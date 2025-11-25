(video) Șeful CNPF: Am aflat despre TUX la o lecție de educație financiară. Copiii ne-au spus că este așa „joc”
UNIMEDIA, 25 noiembrie 2025 12:30
Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, spune că a aflat despre piramida TUX, care a lăsat mai mulți moldoveni fără bani, de la o lecție despre educație financiară, susținută în cadrul unei campanii a Comisiei Naționael a Pieței Financiare. Declarația a fost făcută în cadrul audierilor publice desfășurate de Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere, valabile pentru mâine 26 noiembrie 2025.
MAE îl convoacă, din nou, pe ambasadorul „agreat” al Rusiei, după ce o dronă a căzut la Florești: „E un risc major pentru siguranța cetățenilor” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor, se arată într-un comunicat.
(video) Replici pe tonuri ridicate la audierile publice la Comisia economie, pe piramida TUX. Cernăuțeanu: Facem show? Istratii: Fără atacuri la persoană # UNIMEDIA
Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului a dezfășurat astăzi audieri privind fraudele pe platforme online de investiții presupuse, inclusiv piramida TUX. Șeful CNPF, Dumitru Budianschi și șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu au răspuns la întrebările deputaților, nu fără a da și replici tăioase unor aleși din opoziție, care au acuzat autoritățile responsabile de lipsă de reacție promptă.
Un grup al oamenilor de afaceri organizează o conferință de presă despre problemele în procesele de insolvenţă şi securitatea economică a Republicii. UNIMEDIA transmite live evenimentul.
UAAM denunță o campanie de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Orice situație trebuie soluționată exclusiv prin mecanisme legale # UNIMEDIA
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care denunțat o „campanie de denigrare a unor administratori autorizați”. Uniunea a precizat că, administratorii autorizați au responsabilitatea de a asigura transparența, legalitatea și eficiența procedurilor, contribuind astfel la protejarea drepturilor creditorilor, la corecta valorificare a bunurilor și la menținerea stabilității economice.
Ultima oră! Iulia Dascălu a demisionat din PAS: Valorile s-au risipit. Pun punct la lucruri care nu mă mai reprezintă # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Iulia Dascălu, și-a anunțat plecarea din partid, după ce nu s-a regăsit pe lista noilor candidați pentru noul Parlament. Într-un mesaj pe rețele, aceasta acuză schimbări majore în interiorul formațiunii și spune că valorile care au unit echipa inițială „s-au risipit”. „Valorile s-au risipit. Un exemplu viu este modul în care a fost procesată cererea mea de plecare. S-a produs formal, fără un dialog firesc, fapt care vorbește de la sine despre „transformările” prin care trece partidul”, a scris Dascălu.
„Mai sunt doar câteva neînțelegeri": Majoritatea punctelor planului de pace din Ucraina au fost agreate # UNIMEDIA
Majoritatea punctelor planului de a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina, propuse de administrația președintelui american Donald Trump, au fost agreate, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt, scrie presa română.
(video) „Straniu”. Dodon: Ați văzut cum PAS-ul încearcă să acopere scandalurile din ultimul timp? Au așezat gingaș o dronă pe acoperiș, au reluat dosarul meu la CSJ # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon susține că PAS încearcă să acopere scandaluriledin ultima perioadă, afirmând că acțiunile care se petrec sunt foarte stranii. „Au așezat gingaș o dronă pe acoperișul unei case, iar ieri au făcut publicitate că au reluat dosarul meu la CSJ. au făcut știri”, a declarat fostul președinte într-o conferință de presă.
