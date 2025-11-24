Weekend „periculos” pe străzile Chișinăului: Mai mulți șoferi, prinși drogați și dați jos de la volan de polițiști
UNIMEDIA, 24 noiembrie 2025 22:10
Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au prins, în weekend, mai mulți conducători auto suspectați că se aflau sub influența drogurilor, în timpul verificărilor efectuate în municipiul Chișinău.
Fără colete de acasă, în prag de sărbători: Aproape 2 mii de kilograme de carne, brânză, poamă și ouă din Moldova, confiscate dintr-o remorcă, în Germania # UNIMEDIA
Un control vamal efectuat pe A44, în apropiere de Bad Wünnenberg, s-a transformat într-o descoperire majoră pentru autoritățile germane. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care tracta o remorcă frigorifică, a fost oprit, iar în interiorul acesteia vameșii au găsit aproximativ două tone de produse alimentare interzise, transmite presa română.
21:20
Accident grav la Șeptelici: O șoferiță s-a izbit cu Ford-ul de o Toyota, după ce nu i-ar fi acordat prioritate. Două persoane, transportate la spital # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs astăzi, 24 noiembrie, în localitatea Șeptelici din raionul Soroca, după ce două automobile s-au ciocnit violent într-o intersecție. Impactul a avut loc între un Ford, condus de o femeie de 53 de ani, și o Toyota la volanul căruia se afla un tânăr de 24 de ani.
21:10
Viktor Orban spune că UE vrea să continue războiul din Ucraina: „Refuzăm să punem în joc viitorul nepoților noștri” # UNIMEDIA
Premierul maghiar Viktor Orban a declarat într-un mesaj difuzat luni, 24 noiembrie, pe Facebook, că Uniunea Europeană vrea să continue războiul din Ucraina, dar, pentru că nu are bani, vrea să recurgă la împrumuturi comune, scrie adevarul.ro.
20:50
(foto) Trei victorii și o finală dramatică, în orașul elvețian Aigle: Artiom Roșca, vicecampion european la taekwon-do WT # UNIMEDIA
Sportivul moldovean Artiom Roșca a devenit vicecampion european, la categoria rezervată juniorilor, la taekwon-do WT, proba olimpică, informează MEC.
20:30
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupție, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution, scrie adevarul.ro.
20:20
Consilier la Președinție pe relații cu moldovenii „din țară și diasporă”. Năstase, critici după modificarea unui decret prezidențial: Maia Sandu împarte cetățenii # UNIMEDIA
Pe data de 21 noiembrie, Maia Sandu a modificat decretul privind numirea Larisei Miculeț în funcție de consilieră prezidențială. Inițial, în document era indicat că oficiala va fi responsabilă pentru relațiile cu cetățenii, iar după, în consilieră pentru relațiile cu cetățenii din țară și diasporă. „Maia Sandu a ajuns să-și împartă propriii cetățeni”, a comentat politicianul Andrei Năstase.
20:00
Putin, după discuția telefonică cu Erdogan: Planul de pace pentru Ucraina este similar cu cel discutat la summitul din Alaska # UNIMEDIA
În urma convorbirii telefonice cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul de pace pentru Ucraina este similar cu cel discutat la recentul summit ruso-american din Alaska, scrie adevarul.ro.
19:40
Autocar pe post de autocisternă: Un șofer, prins cu un rezervor suplimentar la autobuz de jumătate de tonă de motorină # UNIMEDIA
Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit, în urma verificărilor amănunțite, cantitatea de 550 litri de motorină ascunsă într-un rezervor suplimentar neomologat al unui autocar. Combustibilul urma să fie introdus ilegal în țară de un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova.
19:10
Deputați PAS, la o conferință privind standardele de integritate parlamentară: Fostul șef al Vămii, plecat după dosarul de corupție de la Aeroport, printre ei # UNIMEDIA
Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă, în aceste zile, la o conferință dedicată dezvoltării standardelor de integritate parlamentară. Evenimentul este organizat de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) și are loc în perioada 24-25 noiembrie, la Erevan, Republica Armenia, comunică Legislativul. Printre aleșii moldoveni care fac parte din delegație se numără și Igor Talmazan, fostul șef al Serviciului Vamal, care și-a dat demisia după dosarul de corupție de la Aeroport din primăvara anului 2024, în care a fost vizată fiica unei deputate PAS.
