(live) CSM, în ședință: Mai mulți judecători, delegați pentru participarea la seminare, conferințe și cursuri de instruire
UNIMEDIA, 25 noiembrie 2025 16:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
17:00
(video) Ședința CMC a continuat cu scandal. Popa, după ce PSRM și MAN a votat pentru reexaminarea proiectului pe salariile profesorilor: „Alianța!” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit și astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
Acum 15 minute
16:50
(video) CMC a continuat ședința, cu scandal. Popa, după ce PSRM și MAN a votat pentru reexaminarea proiectului pe salariile profesorilor: „Alianța!” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
16:50
(video) Cernăuțeanu și Ursu, replici „de asfalt” la audierile pe TUX: - Aici nu suntem la Primărie! - Ce are aici bordura și asfaltul? # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, s-a arătat deranjat de întrebarea deputatei Blocului Alternativa, la audierile de astăzi pe piramida TUX: „- Cine se face vinovat sau își asumă răspunderea pentru faptul că din august până în noiembrie nu a avut loc nicio ședință comună pe acest subiect? - Nu am ieșit să mă fotografiez că asfaltez asfalt sau pun bordură. Sunt măsuri procesuale de urmărire penală, care trebuiesc respectate foarte clar, într-un proces.”
Acum 30 minute
16:40
(live) CSM, în ședință: Mai mulți judecători, delegați pentru participarea la seminare, conferințe și cursuri de instruire # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
Acum o oră
16:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
16:20
(video) Cernăuțeanu și Ursu, replici „de asfalt” la audierile pe TUX: - Aici nu suntem la Primărie! - Ce are aici bordura și asflatul? # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, s-a arătat deranjat de întrebarea deputatei Blocului Alternativa, la audierile de astăzi pe piramida TUX: „- Cine se face vinovat sau își asumă răspunderea pentru faptul că din august până în noiembrie nu a avut loc nicio ședință comună pe acest subiect? - Nu am ieșit să mă fotografiez că asfaltez asfalt sau pun bordură. Sunt măsuri procesuale de urmărire penală, care trebuiesc respectate foarte clar, într-un proces.”
16:10
(video) Statul ar cheltui cel puțin 1000 de lei pe zi pentru arestul lui Plahotniuc, spune Nagacevschi: „De ce am mai investit milioane în monitorizările electronice?” # UNIMEDIA
„Statul cheltuie pe zi cel puțin 1000 de lei pentru arestul lui Vlad Plahotniuc, în loc să utilizeze mecanismele alternative pentru măsurile preventive în care s-au investit milioane de lei, precum monitorizarea electronică”. Declarația a fost făcută de fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că în dosarul Plahotniuc autoritățile centrale au încălcat un șir de standarde ale CEDO, lucru ce poate duce la un nou dosar pierdut de Moldova la Înalta Curte Europeană. Ministerul Justiției nu a comentat aceste afirmații.
16:10
(video) Cernăuțeanu și Ursu, replici „de asflat” la audierile pe TUX: - Aici nu suntem la Primărie! - Ce are aici bordura și asflatul? # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, s-a arătat deranjat de întrebarea deputatei Blocului Alternativa, la audierile de astăzi pe piramida TUX: „- Cine se face vinovat sau își asumă răspunderea pentru faptul că din august până în noiembrie nu a avut loc nicio ședință comună pe acest subiect? - Nu am ieșit să mă fotografiez că asfaltez asfalt sau pun bordură. Sunt măsuri procesuale de urmărire penală, care trebuiesc respectate foarte clar, într-un proces.”
16:10
Ucraina este de acord cu propunerea de pace, rămânând doar „detalii minore” de stabilit, spune un oficial american, însă Rusia nu a comentat deocamdat, scrie adevărul.ro.
Acum 2 ore
16:00
(live) CSM, în ședință: Contestația înaintată de Victoria Sanduța, amânată pentru o altă ședință # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
15:50
Igor Grosu, indignat de ironiile politicienilor pe incidentul de la Florești: Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru e și grav, și periculos # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, se arată indignat de reacțiile ironice ale unor politicieni după incidentul de la Cuhureștii de Jos, raionul Florești, unde o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei case. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru - mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament - este și grav, și periculos”, a scris speakerul pe rețele.
15:30
Ultima oră! Sentința de condamnare la închisoare a Irinei Lozovan și a soțului ei, menținută de CA. Curtea a respins apelurile avocaților # UNIMEDIA
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia a fost menținută de Curtea de Apel. Despre aceasta a anunțat Procuratura Anticorupție, într-un comunicat de presă.
