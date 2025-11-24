Peste 25.000 de familii și-au modernizat electrocasnicele prin Programul EcoVoucher

10:00

În vremurile de azi, cînd tehnologiile evoluează într-un ritm alert, arta clasică rămîne a fi cea mai apreciată. Gravura este o tehnică grafică, ce prinde contur în ultima perioadă, datorită unor evenimente precum Bienala Internațională de Gravură, aflată deja la 8-a ediție.Incizarea sau gravarea unui desen poate avea loc pe mai multe suprafețe, numite și matrițe. Ulterior, acestea sînt acoper