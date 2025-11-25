Veaceslav Ioniță: "Relansarea construcțiilor este vizibilă la toate categoriile"
Noi.md, 25 noiembrie 2025 11:00
Sectorul construcțiilor înregistrează o revenire puternică. Datele Biroului Național de Statistică arată creșteri ale volumului de lucrări, atît în trimestrul III al acestui an, cît și pentru întreaga perioadă din 2025.Relansarea construcțiilor este vizibilă la toate categoriile – de la infrastructură și clădiri nerezidențiale, pînă la locuințe. Experții vorbesc despre o tendință pozitivă, iar
Acum 15 minute
11:00
Cristiano Ronaldo a fost din nou protagonistul serii în Arabia Saudită.În meciul din etapa a noua a campionatului național, portughezul în vîrstă de 40 de ani a marcat pentru Al-Nassr cu un șut spectaculos peste cap, un gol pe care fanii îl consideră deja unul dintre cele mai frumoase ale sezonului.Al-Nassr a cîștigat acasă cu scorul de 4:1. În componența echipei s-au remarcat Joao Felix,
11:00
Profitul pînă la impozitare al companiilor de asigurări s-a redus cu 48% în ianuarie-septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.Scăderea vine în contextul în care cheltuielile din sector au continuat să crească.Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, societățile de asigurări au încasat prime brute subscrise în valoare de 2,44 miliarde lei, fiind în creștere cu 0,9%
11:00
Șase drone au fost detectate în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale, informează Noi.md.Ministerul Apărării anunță că toate dispozitivele au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasîndu-se pe traiectorii diferite în sudul și nordul țării.Prima dronă a fost observată pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, zburînd
11:00
Acum o oră
10:30
Instituțiile publice care au contracte cu Lukoil-Moldova riscă să rămînă fără carburanți: Precizările Ministerului Finanțelor # Noi.md
Instituțiile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale sînt atenționate despre necesitatea evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”, după ce compania a intrat sub sancțiunile Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA.Ministerul Finanțelor avertizează că există un risc iminent ca operatorul economic să
10:30
O dronă s-a prăbușit cu doar cîteva minute în urmă peste casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, transmite Noi.md.Incidentul a fost raportat imediat la 112, iar polițiștii din Florești au evacuat persoanele aflate în apropiere și au izolat perimetrul, în condițiile în care nu se cunoaște încă natura dispozitivului căzut.Potrivit informațiilor oficia
10:30
În Chișinău au fost reținuți membrii unei grupări, suspectați de trafic de droguri din Polonia # Noi.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui bărbat și a unei femei pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1.200.000 lei.Bărbatul reținut are studii juridice superioare și are vîrsta de 35 de ani, iar femeia reținută are vîrsta de 25 de ani. Aceștia sînt din Chișinău și ar face parte dintr-un grup criminal organizat, speci
10:30
Ludmila Posiletcaia, moldoveanca care a transformat turismul romantic într-o legătură de succes între două lumi # Noi.md
De peste două decenii, Ludmila Posiletcaia reprezentanta IARC-UNICART în Italia, cîștigătoare a premiului internațional “Turismul de rădăcini pentru Republica Moldova”, își construiește cu răbdare drumul în lumea afacerilor, devenind un nume de referință în domeniul turismului italian.Originară din Republica Moldova, ea a reușit să îmbine cu succes tradițiile moldovenești cu rafinamentul itali
Acum 2 ore
10:00
Republica Moldova se pregătește să lanseze un sistem de returnare a ambalajelor, menit să schimbe modul în care sînt colectate și reciclate deșeurile din plastic, sticlă și metal.Reforma, obligatorie pentru toți producătorii, ar putea determina o scumpire între 2 și 9 eurocenți pentru fiecare sticlă de băutură, a declarat ecologista și fosta ministră a Mediului, Iuliana Cantaragiu, în cadrul e
10:00
