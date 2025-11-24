Filmul documentar „Hotline Beijing” în Rusia

23:30

Campionul UFC la categoria mijlocie Hamzat Chimaev a apreciat performanța luptătorului din categoria ușoară Arman Tsarukyan și a declarat că acesta merită să lupte pentru titlu.„O performanță nebună! Știam că va cîștiga înainte de termen, dar nu am vrut să-i port ghinion. Arman este cel mai bun. Este numărul unu, unul dintre cei mai buni luptători din lume. Trebuie să lupte pentru centură”, a