sărbătorilor de iarnă și asigurarea accesului populației orașului la marfă respectivă în zonele în care locuiesc. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban. Potrivit documentului,
15:40
MEC transferă două clădiri mari Primăriei Chișinău pentru extinderea rețelei școlare și reducerea supraaglomerării
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește
15:30
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a lansat un apel către unii politicieni, în contextul dronelor care au survolat astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament – este și grav, și periculos. Asemenea narațiuni de ridiculizare se înscriu
15:30
Victoria Pașchetova devine noul consilier al Fracțiunii Partidului Nostru în Consiliul Municipal Bălți, după ce locul a devenit vacant în urma alegerii Elenei Grițco în Parlamentul Republicii Moldova. Comisia Electorală Centrală a validat noul mandat de consilier municipal. Victoria Pașchetova s-a născut pe 7 septembrie 1990, este de profesie jurist. A absolvit Universitatea Liberă Internațională
15:30
PAS din CMC sesizează CNA privind pretinse ilegalități ale primarului Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu
Conducerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), astăzi, a depus o sesizare la CNA privind pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău. Zinaida Popa, președintele fracțiunii, a spus că, un an întreg, banii orașului au fost cheltuiți după bunul plac, fără buget aprobat
Acum 4 ore
14:50
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și
14:40
Academicianul Valeriu Pasat a primit titlul de „Cetățean de Onoare" al satului natal Scumpia: „Această recunoaștere are o încărcătură deosebită"
Academicianul Valeriu Pasat, ex-ministru al Apărării al Republicii Moldova, a primit titlul de „Cetățean de Onoare" al satului natal Scumpia. „Cu deosebită bucurie și emoție, am primit titlul de Cetățean de Onoare al satului meu natal, Scumpia – un sat atât de drag inimii mele, pe cât de scump îi este însuși numele. Evenimentul a
14:20
(FOTO) Consiliul raional Ialoveni a găzduit lucrările Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor
Consiliul raional Ialoveni a găzduit ieri, 24 noiembrie, lucrările Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor (CoR), aflat la cea de-a doua ședință, desfășurată la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene, ai Guvernului Republicii Moldova, ai administrației publice locale din raionul Ialoveni, precum și agenți economici din regiune. În
13:50
În cadrul ședinței de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a solicitat evacuarea cât mai rapidă a frunzelor colectate și a gunoiului stradal. Potrivit viceprimarului, chiar și o zi de întârziere la evacuare crește riscul ca locuitorii să arunce deșeuri menajere în aceste grămezi, ceea ce duce la apariția gunoiștelor neautorizate și îngreunează
13:20
Pacienții Centrului de Sănătate Iabloana din raionul Glodeni beneficiază de investigații hematologice realizate în condiții moderne, după ce instituția a fost dotată cu un analizator hematologic automat,
Acum 6 ore
12:50
Amenzi de peste 15 mii lei aplicate contribuabililor care prestează servicii de taxi cu abateri de la legislație # Provincial
În perioada 17-21 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice […] Post-ul Amenzi de peste 15 mii lei aplicate contribuabililor care prestează servicii de taxi cu abateri de la legislație apare prima dată în Provincial.
12:20
Federația Moldovenească de Fotbal anunță organizarea unei noi ediții a turneului de fotbal „Viitorul”, competiție destinată jucătorilor U15 și structurilor fotbalistice de copii și juniori din întreaga țară. Evenimentul este coordonat de Departamentul de Dezvoltare Tehnică al FMF și reprezintă una dintre cele mai importante platforme de identificare, formare și promovare a tinerelor talente din […] Post-ul Turneul „Viitorul”. O nouă ediție pentru dezvoltarea tinerilor fotbaliști moldoveni apare prima dată în Provincial.
12:20
Astăzi, 25 noiembrie, este lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul unificator „Moldova fără violență”. Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm de a preveni și combate toate formele de violență bazată pe gen, prin consolidarea serviciilor medicale, instruirea specialiștilor și promovarea unei culturi a respectului și protecției drepturilor omului. Instituția […] Post-ul Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” – lansată apare prima dată în Provincial.
12:10
Primarul Capitalei avertizează: problema drogurilor necesită atenție separată și efort comun # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că municipalitatea așteaptă ziua de miercuri, când în Comisia Parlamentară de Securitate va fi abordată problema răspândirii și consumului de droguri. „Nu știu dacă se intenționează comasarea acesteia cu cele ale traficului și contrabandei de armament, dar acestea sunt teme distincte și necesită atenție separată. Am văzut săptămâna trecută o […] Post-ul Primarul Capitalei avertizează: problema drogurilor necesită atenție separată și efort comun apare prima dată în Provincial.
12:10
Primarul municipiului Bălți a felicitat cuplurile care au sărbătorit jubileele de aur și diamant ale vieții de familie # Provincial
Astăzi, 25 noiembrie 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți, au fost felicitate în mod festiv cuplurile care au trăit împreună 50 și 60 de ani, marcând jubileele de aur și diamant ale căsniciei. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a adresat felicitări celor 26 de familii sărbătorite, exprimându-și admirația și cele mai calde urări pentru aniversanți. […] Post-ul Primarul municipiului Bălți a felicitat cuplurile care au sărbătorit jubileele de aur și diamant ale vieții de familie apare prima dată în Provincial.