(live) CSM, în ședință: Raportul de evaluare a judecătorului Vitalie Budeci, respins de plen. Magistratul, trimis la reevaluare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
(live) CSM, în ședință: O contestație depusă de fosta judecătoare Victoria Sanduța, pe masa plenului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
„Не ту страну назвали Гондурасом”. Val de ironii pe rețele, după ce o dronă a aterizat pe o casă, la Florești: „De unde naiba au cumpărat șîferul!?” # UNIMEDIA
Un val de reacții ironice și nedumerite s-a revărsat în mediul online, după ce o dronă a aterizat pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, fără a provoca niciun fel de pagubă. Internauții se întreabă uimiți cum a fost posibil ca dispozitivul și ardezia să rămână întregi și nu contenesc să comenteze cu umor și sarcasm situația.
(live) Audieri publice la Comisia economie, pe piramida TUX. Șeful CNPF, cu explicații în fața deputaților: Am aflat despre piramidă de la copii # UNIMEDIA
La această oră au loc udieri publice la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului privind fraudele pe platforme online de investiții presupuse, inclusiv piramida TUX. Șeful CNPF, Dumitru Budianschi și șeful CNPF, Viorel Cernăuțeanu, sunt prezenți. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(stop cadru) Furtună, despre drona căzută la Florești: „Arată ca o buburuză turbo. Dacă sufli în ea, o duci la Prut” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o reacție după ce o dronă a căzut în această dimineață pe acoperișul unei case din Florești. „Arată ca o buburuză turbo, cu baterie cât telefonul meu din 2015. Pe bune: dacă sufli mai tare din balcon, o duci direct la Prut”, a ironizat fosta procuroare Anticorupție.
Scenă ireală la meciul de fotbal Manchester United - Everton: Și-a pălmuit colegul și a fost eliminat # UNIMEDIA
Un incident senzațional s-a petrecut pe Old Trafford, luni seară, la meciul de fotbal Manchester United - Everton 0-1. Idrissa Gueye, un jucător-cheie al lui Everton, a fost eliminat în minutul 13 al meciului împotriva „diavolilor roșii” pentru o palmă dată unui coleg, scrie adevarul.ro.
Un accident cu implicarea unei ambulanțe a avut loc în această dimineață la intersecția străzii Mihai Viteazul cu str. Mitropolitul Dosoftei.
Un nou nivel de confort în Botanica: Un complex rezidențial premium pentru cei care aleg doar ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul alert al vieții moderne cere spații care oferă mai mult decât simple suprafețe – cere locuințe în care fiecare detaliu este gândit atent, cu grijă și viziune.
Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață: Precizările Ministerului Apărării # UNIMEDIA
Ministerul Apărării al Republicii Moldova precizează că, în urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național.
(live) Audieri publice la Comisia economie, pe piramida TUX: Șeful CNPF, cu explicații în fața deputaților. Cernăuțeanu, prezent și el # UNIMEDIA
La această oră au loc udieri publice la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului privind fraudele pe platforme online de investiții presupuse, inclusiv piramida TUX. Șeful CNPF, Dumitru Budianschi și șeful CNPF, Viorel Cernăuțeanu, sunt prezenți. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Percheziţii în România într-un dosar de acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Moldova, Ucraina și Rusia: Sunt vizați funcţionari publici # UNIMEDIA
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS, scrie presa română.
(video) Un jurist, prins în flagrant în timp ce vindea droguri în capitală, alături de o tânără: Narcotice de 1,2 milioane de lei, ridicate de oamenii legii # UNIMEDIA
Doi tineri din Chișinău au fost reținuți în flagrant de către Direcția Investigare Criminalitate Transfrontalieră și Direcția Urmărire Penală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS, fiind bănuiți de trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă, în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei.
(video) „Nu va fi niciodată un caz rece”. Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari: Ce spune șeful Poliției din Cornelius întebat dacă fata s-ar putea afla în Moldova # UNIMEDIA
Autoritățile din Cornelius, Carolina de Nord, continuă investigațiile în cazul dispariției Mădălinei Cojocari, fetița moldoveancă de 11 ani văzută ultima dată pe 21 noiembrie 2022, când cobora din autobuzul școlar. Deși au trecut trei ani, cazul rămâne unul activ, iar polițiștii spun că nu vor renunța până nu o vor face claritate.