18:50
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a României, anunță Ministerul Apărării printr-un comunicat oficial.
18:40
Arabia Saudită relaxează restricțiile privind achiziția alcoolului. Țara are un singur magazin # UNIMEDIA
Mai mulţi diplomaţi şi locuitori din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că ţara a relaxat regulile care permit anumitor străini cu permise de şedere speciale să cumpere alcool, cel mai recent semn de deschidere în regatul conservator, scrie adevarul.ro.
18:20
Șapte judocani moldoveni au urcat pe podium la Cupa Europei. Potrivit Olympic Moldova, competiția s-a desfășurat în orașul Thessaloniki din Grecia.
18:10
Căutat de Interpol, reținut în drum spre casă: Un moldovean de 59 de ani a fost încătușat de vameșii români # UNIMEDIA
Poliţiştii de frontieră români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat și predat autorităților competente un moldovean aflat în urmărire internațională prin Interpol.
18:00
Cutremur în Casa Regală: Kate Middleton ar fi cerut să fie „eliminată” presupusa amantă a Prințului William # UNIMEDIA
O nouă controversă zguduie familia regală britanică, după ce un apropiat al familiei susține că Prințesa Catherine ar fi cerut îndepărtarea unei femei din cercul lor social din cauza zvonurilor privind o presupusă relație extraconjugală a Prințului William. Can can explică ce s-a întâmplat, de fapt, în mariajul celor doi.
17:40
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există” # UNIMEDIA
Planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost revizuit în mod substanțial în cadrul negocierilor de la Geneva: acesta a fost redus de la 28 la 19 puncte, au informat surse ale Financial Times, familiarizate cu desfășurarea discuțiilor, scrie digi24.ro.
17:40
Ce a răspuns Kanye West când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Răspunsul său i-a uimit pe fani # UNIMEDIA
Într-un moment surprinzător de vulnerabilitate, filmat pe stradă în timpul unui interviu, Kanye West, cunoscut acum sub numele de Ye, și-a surprins fanii după ce a făcut o declarație teribilă, scrie profm.ro.
17:40
„Maia Sandu tace, iar CSS nu a fost convocat”: PSRM cere comisii parlamentare de anchetă pe camionul cu muniții din vamă și piramida TUX # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cere o anchetă parlamentară privind cazurile de contrabandă cu arme, după ce un camion plin cu armament, condus de un moldovean, a fost oprit de vameșii de la Albița. Deputații PSRM insistă și pe crearea unei comisii parlamentare care să investigheze activitatea piramidei financiare TUX, care a lăsat zeci de conaționali fără bani.
17:20
Incident șocant într-un izolator din capitală: Un tânăr de 23 de ani a încercat să se sinucidă # UNIMEDIA
Un incident grav a avut loc pe data de 23 noiembrie în cadrul unui izolator de detenție preventivă din capitală. Potrivit informațiilor, un tânăr de 23 de ani a încercart să-și taie venele cu o lingură de plastic.
17:00
Țuțu vrea să își spună ultimul cuvânt la judecată, dar nu a venit astăzi la ședință. Când este programată următoarea # UNIMEDIA
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu a fost amânat din cauza lipsei inculpatului, anunță Procuratura Anticorupție. Următoarea ședință a fost reprogramată și va avea loc miercuri, 26 noiembrie, la ora 11:00.
16:30
Noi reguli de vot pentru Eurovision, după controversele privind voturile primite de Israel de la public # UNIMEDIA
Eurovision va modifica sistemul de vot în urma unor alegații care susțin implicarea Israelului în ultima ediției a competiției. Printre schimbări se numără o limită de voturi, reintroducerea juriului profesionist în semifinale, precum și reguli mai stricte pentru promovarea artiștilor, scrie euronews.ro.
16:20
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”: Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina # UNIMEDIA
Președintele american a reacționat după negocierile purtate de SUA și Ucraina la Geneva, care au avut drept rezultat o variantă „revizuită” a planului de pace propus inițial de Washington, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
16:10
(video) Melnic, scos din țâțâni la CMC: „Ion de la PAS nu vrea salarii mai mari pentru profesorii din Chișinău” # UNIMEDIA
Schimb de replici la ședința de astăzi a CMC, între consilierul PAS Ion Melnic, și cel al Partidului Nostru, Denis Șova. Cei doi și-au aruncat acuzații reciproce, după ce președinta Asociației Sindicale APL Chișinău, Angela Lupaș, a amenințat cu grevă japoneză, dacă lefurile funcționarilor publici din capitală nu vor fi majorate, iar președinta fracțiunii partidului de la guverbnare, Zinaida Popa, a calificat solicitările drept manipulări dirijate de primarul Ion Ceban.
