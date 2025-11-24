Arman Tsarukyan: „Aștept ca deja marți UFC să anunțe lupta mea cu Topuria”

14:00

În zilele de weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Cele mai frecvente abateri: 67 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1646 au depășit limita de viteză; 785 nu au respectat indicatoarele rutiere de priorita