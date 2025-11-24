„Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham” a păcălit sute de turiști: imagini generate cu inteligență artificială i-au convins să călătorească spre un eveniment care nu există - VIDEO
ProTV.md, 24 noiembrie 2025 22:00
„Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham” a păcălit sute de turiști: imagini generate cu inteligență artificială i-au convins să călătorească spre un eveniment care nu există - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
22:20
„Confuzie, rivalitate și incompetență în administrația Trump”. Cum a explodat planul de pace al SUA pentru Ucraina, înainte de a fi modificat la Geneva împreună cu Kievul # ProTV.md
„Confuzie, rivalitate și incompetență în administrația Trump”. Cum a explodat planul de pace al SUA pentru Ucraina, înainte de a fi modificat la Geneva împreună cu Kievul
22:20
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia „direct-to-cell” a companiei Starlink # ProTV.md
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia „direct-to-cell” a companiei Starlink
Acum o oră
22:00
„Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham” a păcălit sute de turiști: imagini generate cu inteligență artificială i-au convins să călătorească spre un eveniment care nu există - VIDEO # ProTV.md
„Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham” a păcălit sute de turiști: imagini generate cu inteligență artificială i-au convins să călătorească spre un eveniment care nu există - VIDEO
21:50
Italia a devenit campioană în Cupa Davis pentru al treilea an la rând, marcând o premieră în tenisul mondial după 53 de ani - VIDEO # ProTV.md
Italia a devenit campioană în Cupa Davis pentru al treilea an la rând, marcând o premieră în tenisul mondial după 53 de ani - VIDEO
21:50
Lidera din La Liga, Real Madrid, a făcut un nou pas greșit. Distanța până la Barcelona s-a redus la un punct, după ce galacticii au remizat cu Elche - VIDEO # ProTV.md
Lidera din La Liga, Real Madrid, a făcut un nou pas greșit. Distanța până la Barcelona s-a redus la un punct, după ce galacticii au remizat cu Elche - VIDEO
21:50
O nouă lideră în Serie A după etapa a 12-a: AS Roma urcă pe primul loc profitând de eșecul Interului în derby-ul cu AC Milan - VIDEO # ProTV.md
O nouă lideră în Serie A după etapa a 12-a: AS Roma urcă pe primul loc profitând de eșecul Interului în derby-ul cu AC Milan - VIDEO
21:50
Fază magică creată de Luka Doncic în NBA. Baschetbalistul formației Los Angeles Lakers a trecut spectaculos de un adversar și i-a pasat unui coechipier, care a reușit dunk-ul - VIDEO # ProTV.md
Fază magică creată de Luka Doncic în NBA. Baschetbalistul formației Los Angeles Lakers a trecut spectaculos de un adversar și i-a pasat unui coechipier, care a reușit dunk-ul - VIDEO
Acum 2 ore
21:40
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby - VIDEO # ProTV.md
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby - VIDEO
21:40
Petrocub Hîncești încheie prima fază a campionatului pe primul loc, în timp ce Zimbru provoacă Sheriff-ului cea mai slabă serie din istoria ligii - VIDEO # ProTV.md
Petrocub Hîncești încheie prima fază a campionatului pe primul loc, în timp ce Zimbru provoacă Sheriff-ului cea mai slabă serie din istoria ligii - VIDEO
21:20
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est - VIDEO # ProTV.md
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est - VIDEO
21:20
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor. Ce spune procurorul de caz - VIDEO # ProTV.md
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
21:10
Dosarul „sacoșa neagră” repornit complet: avocatul lui Dodon anunță că procesul va începe prin reexaminarea probelor, iar experții explică faptul că lipsa de magistrați face reluarea inevitabilă - VIDEO # ProTV.md
Dosarul „sacoșa neagră” repornit complet: avocatul lui Dodon anunță că procesul va începe prin reexaminarea probelor, iar experții explică faptul că lipsa de magistrați face reluarea inevitabilă - VIDEO
21:00
Europa își afirmă rolul în negocierile de pace: Marea Britanie, Germania și Franța prezintă un plan alternativ care contrazice unele prevederi americane - VIDEO # ProTV.md
Europa își afirmă rolul în negocierile de pace: Marea Britanie, Germania și Franța prezintă un plan alternativ care contrazice unele prevederi americane - VIDEO
21:00
Zeci de mii de moldoveni, facturați în exces la gaze: distribuitorii dau vina pe accesul limitat la contoare, iar experții vorbesc despre posibile pierderi masive în rețele - VIDEO # ProTV.md
Zeci de mii de moldoveni, facturați în exces la gaze: distribuitorii dau vina pe accesul limitat la contoare, iar experții vorbesc despre posibile pierderi masive în rețele - VIDEO
20:50
Geneva devine centrul diplomației internaționale: SUA și Ucraina finalizează o versiune modificată a planului de pace, în timp ce Rusia privește cu prudență evoluțiile - VIDEO # ProTV.md
Geneva devine centrul diplomației internaționale: SUA și Ucraina finalizează o versiune modificată a planului de pace, în timp ce Rusia privește cu prudență evoluțiile - VIDEO
Acum 4 ore
20:20
Turismul excesiv depopulează cartierele istorice din Spania: una dintre cele mai vechi zone din Granada se degradează sub ochii localnicilor, care cer intervenția UNESCO - VIDEO # ProTV.md
Turismul excesiv depopulează cartierele istorice din Spania: una dintre cele mai vechi zone din Granada se degradează sub ochii localnicilor, care cer intervenția UNESCO - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025
19:40
Noapte de groază la Harkov: atac cu circa 12 drone asupra orașului ucrainean se soldează cu patru morți, 17 răniți și zeci de case mistuite de flăcări - VIDEO # ProTV.md
Noapte de groază la Harkov: atac cu circa 12 drone asupra orașului ucrainean se soldează cu patru morți, 17 răniți și zeci de case mistuite de flăcări - VIDEO
19:40