Un aristocrat britanic își caută soție: Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate # UNIMEDIA
Sir Benjamin Slade, un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani, a lansat o adevărată competiție cu scopul de a-și găsi soția visată. Aceasta trebuie să fie obligatoriu mai tânără cu 20 de ani, de aceea le transmite femeilor de peste 60 de ani să nici nu aplice, scrie click.ro.
O femeie și 2 nepoți ai săi, din Orhei, intoxicați cu monoxid de carbon: Tatăl copiilor i-a găsit inconștienți în casă, în această dimineață # UNIMEDIA
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei, informează pompierii.
Ultima oră! O dronă a căzut peste acoperișul unei case, la Florești: Oamenii au fost evacuați # UNIMEDIA
O dronă s-a prăbușit în această dimineață peste acoperișul casei unui paznic din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a avut loc într-o livadă din apropiere, anunță autoritățile.
Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Galați și Tulcea: Patru avioane militare, ridicate de la sol # UNIMEDIA
Locuitorii din județul Galați și Tulcea au primit în această dimineață mesaje RO-Alert, care avertizează în privița atacurilor rusești asupra portului Reni de pe Dunăre, aproape de granița cu România, scrie digi24.ro.
(live) CSM, în ședință: Raportul unui candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, pe masa plenului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova.
(foto/video) Inel cu 10 diamante și 501 de trandafiri. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști pop din Ucraina s-a logodit cu un paramedic militar: „Dragostea nu cere voie” # UNIMEDIA
Cântărețul ucrainean Melovin, unul dintre cei mai cunoscuți artiști pop din Ucraina, a anunțat oficial logodna cu Petro Zlotia, un tânăr paramedic și instructor în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei. Momentul emoționant a avut loc chiar pe Maidanul Independenței din Kiev.
Ultima oră! Percheziții la un fost ministru și ex-lider de partid, într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani # UNIMEDIA
Ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari.
Pe 25 noiembrie, domniile fanariote au început în 1715 și Legea instrucțiunii publice a fost promulgată în 1864.
Frăţia Musulmană, declarată „organizaţie teroristă” în SUA: Decretul a fost semnat de Donald Trump # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un decret ce declanşează o procedură în urma căreia ramurile organizaţiei Frăţia Musulmană din mai multe ţări urmează să fie desemnate drept „organizaţii teroriste străine”, scrie adevarul.ro.
Conjuncția planetară de astăzi aduce claritate și determinare în acțiunile noastre. Fiecare semn zodiacal va simți influența astrelor într-un mod unic, fie că este vorba de oportunități de a face compromisuri sau de a-și exprima dorințele.
(video) Imaginea durerii și a neputinţei: Un tată ucrainean îşi leagănă fiul, într-un sicriu alb, pentru ultima dată, după ce și-a pierdut întreaga familie într-un atac # UNIMEDIA
Scene cutremurătoare au avut loc în Ternopil, Ucraina, unde un tată a fost surprins legănându-și pentru ultima dată fiul de un an și jumătate, așezat într-un sicriu alb. Bărbatul și-a pierdut întreaga familie în urma unui atac rusesc devastator, care a lovit orașul în urmă cu câteva zile.
Franţa pregăteşte introducerea serviciului militar voluntar: „Este nevoie de o naţiune mobilizată” # UNIMEDIA
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar - voluntar - în Franţa, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume „plină de incertitudini”, în contextul războiului de la uşa Europei, scrie news.ro.
Euro scade ușor, în timp ce Dolarul se întărește: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
(video) Shakira, virală pe rețele în timp ce vorbește în limba română: Cum a învățat să spună „Te iubesc” și „Mulțumesc” # UNIMEDIA
Considerată drept una dintre cele mai talentate și iubite artiste din întreaga lume, Shakira este virală pe TikTok în această perioadă datorită faptului că a învățat limba română, scrie libertatea.ro.
