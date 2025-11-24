PSRM cere o anchetă parlamentară privind cazurile de contrabandă cu arme și activitatea piramidei financiare în Moldova

Oficial.md, 24 noiembrie 2025 15:50

Deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing în..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 15 minute
15:50
PSRM cere o anchetă parlamentară privind cazurile de contrabandă cu arme și activitatea piramidei financiare în Moldova Oficial.md
Deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing în..
Acum 2 ore
14:50
Alexei Buzu a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor Oficial.md
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la cea de-a doua ședință a..
14:30
Precizările „Moldelectrica” despre unele informații apărute în spațiul public Oficial.md
Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind faptul că „Chișinăul reia importul de..
14:20
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au creat stocurile strategice prevăzute de noile modificări legislative Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE Republica Moldova) anunță că furnizorii de gaze naturale..
14:20
Un grup de deputați participă la Conferința ODIHR privind dezvoltarea standardelor de integritate parlamentară Oficial.md
Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă, în aceste zile, la o conferință..
14:20
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate Oficial.md
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate de pe..
14:10
Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii” Oficial.md
Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în..
14:10
Olga Cebotari: Integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie privită ca un proces negociat şi asumat, fundamentat pe o evaluare realistă a propriilor avantaje şi a intereselor noastre strategice Oficial.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare..
Acum 4 ore
12:50
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în ședință și a aprobat ordinea de zi pentru..
12:50
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a APCEMN Oficial.md
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a..
12:30
5 persoane implicate în distribuirea substanțelor narcotice – reținute Oficial.md
Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au identificat și reținut, în ultimele zile,..
12:20
Ședință la Ministerul Energiei privind sesizările consumatorilor despre facturile la gazele naturale Oficial.md
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze..
12:10
Progresele și provocările în predarea limbii găgăuze în clasele primare, discutate la Comrat Oficial.md
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura..
Acum 6 ore
12:00
Un contingent de militari moldoveni a plecat la București pentru a participa la parada militară din 1 decembrie Oficial.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada..
11:10
8 deputați noi în Parlament Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de..
11:00
Primarul Chișinăului anunță că va fi înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto Oficial.md
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl..
10:40
(VIDEO) Ion Ceban: Ședința Consiului Municipal Chișinău va continua astăzi Oficial.md
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța..
10:30
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova Oficial.md
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează..
10:30
O casă din nordul țării a fost mistuită în totalitate de flăcări Oficial.md
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au..
10:30
Activitatea MAI de la începutul anului 2025 Oficial.md
Primele zece luni ale acestui an au adus o accelerare vizibilă a ritmului reformelor în..
10:10
Sinteza CNA: Noi dosare de corupție, rețineri, bunuri de milioane sechestrate și preluate în administrare de ARBI Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
Acum 8 ore
10:00
ANSA a intensificat controalele. Mai multe loturi de ceai din import au fost nimicite Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat..
10:00
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret Oficial.md
Premiul Național de Tineret este dedicat recunoașterii celor mai remarcabile inițiative, proiecte și oameni care contribuie..
09:10
Accesele în Hotelul Național au fost securizate Oficial.md
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2025, au fost..
09:00
Oficial FMF, lector FIFA la un seminar din Tadjikistan Oficial.md
Natalia Ceban, responsabilă de fotbalul feminin la Federația Moldovenească de Fotbal și coordonator al proiectului UEFA..
09:00
Igor Grosu va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al..
08:50
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
08:50
Seminare pentru cluburile din Liga 7777 și Liga Națională feminină Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat două seminare de instruire a cluburilor din prima divizie..
08:50
Fotbal feminin. WU12. Turneul final al campionatului Moldovei Oficial.md
Astăzi, 22 noiembrie 2025, la Joma Arena din Chișinău, se vor juca meciurile decisive ale..
08:50
Bornă istorică pentru Zimbru: 1.000 de meciuri în campionatul Moldovei! Oficial.md
Doar o singură echipă a jucat fără întrerupere în prima ligă din Republica Moldova, înființată..
08:50
Fotbal feminin. Dacia Buiucani – campioana Ligii WU12! Oficial.md
Dacia Buiucani este campioana Ligii WU12, ediția 2025! În finala ediției de toamnă, echipa antrenată..
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
UE alege concurența corectă. Și Moldova are această șansă Oficial.md
După o serie de scandaluri, dar şi după ample analize pe multiple planuri, Uniunea Europeană..
10:20
Dmitri Torner, despre efortul Guvernului de a reîntregi țara și neutralitatea Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, spune că, acum, când se caută..
10:10
Dmitri Torner, despre efortul Guvernului de a reîntregi și neutralitatea Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului "NOI – Noua Opţiune Istorică", spune că, acum, când se caută..
21 noiembrie 2025
16:20
Târguri cu produse autohtone în weekend Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 22 – 23 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:50
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, la încheierea mandatului său Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la Chișinău,..
15:50
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale Oficial.md
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării..
15:40
PSDE cere acțiuni imediate pentru apărarea securității naționale Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) cere acțiuni imediate pentru apărarea securității naționale după incidentul din..
15:40
Ion Ceban a propus candidaturile pentru funcțiile libere de viceprimari ai mun. Chișinău Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a propus în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie candidaturile Olesei..
15:40
A 3 persoană reținută în cazul contrabandei cu muniții Oficial.md
În cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze..
14:00
A scris o carte despre sănătatea mintală, bipolaritate și vindecare! Maria Ciobanu: „Testamentul” este o povestire sinceră, o confesiune brutală Oficial.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de..
12:40
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: „Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene” Oficial.md
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la..
12:30
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei Oficial.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain..
11:50
MAN solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul..
11:40
Ion Ceban a anunțat că se lucrează la elaborarea unui nou PUG Oficial.md
Se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău. Anunțul a..
11:00
IGSU desfășoară un exercițiu interdepartamental la sediul Premier Energy Distribution Oficial.md
În dimineața zilei de 21 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează un..
11:00
Ministrul Justiției a discutat cu procurorul-șef al Parchetului European Oficial.md
În cadrul vizitei de lucru la București, ministrul Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere cu..
10:50
Veste bună pentru moldovenii stabiliți în Canada Oficial.md
Începând de astăzi, 21 noiembrie, intră în vigoare Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica..
10:50
Apelul PSRM către toată opoziția: Să intensifice controlul asupra activității Guvernului Munteanu Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a lansat apel către toate forțele..
10:10
152 de localități sărbătoresc hramul. Recomandările Poliției Oficial.md
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.