15:10
(video) Zinaida Popa a rămas fără fotoliul de președintă a ședintei CMC: Consilierii au dat-o afară, după ce aleasa PAS a părăsit, din nou, sala # UNIMEDIA
La ședința Consiliului Municipal Chișinău de astăzi, tensiunile dintre fracțiuni pe salariile profesorilor au atins cote ridicate. Consiliera PAS, Zinaida Popa, a părăsit sala de ședințe, înainte ca aleșii să examineze un proiect în acest sens. La rândul său, fracțiunea MAN a cerut revocarea Zinaidei Popa din funcția de președinte de ședință, reproșându-i blocarea activităților consiliului timp de două zile consecutive. „Rușine!”, au scandat cei rămași în sală.
15:10
Udo Kier, actorul german care a apărut în 275 de roluri în cinematografia de la Hollywood și cea europeană, a murit la vârsta de 81 de ani, transmit stirileprotv.ro.
Acum 4 ore
15:00
(live/update) CMC continuă ședința. Ion Ceban a intervenit după un nou scandal pe salariile profesorilor: „Propun să încheiem aceste dezbateri” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
14:50
Drona care a aterizat pe ardezie are până la 18 kg și nu avea explozibil: Ce spune Poliția, după ce a coborât-o de pe acoperiș # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre drona care a căzut în această dimineață pe acoperișul unei case din raionul Florești. Astfel, în urma veriifcărilor s-a stabilit că drona era fără încărcătură explozivă.
14:40
(video) Irina Rimes și ucraineanca Jerry Heil dau o nouă viață hitului „Hora fetelor”: Cum sună versiunea remixată a piesei # UNIMEDIA
După succesul uriaș al piesei „Hora fetelor”, care a stat timp de 15 săptămâni consecutive în Top 10 cele mai difuzate piese de la radio, Irina Rimes face echipă cu artista ucraineană Jerry Heil pentru o versiune cu totul specială: „HORA”, scrie presa română.
14:20
(video) O nouă zi, scandal vechi la CMC. Popa: Show și circ. PAS nu va fi spectator. Onofrei: Vă bateți joc de oameni # UNIMEDIA
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a refuzat și astăzi să susțină proiectul de decizie care prevede achitarea salariilor și primelor profesorilor din capitală. „Dacă voi vreți show-uri, circ și distracții, fracțiunea PAS nu va asigura spectatorii. De aceea vreau să aud poziția raportorului privind retragerea proiectului de pe ordinea de zi”, a declarat Zinaida Popa în cadrul ședinței din 25 noiembrie. „Voi vă bateți joc de oameni și de profesori”, a intervenit Mihai Onofrei.
14:10
(live) CSM, în ședință. Caraman către Sanduța. Scopul postărilor de pe FB a fost unul politic? Ex-judecătoare: Nu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
14:00
(live/update) CMC continuă ședința după încercarea de ieri, cu scandal. Popa: „Dacă vreți show, circ și ditracții, PAS nu va fi spectator” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
13:50
(live/update) CMC continuă ședința după încercarea de ieri, cu scandal. Popa: „Dacă vreți show-uri, circuri și ditracții, PAS nu va fi spectator” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
13:50
În pragul sărbătorilor, Teatrul Național „Eugène Ionesco” te invită la spectacolul „Poveste de Crăciun” (#7+), după celebra lucrare a lui Charles Dickens, regizat și adaptat scenic de Sergiu Chiriac.
13:50
(video) Scântei între Costiuc și Cernăuțeanu, la audierile pe TUX: - Câți angajați MAI au fost implicați? - Dacă știți ceva și tăinuiți, sunteți complice # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a întrebat pe șeful Poliției Naționale, la audierile de astăzi pe piramida TUX, câți angajați ai MAI au fost implicați în schema de escrocherie. Viorel Cernăuțeanu a evitat să-i ofere un răspuns concret, dar l-a avertizat pe ales că ar trebui să denunțe la poliție „persoanele care tăinuiesc astdel de informații”: „Sunteți persoană cu funcție de demnitate publică și trebuie să raportați informațiile care vă sunt cunoscute despre anumite infracțiuni. În caz contrar sunteți complice al unei infracțiuni și dvs”.
13:40
(live) Încă o șansă: CMC continuă ședința după ce ieri aleșii PAS au părăsit sala, cu scandal # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
13:30
Un tânăr de 28 de ani din Criuleni și-a pierdut viața, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări # UNIMEDIA
Un tânăr de 28 de ani a fost găsit decedat într-o casă din localitatea Miclești, raionul Criuleni. Potrivit Poliției, descoperirea a avut loc pe data de 24 noiembrie, în urma unui incendiu.
13:30
(foto) Dorin Recean, prima apariție după ce s-a retras brusc și complet din politica moldovenească: La ce eveniment a participat fostul premier # UNIMEDIA
Fostul ministru, Nicu Popescu, și ex-premierul Dorin Recean au participat la o conferință organizată de Ambasada României în Franța, dedicată inițiativei europene „Scutul democratic”, discutând alături de oficiali europeni despre provocările la adresa democrației.
