/VIDEO/ Primele imagini cu drona prăbușită în România: „Lovitură puternică în spatele casei”
TV8, 25 noiembrie 2025 15:10
/VIDEO/ Primele imagini cu drona prăbușită în România: „Lovitură puternică în spatele casei”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:40
Acum 2 ore
14:10
13:40
Acum 4 ore
13:10
13:10
12:20
12:10
Acum 6 ore
11:20
11:10
10:40
10:20
10:00
09:50
Acum 8 ore
Acum 12 ore
07:20
07:20
Acum 24 ore
22:50
22:50
22:30
22:30
22:20
21:40
21:10
20:40
20:10
19:40
19:30
19:00
18:30
18:10
17:30
16:20
16:20
15:50
Ieri
14:50
14:20
13:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.