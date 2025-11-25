Încă patru persoane arestate în legătură cu jaful spectaculos de la Luvru: Bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, furate în doar șapte minute
UNIMEDIA, 25 noiembrie 2025 19:50
Patru persoane au fost arestate în Franța în legătură cu jaful de la Luvru, în care bijuterii de coroană evaluate la 88 de milioane de euro au fost sustrase luna trecută, au anunțat autoritățile. Printre cei reținuți se află și presupusul ultim membru al bandei de patru persoane care a pătruns în muzeu, scrie adevărul.ro.
• • •
„Sancțiunea este contrară pluralismului opiniilor”: Contestația Victoriei Sanduța privind pedeapsa pentru postările de pe Facebook, amânată de CSM # UNIMEDIA
Plenul CSM a examinat astăzi, în ședință, contestația depusă de ex-judecătoarea Victoria Sanduța împotriva Hotărârii nr. 11/8 din 19 august 2025 a Colegiului disciplinar. Potrivit ex-judecătoarei, sancțiunea aplicată acesteia pentru postările de pe Facebook reprezintă o „ingerință nejustificată”. Membrii CSM au decis să amâne deliberarea și pronunțarea pentru o altă ședință.
Premierul Alexandru Munteanu, întrevedere cu ambasadoarea Suediei, Petra Larke: Despre ce au discutat oficialii # UNIMEDIA
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Suediei, Petra Larke.
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național # UNIMEDIA
Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, transmite agenția Reuters, citată de hotnews.ro.
Facturile mari la gaz ale moldovenilor au ajuns pe masa lui Junghietu: Ce pot face consumatorii # UNIMEDIA
Ministerul Energiei a convocat, ieri, o ședință, în contextul numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. „Am atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în ultimele săptămâni – estimativ între 20 și 30 de mii. Majoritatea consumatorilor au indicat în sesizările depuse date de consum exagerate în facturi, utilizarea pe scară largă a consumului estimativ și probleme legate de citirea sau funcționarea contoarelor”, a subliniat ministrul Dorin Junghietu.
(foto) Preţul record cu care a fost vândută cea mai scumpă maşină din lume: A fost adusă cu elicopterul # UNIMEDIA
Cea mai scumpă maşină din lume a fost vândută pentru o sumă record, la o licitaţie din Las Vegas. Maşina a fost adusă în faţa cumpărătorilor cu elicopterul, scrie observatornews.ro.
MEC a găsit „soluția” pentru clasele cu 40 de elevi din Chișinău: Va transmite Primăriei două clădiri pentru școli # UNIMEDIA
„Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește cu mult capacitatea de proiect, unele clase ajungând la 38-42 de copii”, se menționează în comunicatul MEC.
(video) Scandalosul proiect pe salariile profesorilor, trimis la reexaminare la propunerea lui Ceban: PSRM și MAN au susținut-o. Popa: „Alianța!” # UNIMEDIA
Proiectul de decizie care prevedea achitarea salariilor pentru profesorii și educatorii din Chișinău a fost trimis la reexaminare, după ce primarul Ion Ceban a propus retrimiterea documentului către Executiv. Inițiativa acestuia a fost susținută de consilierii PSRM și MAN, fapt care a stârnit indignarea fracțiunii PAS. „Alianța!”, a declarat Zinaida Popa.
Irina Loghin, mesaj dureros la 5 luni de la moartea soțului ei, Ion Cernea: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el, să îl scot din depresie” # UNIMEDIA
La cinci luni de la moartea soțului său, marele campion Ion Cernea, cântăreața de muzică populară Irina Loghin luptă nu doar cu propria durere, ci și cu cea a fiului său. Ciprian a făcut depresie după pierderea tatălui său și nu se poate împăca nici acum că părintele său nu mai este printre noi, scrie presa română.
Dodon cere excluderea lui Gribincea din completul care judecă dosarul „Kuliok” la CSJ: „Nu poate garanta un proces imparțial. E clară legătura sa cu conducerea țării” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul Igor Dodon, solicită excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul Curții Supreme de Justiție care examinează dosarul numit generic „Kuliok”. Liderul PSRM spune că „există îndoieli rezonabile privind imparțialitatea sa, fapt ce afectează implicit, dreptul la un proces echitabil”.
(video) Australia, lovită de grindină uriașă. Peste 95.000 de locuințe rămase fără curent. „Furtuni severe sunt așteptate în continuare” # UNIMEDIA
Aproape 100.000 de locuințe au rămas fără electricitate marți, 25 noiembrie, după ce o puternică furtună de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a Australiei, scrie adevărul.ro.
