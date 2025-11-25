Ministerul Apărării: Sistemele de supraveghere a spațiului aerian au detectat șase drone

Oficial.md, 25 noiembrie 2025 10:30

În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere..

Acum 15 minute
10:30
10:30
Comisia de licitații pentru producătorii eligibili mari are doi membri din partea societății civile Oficial.md
Ministerul Energiei a finalizat procesul de selectare a reprezentanților societății civile în Comisia de licitații..
10:30
Captură de amfetamină și mefedronă din Polonia de 1,2 mln. lei. Un bărbat și o femeie – arestați Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui bărbat și a..
10:30
Turneul „Viitorul”. O nouă ediție pentru dezvoltarea tinerilor fotbaliști moldoveni Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal anunță organizarea unei noi ediții a turneului de fotbal „Viitorul”, competiție..
Acum o oră
10:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE Oficial.md
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Președinta instituției, Tatiana..
10:00
O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Moldovei Oficial.md
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către..
10:00
O dronă a căzut pe o casă din Florești Oficial.md
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului..
09:50
UAAM, despre atacurile de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Uniunea își rezervă dreptul de a acționa pentru apărarea prestigiului profesiei pe toate căile legale disponibile Oficial.md
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a..
Acum 2 ore
09:30
Noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS,..
09:30
Trei persoane dintre care doi minori au fost la un pas de tragedie după ce s-au încălzit în încăpere cu o sobă defectă Oficial.md
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte...
Acum 24 ore
17:10
Administratorii Autorizați: Solicităm stoparea acțiunilor care incită societatea la ură, denigrare și neîncredere față de profesioniștii din domeniul insolvabilității Oficial.md
Mai mulți Administratori Autorizați din Republica Moldova atrag atenția opiniei publice asupra unei campanii recente de..
17:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit..
16:20
Igor Dodon a convocat ședința staff-urilor PSRM din zonele Centru și Sud ale țării Oficial.md
Astăzi, Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, alături de Grigore Novac, deputat, responsabil..
16:20
Alexandru Munteanu în discuții cu Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova Oficial.md
Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce..
16:20
Peste 25 mii de familii au beneficiat de electrocasnice noi în cadrul Programului EcoVoucher Oficial.md
25.187 de familii din Moldova și-au modernizat electrocasnicele, de la începutul anului 2025, datorită Programului..
16:10
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu – amânat din cauza lipsei inculpatului Oficial.md
Astăzi, 24 noiembrie, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani,..
15:50
PSRM cere o anchetă parlamentară privind cazurile de contrabandă cu arme și activitatea piramidei financiare în Moldova Oficial.md
Deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing în..
14:50
Alexei Buzu a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor Oficial.md
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la cea de-a doua ședință a..
14:30
Precizările „Moldelectrica” despre unele informații apărute în spațiul public Oficial.md
Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind faptul că „Chișinăul reia importul de..
14:20
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au creat stocurile strategice prevăzute de noile modificări legislative Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE Republica Moldova) anunță că furnizorii de gaze naturale..
14:20
Un grup de deputați participă la Conferința ODIHR privind dezvoltarea standardelor de integritate parlamentară Oficial.md
Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă, în aceste zile, la o conferință..
14:20
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate Oficial.md
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate de pe..
14:10
Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii” Oficial.md
Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în..
14:10
Olga Cebotari: Integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie privită ca un proces negociat şi asumat, fundamentat pe o evaluare realistă a propriilor avantaje şi a intereselor noastre strategice Oficial.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare..
12:50
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în ședință și a aprobat ordinea de zi pentru..
12:50
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a APCEMN Oficial.md
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a..
12:30
5 persoane implicate în distribuirea substanțelor narcotice – reținute Oficial.md
Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au identificat și reținut, în ultimele zile,..
12:20
Ședință la Ministerul Energiei privind sesizările consumatorilor despre facturile la gazele naturale Oficial.md
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze..
12:10
Progresele și provocările în predarea limbii găgăuze în clasele primare, discutate la Comrat Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura..
12:00
Un contingent de militari moldoveni a plecat la București pentru a participa la parada militară din 1 decembrie Oficial.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada..
11:10
8 deputați noi în Parlament Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de..
11:00
Primarul Chișinăului anunță că va fi înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto Oficial.md
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl..
Ieri
10:40
(VIDEO) Ion Ceban: Ședința Consiului Municipal Chișinău va continua astăzi Oficial.md
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța..
10:30
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova Oficial.md
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează..
10:30
O casă din nordul țării a fost mistuită în totalitate de flăcări Oficial.md
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au..
10:30
Activitatea MAI de la începutul anului 2025 Oficial.md
Primele zece luni ale acestui an au adus o accelerare vizibilă a ritmului reformelor în..
10:10
Sinteza CNA: Noi dosare de corupție, rețineri, bunuri de milioane sechestrate și preluate în administrare de ARBI Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
10:00
ANSA a intensificat controalele. Mai multe loturi de ceai din import au fost nimicite Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat..
10:00
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret Oficial.md
Premiul Național de Tineret este dedicat recunoașterii celor mai remarcabile inițiative, proiecte și oameni care contribuie..
09:10
Accesele în Hotelul Național au fost securizate Oficial.md
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2025, au fost..
09:00
Oficial FMF, lector FIFA la un seminar din Tadjikistan Oficial.md
Natalia Ceban, responsabilă de fotbalul feminin la Federația Moldovenească de Fotbal și coordonator al proiectului UEFA..
09:00
Igor Grosu va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al..
08:50
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
08:50
Seminare pentru cluburile din Liga 7777 și Liga Națională feminină Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat două seminare de instruire a cluburilor din prima divizie..
08:50
Fotbal feminin. WU12. Turneul final al campionatului Moldovei Oficial.md
Astăzi, 22 noiembrie 2025, la Joma Arena din Chișinău, se vor juca meciurile decisive ale..
08:50
Bornă istorică pentru Zimbru: 1.000 de meciuri în campionatul Moldovei! Oficial.md
Doar o singură echipă a jucat fără întrerupere în prima ligă din Republica Moldova, înființată..
08:50
Fotbal feminin. Dacia Buiucani – campioana Ligii WU12! Oficial.md
Dacia Buiucani este campioana Ligii WU12, ediția 2025! În finala ediției de toamnă, echipa antrenată..
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
UE alege concurența corectă. Și Moldova are această șansă Oficial.md
După o serie de scandaluri, dar şi după ample analize pe multiple planuri, Uniunea Europeană..
10:20
Dmitri Torner, despre efortul Guvernului de a reîntregi țara și neutralitatea Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, spune că, acum, când se caută..
10:10