În scopul facturării gazelor naturale consumate în luna curentă, S.R.L. „Chișinău-gaz”, în calitate de operator al sistemului de distribuție, informează consumatorii că începînd cu data 24 noiembrie a fost demarat procesul de colectare a indicațiilor echipamentelor de măsurare gaze (EMG) de către personalul întreprinderii sau de la distanță prin intermediul sistemului informațional, și se va final
10:00
Parlamentul Republicii Moldova va organiza marți, 25 noiembrie, audieri publice în cadrul comisiei de profil pe cazul TUX – piramida financiară care ar fi lăsat, potrivit estimărilor, circa 50 de mii de cetățeni fără economiile depuse.Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Radu Marian, pe rețelele de socializare. Între timp, două fracțiuni ale opoziției – PSRM și „Democrația Acasă” – cer consti
09:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada 17–21 noiembrie 2025, încasările la Bugetul public național au constituit aproximativ 1,2 miliarde de lei, potrivit datelor operative prezentate de instituție.Autoritatea fiscală menționează că pune un accent sporit pe conformarea voluntară a contribuabililor, una dintre măsurile principale fiind vizita fiscală. În intervalul raportat, insp
Acum 4 ore
09:00
Trubca (PAS): „Nu cunosc detalii despre proiectul care ar oferi atribuții suplimentare președintei la BNM” # Noi.md
Deputatul PAS Alexandr Trubca afirmă că nu este familiarizat cu proiectul de lege care ar urma să ofere președintei Maia Sandu împuterniciri suplimentare în procesul de numire a conducerii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Potrivit lui, documentul nu a ajuns încă în Parlament și a fost elaborat de Ministerul Finanțelor.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8.
09:00
S-a constatat că mai multe persoane fără studii superioare lucrau la Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).Constatarea a fost făcută în procesul de reformare a instituției, a declarat directorul Radu Musteața.Oficialul a ezitat să precizeze în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1 cum au ajuns în funcție cei vizați. Din spusele lui, salariații respectivi au fost conce
09:00
Poliția de Frontieră a fost informată în dimineața de marți, 25 noiembrie curent, de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova.Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasîndu-se ulterior în
08:30
Ghid de intervenție și platformă digitală, noi instrumente pentru sprijinul copiilor cu CES # Noi.md
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și partenerii săi din Republica Moldova au lansat la Chișinău două instrumente-cheie pentru consolidarea intervenției timpurii: un ghid de practici recomandate și o platformă digitală de formare – resurse menite să îmbunătățească sprijinul oferit copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și familiilor acestora, transmite IPN.Platforma Learn
08:30
Planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost semnificativ revizuit în timpul negocierilor de la Geneva, reducîndu-se de la 28 la 19 puncte, potrivit unor surse citate de Financial Times.În noua versiune a proiectului, nu mai este menționat planul de alocare a aproximativ 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, un proiect
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 25 noiembrie sînt:25 noiembrie — a 330-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 36 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:12 25 Cuv. Nil izvorîtorul de mir. Sf. Ier. Ioan cel Milostiv. Sf.
08:00
Un spectacol de păpuși și o serie de activități interactive au reunit peste 300 de copii refugiați din Ucraina și copii din Moldova într-un eveniment menit să încurajeze incluziunea socială și apropierea dintre cele două comunități.Desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, acțiunea face parte din eforturile continue de integrare a minorilor ucraineni refugiați în Moldova, transmi
07:30
Pentru astăzi meteorologii prognozează cer variabil.Vremea va fi fără precipitații. Noaptea și dimineața izolat se va forma ceață slabă.Vînt slab pînă la moderat, din sectorul de sud.Ziua în nordul țării termometrele vor indica +8°C… +10°C, iar în centrul republicii se vor înregistra +11°C... +13°С.În sudul țării temperatura maximă va fi cuprinsă între +13...+15°C.