15:50
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: „Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura între securitatea Ucrainei, a R. Moldova și a regiunii” # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară” în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina, scrie caleaeuropeană.ro.
15:40
(stop cadru) Zinaida Popa: „Consilierii MAN sunt alături de oameni, alături de chi-și-nă-u-ieni” # UNIMEDIA
Confuzie la briefingul de presă al președintei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), Zinaida Popa, privind decizia de majorare a salariilor profesorilor. Aceasta a declarat că aleșii Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” sunt „alături de oameni”, deși cu puțin timp înainte îi criticase pentru acțiunile lor de la ședința de astăzi.
15:20
(video) „Ce se întâmplă?!”. Katy Black, asaltată cu buchete de trandafiri, la aproape o lună de la divorț. Ce i-a spus curierul când l-a întrebat de la cine sunt # UNIMEDIA
Bloggerița Katy Black a primit, în ultimele zile, mai multe buchete de flori, fără a ști cine i le trimite. „Ce se întâmplă?!” a întrebat ea pe rețelele de socializare, nedumerită de sursa livrărilor.
15:10
Hezbollah confirmă uciderea comandantului militar Haitham Ali Tabatabai. Iranul acuză o „asasinare lașă” și încălcarea armistițiului # UNIMEDIA
Mișcarea islamistă Hezbollah a confirmat, duminică seara, 23 noiembrie, asasinarea unui important comandant militar, Haitham Ali Tabatabai, în urma unui atac israelian desfășurat în sudul Beirutului. Israelul l-a prezentat pe Haitham Ali Tabatabai drept șeful Statului Major al mișcării şiite proiraniene, scrie adevărul.ro.
15:00
(video) „Circ și balagan”. Reacția PAS la scandalul de la CMC și scandările împotriva guvernării: „Show regizat de primar. Salarii să ceară de la el” # UNIMEDIA
Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), Zinaida Popa, a susținut astăzi un briefing de presă împreună cu aleșii PAS, ca reacție la decizia privind majorarea salariilor. „Vom reveni în sala de ședință a CMC atunci când pe ordine se vor discuta proiecte de decizii egale”, a declarat aceasta.
14:40
14:40
Olga Cebotari: Am fost mandatați de cetățeni să promovăm politici responsabile și să le apărăm interesele cu profesionalism # UNIMEDIA
Interviu cu Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, realizat de tribuna.md.
14:30
14:30
Fără punct, dar de la capăt: Epopeea dosarului „kuliok” reluată de la zero, după ce s-a schimbat completul de judecată. Ce spune avocatul fostului șef de stat # UNIMEDIA
Dosarul numit generic „Kuliok”, în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de magistrații Curţii Supremă de Justiţie, scrie tvr.md.
14:30
14:20
14:10
(video) „Vă implor, majorați salariile.” Funcționară, în lacrimi la CMC: Trebuie să trăiesc până la 150 de ani ca să achit creditele. Auziți-ne durerea # UNIMEDIA
O funcționară din municipiul Chișinău a venit în lacrimi în fața consilierilor municipali, la ședința de astăzi a CMC, implorându-i pe aleși să aprobe decizia privind majorarea salariilor. „Trebuie să trăiesc până la 150 de ani ca să-mi plătesc toate creditele. Noi doar vă rugăm să aprobați majorarea lefii, care e mizeră la moment, nu putem trăi cu șase mii de lei. Nici facturile nu le putem achita integral. Auziți-ne durerea”, s-a plâns femeia.
13:50
(foto) Campioană cu prețul durerii. Irina Rîngaci s-a operat la genunchi după un an în care a concurat sub anestezie: „Toți au văzut medalia și au știut să critice rezultatul” # UNIMEDIA
Luptătoarea Irina Rîngaci a suferit recent o intervenție la genunchi. Sportiva a anunțat pe rețelele sociale că a amânat această operație mult timp, dar nu a vrut să repete experiențele dificile din 2025. „Fiecare competiție din acest an a fost cu anestezie și durere”, a mărturisit ea.