O glumă și un mesaj trimis unei vecine se transformă în ani grei de închisoare: două femei din Rusia condamnate pentru „discreditarea armatei” - VIDEO # ProTV.md
O glumă și un mesaj trimis unei vecine se transformă în ani grei de închisoare: două femei din Rusia condamnate pentru „discreditarea armatei” - VIDEO
19:20
Lisabona intră în magia sărbătorilor: zeci de mii de oameni au asistat la aprinderea celui mai mare brad luminos din Portugalia, acompaniat de artificii și proiecții spectaculoase - VIDEP # ProTV.md
Lisabona intră în magia sărbătorilor: zeci de mii de oameni au asistat la aprinderea celui mai mare brad luminos din Portugalia, acompaniat de artificii și proiecții spectaculoase - VIDEP
19:20
Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei # ProTV.md
Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei
19:10
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere - VIDEO # ProTV.md
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere - VIDEO
19:00
Chișinăul începe să strălucească de sărbători: piețele și scuarurile capitalei se umplu treptat de luminițe și decorațiuni de Crăciun - VIDEO # ProTV.md
Chișinăul începe să strălucească de sărbători: piețele și scuarurile capitalei se umplu treptat de luminițe și decorațiuni de Crăciun - VIDEO
Acum 6 ore
18:00
Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani: „A fost ca și cum ar fi fost aruncată o bombă” - VIDEO # ProTV.md
Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani: „A fost ca și cum ar fi fost aruncată o bombă” - VIDEO
18:00
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există” # ProTV.md
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există”
17:30
Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
17:30
Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează
17:20
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi” # ProTV.md
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.11.2025
Acum 8 ore
16:20
Dosarul „Kuliok” se reia de la zero: Curtea Supremă dispune reluarea examinării în cauza în care Igor Dodon este inculpat # ProTV.md
Dosarul „Kuliok” se reia de la zero: Curtea Supremă dispune reluarea examinării în cauza în care Igor Dodon este inculpat
16:00
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor # ProTV.md
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor
15:50
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina # ProTV.md
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina
15:50
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina # ProTV.md
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina
15:40
Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an # ProTV.md
Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an
15:40
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia # ProTV.md
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia
15:20
Accident grav la Soroca: două persoane au ajuns la spital după ce două automobile s-au lovit violent - FOTO # ProTV.md
Accident grav la Soroca: două persoane au ajuns la spital după ce două automobile s-au lovit violent - FOTO
15:00
Moldelectrica dezminte informațiile privind reluarea importurilor de curent de la Cuciurgan: „MGRES este pe lista tehnică din 2021” # ProTV.md
Moldelectrica dezminte informațiile privind reluarea importurilor de curent de la Cuciurgan: „MGRES este pe lista tehnică din 2021”
14:50
Moldovean căutat de Interpol - reținut de autoritățile române la frontieră de la Sculeni
14:50
Ministerul Energiei cere explicații după valul uriaș de plângeri privind facturile la gaze: până la 30.000 de sesizări într-o lună # ProTV.md
Ministerul Energiei cere explicații după valul uriaș de plângeri privind facturile la gaze: până la 30.000 de sesizări într-o lună
Acum 12 ore
14:40
Scandal la CMC: Mai mulți pedagogi au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO # ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagogi au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
14:30
Mai mulți șoferi suspectați că au consumat droguri la volan. Unii au refuzat testarea, iar un cetățean străin a fost urmărit de polițiști pentru că nu a staționat - FOTO # ProTV.md
Mai mulți șoferi suspectați că au consumat droguri la volan. Unii au refuzat testarea, iar un cetățean străin a fost urmărit de polițiști pentru că nu a staționat - FOTO
14:20
Razii la Rezina: Un șofer - prins băut la volan, trei fără permis. Ce alte încălcări au depistat polițiștii - VIDEO # ProTV.md
Razii la Rezina: Un șofer - prins băut la volan, trei fără permis. Ce alte încălcări au depistat polițiștii - VIDEO
14:20
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion pe pista aeroportului din Köln - VIDEO # ProTV.md
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion pe pista aeroportului din Köln - VIDEO
14:10
După mai multe scumpiri, carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
După mai multe scumpiri, carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO # ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
14:00
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salarii pentru decembrie și prima anuală - VIDEO # ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salarii pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
13:50
Igor Grosu participă la cel de-al patrulea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Suntem de partea dreptății și a responsabilității” - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu participă la cel de-al patrulea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Suntem de partea dreptății și a responsabilității” - VIDEO
13:00
„Filtre” pentru identificarea traficanților de droguri în capitală: Cinci persoane reținute - VIDEO # ProTV.md
„Filtre” pentru identificarea traficanților de droguri în capitală: Cinci persoane reținute - VIDEO
13:00
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Avertismentul lui Zelenski # ProTV.md
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Avertismentul lui Zelenski
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.