13:30
(live) Încă o șansă: CMC continuă ședința după ce aleșii PAS au părăsit ședința, cu scandal # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
13:20
(video) Costiuc, foc și pară la audierile pe piramida TUX: Șeful CNPF cu 112 mii salariu află despre TUX de la copii! Istrati: Nu sunteți în bus cu telefonul # UNIMEDIA
Șeful CNPF, Dumitru Budianschi, a fost luat la întrebări de către deputatul Vasile Costiuc, în cadrul audierilor publice care au loc la Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, privind piramida TUX. „Atunci când șeful CNPF află despre o piramidă financiară de la copii și vine în fața deputaților și ne povestește asta - asta înseamnă prăbușirea statului de drept. Aici s-au adunat oameni care au responsabilități și salarii de 112 mii lei. Când CNPF a aflat despre piramida financiară?”, a întrebat alesul?
13:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
13:10
(foto) „Privește, mamă!”: Misha Miller strălucește pe Times Square. Imaginea artistei a apărut pe ecranele gigantice din inima New Yorkului # UNIMEDIA
Moldoveaca Misha Miller trăiește un moment de vis. Imaginea artistei a apărut pe ecranele gigantice din Times Square, în inima New Yorkului. „E greu de descris, dar totul se simte atât de real și totuși ireal”, a scris artista.
13:10
Irina Vlah: Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final APCE pe parlamentare. „Inima Moldovei” a fost exclusă din alegeri fără încălcări demonstrate # UNIMEDIA
„Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final al APCE privind monitorizarea alegerilor parlamentare. Observatorii internaționali au confirmat tot ceea ce am spus: PAS a abuzat de resursele administrative, legea a fost aplicată selectiv, iar „Inima Moldovei” a fost exclusă din alegeri fără încălcări demonstrate” - a declarat Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”.
Acum 6 ore
12:50
(video) Mai mulți oameni de afaceri se plâng de „atac raider” din partea unor administratori de insolvență. Ce declarație a emis UAAM # UNIMEDIA
Un grup al oamenilor de afaceri au organizat o conferință de presă despre problemele în procesele de insolvenţă şi securitatea economică a Republicii. Aceștia au acuzat administratori de insolvență de atacuri raider, în „legătură cu procurori și judecători”. Pe de altă parte, Uniunea Administratorilor autorizați a lansat o declarație prin care „condamnă campania de denigrare la adresa administratorilor” fără să facă o referință la un caz concret.
12:50
(foto) Volodimir Zelenski: Peste 460 de drone rusești au fost lansate asupra Ucrainei în cursul nopții. Patru au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri - Moldova și România # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a transmis că în această noapte forțele ruse au lansat un val masiv de atacuri asupra Ucrainei, vizând în special Kievul, Odesa și alte regiuni. În total, au fost 22 de rachete și peste 460 de drone, majoritatea de tip ruso-iranian „shahed”, iar patru dintre acestea pătruns în spațiul aerian al Moldovei și României.
12:50
Doliu în fotbalul italian: A murit Buffon, legendarul portar al echipei de fotbal AC Milan # UNIMEDIA
Lorenzo Buffon, legendarul portar al echipei de fotbal AC Milan, a murit la 95 de ani. Era rudă îndepărtată a lui Gigi Buffon, scrie adevarul.ro.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere, valabile pentru mâine 26 noiembrie 2025.
12:40
MAE îl convoacă, din nou, pe ambasadorul „agreat” al Rusiei, după ce o dronă a căzut la Florești: „E un risc major pentru siguranța cetățenilor” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor, se arată într-un comunicat.
12:30
(video) Șeful CNPF: Am aflat despre TUX la o lecție de educație financiară. Copiii ne-au spus că este așa „joc” # UNIMEDIA
Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, spune că a aflat despre piramida TUX, care a lăsat mai mulți moldoveni fără bani, de la o lecție despre educație financiară, susținută în cadrul unei campanii a Comisiei Naționael a Pieței Financiare. Declarația a fost făcută în cadrul audierilor publice desfășurate de Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului
12:20
(video) Replici pe tonuri ridicate la audierile publice la Comisia economie, pe piramida TUX. Cernăuțeanu: Facem show? Istratii: Fără atacuri la persoană # UNIMEDIA
Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului a dezfășurat astăzi audieri privind fraudele pe platforme online de investiții presupuse, inclusiv piramida TUX. Șeful CNPF, Dumitru Budianschi și șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu au răspuns la întrebările deputaților, nu fără a da și replici tăioase unor aleși din opoziție, care au acuzat autoritățile responsabile de lipsă de reacție promptă.
12:20
Un grup al oamenilor de afaceri organizează o conferință de presă despre problemele în procesele de insolvenţă şi securitatea economică a Republicii. UNIMEDIA transmite live evenimentul.
