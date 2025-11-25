Persoane fără studii superioare dețineau funcții la ANSA
Noi.md, 25 noiembrie 2025 09:00
S-a constatat că mai multe persoane fără studii superioare lucrau la Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).Constatarea a fost făcută în procesul de reformare a instituției, a declarat directorul Radu Musteața.Oficialul a ezitat să precizeze în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1 cum au ajuns în funcție cei vizați. Din spusele lui, salariații respectivi au fost conce
Acum 15 minute
09:00
Trubca (PAS): „Nu cunosc detalii despre proiectul care ar oferi atribuții suplimentare președintei la BNM” # Noi.md
Deputatul PAS Alexandr Trubca afirmă că nu este familiarizat cu proiectul de lege care ar urma să ofere președintei Maia Sandu împuterniciri suplimentare în procesul de numire a conducerii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Potrivit lui, documentul nu a ajuns încă în Parlament și a fost elaborat de Ministerul Finanțelor.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8.
09:00
09:00
Poliția de Frontieră a fost informată în dimineața de marți, 25 noiembrie curent, de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova.Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasîndu-se ulterior în
Acum o oră
08:30
Ghid de intervenție și platformă digitală, noi instrumente pentru sprijinul copiilor cu CES # Noi.md
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și partenerii săi din Republica Moldova au lansat la Chișinău două instrumente-cheie pentru consolidarea intervenției timpurii: un ghid de practici recomandate și o platformă digitală de formare – resurse menite să îmbunătățească sprijinul oferit copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și familiilor acestora, transmite IPN.Platforma Learn
08:30
Planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost semnificativ revizuit în timpul negocierilor de la Geneva, reducîndu-se de la 28 la 19 puncte, potrivit unor surse citate de Financial Times.În noua versiune a proiectului, nu mai este menționat planul de alocare a aproximativ 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, un proiect
Acum 2 ore
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 25 noiembrie sînt:25 noiembrie — a 330-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 36 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:12 25 Cuv. Nil izvorîtorul de mir. Sf. Ier. Ioan cel Milostiv. Sf.
08:00
Un spectacol de păpuși și o serie de activități interactive au reunit peste 300 de copii refugiați din Ucraina și copii din Moldova într-un eveniment menit să încurajeze incluziunea socială și apropierea dintre cele două comunități.Desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, acțiunea face parte din eforturile continue de integrare a minorilor ucraineni refugiați în Moldova, transmi
07:30
Pentru astăzi meteorologii prognozează cer variabil.Vremea va fi fără precipitații. Noaptea și dimineața izolat se va forma ceață slabă.Vînt slab pînă la moderat, din sectorul de sud.Ziua în nordul țării termometrele vor indica +8°C… +10°C, iar în centrul republicii se vor înregistra +11°C... +13°С.În sudul țării temperatura maximă va fi cuprinsă între +13...+15°C.
07:30
Chișinăul primește căldură: 99% din blocuri și peste 300 de școli și grădinițe conectate la sistemul centralizat # Noi.md
Termoelectrica a anunțat finalizarea procedurii de conectare la agentul termic a consumatorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare.Căldura ajunge în 161 de școli și licee, precum și în 143 de grădinițe din municipiul Chișinău. Fondul locativ a fost conectat în proporție de 99%, transmite IPN.Întreprinderea precizează, într-un comunicat de presă, că agentul termic este livra
07:30
