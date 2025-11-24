UFC Qatar: Ian Machado Garry l-a învins pe Belal Muhammad
Noi.md, 24 noiembrie 2025 20:30
La turneul UFC Fight Night 265 din Qatar, numărul șase în clasamentul categoriei semimijlocie, Ian Machado Garry, l-a învins pe fostul campion al diviziei, Belal Muhammad, care ocupa locul al doilea în clasament.Lupta a fost echilibrată: fiecare dintre adversari a avut momente de succes, dar Garry a acționat puțin mai precis și mai stabil în fiecare rundă. Rezultatul se reflectă în scorurile a
• • •
Un contingent de militari moldoveni va participa la parada militară care va avea loc la București pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a Romîniei, informează Noi.md.Detașamentul este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii Companiei Garda de Onoare. Formația va fi condusă de locotenentul
O nouă cercetare asupra distribuției galaxiilor radio sugerează că Sistemul Solar se deplasează prin Univers mult mai rapid decît indică modelul cosmologic standard. Concluziile, publicate în Physical Review Letters, aparțin unei echipe conduse de Lukas Böhme de la Universitatea Bielefeld.„Analiza noastră arată că Sistemul Solar se mișcă de peste trei ori mai rapid decît prevăd modelele actual
În perioada 3-13 decembrie, la Dubai (EAU) va avea loc Campionatul Mondial de Box, cu premii record pentru locurile I-V.Fondul de premii al campionatului este de 8.320.000 USD. Campionul va primi 300.000 de dolari americani, medaliatul cu argint – 150.000 UDS, medaliații cu bronz – câte 75.000 USD, iar locul V – 10.000 USD. Premiile bănești vor fi împărțite între boxeri, antrenori și federații
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții telefonice cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a informat serviciul de presă al Kremlinului.Liderii au făcut schimb de opinii cu privire la situația din Ucraina.Discuțiile au avut loc în contextul dezbaterilor privind planul de pace propus de SUA. Putin a reconfirmat interesul părții ruse în soluționarea conflictului pe cale
Autoritățile malaysiene vor interzice rețelele sociale pentru utilizatorii cu vîrsta sub 16 ani # Noi.md
Începînd din 2026, autoritățile malaysiene intenționează să interzică rețelele sociale pentru utilizatorii cu vîrsta sub 16 ani.Astfel, Malaezia se va alătura listei tot mai lungi de țări care au decis să îngrădească accesul copiilor la platformele digitale din cauza temerilor legate de siguranța acestora.{{845372}}Despre restricțiile planificate a anunțat pe 23 noiembrie ministrul comunic
Cea de-a 15-a ediție a Jocurilor Naționale din China s-a încheiat la Shenzhen, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul JOY.Wang Huning, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, a declarat încheierea evenimentului, scrie romanian.cgtn.com.Jocurile Națion
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins la nivelul altor două puncte de trecere a frontierei # Noi.md
Astăzi, se operaționalizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea, notează Noi.md.În această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date.Implementarea nu include, pentru moment, colect
Un conflict dintre consilierul PAS Ion Melnic și cel al Partidului Nostru, Denis Șova, a izbucnit astăzi în plenul CMC, pe tema majorării salariilor funcționarilor publici.Consilierii urma să ajusteze indicatorii bugetari pentru a permite majorarea transferurilor destinate plăților salariale și altor cheltuieli de personal, ca urmare a modificărilor aprobate recent de Parlament la Legea bugetu
ANRE a aprobat planurile de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii energetice în 2026 # Noi.md
La 24 noiembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de administrație în cadrul căreia au fost examinate și aprobate mai multe decizii privind dezvoltarea infrastructurii energetice, planurile de investiții pentru anul 2026, modificarea planurilor de investiții pentru anul curent, precum și aspecte ce țin de licențierea operat
A doua zi a Cupei Europei de judo pentru cadeți (U 18), care s-a desfășurat în perioada 22-23 noiembrie la Salonic, Grecia, a adus din nou succes echipei moldovenești.Tinerii noștri sportivi au cîștigat încă trei medalii, aducînd numărul total al medaliilor la șapte.Maria Rusu (−63 kg) a urcat pe treapta a doua a podiumului și a adus echipei argintul.Madina Duminică (−70 kg) a ob
