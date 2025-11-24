Arabia Saudită relaxează restricțiile privind achiziția alcoolului. Țara are un singur magazin

14:10

O funcționară din municipiul Chișinău a venit în lacrimi în fața consilierilor municipali, la ședința de astăzi a CMC, implorându-i pe aleși să aprobe decizia privind majorarea salariilor. „Trebuie să trăiesc până la 150 de ani ca să-mi plătesc toate creditele. Noi doar vă rugăm să aprobați majorarea lefii, care e mizeră la moment, nu putem trăi cu șase mii de lei. Nici facturile nu le putem achita integral. Auziți-ne durerea”, s-a plâns femeia.