07:30
Chișinăul primește căldură: 99% din blocuri și peste 300 de școli și grădinițe conectate la sistemul centralizat # Noi.md
Termoelectrica a anunțat finalizarea procedurii de conectare la agentul termic a consumatorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare.Căldura ajunge în 161 de școli și licee, precum și în 143 de grădinițe din municipiul Chișinău. Fondul locativ a fost conectat în proporție de 99%, transmite IPN.Întreprinderea precizează, într-un comunicat de presă, că agentul termic este livra
07:30
După întoarcerea delegației din Geneva, președintele Zelenski a anunțat progrese în elaborarea unui plan de pace, subliniind că aspectele sensibile vor fi discutate direct cu președintele Trump.„Astăzi, delegația ucraineană s-a întors din Geneva, unde a purtat negocieri cu partea americană și partenerii europeni, deschizînd calea pentru definirea unei liste fezabile de pași necesari încheier
07:30
Ouăle s-au scumpit în Moldova din cauza cererii mari din UE, explică directorul ANSA, Radu Musteața # Noi.md
Ouăle s-au scumpit în Republica Moldova în principal din cauza cererii crescute de pe piața Uniunii Europene, unde prețurile au urcat pe fondul unui val sever de gripă aviară. Explicațiile au fost oferite de directorul ANSA, Radu Musteața, în cadrul unor declarații publice.Potrivit lui Musteața, majoritatea țărilor din UE trec printr-o perioadă dificilă, marcată de focare extinse de gripă avia
07:30
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american aproape 6 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 25 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8282 lei pentru un euro (+0,26 bani) și 17,1732 le
Acum 6 ore
07:00
Dumitru Roibu: "Moldova, oficial, se află în recesiune. Acest fapt oferă perspective slabe" # Noi.md
"Republica Moldova se află în perioada postelectorală. Alegerile au trecut, politicienii au făcut foarte multe promisiuni, în fapt însă noi vedem că Republica Moldova oficial se află în recesiune". Declarația a fost făcută de către Dumitru Roibu, președintele Partidul Politic Alianța "MOLDOVENII", notează Noi.md."Această recesiune ne dă perspective foarte slabe pentru viitor, totodată, Guvernu
06:30
Olesiei Stamate, despre combaterea traficului de droguri: „Se pedepsesc cei mici, iar cei mari sînt protejați” # Noi.md
Dacă organizatorii traficului de droguri ar fi pedepsiți cu adevărat, acest fenomen ar trebui să scadă, dar, dimpotrivă, el crește. Prin urmare, cel mai probabil, sînt pedepsiți cei mai mici executanți, iar cei mari sînt protejați de cineva.Această opinie a fost exprimată de fosta ministră a Justiției din Moldova și fostă vicepreședintă a partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stam
06:00
Modul de viață sedentar crește riscul de obezitate, boli cardiovasculare, osteoartrita coloanei vertebrale, sciatica, hemoroizii. Mișcați-vă mai activ!Schimbați mai des poziţia corpului, luați pauze regulate, întindeți-vă şi răsuflați adînc. Inventați-vă sarcini pentru a vă mișca mai mult.Începeți dimineaţa cu o mică înviorare de 20 de minute - aceasta vă va ajuta la întărirea mușchilor sp
05:30
Istanbulul ia măsuri pentru interzicerea accesului cîinilor fără stăpîn în spaţiile publice # Noi.md
Hrănirea cîinilor fără stăpîn din Istanbul va fi interzisă, la fel ca şi accesul acestor animale în zonele publice din metropola turcă, au hotărît luni autorităţile provinciale.Accesul cîinilor fără stăpîn va fi interzis pe trotuare, în unităţile sanitare şi educaţionale, în aeroporturi, în lăcaşurile de cult, ori în parcuri şi grădini, interdicţia avînd drept scop prevenirea răspîndirii dăună
Acum 8 ore
05:00
Din bogăţia acestui anotimp, la loc de frunte, alături de struguri şi mere se află prunele.E păcat să nu profităm de aceste fructe aromate şi răcoritoare atâta vreme cât se găsesc din belşug, nu sunt scumpe, iar beneficiile pentru sănătate sunt imense.Prunele ne aduc o mare concentraţie de vitamine şi minerale, ajută la slăbit, vindecă unele afecţiuni, detoxifică organismul şi fac bine la
04:30
