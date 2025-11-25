Drumarii, mobilizați prin Serviciul 112 pentru intervenții rapide în situații ce pot afecta siguranța circulației rutiere
25 noiembrie 2025 23:30
Drumarii, mobilizați prin Serviciul 112 pentru intervenții rapide în situații ce pot afecta siguranța circulației rutiere
23:40
„Doar câteva puncte de dezacord rămase". Trump, anunț despre stadiul discuțiilor pentru încheierea războiului din Ucraina și perspectiva întâlnirii cu Zelenski și Putin
23:30
Drumarii, mobilizați prin Serviciul 112 pentru intervenții rapide în situații ce pot afecta siguranța circulației rutiere
23:20
Tinerii luptători moldoveni de stil greco-roman își testează abilitățile la Florești: campionat internațional cu participanți din România, Ucraina și Armenia - VIDEO
23:10
Coș incredibil de la mijlocul terenului în ultima secundă: Nikola Jokić scrie istorie cu aruncarea sa fabuloasă în NBA - VIDEO
23:00
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z" a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Poliția anunță că aparatul este de fabricație rusească și că nu avea explozibil - VIDEO
23:00
În superioritate numerică timp de 75 de minute, Man United suferă o înfrângere jenantă pe teren propriu - VIDEO
23:00
A sprintat aproape tot terenul și a încheiat cu un salt acrobatic: jucătorul Buffalo Bills reușește unul dintre cele mai spectaculoase touchdown-uri ale sezonului NFL - VIDEO
23:00
Performanță remarcabilă pentru judo-ul moldovenesc: Lotul național de cadeți cucerește șapte medalii la Cupa Europeană, iar Nelu Malic devine campion la 55 kg - VIDEO
22:50
22:50
Planul de pace pentru Ucraina avansează cu sprijinul SUA: Kievul consideră unele propuneri corecte, dar Zelenski spune că punctele sensibile trebuie discutate direct cu președintele Donald Trump - VIDEO
22:40
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA împotriva primarului capitalei prin care îl învinuesc că vrea să-și legalizeze peste 200 de milioane de lei care nu sunt prevăzute în buget - VIDEO
22:40
Sute de drone rusești zburau spre Kiev, dar nici adăposturile nu au fost un loc sigur: O femeie cu copil în brațe a fost refuzată la intrarea în buncărul blocului în care locuia - VIDEO
22:30
Europa intră în febra sărbătorilor: La Madrid se aprind peste 13 milioane de luminițe în fața zecilor de mii de oameni, iar Germania deschide piețele de Crăciun sub măsuri stricte de securitate - VIDEO
22:20
Peste 100 de oameni de afaceri ruși și ucraineni, mulți multimilionari, descoperiți cu identități românești false: Autoritățile din România cer prin Interpol localizarea lor și confiscarea documentelor - VIDEO
22:10
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național
22:10
Dronă prăbușită pe acoperișul unei case la Florești: Internauții ridică semne de întrebare, unii politicieni acuză o înscenare, iar experții atrag atenția că incidentul nu trebuie tratat cu ironie - VIDEO
22:10
Ucraina lansează un atac amplu asupra sudului Rusiei: Drone și rachete Neptun lovesc aeronave strategice la Taganrog, iar terminale petroliere din Novorossiisk și Tuapse sunt afectate - VIDEO
22:10
Kievul, lovit din nou de un atac masiv: Cel puțin șase morți și 17 răniți după ce Rusia a lansat zeci de rachete și sute de drone asupra cartierelor rezidențiale și infrastructurii energetice - VIDEO
22:00
Percheziții la un fost lider de partid și ministru în guvernele anterioare: Este vizat într-un dosar pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari - VIDEO
22:00
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z" a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul izolat - VIDEO
21:40
Dronă prăbușită pe acoperișul unei case la Florești: Internauții ridică semne de întrebare, politicienii acuză o înscenare, iar experții atrag atenția că incidentul nu trebuie tratat cu ironie - VIDEO
21:20
Mii de consumatori afectați de facturi eronate la gaz: Experții explică că nimeni nu poate fi obligat să plătească pentru ce nu a consumat și recomandă depunerea de reclamații la Energocom - VIDEO
21:10
„Până la etapa actuală, am stabilit circa 50 de organizatori și promotori ai TUX": Cum foști angajați ai statului au pus la cale o schemă piramidală care ar fi înșelat zeci de mii de persoane - VIDEO
20:50
Prima ședință de judecată reluată în dosarul „sacoșa neagră": Igor Dodon și avocații săi refac listele de martori și probe după decizia Curții Supreme de Justiție - VIDEO
20:50
Alertă în România: Două drone din Ucraina detectate în spațiul aerian românesc, una s-a prăbușit în județul Vaslui - VIDEO
20:00
19:50
Casa Albă spune că s-au făcut „progrese uriașe" în discuțiile cu Ucraina și Rusia. Kievul „susține esența acordului de pace" negociat cu SUA, anunță un oficial. Reuniune a „Coaliției de Voință"
19:50
Ideologul lui Putin spune că „Ucraina va fi în întregime a Rusiei". Planul enunțat de Dughin pentru poporul ucrainean, teritoriile invadate și „noua structură administrativă"
18:50
Presa străină: Zelenski, gata să se întâlnească cu Trump de Ziua Recunoștinței pentru a finaliza acordul de pace
18:40
Presa străină: Zelenski, pregătit pentru întrevederea crucială cu Trump pe 27 noiembrie privind planul de pace cu Rusia
18:30
Zelenski și Trump, pregătiți pentru întâlnirea decisivă din 27 noiembrie privind planul de pace cu Rusia
18:20
Rusia caută soluții pentru a-și salva compania de căi ferate, cel mai mare angajator al țării, care a acumulat datorii uriașe
18:00
Un agent FSB acuzat de implicare în otrăvirea lui Alexei Navalnîi și a lui Vladimir Kara-Murza a primit o funcție de conducere la Moscova
17:10
17:10
Vicepreședintele fostului Partid „Șor" din Anenii Noi, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțare ilegală din partea unui grup criminal
17:00
Măsuri mult mai dure împotriva traficului de droguri: MAI propune modificări legislative pentru protejarea populației și combaterea noilor substanțe psihoactive
16:50
Uniunea Europeană investește peste 6,5 milioane de lei pentru a transforma orașele mici din Moldova în comunități mai sigure și reziliente în fața dezastrelor naturale - FOTO
16:30
Suedia își consolidează sprijinul pentru Republica Moldova: investiții în energie, digitalizare și integrare europeană
16:20
16:10
Investigațiile TUX continuă: Valoarea prejudiciului financiar nu este încă cunoscută. Câte plângeri au fost înregistrate și ce spun specialiștii
16:00
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național
15:40
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia - menținută de Curtea de Apel
15:30
Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari
15:20
Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari, fiica unei moldovence stabilite în SUA. Declarațiile șefului poliției din orașul Cornelius, Carolina de Nord
14:50
14:50
Lavrov, iritat de „isteria media" creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse
14:30
A condus 30 de ani fără permis. Polițiștii italieni care l-au oprit au rămas uimiți, dar l-au pedepsit exemplar
14:30
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Detalii despre drona căzută pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos: Este de tip Gerbera, de fabricație rusească - FOTO
14:10
Ciorile sunt antrenate să strângă mucurile de țigară, în Suedia: „Putem dresa păsările, dar nu putem învăța oamenii să nu le arunce pe jos"
