VIDEO // Droguri în valoare de 60.000 de lei, ridicate în urma documentării activității ilegale a unui bărbat

09:50

În urma denunțului unui cetățean la linia anticorupție a MAI, doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii SPIA și procurorii din cadrul PCCOCS, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de …