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupție, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit Programului Mondial de Vulcanism al Smithsonian Institution.Vulcanul este situat în regiunea Afar, la aproximativ 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, în apropierea frontierei cu Eritrea, transmite agerpres.roEl se află în Valea Rift, o zonă afectat
04:00
Oamenii de știință au descoperit o băutură care prelungește viața. Despre acest lucru a anunțat Express.Potrivit studiului, sucul de rodie nu numai că poate crește speranța de viață, ci și reduce riscul de apariție a cancerului. Astfel, specialiștii au efectuat un experiment pe drosofile, care a arătat că sucul de rodie a ajutat la prelungirea vieții masculilor și femelelor acestei insecte cu
03:30
Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului deplînge „inacţiunea fatală” a liderilor mondiali în privința climei # Noi.md
Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a deplîns luni „rezultatele slabe” ale COP30 din Brazilia, avertizînd că „inacțiunea fatală” a liderilor mondiali ar putea fi considerată într-o zi o „crimă împotriva umanității”.Cea de-a 30-a Conferință a ONU privind schimbările climatice s-a încheiat sîmbătă la Belém, în Brazilia, cu adoptarea unui acord minimal, fără menționarea
Acum 12 ore
03:00
Lăptișorul de matcă este un produs al albinelor extrem de benefic pentru sănătate, astfel că nu ar trebui să vă lipsească din dietă.Este bine să țineți seama și de contraindicații și să discutați cu un apifitoterapeut.Beneficiile pentru sănătate ale lăptițorului de matcă includ capacitatea sa de a preveni– anumite tipuri de cancer– scăderea tensiunii arteriale– tratarea infertilită
02:30
Circa 70% dintre americani sînt împotriva unei intervenții militare a Statelor Unite în Venezuela, arată un sondaj comandat de televiziunea CBS.Doar aproximativ 13% dintre cei care au răspuns întrebărilor consideră țara sud-americană o „amenințare majoră” pentru securitatea SUA. Totodată, 76% apreciază că preşedintele Donald Trump nu și-a explicat clar poziția faţă de o eventuală acțiune armat
02:00
Din cauza oboselii si a lipsei poftei de viata nu observam cand cearcanele noastre isi schimba culoarea.Culoarea cearcanelor tale reprezinta un avertisment serios in ceea ce priveste organismul tau.Vezi mai jos semaforul sanatatii de sub ochi:1. Daca cearcanele tale au o tenta mov, inseamna ca ai probleme cu inima si sistemul circulator. Nu consumi suficiente alimente care protejeaza i
01:30
Cinematografia moldovenească ajunge la București în cadrul „KinoHora – Zilele Filmului din Republica Moldova”, un festival dedicat celor mai noi producții realizate pe malul stîng al Prutului.Evenimentul, organizat cu susținerea Ambasadei Republicii Moldova în Romînia, va avea loc în perioada 28-30 noiembrie, transmite ipn.mdMisiunea diplomatică precizează că publicul va avea ocazia să des
01:00
Pe plaja din orașul Penguin (statul Tasmania, Australia), un localnic a găsit un pește-curea aruncat la mal — o specie care, în tradiția japoneză, este asociată cu prevestirea dezastrelor.Tony Chizman se plimba cu cei doi cîini ai săi pe plajă când a observat pe nisip o siluetă argintie mare lîngă pescăruși. El a povestit că s-a apropiat și a văzut un pește lung, cu elemente de colorare strălu
00:30
După ce a cîștigat prin decizia arbitrilor pe 22 noiembrie la turneul din Qatar, Garry s-a numit cel mai bun luptător din lume la categoria semimijlocie și l-a provocat pe actualul campion Islam Mahachev.Luptătorul irlandez în vîrstă de 28 de ani, Ian Machado Garry, s-a făcut remarcat după victoria asupra fostului campion UFC la categoria semimijlocie, Belal Muhammad.„Belal nu a reușit să
00:00
În orașul Hat Yai, din sudul Thailandei, 402 turiști au fost evacuați din 17 hoteluri din cauza inundațiilor. Printre oaspeți se aflau turiști din Malaezia, Singapore și Indonezia.Oamenii au fost cazați temporar în adăposturi municipale, unde au fost asigurați cu hrană și apă. Aeroportul Hat Yai funcționează în regim obișnuit.{{849815}}Autoritățile recomandă oamenilor să evite vizitele în
00:00
Filmul documentar „Hotline Beijing”, realizat de Studioul de film Central Press Record al China Media Group (CMG), a fost prezentat la Sankt Petersburg (Rusia), scrie romanian.cgtn.com.La eveniment au participat Consulul general al Chinei, Liu Xinyu, oficiali locali și reprezentanți din cercurile politic, academic și cultural.Prin intermediul a șapte povești legate de plîngerile primite la