După întoarcerea delegației din Geneva, președintele Zelenski a anunțat progrese în elaborarea unui plan de pace, subliniind că aspectele sensibile vor fi discutate direct cu președintele Trump.„Astăzi, delegația ucraineană s-a întors din Geneva, unde a purtat negocieri cu partea americană și partenerii europeni, deschizînd calea pentru definirea unei liste fezabile de pași necesari încheier
07:30
Ouăle s-au scumpit în Moldova din cauza cererii mari din UE, explică directorul ANSA, Radu Musteața # Noi.md
Ouăle s-au scumpit în Republica Moldova în principal din cauza cererii crescute de pe piața Uniunii Europene, unde prețurile au urcat pe fondul unui val sever de gripă aviară. Explicațiile au fost oferite de directorul ANSA, Radu Musteața, în cadrul unor declarații publice.Potrivit lui Musteața, majoritatea țărilor din UE trec printr-o perioadă dificilă, marcată de focare extinse de gripă avia
07:30
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american aproape 6 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 25 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8282 lei pentru un euro (+0,26 bani) și 17,1732 le
Acum 4 ore
07:00
Dumitru Roibu: "Moldova, oficial, se află în recesiune. Acest fapt oferă perspective slabe" # Noi.md
"Republica Moldova se află în perioada postelectorală. Alegerile au trecut, politicienii au făcut foarte multe promisiuni, în fapt însă noi vedem că Republica Moldova oficial se află în recesiune". Declarația a fost făcută de către Dumitru Roibu, președintele Partidul Politic Alianța "MOLDOVENII", notează Noi.md."Această recesiune ne dă perspective foarte slabe pentru viitor, totodată, Guvernu
06:30
Olesiei Stamate, despre combaterea traficului de droguri: „Se pedepsesc cei mici, iar cei mari sînt protejați” # Noi.md
Dacă organizatorii traficului de droguri ar fi pedepsiți cu adevărat, acest fenomen ar trebui să scadă, dar, dimpotrivă, el crește. Prin urmare, cel mai probabil, sînt pedepsiți cei mai mici executanți, iar cei mari sînt protejați de cineva.Această opinie a fost exprimată de fosta ministră a Justiției din Moldova și fostă vicepreședintă a partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stam
06:00
Modul de viață sedentar crește riscul de obezitate, boli cardiovasculare, osteoartrita coloanei vertebrale, sciatica, hemoroizii. Mișcați-vă mai activ!Schimbați mai des poziţia corpului, luați pauze regulate, întindeți-vă şi răsuflați adînc. Inventați-vă sarcini pentru a vă mișca mai mult.Începeți dimineaţa cu o mică înviorare de 20 de minute - aceasta vă va ajuta la întărirea mușchilor sp
05:30
Istanbulul ia măsuri pentru interzicerea accesului cîinilor fără stăpîn în spaţiile publice # Noi.md
Hrănirea cîinilor fără stăpîn din Istanbul va fi interzisă, la fel ca şi accesul acestor animale în zonele publice din metropola turcă, au hotărît luni autorităţile provinciale.Accesul cîinilor fără stăpîn va fi interzis pe trotuare, în unităţile sanitare şi educaţionale, în aeroporturi, în lăcaşurile de cult, ori în parcuri şi grădini, interdicţia avînd drept scop prevenirea răspîndirii dăună
Acum 6 ore
05:00
Din bogăţia acestui anotimp, la loc de frunte, alături de struguri şi mere se află prunele.E păcat să nu profităm de aceste fructe aromate şi răcoritoare atâta vreme cât se găsesc din belşug, nu sunt scumpe, iar beneficiile pentru sănătate sunt imense.Prunele ne aduc o mare concentraţie de vitamine şi minerale, ajută la slăbit, vindecă unele afecţiuni, detoxifică organismul şi fac bine la
04:30
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupție, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit Programului Mondial de Vulcanism al Smithsonian Institution.Vulcanul este situat în regiunea Afar, la aproximativ 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, în apropierea frontierei cu Eritrea, transmite agerpres.roEl se află în Valea Rift, o zonă afectat
04:00
Oamenii de știință au descoperit o băutură care prelungește viața. Despre acest lucru a anunțat Express.Potrivit studiului, sucul de rodie nu numai că poate crește speranța de viață, ci și reduce riscul de apariție a cancerului. Astfel, specialiștii au efectuat un experiment pe drosofile, care a arătat că sucul de rodie a ajutat la prelungirea vieții masculilor și femelelor acestei insecte cu
