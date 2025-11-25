Facturile mari la gaz ale moldovenilor au ajuns pe masa lui Junghietu: Ce pot face consumatorii

13:50

Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a întrebat pe șeful Poliției Naționale, la audierile de astăzi pe piramida TUX, câți angajați ai MAI au fost implicați în schema de escrocherie. Viorel Cernăuțeanu a evitat să-i ofere un răspuns concret, dar l-a avertizat pe ales că ar trebui să denunțe la poliție „persoanele care tăinuiesc astdel de informații”: „Sunteți persoană cu funcție de demnitate publică și trebuie să raportați informațiile care vă sunt cunoscute despre anumite infracțiuni. În caz contrar sunteți complice al unei infracțiuni și dvs”.