24 noiembrie 2025
23:30
Campionul UFC la categoria mijlocie Hamzat Chimaev a apreciat performanța luptătorului din categoria ușoară Arman Tsarukyan și a declarat că acesta merită să lupte pentru titlu.„O performanță nebună! Știam că va cîștiga înainte de termen, dar nu am vrut să-i port ghinion. Arman este cel mai bun. Este numărul unu, unul dintre cei mai buni luptători din lume. Trebuie să lupte pentru centură”, a
23:00
De la începutul anului, în Rusia au fost înregistrate aproximativ o mie de cazuri de fraudă în jocurile electronice, cele mai multe dintre acestea avînd loc pe platforma Roblox.Despre aceasta este vorba în raportul Departamentului pentru combaterea utilizării ilegale a tehnologiilor informaționale și de comunicații.Potrivit datelor departamentului, infractorii acționează cel mai adesea pri
23:00
Preşedintele Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din China, Zhao Leji, a efectuat în perioada 19-22 noiembrie o vizită oficială în Noua Zeelandă, scrie romanian.cgtn.comZhao Leji a avut, la Auckland, o întîlnire cu premierul Christopher Luxon, în cadrul căreia a declarat că partea chineză este dispusă să colaboreze pentru consolidarea prieteniei tradițional
22:30
Luptătorul rus din categoria ușoară Arman Tsarukyan a declarat că speră să devină următorul adversar al campionului UFC din categoria ușoară Ilia Topuria.„Sînt gata să lupt cu Ilia în ianuarie. O să mă odihnesc o săptămînă, apoi o să zbor în SUA și o să stau acolo două luni. Este suficient timp pentru a mă pregăti pentru lupta pentru titlu. Nu am traume și sper că marți UFC va anunța lupta noa
22:30
Hotelul „Național” ar putea reintra în patrimoniul statului, însă o decizie definitivă va depinde de hotărîrea instanței de judecată.Afirmația a fost făcută de directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Tot el a spus că instituția pe care o conduce a prezentat, în vara anului 2025, probe noi referitoare la „licitaț
Acum 24 ore
22:00
Incidentul din castelul istoric Ardvreck din Highlands, Scoția (Marea Britanie), a provocat indignarea autorităților locale și a locuitorilor.Pentru a face un selfie, mai mulți vizitatori au demolat intenționat o parte dintr-un zid vechi de 500 de ani, pentru a nu-și uda picioarele. {{848567}}Acest loc, situat pe malul stîncos al lacului Assint și datînd aproximativ din 1590, este legat is
22:00
Scrisoare trimisă Secretarului General ONU privind declarațiile premierului Japoniei la adresa Chinei # Noi.md
Reprezentantul Permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, a transmis vineri o scrisoare Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, în care a prezentat poziția Guvernului de la Beijing în legătură cu declarațiile și acțiunile premierului Sanae Takaichi referitoare la China, scrie romanian.cgtn.com.Fu a arătat că premierul Sanae Takaichi a făcut în mod public declarații provocatoare referitoare la
21:30
La Doha (Qatar) a avut loc turneul UFC Fight Night 265, al cărui eveniment principal l-a reprezentat meciul din categoria ușoară între numărul unu în clasament, Arman Tsarukyan, și numărul șase din divizie, Dan Hooker.Rezultatele luptelor Categoria ușoară: Arman Tsarukyan l-a învins pe Dan Hooker prin strangulare (runda a 2-a). Categoria semimijlocie: Ian Machado Garry l-a învins
21:30
Curtea de Conturi: Bunurile culturale și fondurile publice ale muzeelor, gestionate cu neconformități # Noi.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit privind utilizarea mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și gestionarea patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator, informează Noi.md.Auditul conformității a avut drept scop evaluarea modului în care resursele
21:00
Consiliul raional Rezina a investit în 2024 peste 8 milioane de lei pentru reparația a șapte drumuri locale, însă o parte dintre tronsoane a început să se degradeze la scurt timp după inaugurare, potrivit portalului „Rezina în obiectiv”.Lucrările, garantate pentru cinci ani, sunt deja marcate de fisuri, denivelări și intervenții nefinalizate, informează Noi.md cu referire la Rezina Obiectiv.
