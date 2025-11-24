Turismul excesiv depopulează cartierele istorice din Spania: una dintre cele mai vechi zone din Granada se degradează sub ochii localnicilor, care cer intervenția UNESCO - VIDEO
ProTV.md, 24 noiembrie 2025 20:20
Turismul excesiv depopulează cartierele istorice din Spania: una dintre cele mai vechi zone din Granada se degradează sub ochii localnicilor, care cer intervenția UNESCO - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
20:20
Turismul excesiv depopulează cartierele istorice din Spania: una dintre cele mai vechi zone din Granada se degradează sub ochii localnicilor, care cer intervenția UNESCO - VIDEO # ProTV.md
Turismul excesiv depopulează cartierele istorice din Spania: una dintre cele mai vechi zone din Granada se degradează sub ochii localnicilor, care cer intervenția UNESCO - VIDEO
Acum o oră
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025
19:40
Noapte de groază la Harkov: atac cu circa 12 drone asupra orașului ucrainean se soldează cu patru morți, 17 răniți și zeci de case mistuite de flăcări - VIDEO # ProTV.md
Noapte de groază la Harkov: atac cu circa 12 drone asupra orașului ucrainean se soldează cu patru morți, 17 răniți și zeci de case mistuite de flăcări - VIDEO
19:40
O glumă și un mesaj trimis unei vecine se transformă în ani grei de închisoare: două femei din Rusia condamnate pentru „discreditarea armatei” - VIDEO # ProTV.md
O glumă și un mesaj trimis unei vecine se transformă în ani grei de închisoare: două femei din Rusia condamnate pentru „discreditarea armatei” - VIDEO
Acum 2 ore
19:20
Lisabona intră în magia sărbătorilor: zeci de mii de oameni au asistat la aprinderea celui mai mare brad luminos din Portugalia, acompaniat de artificii și proiecții spectaculoase - VIDEP # ProTV.md
Lisabona intră în magia sărbătorilor: zeci de mii de oameni au asistat la aprinderea celui mai mare brad luminos din Portugalia, acompaniat de artificii și proiecții spectaculoase - VIDEP
19:20
Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei # ProTV.md
Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei
19:10
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere - VIDEO # ProTV.md
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere - VIDEO
19:00
Chișinăul începe să strălucească de sărbători: piețele și scuarurile capitalei se umplu treptat de luminițe și decorațiuni de Crăciun - VIDEO # ProTV.md
Chișinăul începe să strălucească de sărbători: piețele și scuarurile capitalei se umplu treptat de luminițe și decorațiuni de Crăciun - VIDEO
Acum 4 ore
18:00
Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani: „A fost ca și cum ar fi fost aruncată o bombă” - VIDEO # ProTV.md
Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani: „A fost ca și cum ar fi fost aruncată o bombă” - VIDEO
18:00
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există” # ProTV.md
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există”
17:30
Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
17:30
Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează
17:20
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi” # ProTV.md
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.11.2025
Acum 6 ore
16:20
Dosarul „Kuliok” se reia de la zero: Curtea Supremă dispune reluarea examinării în cauza în care Igor Dodon este inculpat # ProTV.md
Dosarul „Kuliok” se reia de la zero: Curtea Supremă dispune reluarea examinării în cauza în care Igor Dodon este inculpat
16:00
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor # ProTV.md
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor
15:50
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina # ProTV.md
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina
15:50
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina # ProTV.md
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina
15:40
Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an # ProTV.md
Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an
15:40
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia # ProTV.md
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia
15:20
Accident grav la Soroca: două persoane au ajuns la spital după ce două automobile s-au lovit violent - FOTO # ProTV.md
Accident grav la Soroca: două persoane au ajuns la spital după ce două automobile s-au lovit violent - FOTO
15:00
Moldelectrica dezminte informațiile privind reluarea importurilor de curent de la Cuciurgan: „MGRES este pe lista tehnică din 2021” # ProTV.md
Moldelectrica dezminte informațiile privind reluarea importurilor de curent de la Cuciurgan: „MGRES este pe lista tehnică din 2021”
14:50
Moldovean căutat de Interpol - reținut de autoritățile române la frontieră de la Sculeni
14:50
Ministerul Energiei cere explicații după valul uriaș de plângeri privind facturile la gaze: până la 30.000 de sesizări într-o lună # ProTV.md
Ministerul Energiei cere explicații după valul uriaș de plângeri privind facturile la gaze: până la 30.000 de sesizări într-o lună