(video) „Moș Crăciun”, arestat după ce o macara s-a prăbușit în timpul montării bradului în Brazilia: O persoană a murit, iar alta e grav rănită # UNIMEDIA
Un muncitor a murit duminică, după ce o macara, care era operată de o persoană îmbrăcată ca Moș Crăciun, s-a răsturnat în timpul montării unui brad în piața publică din orașul Manaus, din Brazilia, relatează Libertatea.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
(foto) Imagini rare cu Marina Cârnaț pe când era o copilă: „Te voi iubi până la moarte și dincolo de ea” # UNIMEDIA
Marina Cârnaț este omagiată astăzi. Bloggerița împlinește 42 de ani, iar cu acest prilej, a împărtășit cu urmăritorii săi fotografii din arhiva personală, de pe vremea când era un copil. Soțul său, Teodor Cârnaț, i-a adresat un mesaj emoționant pe rețele.
(video) Ședința CMC a continuat cu scandal. Popa, după ce PSRM și MAN a votat pentru reexaminarea proiectului pe salariile profesorilor: „Alianța!” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit și astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
(video) CMC a continuat ședința, cu scandal. Popa, după ce PSRM și MAN a votat pentru reexaminarea proiectului pe salariile profesorilor: „Alianța!" # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
(video) Cernăuțeanu și Ursu, replici „de asfalt” la audierile pe TUX: - Aici nu suntem la Primărie! - Ce are aici bordura și asfaltul? # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, s-a arătat deranjat de întrebarea deputatei Blocului Alternativa, la audierile de astăzi pe piramida TUX: „- Cine se face vinovat sau își asumă răspunderea pentru faptul că din august până în noiembrie nu a avut loc nicio ședință comună pe acest subiect? - Nu am ieșit să mă fotografiez că asfaltez asfalt sau pun bordură. Sunt măsuri procesuale de urmărire penală, care trebuiesc respectate foarte clar, într-un proces.”
(live) CSM, în ședință: Mai mulți judecători, delegați pentru participarea la seminare, conferințe și cursuri de instruire # UNIMEDIA
(video) Cernăuțeanu și Ursu, replici „de asfalt" la audierile pe TUX: - Aici nu suntem la Primărie! - Ce are aici bordura și asflatul? # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, s-a arătat deranjat de întrebarea deputatei Blocului Alternativa, la audierile de astăzi pe piramida TUX: „- Cine se face vinovat sau își asumă răspunderea pentru faptul că din august până în noiembrie nu a avut loc nicio ședință comună pe acest subiect? - Nu am ieșit să mă fotografiez că asfaltez asfalt sau pun bordură. Sunt măsuri procesuale de urmărire penală, care trebuiesc respectate foarte clar, într-un proces.”
(video) Statul ar cheltui cel puțin 1000 de lei pe zi pentru arestul lui Plahotniuc, spune Nagacevschi: „De ce am mai investit milioane în monitorizările electronice?” # UNIMEDIA
„Statul cheltuie pe zi cel puțin 1000 de lei pentru arestul lui Vlad Plahotniuc, în loc să utilizeze mecanismele alternative pentru măsurile preventive în care s-au investit milioane de lei, precum monitorizarea electronică”. Declarația a fost făcută de fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că în dosarul Plahotniuc autoritățile centrale au încălcat un șir de standarde ale CEDO, lucru ce poate duce la un nou dosar pierdut de Moldova la Înalta Curte Europeană. Ministerul Justiției nu a comentat aceste afirmații.
(video) Cernăuțeanu și Ursu, replici „de asflat" la audierile pe TUX: - Aici nu suntem la Primărie! - Ce are aici bordura și asflatul? # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, s-a arătat deranjat de întrebarea deputatei Blocului Alternativa, la audierile de astăzi pe piramida TUX: „- Cine se face vinovat sau își asumă răspunderea pentru faptul că din august până în noiembrie nu a avut loc nicio ședință comună pe acest subiect? - Nu am ieșit să mă fotografiez că asfaltez asfalt sau pun bordură. Sunt măsuri procesuale de urmărire penală, care trebuiesc respectate foarte clar, într-un proces.”
Ucraina este de acord cu propunerea de pace, rămânând doar „detalii minore” de stabilit, spune un oficial american, însă Rusia nu a comentat deocamdat, scrie adevărul.ro.
