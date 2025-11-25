MEC pune la dispoziția Primăriei Chișinău două clădiri pentru creșterea numărului de locuri disponibile în școli și propune municipalității o serie de soluții pentru decongestionarea claselor cu 35-40 de elevi
Oficial.md, 25 noiembrie 2025 14:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale..
Acum 15 minute
14:10
14:10
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat..
Acum 30 minute
14:00
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a lansat un apel către unii politicieni, în contextul dronelor care..
14:00
Igor Dodon: Vladislav Gribincea trebuie să fie exclus din completul care judecă dosarul meu # Oficial.md
„Conform principiilor de exercitare obiectivă și corectă a legilor, Vladislav Gribincea trebuie să fie exclus..
Acum o oră
13:30
MAE condamnă încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către..
Acum 2 ore
13:10
Ieri 24 noiembrie 2025 a avut loc licitația pentru rezervarea capacității de transport a gazelor..
13:10
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat astăzi ședința staff-ului PSRM din..
13:10
În legătură cu discuțiile publice privind achitarea salariilor angajaților din instituțiile municipale de învățământ, Ministerul..
13:00
Oportunitățile de extindere a tranzacțiilor pe Bursa Română de Mărfuri au fost discutate la Chișinău cu președintele BRM # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, au avut o întrevedere cu președintele Bursei..
13:00
Irina Vlah, după raportul final al APCE privind parlamentarele: Cerem autorităților să restabilească legalitatea în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” # Oficial.md
„Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final al APCE privind monitorizarea alegerilor..
Acum 4 ore
11:40
Directoarea CIE „Moldexpo”: Sunt extrem de mulțumită de felul în care s-a desfășurat Home Sweet Home & Expo Mobilă. Urmează „Christmas Gift” # Oficial.md
Expoziția Home Sweet Home & Expo Mobilă, care a avut loc la CIE „Moldexpo”, în..
11:20
Astăzi a fost lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Oficial.md
Astăzi, 25 noiembrie, este lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”..
10:50
Vice-ministrul Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO # Oficial.md
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul..
10:50
APIT s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind posibila reorganizare a domeniului turismului și solicită clarificări oficiale de la autoritățile statului # Oficial.md
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) s-a autosesizat în urma informațiilor apărute..
10:50
Aflat în Suedia, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu un grup de moldoveni stabiliți..
10:50
Cristina Gherasimov la Reuniunea CoR: „Să muncim împreună pentru a pregăti Moldova de aderarea la UE” # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la cea de-a doua reuniune a Grupului..
10:30
Ministerul Apărării: Sistemele de supraveghere a spațiului aerian au detectat șase drone # Oficial.md
În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere..
10:30
Comisia de licitații pentru producătorii eligibili mari are doi membri din partea societății civile # Oficial.md
Ministerul Energiei a finalizat procesul de selectare a reprezentanților societății civile în Comisia de licitații..
10:30
Captură de amfetamină și mefedronă din Polonia de 1,2 mln. lei. Un bărbat și o femeie – arestați # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui bărbat și a..
10:30
Federația Moldovenească de Fotbal anunță organizarea unei noi ediții a turneului de fotbal „Viitorul”, competiție..
Acum 6 ore
10:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE # Oficial.md
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Președinta instituției, Tatiana..
10:00
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către..
10:00
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului..
09:50
UAAM, despre atacurile de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Uniunea își rezervă dreptul de a acționa pentru apărarea prestigiului profesiei pe toate căile legale disponibile # Oficial.md
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a..
09:30
Noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice # Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS,..
09:30
Trei persoane dintre care doi minori au fost la un pas de tragedie după ce s-au încălzit în încăpere cu o sobă defectă # Oficial.md
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte...
Acum 24 ore
17:10
Administratorii Autorizați: Solicităm stoparea acțiunilor care incită societatea la ură, denigrare și neîncredere față de profesioniștii din domeniul insolvabilității # Oficial.md
Mai mulți Administratori Autorizați din Republica Moldova atrag atenția opiniei publice asupra unei campanii recente de..
17:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit..
16:20
Astăzi, Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, alături de Grigore Novac, deputat, responsabil..
16:20
Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce..
16:20
Peste 25 mii de familii au beneficiat de electrocasnice noi în cadrul Programului EcoVoucher # Oficial.md
25.187 de familii din Moldova și-au modernizat electrocasnicele, de la începutul anului 2025, datorită Programului..
16:10
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu – amânat din cauza lipsei inculpatului # Oficial.md
Astăzi, 24 noiembrie, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani,..
15:50
PSRM cere o anchetă parlamentară privind cazurile de contrabandă cu arme și activitatea piramidei financiare în Moldova # Oficial.md
Deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing în..
14:50
Alexei Buzu a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor # Oficial.md
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la cea de-a doua ședință a..
14:30
Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind faptul că „Chișinăul reia importul de..
Ieri
14:20
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au creat stocurile strategice prevăzute de noile modificări legislative # Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE Republica Moldova) anunță că furnizorii de gaze naturale..
14:20
Un grup de deputați participă la Conferința ODIHR privind dezvoltarea standardelor de integritate parlamentară # Oficial.md
Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă, în aceste zile, la o conferință..
14:20
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate de pe..
14:10
Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii” # Oficial.md
Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în..
14:10
Olga Cebotari: Integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie privită ca un proces negociat şi asumat, fundamentat pe o evaluare realistă a propriilor avantaje şi a intereselor noastre strategice # Oficial.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare..
12:50
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare # Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în ședință și a aprobat ordinea de zi pentru..
12:50
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a APCEMN # Oficial.md
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a..
12:30
Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au identificat și reținut, în ultimele zile,..
12:20
Ședință la Ministerul Energiei privind sesizările consumatorilor despre facturile la gazele naturale # Oficial.md
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze..
12:10
Progresele și provocările în predarea limbii găgăuze în clasele primare, discutate la Comrat # Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura..
12:00
Un contingent de militari moldoveni a plecat la București pentru a participa la parada militară din 1 decembrie # Oficial.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada..
11:10
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de..
11:00
Primarul Chișinăului anunță că va fi înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto # Oficial.md
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl..
10:40
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța..
10:30
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova # Oficial.md
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează..