13:40
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva / Avertismentul lui Zelenski # UNIMEDIA
„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters, scrie hotnews.ro.
13:30
Un polițist se afla pe bancheta de alături cu tânăra care a urcat la volan fără permis și a decedat după ce a intrat cu mașina într-un copac la Blindești # UNIMEDIA
Noi detalii despre accidentul cumplit de la Blindești. Bărbatul care a urcat în Volkswagenul condus de o tânără fără permis este polițist.
13:10
(video) Ședința CMC, eșuată, după un scandal de proporții: Consilierii PAS au părăsit sala cu replici, după ce funcționarii publici au cerut salarii majorate # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit din nou, astăzi, 24 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele aleșilor care au plecat în Parlament. Încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens, iar consilierii PAS au părăsit sala, acuzând primarul că manipulează prin funcționarii publici, angajații Primărie și profesori.
13:00
Theo Rose a anunțat despărțirea chiar în timpul unui concert. În fața publicului, cântăreața a transmis că ea și Alessandra au încheiat colaborarea lor muzicală. Chiar dacă nu vor mai lucra împreună în aceeași formulă artistică, legătura lor personală rămâne la fel de puternică, bazată pe ani de prietenie autentică și sprijin necondiționat, scrie cancan.ro.
12:40
12:40
(video) „Vrem salarii! Jos PAS!” Funcționarii care au venit să ceară lefuri majorate, indignați că aleșii au plecat de la CMC: La lucru # UNIMEDIA
Funcționarii publici veniți astăzi la ședința CMC, pentru a cere majorarea salariilor, au ieșit în holul Primăriei, acolo unde fracțiunea PAS a anunțat că urma să susțină o conferință de presă. „La lucru, rușine!”, le-au strigat funcționarii consilierilor.
12:20
O femeie a fost ucisă în bătaie de concubinul său, ieri dimineață, la o stână din satul Mihăileni, raionul Rîșcani. Bărbatul a fost reținut de poliție, iar pe caz a fost pornit un dosar penal.
12:10
Vin primele ieftiniri, după valul de scumpiri la carburanți: Ce prețuri a afișat ANRE la benzină și motorină, pentru mâine # UNIMEDIA
Vin primele ieftiniri, după valul de scumpiri la carburanți din ultimele săptămâni. Astfel, pentru mâine, 25 noiembrie ANRE a afișat prețuri mai mici la benzină și motorină.
12:00
(video) „- Sunteți cățelușii lui Ceban! - Iar voi codruții Maiei Sandu.” Acuzații și țipete la CMC, între Zinaida Popa și consilierii MAN # UNIMEDIA
Replici și acuzațiii între președinta fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, și aleșii MAN. „Sunteți cățelușii primarului Ion Ceban”, le-a spus Popa consilierilor Mișcării Alternativa Națională. „Rușine”, au acandat aceștia.
11:50
11:40
Pedagogi, pediatri și ingineri tehnologi: Cine sunt cei 8 deputați ale căror mandate au fost aprobate de CC # UNIMEDIA
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“.
11:30
„Trăim pe un salariu de 6 mii lei”. Sindicatul APL Chișinău amenință cu grevă: Mergem la CNA ca la piața centrală, pentru acuzații nefondate de corupție # UNIMEDIA
Președinta Asociației Sindicale APL Chișinău, Angela Lupaș, amenință cu grevă japoneză, dacă lefurile funcționarilor publici din capitală nu vor fi majorate. „Nu cred că există o entitate în Guvern care mai are salariu de 6000 de lei. Avem câte 2-3 credite de consum. Suntem mame și tați, avem copii, familii care trebuie întreținute, familiile noastre consumă aceleași alimente ca și ale dvs, aceeași energie care s-a scumpit foarte mult”, a declarat Angela Lubaș.
11:20
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de pace: O schemă „actualizată şi perfecţionată” # UNIMEDIA
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, potrivit Reuters, citat de digi24.ro.
11:10
(live) Scandal la ședința CMC. Popa: Sunteți cățelușii primarului. Consilier: Rușine să vă fie. Fracțiunea PAS a părășit sala # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește din nou, astăzi, 24 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele aleșilor care au plecat în Parlament. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