(live) CSM, în ședință: Contestația înaintată de Victoria Sanduța, amânată pentru o altă ședință # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
Igor Grosu, indignat de ironiile politicienilor pe incidentul de la Florești: Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru e și grav, și periculos # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, se arată indignat de reacțiile ironice ale unor politicieni după incidentul de la Cuhureștii de Jos, raionul Florești, unde o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei case. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru - mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament - este și grav, și periculos”, a scris speakerul pe rețele.
Ultima oră! Sentința de condamnare la închisoare a Irinei Lozovan și a soțului ei, menținută de CA. Curtea a respins apelurile avocaților # UNIMEDIA
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia a fost menținută de Curtea de Apel. Despre aceasta a anunțat Procuratura Anticorupție, într-un comunicat de presă.
(video) Zinaida Popa a rămas fără fotoliul de președintă a ședintei CMC: Consilierii au dat-o afară, după ce aleasa PAS a părăsit, din nou, sala # UNIMEDIA
La ședința Consiliului Municipal Chișinău de astăzi, tensiunile dintre fracțiuni pe salariile profesorilor au atins cote ridicate. Consiliera PAS, Zinaida Popa, a părăsit sala de ședințe, înainte ca aleșii să examineze un proiect în acest sens. La rândul său, fracțiunea MAN a cerut revocarea Zinaidei Popa din funcția de președinte de ședință, reproșându-i blocarea activităților consiliului timp de două zile consecutive. „Rușine!”, au scandat cei rămași în sală.
Udo Kier, actorul german care a apărut în 275 de roluri în cinematografia de la Hollywood și cea europeană, a murit la vârsta de 81 de ani, transmit stirileprotv.ro.
(live/update) CMC continuă ședința. Ion Ceban a intervenit după un nou scandal pe salariile profesorilor: „Propun să încheiem aceste dezbateri” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
Drona care a aterizat pe ardezie are până la 18 kg și nu avea explozibil: Ce spune Poliția, după ce a coborât-o de pe acoperiș # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre drona care a căzut în această dimineață pe acoperișul unei case din raionul Florești. Astfel, în urma veriifcărilor s-a stabilit că drona era fără încărcătură explozivă.
(video) Irina Rimes și ucraineanca Jerry Heil dau o nouă viață hitului „Hora fetelor”: Cum sună versiunea remixată a piesei # UNIMEDIA
După succesul uriaș al piesei „Hora fetelor”, care a stat timp de 15 săptămâni consecutive în Top 10 cele mai difuzate piese de la radio, Irina Rimes face echipă cu artista ucraineană Jerry Heil pentru o versiune cu totul specială: „HORA”, scrie presa română.
(video) O nouă zi, scandal vechi la CMC. Popa: Show și circ. PAS nu va fi spectator. Onofrei: Vă bateți joc de oameni # UNIMEDIA
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a refuzat și astăzi să susțină proiectul de decizie care prevede achitarea salariilor și primelor profesorilor din capitală. „Dacă voi vreți show-uri, circ și distracții, fracțiunea PAS nu va asigura spectatorii. De aceea vreau să aud poziția raportorului privind retragerea proiectului de pe ordinea de zi”, a declarat Zinaida Popa în cadrul ședinței din 25 noiembrie. „Voi vă bateți joc de oameni și de profesori”, a intervenit Mihai Onofrei.
(live) CSM, în ședință. Caraman către Sanduța. Scopul postărilor de pe FB a fost unul politic? Ex-judecătoare: Nu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
(live/update) CMC continuă ședința după încercarea de ieri, cu scandal. Popa: „Dacă vreți show, circ și ditracții, PAS nu va fi spectator” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
(live/update) CMC continuă ședința după încercarea de ieri, cu scandal. Popa: „Dacă vreți show-uri, circuri și ditracții, PAS nu va fi spectator” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
În pragul sărbătorilor, Teatrul Național „Eugène Ionesco” te invită la spectacolul „Poveste de Crăciun” (#7+), după celebra lucrare a lui Charles Dickens, regizat și adaptat scenic de Sergiu Chiriac.
(video) Scântei între Costiuc și Cernăuțeanu, la audierile pe TUX: - Câți angajați MAI au fost implicați? - Dacă știți ceva și tăinuiți, sunteți complice # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a întrebat pe șeful Poliției Naționale, la audierile de astăzi pe piramida TUX, câți angajați ai MAI au fost implicați în schema de escrocherie. Viorel Cernăuțeanu a evitat să-i ofere un răspuns concret, dar l-a avertizat pe ales că ar trebui să denunțe la poliție „persoanele care tăinuiesc astdel de informații”: „Sunteți persoană cu funcție de demnitate publică și trebuie să raportați informațiile care vă sunt cunoscute despre anumite infracțiuni. În caz contrar sunteți complice al unei infracțiuni și dvs”.