03:30
Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului deplînge „inacţiunea fatală” a liderilor mondiali în privința climei # Noi.md
Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a deplîns luni „rezultatele slabe” ale COP30 din Brazilia, avertizînd că „inacțiunea fatală” a liderilor mondiali ar putea fi considerată într-o zi o „crimă împotriva umanității”.Cea de-a 30-a Conferință a ONU privind schimbările climatice s-a încheiat sîmbătă la Belém, în Brazilia, cu adoptarea unui acord minimal, fără menționarea
Acum 8 ore
03:00
Lăptișorul de matcă este un produs al albinelor extrem de benefic pentru sănătate, astfel că nu ar trebui să vă lipsească din dietă.Este bine să țineți seama și de contraindicații și să discutați cu un apifitoterapeut.Beneficiile pentru sănătate ale lăptițorului de matcă includ capacitatea sa de a preveni– anumite tipuri de cancer– scăderea tensiunii arteriale– tratarea infertilită
02:30
Circa 70% dintre americani sînt împotriva unei intervenții militare a Statelor Unite în Venezuela, arată un sondaj comandat de televiziunea CBS.Doar aproximativ 13% dintre cei care au răspuns întrebărilor consideră țara sud-americană o „amenințare majoră” pentru securitatea SUA. Totodată, 76% apreciază că preşedintele Donald Trump nu și-a explicat clar poziția faţă de o eventuală acțiune armat
02:00
Din cauza oboselii si a lipsei poftei de viata nu observam cand cearcanele noastre isi schimba culoarea.Culoarea cearcanelor tale reprezinta un avertisment serios in ceea ce priveste organismul tau.Vezi mai jos semaforul sanatatii de sub ochi:1. Daca cearcanele tale au o tenta mov, inseamna ca ai probleme cu inima si sistemul circulator. Nu consumi suficiente alimente care protejeaza i
01:30
Cinematografia moldovenească ajunge la București în cadrul „KinoHora – Zilele Filmului din Republica Moldova”, un festival dedicat celor mai noi producții realizate pe malul stîng al Prutului.Evenimentul, organizat cu susținerea Ambasadei Republicii Moldova în Romînia, va avea loc în perioada 28-30 noiembrie, transmite ipn.mdMisiunea diplomatică precizează că publicul va avea ocazia să des
Acum 12 ore
01:00
Pe plaja din orașul Penguin (statul Tasmania, Australia), un localnic a găsit un pește-curea aruncat la mal — o specie care, în tradiția japoneză, este asociată cu prevestirea dezastrelor.Tony Chizman se plimba cu cei doi cîini ai săi pe plajă când a observat pe nisip o siluetă argintie mare lîngă pescăruși. El a povestit că s-a apropiat și a văzut un pește lung, cu elemente de colorare strălu
00:30
După ce a cîștigat prin decizia arbitrilor pe 22 noiembrie la turneul din Qatar, Garry s-a numit cel mai bun luptător din lume la categoria semimijlocie și l-a provocat pe actualul campion Islam Mahachev.Luptătorul irlandez în vîrstă de 28 de ani, Ian Machado Garry, s-a făcut remarcat după victoria asupra fostului campion UFC la categoria semimijlocie, Belal Muhammad.„Belal nu a reușit să
00:00
În orașul Hat Yai, din sudul Thailandei, 402 turiști au fost evacuați din 17 hoteluri din cauza inundațiilor. Printre oaspeți se aflau turiști din Malaezia, Singapore și Indonezia.Oamenii au fost cazați temporar în adăposturi municipale, unde au fost asigurați cu hrană și apă. Aeroportul Hat Yai funcționează în regim obișnuit.{{849815}}Autoritățile recomandă oamenilor să evite vizitele în
00:00
Filmul documentar „Hotline Beijing”, realizat de Studioul de film Central Press Record al China Media Group (CMG), a fost prezentat la Sankt Petersburg (Rusia), scrie romanian.cgtn.com.La eveniment au participat Consulul general al Chinei, Liu Xinyu, oficiali locali și reprezentanți din cercurile politic, academic și cultural.Prin intermediul a șapte povești legate de plîngerile primite la
24 noiembrie 2025
23:30