Funcționarii Primăriei amenință CMC cu grevă. „Veniți dvs să discutați cu cetățenii care de fapt pe dvs vă votează” # Noi.md
Asociația Sindicală a Angajaților din Primăria Chișinău (APL) a transmis astăzi un avertisment Consiliului Municipal Chișinău, amenințînd că funcționarii primăriei vor recurge la o „grevă japoneză” dacă aleșii locali nu vor susține majorarea salariilor. Declarația a fost făcută de Președinta Asociației, Angela Lupaș, în cadrul ședinței CMC.Angela Lupaș a explicat că salariile actuale nu reflec
FMF a propus introducerea unei limite pentru jucătorii străini și creșterea costului transferului acestora # Noi.md
La ședința Comitetului pentru organizarea competițiilor FMF din 21 noiembrie, a fost prezentată inițiativa de a introduce treptat un număr minim obligatoriu de jucători moldoveni în echipele din Superligă.Peste trei sezoane, pe teren vor trebui să se afle concomitent patru jucători moldoveni, inclusiv un jucător tînăr.De asemenea, s-a propus creșterea costului de înregistrare a unui nou ju
Ce a răspuns Kremlinul la întrebarea privind modificarea planului de pace al SUA pentru Ucraina # Noi.md
Kremlinul știe despre negocierile dintre SUA și Ucraina privind planul de pace, care au avut loc la Geneva, dar nu a primit informații oficiale despre aceasta, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui, Dmitri Peskov, potrivit RBC.„Nu am văzut încă niciun plan, am citit declarațiile privind rezultatele discuțiilor care au avut loc la Geneva, iar în textul pe care l-am văzut anterior au
Un incident grav a avut loc pe data de 23 noiembrie în cadrul unui izolator de detenție preventivă din capitală.Potrivit informațiilor, un t înăr de 23 de ani a încercart să-și taie venele cu o lingură de plastic.„Cazul a avut loc pe data de 23 noiembrie. Angajații Direcției de Poliție au intervenit imediat și au stopat acțiunile persoanei.Acesta este înafara oricărui pericol și astăzi
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește, că angajatorilor din agricultură care practică în decursul anului 2025 nu mai puțin de 70% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, pentru lunile ianuarie – septembrie ale anului 2025, în cazul în care nu au fost achitate contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în ter
Autoritățile capitalei anunță instalarea a 24 de camere de monitorizare video a fostului Hotel Național, aceasta fiind una din măsurile luate după decesul unei minore la clădirea abandonată, acum două săptămîni.Primarul Ion Ceban a menționat, la ședința operativă a serviciilor municipale, că setul de camere a fost oferit gratuit de o companie în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”, transm
Sub pretextul creșterii independenței, partidul de guvernămînt examinează introducerea unor modificări la LegeaBăncii Naționale a Moldovei, conform căreia președintele Băncii Naționale va putea fi demis numai cu 2/3 din voturile Parlamentului și numai cu acordul președintelui Parlamentului.Toate celelalte modificări sînt detalii minore, menite să distragă atenția publicului de la consolidarea,
Peste 25.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat, de la începutul anului 2025, de sprijin pentru modernizarea electrocasnicelor prin Programul EcoVoucher, informează Noi.md.Potrivit Ministerul Energiei, 25.187 de familii au reușit să înlocuiască electrocasnicele vechi cu modele eficiente energetic, ceea ce înseamnă un consum mai mic de energie, facturi reduse și confort sporit în lo
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) continuă să susțină dezvoltarea voluntariatului în rîndul pompierilor, prin instruirea sistematică a acestora în domeniul intervenției în situații de urgență.În acest sens, în perioada 22–23 și 29-30 noiembrie curent, un grup format din 21 de pompieri voluntari din raioanele Strășeni, Basarabeasca, Cimișlia și Anenii Noi participă la un p
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare, transmite Noi.md.Dialogul are loc pe platforma Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, reunit în
Turkish Airlines aduce modificări programului său de zboruri. Compania aeriană a anunțat întreruperea temporară a zborurilor pe ruta Istanbul - Caracas în perioada 24-28 noiembrie.După cum se menționează în comunicatul oficial trimis agențiilor de turism, „în perioada respectivă vor exista întreruperi în funcționare”, ceea ce va necesita redirecționarea pasagerilor către rute alternative.
