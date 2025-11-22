Maia Sandu: Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei

Veridica.md, 22 noiembrie 2025 21:10

Aliații Ucrainei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Acum o oră
21:10
Acum 2 ore
20:40
Comisia parlamentară pentru securitate organizează audieri în cazul camionului cu armament Veridica.md
Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va audia, miercuri, 26 noiembrie, autoritățile competente privind cazul depistării unui camion cu muniții militare pe 20 noiembrie, la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița.
Acum 6 ore
16:10
Fotbal, Cupa Mondială: suporterii haitieni și iranieni nu vor putea intra pe teritoriul Statelor Unite Veridica.md
Administraţia președintelui Donald Trump a confirmat că aceştia nu vor fi lăsaţi să intre în ţară.
Acum 8 ore
15:00
Kîrgîzstan: arestări, percheziții și interogatorii printre politicieni din opoziție și jurnaliști Veridica.md
Pe 30 noiembrie, în republica ex-sovietică din Asia Centrală au loc alegeri parlamentare anticipate.
14:20
Grevă națională în Belgia Veridica.md
Transporturile aerian, feroviar și rutier vor fi perturbate semnificativ.
Acum 12 ore
13:50
Belarusul a grațiat 31 de cetățeni ucraineni Veridica.md
Măsura ar fi parte a unui acord între liderul autoritar de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, și președintele american, Donald Trump.
13:10
Armata rusă susține că a capturat încă două sate din estul Ucrainei Veridica.md
Morți și răniți în sudul Rusiei, într-un atac ucrainean cu drone.
11:20
Deputații francezi au respins bugetul de stat pentru 2026 Veridica.md
Adoptarea acestuia este, în acest moment, compromisă.
09:40
Kievul discută cu Paris, Londra și Bruxelles planul american de pace Veridica.md
Ucraina are o săptămână la dispoziție să accepte condițiile impuse de Donald Trump.
Ieri
20:40
Expert: o plantă unică în România creşte pe râul Prut, graniță cu Republica Moldova Veridica.md
„Trăieşte pe stâncă, doar pe stâncă.”
20:10
Fost eurodeputat britanic, condamnat la zece ani și jumătate de închisoare pentru corupție legată de o campanie de influență pro-rusă Veridica.md
Banii veneau de la un om de afaceri ucrainean cu legături strânse cu Kremlinul, Viktor Medvedciuk.
19:30
Merkel &#38; May: Faraoane cu piramide illuminati-Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (42) Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
18:10
R. Moldova, Ucraina și România stabilesc noi măsuri de securitate la frontieră Veridica.md
Reuniune trilaterală, care a avut loc la Cernăuți, a abordat combaterea contrabandei și fraudelor vamale.
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan salută depistarea de către vameșii români a unui camion cu armament la Vama Albiţa Veridica.md
Întrebat dacă a fost o colaborare între serviciile speciale din România şi Republica Moldova, el a afirmat că nu deține această informaţie.
15:20
Încă o persoană reținută în ancheta privind contrabanda cu arme de la Vama Leușeni Veridica.md
18 rachete antitanc portabile, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și componente de dronă au fost descoperite de autoritățile române în camionul unui șofer moldovean, reținut la Vama Albița.
12:50
R. Moldova va adera la noua Convenție a Consiliului Europei privind mecanismul de reclamații pentru Ucraina Veridica.md
Convenția va fi adoptată și deschisă spre semnare la o conferință diplomatică la Haga, programată pentru 16 decembrie 2025.
10:50
Parlamentul de la Chișinău găzduiește Reuniunea Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Veridica.md
Agenda include și o dezbatere privind observarea de către APCE a recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova.
10:40
Două persoane au fost plasate în arest în urma depistării unui camion încărcat cu muniții la granița cu România Veridica.md
Potrivit informațiilor preliminare, camionul implicat în caz nu a traversat frontiera cu Ucraina.