14:40
Scandal la CMC: Mai mulți pedagogi au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO # ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagogi au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
Acum 8 ore
14:30
Mai mulți șoferi suspectați că au consumat droguri la volan. Unii au refuzat testarea, iar un cetățean străin a fost urmărit de polițiști pentru că nu a staționat - FOTO # ProTV.md
Mai mulți șoferi suspectați că au consumat droguri la volan. Unii au refuzat testarea, iar un cetățean străin a fost urmărit de polițiști pentru că nu a staționat - FOTO
14:20
Razii la Rezina: Un șofer - prins băut la volan, trei fără permis. Ce alte încălcări au depistat polițiștii - VIDEO # ProTV.md
Razii la Rezina: Un șofer - prins băut la volan, trei fără permis. Ce alte încălcări au depistat polițiștii - VIDEO
14:20
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion pe pista aeroportului din Köln - VIDEO # ProTV.md
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion pe pista aeroportului din Köln - VIDEO
14:10
După mai multe scumpiri, carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
După mai multe scumpiri, carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO # ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
14:00
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salarii pentru decembrie și prima anuală - VIDEO # ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salarii pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
13:50
Igor Grosu participă la cel de-al patrulea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Suntem de partea dreptății și a responsabilității” - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu participă la cel de-al patrulea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Suntem de partea dreptății și a responsabilității” - VIDEO
13:00
„Filtre” pentru identificarea traficanților de droguri în capitală: Cinci persoane reținute - VIDEO # ProTV.md
„Filtre” pentru identificarea traficanților de droguri în capitală: Cinci persoane reținute - VIDEO
13:00
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Avertismentul lui Zelenski # ProTV.md
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Avertismentul lui Zelenski
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025
Acum 12 ore
12:20
Trei adolescenți, care s-ar ocupa cu distribuirea drogurilor, prinși în flagrant la Orhei - VIDEO # ProTV.md
Trei adolescenți, care s-ar ocupa cu distribuirea drogurilor, prinși în flagrant la Orhei - VIDEO
12:10
Planul european de pace - publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina # ProTV.md
Planul european de pace - publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina
12:10
Cântăreața Naoko, arestată în Sankt-Petersburg, a fost eliberată și a plecat din țară
12:00
ANRE: Stocurile strategice de gaze naturale - constituite pentru sezonul rece 2025–2026
11:50
Atenție, agenți economici din domeniul turismului. Certificatul de clasificare, obținut online de la ASP # ProTV.md
Atenție, agenți economici din domeniul turismului. Certificatul de clasificare, obținut online de la ASP
11:40
Peste 65 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan. Precizările poliției
11:40
iPhone vs Android: Care Se Depreciază Mai Rapid în Timp și De Ce
11:30
Acum, moldovenii pot accesa din orice colț al lumii informații din Registru. Ce presupune sistemul informațional - VIDEO # ProTV.md
Acum, moldovenii pot accesa din orice colț al lumii informații din Registru. Ce presupune sistemul informațional - VIDEO
11:30
Militarii moldoveni vor defila și în acest an la parada militară organizată pe 1 decembrie: Aceștia au plecat, luni, la București # ProTV.md
Militarii moldoveni vor defila și în acest an la parada militară organizată pe 1 decembrie: Aceștia au plecat, luni, la București
11:30
Aproape o mie de trabucuri, găsite în automobilul unui cetățean străin, la Briceni. Șoferul urma să ajungă în Ucraina # ProTV.md
Aproape o mie de trabucuri, găsite în automobilul unui cetățean străin, la Briceni. Șoferul urma să ajungă în Ucraina
11:20
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați noi. Cine sunt aceștia și din ce domenii vin # ProTV.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați noi. Cine sunt aceștia și din ce domenii vin
11:20
Inspectorii de mediu și polițiștii de frontieră, în acțiune. Razie de combatere a pescuitului ilegal pe râul Prut # ProTV.md
Inspectorii de mediu și polițiștii de frontieră, în acțiune. Razie de combatere a pescuitului ilegal pe râul Prut
11:00
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
10:50
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
10:50
O casă și anexa acesteia, mistuite de flăcări - la Dondușeni. Pompierii au scos din locuință patru butelii de gaz # ProTV.md
O casă și anexa acesteia, mistuite de flăcări - la Dondușeni. Pompierii au scos din locuință patru butelii de gaz
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.