Ședința din dosarul în care fostul deputat Constantin Țuțu este judecat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații a fost amînată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Potrivit Procuraturii Anticorupție, avocatul lui Țuțu a depus o cerere scrisă din partea clientului său, prin care acesta a solicitat amînarea ședinței, motivînd că dorește să își
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a APCEMN # Noi.md
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN).Evenimentul are loc în perioada 23 – 25 noiembrie, la Sofia, Bulgaria.Din delegația legislativului, prezentă la eveniment, fac parte deputatul Petru Burduja, care este și șeful acesteia, precum și deputate Larisa Novac și Veronica Bri
Oleg Kubarev, despre victoria împotriva echipei „Sheriff”: echipa a jucat mai presus de orice laude # Noi.md
Antrenorul principal al echipei „Zimbru”, Oleg Kubarev, a făcut bilanțul victoriei istorice împotriva echipei „Sheriff” din Tiraspol (1:0). Pentru „zimbri”, acest meci a fost al miilea în campionatele naționale.Potrivit antrenorului, echipa a jucat disciplinat și a pus în practică tot ceea ce a fost planificat la antrenamente:„Ne-am pregătit, am exersat scenariul, iar jucătorii au jucat ma
Lucrările de reconstrucție a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău ar putea începe în 2027. Despre acest lucru a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unui interviu pentru redacția „Cu Sens”.Potrivit lui Cristian Jardan, pentru a demara proiectul este necesar mai întîi un studiu de fezabilitate.„Bani pentru Circ și Filarmonică au fost rezervați în Progr
Astăzi, pe traseul R20, polițiștii au oprit, în apropierea unei stații PECO din satul Țareuca, raionul Rezina, un automobil condus de un bărbat de 24 de ani, notează Noi.md.Testarea cu aparatul „Drager” a arătat o concentrație de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat, iar pe numele șoferului a fost deschisă o cauză penală.{{846893}}Totodată, două persoane au fost escortate pentru expertiza nar
Poliția Republicii Moldova testează de aproape un an mașini capcană, vehicule aparent obișnuite care circulă pe drumurile naționale și în localități fără inscripții de poliție, dar care ascund tehnologii avansate de monitorizare a traficului. Acestea au fost introduse pentru a detecta și sancționa automat șoferii care încalcă regulile de circulație.Deocamdată, sistemul identifică dacă un autom
În Qatar s-a încheiat turneul UFC Fight Night 265, al cărui eveniment principal l-a constituit lupta în categoria ușoară între numărul unu în clasament, Arman Tsarukyan, și numărul șase în divizie, Dan Hooker.Țarukyan și-a demonstrat superioritatea încă din primele secunde: în picioare, el a dat lovituri mai puternice, iar la parter a amenințat cu o finalizare înainte de termen. În runda a dou
Ministerul Energiei solicită operatorilor intervenție rapidă în cazul facturilor la gaze cu date eronate # Noi.md
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025.La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție.Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra numărului foarte mare de
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea unui nou serviciu electronic pentru depunerea cererii privind eliberarea „Certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online, prin intermediul Platformei de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE) (https://eservicii.gov.md/cerere/asp01 ).Serviciul electronic de solicitare a „Certificatului de clasificare a struc
Profesorii din Chișinău sînt îndemnați să intensifice orele educative cu elevi despre pericolul drogurilor, precum și să se implice activ în raportarea eventualelor cazuri de plasare de către traficanții de droguri a substanțelor interzise pe teritoriul școlilor.O astfel de cerință a fost transmisă de Inspectoratul General al Poliției către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS)
Notarii din R. Moldova înregistrează actele de moștenire în sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor, lansat de Ministerul Justiției.Potrivit ministrului Vladislav Cojuhari, sistemul, aliniat celor mai noi standarde de securitate cibernetică, simplifică substanțial munca notarilor. În același timp, cetățenii beneficiază de servicii mai rapide și mai calitative.
