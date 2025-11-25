(video) Șeful CNPF: Am aflat despre TUX la o lecție de educație financiară. Copiii ne-au spus că este așa „joc”

12:10

Fosta deputată PAS, Iulia Dascălu, și-a anunțat plecarea din partid, după ce nu s-a regăsit pe lista noilor candidați pentru noul Parlament. Într-un mesaj pe rețele, aceasta acuză schimbări majore în interiorul formațiunii și spune că valorile care au unit echipa inițială „s-au risipit”. „Valorile s-au risipit. Un exemplu viu este modul în care a fost procesată cererea mea de plecare. S-a produs formal, fără un dialog firesc, fapt care vorbește de la sine despre „transformările” prin care trece partidul”, a scris Dascălu.