Campionul UFC la categoria mijlocie Hamzat Chimaev a apreciat performanța luptătorului din categoria ușoară Arman Tsarukyan și a declarat că acesta merită să lupte pentru titlu.„O performanță nebună! Știam că va cîștiga înainte de termen, dar nu am vrut să-i port ghinion. Arman este cel mai bun. Este numărul unu, unul dintre cei mai buni luptători din lume. Trebuie să lupte pentru centură”, a
23:00
De la începutul anului, în Rusia au fost înregistrate aproximativ o mie de cazuri de fraudă în jocurile electronice, cele mai multe dintre acestea avînd loc pe platforma Roblox.Despre aceasta este vorba în raportul Departamentului pentru combaterea utilizării ilegale a tehnologiilor informaționale și de comunicații.Potrivit datelor departamentului, infractorii acționează cel mai adesea pri
23:00
Preşedintele Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din China, Zhao Leji, a efectuat în perioada 19-22 noiembrie o vizită oficială în Noua Zeelandă, scrie romanian.cgtn.comZhao Leji a avut, la Auckland, o întîlnire cu premierul Christopher Luxon, în cadrul căreia a declarat că partea chineză este dispusă să colaboreze pentru consolidarea prieteniei tradițional
22:30
Luptătorul rus din categoria ușoară Arman Tsarukyan a declarat că speră să devină următorul adversar al campionului UFC din categoria ușoară Ilia Topuria.„Sînt gata să lupt cu Ilia în ianuarie. O să mă odihnesc o săptămînă, apoi o să zbor în SUA și o să stau acolo două luni. Este suficient timp pentru a mă pregăti pentru lupta pentru titlu. Nu am traume și sper că marți UFC va anunța lupta noa
22:30
Hotelul „Național” ar putea reintra în patrimoniul statului, însă o decizie definitivă va depinde de hotărîrea instanței de judecată.Afirmația a fost făcută de directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Tot el a spus că instituția pe care o conduce a prezentat, în vara anului 2025, probe noi referitoare la „licitaț
22:00
Incidentul din castelul istoric Ardvreck din Highlands, Scoția (Marea Britanie), a provocat indignarea autorităților locale și a locuitorilor.Pentru a face un selfie, mai mulți vizitatori au demolat intenționat o parte dintr-un zid vechi de 500 de ani, pentru a nu-și uda picioarele. {{848567}}Acest loc, situat pe malul stîncos al lacului Assint și datînd aproximativ din 1590, este legat is
22:00
Scrisoare trimisă Secretarului General ONU privind declarațiile premierului Japoniei la adresa Chinei # Noi.md
Reprezentantul Permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, a transmis vineri o scrisoare Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, în care a prezentat poziția Guvernului de la Beijing în legătură cu declarațiile și acțiunile premierului Sanae Takaichi referitoare la China, scrie romanian.cgtn.com.Fu a arătat că premierul Sanae Takaichi a făcut în mod public declarații provocatoare referitoare la
21:30
La Doha (Qatar) a avut loc turneul UFC Fight Night 265, al cărui eveniment principal l-a reprezentat meciul din categoria ușoară între numărul unu în clasament, Arman Tsarukyan, și numărul șase din divizie, Dan Hooker.Rezultatele luptelor Categoria ușoară: Arman Tsarukyan l-a învins pe Dan Hooker prin strangulare (runda a 2-a). Categoria semimijlocie: Ian Machado Garry l-a învins
21:30
Curtea de Conturi: Bunurile culturale și fondurile publice ale muzeelor, gestionate cu neconformități # Noi.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit privind utilizarea mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și gestionarea patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator, informează Noi.md.Auditul conformității a avut drept scop evaluarea modului în care resursele
21:00
Consiliul raional Rezina a investit în 2024 peste 8 milioane de lei pentru reparația a șapte drumuri locale, însă o parte dintre tronsoane a început să se degradeze la scurt timp după inaugurare, potrivit portalului „Rezina în obiectiv”.Lucrările, garantate pentru cinci ani, sunt deja marcate de fisuri, denivelări și intervenții nefinalizate, informează Noi.md cu referire la Rezina Obiectiv.