11:50
CIE „Moldexpo”: Sper că toți cei interesați de confortul casei au găsit exact ceea ce au avut nevoie Home Sweet Home & Expo Mobilă # Provincial
Expoziția Home Sweet Home & Expo Mobilă, care a avut loc la CIE „Moldexpo”, în perioada 20-23 noiembrie curent, s-a bucurat de mare succes în rândul vizitatorilor. Directoarea generală a CIE „Moldexpo”, Zinaida Popa și-a exprimat satisfacția față de modul în care s-a desfășurat evenimentul. „Sunt extrem de mulțumită de felul în care s-a desfășurat […] Post-ul CIE „Moldexpo”: Sper că toți cei interesați de confortul casei au găsit exact ceea ce au avut nevoie Home Sweet Home & Expo Mobilă apare prima dată în Provincial.
11:10
Cristina Gherasimov la Reuniunea CoR: Mă bucur că avem administrații locale active și o viziune clară de dezvoltare pentru fiecare regiune # Provincial
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la cea de-a doua reuniune a Grupului de Lucru al Comitetului European al Regiunilor privind Republica Moldova. „Mă bucur că avem administrații locale active și o viziune clară de dezvoltare pentru fiecare regiune. Am discutat cu primarii din peste 100 de localități despre prioritățile de pe agenda […] Post-ul Cristina Gherasimov la Reuniunea CoR: Mă bucur că avem administrații locale active și o viziune clară de dezvoltare pentru fiecare regiune apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
11:00
La Ialoveni s-a reunit grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor (CoR) # Provincial
Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor (CoR) s-a reunit la Ialoveni pentru a discuta progresele în procesul de integrare europeană și pentru a consolida cooperarea dintre autoritățile locale din Republica Moldova și cele din Uniunea Europeană. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea primarului orașului Ialoveni, Sergiu ARMAȘU, și a oferit un cadru […] Post-ul La Ialoveni s-a reunit grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor (CoR) apare prima dată în Provincial.
11:00
Peste 180 de mii de persoane au beneficiat în luna octombrie de medicamente și dispozitive medicale compensate # Provincial
Mai mult de 180 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna octombrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta. Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate peste 115 milioane de lei pentru produsele farmaceutice compensate, eliberate în octombrie, cu circa opt milioane de lei mai […] Post-ul Peste 180 de mii de persoane au beneficiat în luna octombrie de medicamente și dispozitive medicale compensate apare prima dată în Provincial.
10:50
Stadionul Atlant din Cahul a găzduit duminică, 23 noiembrie, un meci amical de fotbal între echipa Olimp-Veteran Cahul și selecționata Moldovei de veterani. Evenimentul, care a coincis cu Hramul municipiului Cahul, a atras numeroși spectatori și s-a transformat într-o adevărată sărbătoare sportivă, reunind nume notorii ale fotbalului moldovenesc și pasionați ai sportului rege. Naționala Moldovei, […] Post-ul Naționala Moldovei de veterani, victorie la Cahul apare prima dată în Provincial.
10:30
În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național. Primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția […] Post-ul Șase drone au traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Provincial.
10:20
Lecții de limbă ucraineană pentru elevii refugiați de la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă # Provincial
Elevii refugiați din Ucraina care învață la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă beneficiază de lecții în limba maternă în cadrul unui cerc de studiere a limbii ucrainene. În prezent, 31 de elevi participă la aceste ore, predate de o profesoară de limba ucraineană, fiind și ea refugiată. Ministerul Educației și Cercetării a facilitat echivalarea […] Post-ul Lecții de limbă ucraineană pentru elevii refugiați de la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
10:20
9-11 decembrie 2025: Runda a patra de instruiri gratuite pentru tinerii antreprenori din raioanele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia și Strășeni # Provincial
În perioada 9-11 decembrie 2025, în orașul Ialoveni va avea loc cea de-a patra rundă a programului de instruiri destinată tinerilor antreprenori și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere. La activitate sunt invitați participanți din raioanele Ialoveni, Hîncești, Strășeni și Cimișlia. Programul este implementat în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru […] Post-ul 9-11 decembrie 2025: Runda a patra de instruiri gratuite pentru tinerii antreprenori din raioanele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia și Strășeni apare prima dată în Provincial.
10:10
Noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice # Provincial
La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind […] Post-ul Noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice apare prima dată în Provincial.
10:10
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:17. Conform informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de 58 de ani și […] Post-ul Trei persoane, dintre care doi copii, intoxicate cu monoxid de carbon în Orhei apare prima dată în Provincial.
10:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit privind utilizarea mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și gestionarea patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator. Auditul conformității a avut drept scop evaluarea modului în care resursele […] Post-ul Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice apare prima dată în Provincial.