Donald Trump a acceptat invitația lui Xi Jinping pentru o vizită în China: Când se întâlnesc cei doi lideri # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat luni, 24 noiembrie, că a acceptat invitația omologului său chinez, Xi Jinping, de a veni în vizită în Beijing, scrie adevarul.ro.
Vremea în Moldova este caracterizată astăzi de condiții atmosferice stabile, fără schimbări majore în ceea ce privește precipitațiile sau variațiile de temperatură semnificative.
Ce propune noul plan de pace elaborat de SUA și Ucraina la Geneva: Proiectul în 19 puncte lasă deciziile importante în așteptare. Ce urmează # UNIMEDIA
La Geneva, Statele Unite și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de președinții celor două țări, potrivit prim-viceministrului ucrainean de externe Serghei Kisliția. Washingtonul trebuie să decidă acum cum și când să prezinte Rusiei proiectul de acord de pace, care nu mai seamănă deloc cu cel inițial, scrie Financial Times, citat de hotnews.ro.
Weekend „periculos” pe străzile Chișinăului: Mai mulți șoferi, prinși drogați și dați jos de la volan de polițiști # UNIMEDIA
Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au prins, în weekend, mai mulți conducători auto suspectați că se aflau sub influența drogurilor, în timpul verificărilor efectuate în municipiul Chișinău.
Fără colete de acasă, în prag de sărbători: Aproape 2 mii de kilograme de carne, brânză, poamă și ouă din Moldova, confiscate dintr-o remorcă, în Germania # UNIMEDIA
Un control vamal efectuat pe A44, în apropiere de Bad Wünnenberg, s-a transformat într-o descoperire majoră pentru autoritățile germane. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care tracta o remorcă frigorifică, a fost oprit, iar în interiorul acesteia vameșii au găsit aproximativ două tone de produse alimentare interzise, transmite presa română.
Accident grav la Șeptelici: O șoferiță s-a izbit cu Ford-ul de o Toyota, după ce nu i-ar fi acordat prioritate. Două persoane, transportate la spital # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs astăzi, 24 noiembrie, în localitatea Șeptelici din raionul Soroca, după ce două automobile s-au ciocnit violent într-o intersecție. Impactul a avut loc între un Ford, condus de o femeie de 53 de ani, și o Toyota la volanul căruia se afla un tânăr de 24 de ani.
Viktor Orban spune că UE vrea să continue războiul din Ucraina: „Refuzăm să punem în joc viitorul nepoților noștri” # UNIMEDIA
Premierul maghiar Viktor Orban a declarat într-un mesaj difuzat luni, 24 noiembrie, pe Facebook, că Uniunea Europeană vrea să continue războiul din Ucraina, dar, pentru că nu are bani, vrea să recurgă la împrumuturi comune, scrie adevarul.ro.
(foto) Trei victorii și o finală dramatică, în orașul elvețian Aigle: Artiom Roșca, vicecampion european la taekwon-do WT # UNIMEDIA
Sportivul moldovean Artiom Roșca a devenit vicecampion european, la categoria rezervată juniorilor, la taekwon-do WT, proba olimpică, informează MEC.
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupție, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution, scrie adevarul.ro.
Consilier la Președinție pe relații cu moldovenii „din țară și diasporă”. Năstase, critici după modificarea unui decret prezidențial: Maia Sandu împarte cetățenii # UNIMEDIA
Pe data de 21 noiembrie, Maia Sandu a modificat decretul privind numirea Larisei Miculeț în funcție de consilieră prezidențială. Inițial, în document era indicat că oficiala va fi responsabilă pentru relațiile cu cetățenii, iar după, în consilieră pentru relațiile cu cetățenii din țară și diasporă. „Maia Sandu a ajuns să-și împartă propriii cetățeni”, a comentat politicianul Andrei Năstase.