10:30
Veridica.ro: Propaganda Kremlinului împotriva clasicilor literaturii Veridica.md
Moscova găzduiește cel de-al V-lea Forum Internațional „Mass-media și tehnologiile digitale în fața provocării falsificării informațiilor și istoriei”. Evenimentul este organizat de revista „Viața internațională” a Ministerului de Externe și de Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-media din Rusia. Forumul a fost deschis de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care, ca de obicei, a acuzat „Occidentul colectiv” de nazism și „rusofobie”, citând lucrarea deja clasică a lui Astolphe de Custine, „Rusia în 1839”. Potrivit acesteia, lucrarea „a contribuit la întărirea rusofobiei”:
10:00
Ilie Ilașcu evocat la București și Chișinău și demonizat Tiraspol (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Eroul național Ilie Ilașcu a fost evocat pe malurile Prutului și ale Nistrului după ce a decedat pe 17 noiembrie a.c. La Chișinău și București, a fost omagiat pentru faptele sale de eroism pentru independența Republicii Moldova și pentru valorile naționale. La Tiraspol, a fost demonizat pentru că a avut curajul să lupte împotriva URSS și a regimului separatist pro-rus. Aeroportul Internațional Chișinău a preluat gestionarea depozitului petrolier pentru alimentarea aeronavelor, în acest fel fiind depășită o eventuală criză provocată de sancțiunile aplicate companiei rusești Lukoil. Vladimir Plahotniuc s-a ales cu alte 30 de zile de arest în toate dosarele gestionate de procurori. Acestea sunt subiectele reflectate în Sinteza Săptămânii de astăzi.
09:00
O judecătoare federală ordonă retragerea Gărzii Naționale din Washington Veridica.md
Jia Cobb a constatat că guvernul federal „a acționat contrar legii”.
08:50
Planul american de pace în Ucraina prevede puternice concesii în fața Rusiei Veridica.md
Președintele Volodimir Zelenski a pledat pentru o „pace demnă” pentru poporul ucrainean.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Două persoane reținute în cazul de contrabandă cu muniții spre România (PCCOCS) Veridica.md
Conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina.
19:10
Igor Grosu, la întrevederea cu președintele APCE: „Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene” Veridica.md
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care vor participă circa 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei.
18:40
Arestul lui Plahotniuc, prelungit Veridica.md
În prezent acesta se află în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13.
17:50
Membrii Guvernului de la București au ţinut un moment de reculegere în memoria patriotului român basarabean Ilie Ilaşcu Veridica.md
Slujba de înmormântare a fost oficiată de Episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin.
13:20
Camion cu armament reținut la vama Leușeni–Albița Veridica.md
A fost inițiat un dosar penal, cazul fiind investigat de autoritățile competente din domeniul securității.
12:50
Ambasadorul Federației Ruse în R. Moldova, convocat la MAE Veridica.md
Oleg Ozerov neagă faptul că drona care a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie ar fi de origine rusească.
09:30
Creşterea economică: de la pesimism la optimism exagerat Veridica.md
Ultimele două săptămâni au fost marcate de o nouă serie de dezbateri privind situaţia din economie: de la faptul că Republica Moldova nu a primit de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) ultima tranşă de circa 170 milioane dolari, de la discuţia dacă ţara este în recesiune economică sau nu, până la promisiunea premierului Alexandru Munteanu de a asigura o creştere economică de 7% până în anul 2028.
05:30
Preot arestat de FSB pentru că ar fi recrutat voluntari să lupte împotriva Rusiei Veridica.md
Acesta ar fi colaborat cu serviciile de securitate ucrainene încă de la sfârșitul anului 2023.
05:20
Erdogan face apel la relansarea negocierilor de la Istanbul Veridica.md
Zelenski speră în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia.
19 noiembrie 2025
17:00
Șefii Comisiilor de politică externă din Parlamentul de la Chişinău și Senatul de la București: integrarea europeană a Republicii Moldova a intrat pe un curs „ireversibil” Veridica.md
„Este singura opţiune de natură să-i asigure un viitor sigur, democratic şi prosper, libertate, dezvoltare economică, socială şi culturală, într-un climat de securitate şi stabilitate”
15:00
Zi de doliu național pe 20 noiembrie, în memoria lui Ilie Ilașcu Veridica.md
Maia Sandu a semnat decretul de comemorare a lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic și figură emblematică a mișcării de rezistență împotriva regimului separatist de la Tiraspol.