21:00
Bulgaria rămîne un susținător ferm al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și în implementarea proiectelor care contribuie la bunăstarea cetățenilor.Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întrevederii dintre Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva.Oficialii au apreciat relațiile de prietenie și cooperarea solidă din
20:30
La turneul UFC Fight Night 265 din Qatar, numărul șase în clasamentul categoriei semimijlocie, Ian Machado Garry, l-a învins pe fostul campion al diviziei, Belal Muhammad, care ocupa locul al doilea în clasament.Lupta a fost echilibrată: fiecare dintre adversari a avut momente de succes, dar Garry a acționat puțin mai precis și mai stabil în fiecare rundă. Rezultatul se reflectă în scorurile a
20:30
Un contingent de militari moldoveni va participa la parada militară care va avea loc la București pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a Romîniei, informează Noi.md.Detașamentul este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii Companiei Garda de Onoare. Formația va fi condusă de locotenentul
Acum 24 ore
20:00
O nouă cercetare asupra distribuției galaxiilor radio sugerează că Sistemul Solar se deplasează prin Univers mult mai rapid decît indică modelul cosmologic standard. Concluziile, publicate în Physical Review Letters, aparțin unei echipe conduse de Lukas Böhme de la Universitatea Bielefeld.„Analiza noastră arată că Sistemul Solar se mișcă de peste trei ori mai rapid decît prevăd modelele actual
20:00
În perioada 3-13 decembrie, la Dubai (EAU) va avea loc Campionatul Mondial de Box, cu premii record pentru locurile I-V.Fondul de premii al campionatului este de 8.320.000 USD. Campionul va primi 300.000 de dolari americani, medaliatul cu argint – 150.000 UDS, medaliații cu bronz – câte 75.000 USD, iar locul V – 10.000 USD. Premiile bănești vor fi împărțite între boxeri, antrenori și federații
20:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții telefonice cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a informat serviciul de presă al Kremlinului.Liderii au făcut schimb de opinii cu privire la situația din Ucraina.Discuțiile au avut loc în contextul dezbaterilor privind planul de pace propus de SUA. Putin a reconfirmat interesul părții ruse în soluționarea conflictului pe cale
19:30
Autoritățile malaysiene vor interzice rețelele sociale pentru utilizatorii cu vîrsta sub 16 ani # Noi.md
Începînd din 2026, autoritățile malaysiene intenționează să interzică rețelele sociale pentru utilizatorii cu vîrsta sub 16 ani.Astfel, Malaezia se va alătura listei tot mai lungi de țări care au decis să îngrădească accesul copiilor la platformele digitale din cauza temerilor legate de siguranța acestora.{{845372}}Despre restricțiile planificate a anunțat pe 23 noiembrie ministrul comunic
19:30
Cea de-a 15-a ediție a Jocurilor Naționale din China s-a încheiat la Shenzhen, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul JOY.Wang Huning, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, a declarat încheierea evenimentului, scrie romanian.cgtn.com.Jocurile Națion
19:30
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins la nivelul altor două puncte de trecere a frontierei # Noi.md
Astăzi, se operaționalizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea, notează Noi.md.În această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date.Implementarea nu include, pentru moment, colect
19:00
Un conflict dintre consilierul PAS Ion Melnic și cel al Partidului Nostru, Denis Șova, a izbucnit astăzi în plenul CMC, pe tema majorării salariilor funcționarilor publici.Consilierii urma să ajusteze indicatorii bugetari pentru a permite majorarea transferurilor destinate plăților salariale și altor cheltuieli de personal, ca urmare a modificărilor aprobate recent de Parlament la Legea bugetu
19:00
ANRE a aprobat planurile de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii energetice în 2026 # Noi.md
La 24 noiembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de administrație în cadrul căreia au fost examinate și aprobate mai multe decizii privind dezvoltarea infrastructurii energetice, planurile de investiții pentru anul 2026, modificarea planurilor de investiții pentru anul curent, precum și aspecte ce țin de licențierea operat
18:30
A doua zi a Cupei Europei de judo pentru cadeți (U 18), care s-a desfășurat în perioada 22-23 noiembrie la Salonic, Grecia, a adus din nou succes echipei moldovenești.Tinerii noștri sportivi au cîștigat încă trei medalii, aducînd numărul total al medaliilor la șapte.Maria Rusu (−63 kg) a urcat pe treapta a doua a podiumului și a adus echipei argintul.Madina Duminică (−70 kg) a ob