A început montarea carcasei metalice a pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, unde urmează să fie amenajat principalul spațiu festiv al capitalei în perioada sărbătorilor de iarnă.Bradul va avea aproximativ 20 de metri înălțime, iar lucrările de asamblare se vor desfășura timp de cîteva zile, transmite IPN.După instalarea carcasei va fi montat iluminatul decorativ. Autorit
Președintele francez, Emmanuel Macron, a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul din centrul Parisului unde sînt onorate cele mai mari personalități ale Franței. Este un gest de recunoaștere națională pentru una dintre conștiințele morale ale Europei, o personalitate cu origini din Republica Moldova.Robert Badinter, fost ministru al justiției și fost Președin
Întreprinderea de stat „Moldelectrica” a venit cu precizări după apariția în spațiul public a informațiilor potrivit cărora „Chișinăul reia importul de curent de la Cuciurgan” și că „MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor”, transmite Noi.md. Reprezentanții companiei subliniază că procedurile de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic ș
Centrul Național Anticorupție a prezentat sinteza săptămînală a operațiunilor desfășurate în lupta cu corupția, raportînd noi rețineri, percheziții extinse și sechestre pe bunuri de milioane de lei, transmite Noi.md.Potrivit CNA, în dosarul privind schema de corupție din domeniul chirurgiei estetice au fost efectuate noi percheziții, iar o altă angajată a unui salon din Chișinău a fost depista
Dosarul penal „Sacoșa”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat, va fi reluat de la zero.Decizia a fost luată de judecătorii Curții Supreme de Justiție, după ce Ion Malanciuc, unul dintre membrii completului inițial, a fost numit jud
În zilele de weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Cele mai frecvente abateri: 67 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1646 au depășit limita de viteză; 785 nu au respectat indicatoarele rutiere de priorita
Toți copiii care frecventează grădinițele din Chișinău vor primi cutii cu dulciuri procurate din bugetul municipal. Cadourile vor fi repartizate micuților la matineele de Crăciun și Anul Nou care vor fi organizate în instituțiile preșcolare.„Și în acest an, Primăria Municipiului Chișinău va pune la dispoziția instituțiilor educaționale preșcolare cadourile pentru copiii înmatriculați. Deja col
Legendarul actor de film indian Dharmendra a murit la vîrsta de 89 de ani. În ultimele zile, el a fost internat într-un spital din Mumbai.Moartea sa a reprezentat o mare pierdere pentru milioane de fani din întreaga lume. {{849977}}De-a lungul bogatei sale cariere de creație, Dharmendra a jucat roluri principale în sute de filme indiene. El este cunoscut în special publicului larg pentru f
Scandal la CMC: Funcționarii cer majorarea salariilor, iar consilierii PAS părăsesc ședința # Noi.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de luni s-a transformat într-un adevărat circ politic, cu acuzații dure, replici acide și angajați ai Primăriei care au cerut creșterea salariilor, informează Noi.md.Fracțiunea PAS a părăsit sala în timpul dezbaterilor, nemulțumită de proiectul privind ajustarea indicatorilor bugetari, pe care l-a calificat drept „ilegal”.Proiectul viza majorare
Ucraina nu trebuie să fie limitată în ceea ce privește efectivele forțelor armate, posibilitatea de a adera la alianțe, și nici obligată să recunoască pierderea teritoriilor, a declarat președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, la conferința parlamentară din Suedia, relatează Reuters.Posibilitatea aderării Ucrainei la NATO și UE trebuie să fie un element al garanțiilor de securitate și al
Moldova a început în forță Cupa Europei de judo pentru cadeți (U-18), care a avut loc în perioada 22-23 noiembrie la Salonic, în Grecia.În prima zi a competiției, tinerii noștri sportivi au cîștigat patru medalii, confirmînd nivelul înalt al școlii naționale de judo. Nelu Malic (−55 kg) a devenit campionul turneului, aducînd țării o medalie de aur. Ovidiu Gîncescu (−60 kg) a adăugat o
În seara de sîmbătă, 22 noiembrie, Parisul a fost acoperit de un strat fin de nea, suficient cît să transforme orașul într-un tablou de iarnă. A fost un episod scurt, dar spectaculos, care a adus atît bucurie, cît și mici perturbări în capitala Franței și în împrejurimi, scrie publicația France Info.Imaginile surprinse în noaptea rece arată Sacré-Cœur în spatele unui „perete” de fulgi, primele
Un număr de 979 de antreprenori din întreaga țară au accesat credite avantajoase, dezvoltînd afaceri care contribuie la stabilitatea economică și la crearea de noi oportunități pentru comunități.Peste 14 800 de persoane activează în companii care implementează proiecte investiționale finanțate prin Programul guvernamental 373, și care intenționează să creeze alte 3 077 de locuri de muncă, cons
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor nat
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 24 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 25 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,37 lei/litru (-2 ban), iar al motorinei standard – 21,17 lei/litru (-4 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
În noaptea de 23 noiembrie, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni, notează Noi.md.Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au intervenit două echipe de pompi
