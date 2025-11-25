Poliția: Drona de la Florești era fără încărcătură explozivă

Oficial.md, 25 noiembrie 2025 14:10

Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 15 minute
14:10
MEC pune la dispoziția Primăriei Chișinău două clădiri pentru creșterea numărului de locuri disponibile în școli și propune municipalității o serie de soluții pentru decongestionarea claselor cu 35-40 de elevi Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale..
14:10
Poliția: Drona de la Florești era fără încărcătură explozivă Oficial.md
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat..
Acum 30 minute
14:00
Igor Grosu – apel către politicieni Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a lansat un apel către unii politicieni, în contextul dronelor care..
14:00
Igor Dodon: Vladislav Gribincea trebuie să fie exclus din completul care judecă dosarul meu Oficial.md
„Conform principiilor de exercitare obiectivă și corectă a legilor, Vladislav Gribincea trebuie să fie exclus..
Acum o oră
13:30
MAE condamnă încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către..
Acum 2 ore
13:10
A avut loc licitația pentru rezervarea capacității de transport a gazelor naturale Oficial.md
Ieri 24 noiembrie 2025 a avut loc licitația pentru rezervarea capacității de transport a gazelor..
13:10
PSRM este gata să pună umărul la deblocarea activității CMC Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat astăzi ședința staff-ului PSRM din..
13:10
Ministerul Finanțelor, despre achitarea salariilor profesorilor din Chișinău Oficial.md
În legătură cu discuțiile publice privind achitarea salariilor angajaților din instituțiile municipale de învățământ, Ministerul..
13:00
Oportunitățile de extindere a tranzacțiilor pe Bursa Română de Mărfuri au fost discutate la Chișinău cu președintele BRM Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, au avut o întrevedere cu președintele Bursei..
13:00
Irina Vlah, după raportul final al APCE privind parlamentarele: Cerem autorităților să restabilească legalitatea în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” Oficial.md
„Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final al APCE privind monitorizarea alegerilor..
Acum 4 ore
11:40
Directoarea CIE „Moldexpo”: Sunt extrem de mulțumită de felul în care s-a desfășurat Home Sweet Home & Expo Mobilă. Urmează „Christmas Gift” Oficial.md
Expoziția Home Sweet Home & Expo Mobilă, care a avut loc la CIE „Moldexpo”, în..
11:20
Astăzi a fost lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” Oficial.md
Astăzi, 25 noiembrie, este lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”..
10:50
Vice-ministrul Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO Oficial.md
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul..
10:50
APIT s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind posibila reorganizare a domeniului turismului și solicită clarificări oficiale de la autoritățile statului Oficial.md
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) s-a autosesizat în urma informațiilor apărute..
10:50
Igor Grosu s-a întâlnit cu moldovenii stabiliți la Stockholm Oficial.md
Aflat în Suedia, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu un grup de moldoveni stabiliți..
10:50
Cristina Gherasimov la Reuniunea CoR: „Să muncim împreună pentru a pregăti Moldova de aderarea la UE” Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la cea de-a doua reuniune a Grupului..
10:30
Ministerul Apărării: Sistemele de supraveghere a spațiului aerian au detectat șase drone Oficial.md
În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere..
10:30
Comisia de licitații pentru producătorii eligibili mari are doi membri din partea societății civile Oficial.md
Ministerul Energiei a finalizat procesul de selectare a reprezentanților societății civile în Comisia de licitații..
10:30
Captură de amfetamină și mefedronă din Polonia de 1,2 mln. lei. Un bărbat și o femeie – arestați Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui bărbat și a..
10:30
Turneul „Viitorul”. O nouă ediție pentru dezvoltarea tinerilor fotbaliști moldoveni Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal anunță organizarea unei noi ediții a turneului de fotbal „Viitorul”, competiție..
Acum 6 ore
10:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE Oficial.md
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Președinta instituției, Tatiana..
10:00
O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Moldovei Oficial.md
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către..
10:00
O dronă a căzut pe o casă din Florești Oficial.md
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului..
09:50
UAAM, despre atacurile de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Uniunea își rezervă dreptul de a acționa pentru apărarea prestigiului profesiei pe toate căile legale disponibile Oficial.md
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a..
09:30
Noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS,..
09:30
Trei persoane dintre care doi minori au fost la un pas de tragedie după ce s-au încălzit în încăpere cu o sobă defectă Oficial.md
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte...
Acum 24 ore
17:10
Administratorii Autorizați: Solicităm stoparea acțiunilor care incită societatea la ură, denigrare și neîncredere față de profesioniștii din domeniul insolvabilității Oficial.md
Mai mulți Administratori Autorizați din Republica Moldova atrag atenția opiniei publice asupra unei campanii recente de..
17:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit..
16:20
Igor Dodon a convocat ședința staff-urilor PSRM din zonele Centru și Sud ale țării Oficial.md
Astăzi, Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, alături de Grigore Novac, deputat, responsabil..
16:20
Alexandru Munteanu în discuții cu Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova Oficial.md
Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce..
16:20
Peste 25 mii de familii au beneficiat de electrocasnice noi în cadrul Programului EcoVoucher Oficial.md
25.187 de familii din Moldova și-au modernizat electrocasnicele, de la începutul anului 2025, datorită Programului..
16:10
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu – amânat din cauza lipsei inculpatului Oficial.md
Astăzi, 24 noiembrie, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani,..
15:50
PSRM cere o anchetă parlamentară privind cazurile de contrabandă cu arme și activitatea piramidei financiare în Moldova Oficial.md
Deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing în..
14:50
Alexei Buzu a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor Oficial.md
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la cea de-a doua ședință a..
14:30
Precizările „Moldelectrica” despre unele informații apărute în spațiul public Oficial.md
Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind faptul că „Chișinăul reia importul de..
Ieri
14:20
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au creat stocurile strategice prevăzute de noile modificări legislative Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE Republica Moldova) anunță că furnizorii de gaze naturale..
14:20
Un grup de deputați participă la Conferința ODIHR privind dezvoltarea standardelor de integritate parlamentară Oficial.md
Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă, în aceste zile, la o conferință..
14:20
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate Oficial.md
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate de pe..
14:10
Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii” Oficial.md
Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în..
14:10
Olga Cebotari: Integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie privită ca un proces negociat şi asumat, fundamentat pe o evaluare realistă a propriilor avantaje şi a intereselor noastre strategice Oficial.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare..
12:50
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în ședință și a aprobat ordinea de zi pentru..
12:50
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a APCEMN Oficial.md
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a..
12:30
5 persoane implicate în distribuirea substanțelor narcotice – reținute Oficial.md
Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au identificat și reținut, în ultimele zile,..
12:20
Ședință la Ministerul Energiei privind sesizările consumatorilor despre facturile la gazele naturale Oficial.md
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze..
12:10
Progresele și provocările în predarea limbii găgăuze în clasele primare, discutate la Comrat Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura..
12:00
Un contingent de militari moldoveni a plecat la București pentru a participa la parada militară din 1 decembrie Oficial.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada..
11:10
8 deputați noi în Parlament Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de..
11:00
Primarul Chișinăului anunță că va fi înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto Oficial.md
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl..
10:40
(VIDEO) Ion Ceban: Ședința Consiului Municipal Chișinău va continua astăzi Oficial.md
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța..
10:30
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova Oficial.md
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.