12:20
UAAM denunță o campanie de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Orice situație trebuie soluționată exclusiv prin mecanisme legale # UNIMEDIA
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care denunțat o „campanie de denigrare a unor administratori autorizați”. Uniunea a precizat că, administratorii autorizați au responsabilitatea de a asigura transparența, legalitatea și eficiența procedurilor, contribuind astfel la protejarea drepturilor creditorilor, la corecta valorificare a bunurilor și la menținerea stabilității economice.
12:10
Ultima oră! Iulia Dascălu a demisionat din PAS: Valorile s-au risipit. Pun punct la lucruri care nu mă mai reprezintă # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Iulia Dascălu, și-a anunțat plecarea din partid, după ce nu s-a regăsit pe lista noilor candidați pentru noul Parlament. Într-un mesaj pe rețele, aceasta acuză schimbări majore în interiorul formațiunii și spune că valorile care au unit echipa inițială „s-au risipit”. „Valorile s-au risipit. Un exemplu viu este modul în care a fost procesată cererea mea de plecare. S-a produs formal, fără un dialog firesc, fapt care vorbește de la sine despre „transformările” prin care trece partidul”, a scris Dascălu.
12:00
(live) Replici pe tonuri ridicate la audierile publice la Comisia economie, pe piramida TUX. Cernăuțeanu: Facem show? Istratii: Fără atacuri la persoană # UNIMEDIA
La această oră au loc udieri publice la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului privind fraudele pe platforme online de investiții presupuse, inclusiv piramida TUX. Șeful CNPF, Dumitru Budianschi și șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, sunt prezenți. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:00
„Mai sunt doar câteva neînțelegeri": Majoritatea punctelor planului de pace din Ucraina au fost agreate # UNIMEDIA
Majoritatea punctelor planului de a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina, propuse de administrația președintelui american Donald Trump, au fost agreate, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt, scrie presa română.
11:50
(video) „Straniu”. Dodon: Ați văzut cum PAS-ul încearcă să acopere scandalurile din ultimul timp? Au așezat gingaș o dronă pe acoperiș, au reluat dosarul meu la CSJ # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon susține că PAS încearcă să acopere scandaluriledin ultima perioadă, afirmând că acțiunile care se petrec sunt foarte stranii. „Au așezat gingaș o dronă pe acoperișul unei case, iar ieri au făcut publicitate că au reluat dosarul meu la CSJ. au făcut știri”, a declarat fostul președinte într-o conferință de presă.
11:40
(live) CSM, în ședință: Raportul de evaluare a judecătorului Vitalie Budeci, respins de plen. Magistratul, trimis la reevaluare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
11:30
(live) CSM, în ședință: O contestație depusă de fosta judecătoare Victoria Sanduța, pe masa plenului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
11:30
„Не ту страну назвали Гондурасом”. Val de ironii pe rețele, după ce o dronă a aterizat pe o casă, la Florești: „De unde naiba au cumpărat șîferul!?” # UNIMEDIA
Un val de reacții ironice și nedumerite s-a revărsat în mediul online, după ce o dronă a aterizat pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, fără a provoca niciun fel de pagubă. Internauții se întreabă uimiți cum a fost posibil ca dispozitivul și ardezia să rămână întregi și nu contenesc să comenteze cu umor și sarcasm situația.
11:20
(live) Audieri publice la Comisia economie, pe piramida TUX. Șeful CNPF, cu explicații în fața deputaților: Am aflat despre piramidă de la copii # UNIMEDIA
La această oră au loc udieri publice la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului privind fraudele pe platforme online de investiții presupuse, inclusiv piramida TUX. Șeful CNPF, Dumitru Budianschi și șeful CNPF, Viorel Cernăuțeanu, sunt prezenți. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:20
(stop cadru) Furtună, despre drona căzută la Florești: „Arată ca o buburuză turbo. Dacă sufli în ea, o duci la Prut” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o reacție după ce o dronă a căzut în această dimineață pe acoperișul unei case din Florești. „Arată ca o buburuză turbo, cu baterie cât telefonul meu din 2015. Pe bune: dacă sufli mai tare din balcon, o duci direct la Prut”, a ironizat fosta procuroare Anticorupție.
Acum 8 ore
11:00
Scenă ireală la meciul de fotbal Manchester United - Everton: Și-a pălmuit colegul și a fost eliminat # UNIMEDIA
Un incident senzațional s-a petrecut pe Old Trafford, luni seară, la meciul de fotbal Manchester United - Everton 0-1. Idrissa Gueye, un jucător-cheie al lui Everton, a fost eliminat în minutul 13 al meciului împotriva „diavolilor roșii” pentru o palmă dată unui coleg, scrie adevarul.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.