10:10
UAAM condamnă campania de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Orice situație trebuie soluționată exclusiv prin mecanismele legale și civilizate prevăzute de lege # Provincial
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a referit la campania de denigrare a unor administratori autorizați. Uniunea a precizat că, administratorii autorizați au responsabilitatea de a asigura transparența, legalitatea și eficiența procedurilor, contribuind astfel la protejarea drepturilor creditorilor, la corecta valorificare a bunurilor și la menținerea stabilității […] Post-ul UAAM condamnă campania de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Orice situație trebuie soluționată exclusiv prin mecanismele legale și civilizate prevăzute de lege apare prima dată în Provincial.
10:10
Poliția a anunțat că, acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Post-ul Poliția: într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos a căzut o dronă apare prima dată în Provincial.
10:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 17-21 noiembrie 2025, a autorizat spre plată 470 mii lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Sumele au fost distribuite astfel: 170 mii lei pentru plăți directe 300 mii lei pentru plăți în avans Totodată, din Fondul de intervenție al […] Post-ul 470 mii lei autorizate spre plată de AIPA săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
10:00
Droguri de peste un milion de lei reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS # Provincial
Direcția investigare criminalitate transfrontalieră, în comun cu Direcția urmărire penală a IGPF, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea unui bărbat și a unei femei pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1.200.000 lei. Bărbatul reținut are studii juridice superioare și are vârsta de 35 de ani, iar femeia reținută are vârsta […] Post-ul Droguri de peste un milion de lei reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS apare prima dată în Provincial.
10:00
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior […] Post-ul Poliția de Frontieră anunță detectarea unei drone Shahed în sudul țării apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:10
Administratorii Autorizați din Republica Moldova condamnă campania de denigrare în care sunt vizați # Provincial
Mai mulți Administratori Autorizați din Republica Moldova atrag atenția opiniei publice asupra unei campanii recente de denigrare desfășurate împotriva profesiei de administrator autorizat. Într-o declarație venită pe adresa redacției se menționează că, în ultima perioadă, un grup de persoane a lansat declarații tendențioase și interpretări eronate ale prevederilor legale, încercând să inducă ideea că măsurile luate […] Post-ul Administratorii Autorizați din Republica Moldova condamnă campania de denigrare în care sunt vizați apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:50
Localitatea Fîrlădeni, inclusă în zona infectată după confirmarea unui caz de Pestă Porcină Africană # Provincial
Astăzi, 24 noiembrie 2025, în incinta Consiliului Raional Hîncești, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Hîncești, convocată de Președintele raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, ca urmare a notificării primite de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor privind confirmarea unui caz de Pestă Porcină Africană (PPA) la un mistreț vânat în arealul fondului forestier […] Post-ul Localitatea Fîrlădeni, inclusă în zona infectată după confirmarea unui caz de Pestă Porcină Africană apare prima dată în Provincial.
16:40
Un număr de 979 de antreprenori din întreaga țară au accesat credite avantajoase, dezvoltând afaceri care contribuie la stabilitatea economică și la crearea de noi oportunități pentru comunități. Peste 14 800 de persoane activează în companii care implementează proiecte investiționale finanțate prin Programul guvernamental 373, și care intenționează să creeze alte 3 077 de locuri […] Post-ul 6 miliarde de lei investiți în dezvoltarea antreprenoriatului prin Programul 373 apare prima dată în Provincial.
16:20
Astăzi, Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, alături de Grigore Novac, deputat, responsabil pentru zona de Centru a țării și Vladimir Odnostalco, responsabil pentru zona de Sud, a convocat ședințele staff-urilor PSRM din zonele Centru și Sud, în cadrul cărora a fost analizată situația politică și social-economică actuală. Participanții au trecut în revistă […] Post-ul Igor Dodon a convocat ședința staff-urilor PSRM din zonele Centru și Sud ale țării apare prima dată în Provincial.
16:10
Începând cu data de 23 noiembrie, abonamentele comune pentru troleibuze și autobuze sunt disponibile spre vânzare în farmaciile rețelei Hippocrates din municipiul Bălți. Extinderea punctelor de comercializare facilitează accesul cetățenilor la serviciile de transport public, făcând utilizarea acestuia mai comodă și mai rapidă. „Ne dorim ca transportul public din Bălți să fie cât mai accesibil […] Post-ul Bălțenii pot procura abonamentele la troleibuz și autobuz în rețeaua Hippocrates apare prima dată în Provincial.
15:50
Valentina Buzu este primara satului Peresecina, aflată la al doilea mandat de 4 ani. În calitate de primară, dat fiind faptul că Peresecina a fost întotdeauna gestionată de către bărbați, una dintre cele mai mari provocări pentru Valentina Buzu a fost neîncrederea locuitorilor în capacitatea ei de a dezvolta localitatea, informează PROVINCIAL cu referire la UNDP […] Post-ul (VIDEO) Valentina Buzu – exemplu de leadership feminin în administrația locală apare prima dată în Provincial.