(live) Încă o șansă: CMC continuă ședința după ce ieri aleșii PAS au părăsit sala, cu scandal # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
Un tânăr de 28 de ani din Criuleni și-a pierdut viața, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări # UNIMEDIA
Un tânăr de 28 de ani a fost găsit decedat într-o casă din localitatea Miclești, raionul Criuleni. Potrivit Poliției, descoperirea a avut loc pe data de 24 noiembrie, în urma unui incendiu.
(foto) Dorin Recean, prima apariție după ce s-a retras brusc și complet din politica moldovenească: La ce eveniment a participat fostul premier # UNIMEDIA
Fostul ministru, Nicu Popescu, și ex-premierul Dorin Recean au participat la o conferință organizată de Ambasada României în Franța, dedicată inițiativei europene „Scutul democratic”, discutând alături de oficiali europeni despre provocările la adresa democrației.
(live) Încă o șansă: CMC continuă ședința după ce aleșii PAS au părăsit ședința, cu scandal # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
(video) Costiuc, foc și pară la audierile pe piramida TUX: Șeful CNPF cu 112 mii salariu află despre TUX de la copii! Istrati: Nu sunteți în bus cu telefonul # UNIMEDIA
Șeful CNPF, Dumitru Budianschi, a fost luat la întrebări de către deputatul Vasile Costiuc, în cadrul audierilor publice care au loc la Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, privind piramida TUX. „Atunci când șeful CNPF află despre o piramidă financiară de la copii și vine în fața deputaților și ne povestește asta - asta înseamnă prăbușirea statului de drept. Aici s-au adunat oameni care au responsabilități și salarii de 112 mii lei. Când CNPF a aflat despre piramida financiară?”, a întrebat alesul?
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
(foto) „Privește, mamă!”: Misha Miller strălucește pe Times Square. Imaginea artistei a apărut pe ecranele gigantice din inima New Yorkului # UNIMEDIA
Moldoveaca Misha Miller trăiește un moment de vis. Imaginea artistei a apărut pe ecranele gigantice din Times Square, în inima New Yorkului. „E greu de descris, dar totul se simte atât de real și totuși ireal”, a scris artista.
Irina Vlah: Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final APCE pe parlamentare. „Inima Moldovei” a fost exclusă din alegeri fără încălcări demonstrate # UNIMEDIA
„Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final al APCE privind monitorizarea alegerilor parlamentare. Observatorii internaționali au confirmat tot ceea ce am spus: PAS a abuzat de resursele administrative, legea a fost aplicată selectiv, iar „Inima Moldovei” a fost exclusă din alegeri fără încălcări demonstrate” - a declarat Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”.
(video) Mai mulți oameni de afaceri se plâng de „atac raider” din partea unor administratori de insolvență. Ce declarație a emis UAAM # UNIMEDIA
Un grup al oamenilor de afaceri au organizat o conferință de presă despre problemele în procesele de insolvenţă şi securitatea economică a Republicii. Aceștia au acuzat administratori de insolvență de atacuri raider, în „legătură cu procurori și judecători”. Pe de altă parte, Uniunea Administratorilor autorizați a lansat o declarație prin care „condamnă campania de denigrare la adresa administratorilor” fără să facă o referință la un caz concret.
(foto) Volodimir Zelenski: Peste 460 de drone rusești au fost lansate asupra Ucrainei în cursul nopții. Patru au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri - Moldova și România # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a transmis că în această noapte forțele ruse au lansat un val masiv de atacuri asupra Ucrainei, vizând în special Kievul, Odesa și alte regiuni. În total, au fost 22 de rachete și peste 460 de drone, majoritatea de tip ruso-iranian „shahed”, iar patru dintre acestea pătruns în spațiul aerian al Moldovei și României.
Doliu în fotbalul italian: A murit Buffon, legendarul portar al echipei de fotbal AC Milan # UNIMEDIA
Lorenzo Buffon, legendarul portar al echipei de fotbal AC Milan, a murit la 95 de ani. Era rudă îndepărtată a lui Gigi Buffon, scrie adevarul.ro.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere, valabile pentru mâine 26 noiembrie 2025.
MAE îl convoacă, din nou, pe ambasadorul „agreat” al Rusiei, după ce o dronă a căzut la Florești: „E un risc major pentru siguranța cetățenilor” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor, se arată într-un comunicat.