15:00
Lituania își va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus Veridica.md
Acestea fuseseră închise ca răspuns la perturbările spațiului aerian, cauzate de baloanele traficanților de țigări.
14:20
Polonia anunță că va închide ultimul consulat rusesc de pe teritoriul său Veridica.md
Singura misiune diplomatică funcțională rămâne ambasada din Varșovia.
14:00
Război în Ucraina: circa 20 de morți și numeroși copii răniți în bombardamentele rusești Veridica.md
Au fost țintite regiunile Liov, Ivano-Frankivsk și Ternopil, din vestul țării, care sunt, de obicei, mai puțin afectate, grație distanței față de liniile frontului.
12:10
Chișinău convoacă ambasadorul Rusiei după survolul ilegal al spațiului aerian Veridica.md
Acțiunea reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională, transmite MAE.
11:40
R. Moldova, România și Ucraina au participat la prima reuniune a formatului „Triunghiul Odesa” Veridica.md
Discuțiile s-au concentrat pe proiecte comune în infrastructură, transport, comerț, energie, investiții și combaterea amenințărilor hibride.
11:30
SUA negociază în secret cu Rusia un plan de încetare a războiului din Ucraina Veridica.md
Acesta este inspirat din planul de pace privind Gaza al președintelui american Donald Trump.
11:00
O dronă a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie Veridica.md
Ministerul Apărării a confirmat informația după verificări coordonate cu partenerii din Ucraina și România.
10:20
Premierul Alexandru Munteanu, la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles: „R. Moldova devine o platformă pentru creștere, un hub al inovației digitale și un viitor stat membru al Uniunii Europene” Veridica.md
Alexandru Munteanu a afirmat că R. Moldova trece printr-o transformare „fără precedent”, susținută de pachetul de creștere al UE de 1,9 miliarde de euro și de un program amplu de peste 150 de reforme ce urmează să fie implementate până în 2027.
10:10
Sensul uitat al demnității, omagiu lui Ilie Ilașcu Veridica.md
Strategia privind relațiile cu Rusia în contextul integrării europene și al intențiilor lui Putin, clar exprimate, și prin vorbe, și prin fapte, de refacere a imperiului rus, este cât se poate de simplă: se mențin toate legăturile ce nu împiedică procesul de aderare la UE și se reacționează la niște situații și probleme concrete.
09:50
ANRE: R. Moldova poate gestiona efectele crizei Lukoil fără perturbări majore Veridica.md
Piața carburanților din R. Moldova este suficient de flexibilă pentru a compensa eventualele reduceri ale livrărilor Lukoil, a spus directorul ANRE, Alexei Taran.
09:20
Zeci de răniți în urma unui atac rus la Harkov Veridica.md
Pe întreg teritoriul ucrainean este stare de alertă.
09:10
Congresul SUA a aprobat publicarea „dosarului Epstein” Veridica.md
Departamentul de Justiție este obligat să facă publice toate documentele și înregistrările din dosar în 30 de zile.
08:50
Camera Reprezentanților a aprobat publicarea „dosarului Epstein” Veridica.md
Măsura a fost adoptată cu 427 voturi pentru și unul împotrivă.
18 noiembrie 2025
23:50
Fotbal: România a încheiat cu o victorie platonică, 7-1 cu San Marino, preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor Veridica.md
În martie 2026, românii vor juca barajul de calificare la turneul final.
22:50
O instanță georgiană a confirmat pedeapsa cu doi ani de închisoare pentru jurnalista Mzia Amaghlobeli Veridica.md
E co-laureată a Premiului Saharov pentru Libertatea Gândirii, acordat de Parlamentul European.
21:40
Doi ucraineni care lucrează pentru Moscova sunt suspectați de sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia Veridica.md
„Identitățile lor sunt cunoscute”, dar nu vor fi dezvăluite în acest moment – a precizat premierul Donald Tusk.
14:40
Maia Sandu, la Forumul de securitate: Atacurile hibride ale Rusiei în Moldova sunt multidimensionale Veridica.md
Lecțiile învățate din ultimele scrutine vor sta la baza unui plan de reziliență menit să consolideze capacitatea instituțiilor de a preveni și contracara viitoarele ingerințe, astfel încât Moldova să-și consolideze democrația și dezvoltarea.
