Weekend „periculos” pe străzile Chișinăului: Mai mulți șoferi, prinși drogați și dați jos de la volan de polițiști

11:30

Președinta Asociației Sindicale APL Chișinău, Angela Lupaș, amenință cu grevă japoneză, dacă lefurile funcționarilor publici din capitală nu vor fi majorate. „Nu cred că există o entitate în Guvern care mai are salariu de 6000 de lei. Avem câte 2-3 credite de consum. Suntem mame și tați, avem copii, familii care trebuie întreținute, familiile noastre consumă aceleași alimente ca și ale dvs, aceeași energie care s-a scumpit foarte mult”, a declarat Angela Lubaș.