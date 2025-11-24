Petrocub Hîncești încheie prima fază a campionatului pe primul loc, în timp ce Zimbru provoacă Sheriff-ului cea mai slabă serie din istoria ligii - VIDEO

ProTV.md, 24 noiembrie 2025 21:40

Petrocub Hîncești încheie prima fază a campionatului pe primul loc, în timp ce Zimbru provoacă Sheriff-ului cea mai slabă serie din istoria ligii - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
22:00
„Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham” a păcălit sute de turiști: imagini generate cu inteligență artificială i-au convins să călătorească spre un eveniment care nu există - VIDEO ProTV.md
„Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham” a păcălit sute de turiști: imagini generate cu inteligență artificială i-au convins să călătorească spre un eveniment care nu există - VIDEO
Acum 30 minute
21:50
Italia a devenit campioană în Cupa Davis pentru al treilea an la rând, marcând o premieră în tenisul mondial după 53 de ani - VIDEO ProTV.md
Italia a devenit campioană în Cupa Davis pentru al treilea an la rând, marcând o premieră în tenisul mondial după 53 de ani - VIDEO
21:50
Lidera din La Liga, Real Madrid, a făcut un nou pas greșit. Distanța până la Barcelona s-a redus la un punct, după ce galacticii au remizat cu Elche - VIDEO ProTV.md
Lidera din La Liga, Real Madrid, a făcut un nou pas greșit. Distanța până la Barcelona s-a redus la un punct, după ce galacticii au remizat cu Elche - VIDEO
21:50
O nouă lideră în Serie A după etapa a 12-a: AS Roma urcă pe primul loc profitând de eșecul Interului în derby-ul cu AC Milan - VIDEO ProTV.md
O nouă lideră în Serie A după etapa a 12-a: AS Roma urcă pe primul loc profitând de eșecul Interului în derby-ul cu AC Milan - VIDEO
21:50
Fază magică creată de Luka Doncic în NBA. Baschetbalistul formației Los Angeles Lakers a trecut spectaculos de un adversar și i-a pasat unui coechipier, care a reușit dunk-ul - VIDEO ProTV.md
Fază magică creată de Luka Doncic în NBA. Baschetbalistul formației Los Angeles Lakers a trecut spectaculos de un adversar și i-a pasat unui coechipier, care a reușit dunk-ul - VIDEO
Acum o oră
21:40
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby - VIDEO ProTV.md
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby - VIDEO
21:40
Petrocub Hîncești încheie prima fază a campionatului pe primul loc, în timp ce Zimbru provoacă Sheriff-ului cea mai slabă serie din istoria ligii - VIDEO ProTV.md
Petrocub Hîncești încheie prima fază a campionatului pe primul loc, în timp ce Zimbru provoacă Sheriff-ului cea mai slabă serie din istoria ligii - VIDEO
21:20
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est - VIDEO ProTV.md
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est - VIDEO
21:20
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor. Ce spune procurorul de caz - VIDEO ProTV.md
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
Acum 2 ore
21:10
Dosarul „sacoșa neagră” repornit complet: avocatul lui Dodon anunță că procesul va începe prin reexaminarea probelor, iar experții explică faptul că lipsa de magistrați face reluarea inevitabilă - VIDEO ProTV.md
Dosarul „sacoșa neagră” repornit complet: avocatul lui Dodon anunță că procesul va începe prin reexaminarea probelor, iar experții explică faptul că lipsa de magistrați face reluarea inevitabilă - VIDEO
21:00
Europa își afirmă rolul în negocierile de pace: Marea Britanie, Germania și Franța prezintă un plan alternativ care contrazice unele prevederi americane - VIDEO ProTV.md
Europa își afirmă rolul în negocierile de pace: Marea Britanie, Germania și Franța prezintă un plan alternativ care contrazice unele prevederi americane - VIDEO
21:00
Zeci de mii de moldoveni, facturați în exces la gaze: distribuitorii dau vina pe accesul limitat la contoare, iar experții vorbesc despre posibile pierderi masive în rețele - VIDEO ProTV.md
Zeci de mii de moldoveni, facturați în exces la gaze: distribuitorii dau vina pe accesul limitat la contoare, iar experții vorbesc despre posibile pierderi masive în rețele - VIDEO
20:50
Geneva devine centrul diplomației internaționale: SUA și Ucraina finalizează o versiune modificată a planului de pace, în timp ce Rusia privește cu prudență evoluțiile - VIDEO ProTV.md
Geneva devine centrul diplomației internaționale: SUA și Ucraina finalizează o versiune modificată a planului de pace, în timp ce Rusia privește cu prudență evoluțiile - VIDEO
20:20
Turismul excesiv depopulează cartierele istorice din Spania: una dintre cele mai vechi zone din Granada se degradează sub ochii localnicilor, care cer intervenția UNESCO - VIDEO ProTV.md
Turismul excesiv depopulează cartierele istorice din Spania: una dintre cele mai vechi zone din Granada se degradează sub ochii localnicilor, care cer intervenția UNESCO - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025
19:40
Noapte de groază la Harkov: atac cu circa 12 drone asupra orașului ucrainean se soldează cu patru morți, 17 răniți și zeci de case mistuite de flăcări - VIDEO ProTV.md
Noapte de groază la Harkov: atac cu circa 12 drone asupra orașului ucrainean se soldează cu patru morți, 17 răniți și zeci de case mistuite de flăcări - VIDEO
19:40
O glumă și un mesaj trimis unei vecine se transformă în ani grei de închisoare: două femei din Rusia condamnate pentru „discreditarea armatei” - VIDEO ProTV.md
O glumă și un mesaj trimis unei vecine se transformă în ani grei de închisoare: două femei din Rusia condamnate pentru „discreditarea armatei” - VIDEO
19:20
Lisabona intră în magia sărbătorilor: zeci de mii de oameni au asistat la aprinderea celui mai mare brad luminos din Portugalia, acompaniat de artificii și proiecții spectaculoase - VIDEP ProTV.md
Lisabona intră în magia sărbătorilor: zeci de mii de oameni au asistat la aprinderea celui mai mare brad luminos din Portugalia, acompaniat de artificii și proiecții spectaculoase - VIDEP
19:20
Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei ProTV.md
Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei
19:10
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere - VIDEO ProTV.md
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere - VIDEO
19:00
Chișinăul începe să strălucească de sărbători: piețele și scuarurile capitalei se umplu treptat de luminițe și decorațiuni de Crăciun - VIDEO ProTV.md
Chișinăul începe să strălucească de sărbători: piețele și scuarurile capitalei se umplu treptat de luminițe și decorațiuni de Crăciun - VIDEO
Acum 6 ore
18:00
Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani: „A fost ca și cum ar fi fost aruncată o bombă” - VIDEO ProTV.md
Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani: „A fost ca și cum ar fi fost aruncată o bombă” - VIDEO
18:00
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există” ProTV.md
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există”
17:30
Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO ProTV.md
Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
17:30
Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează ProTV.md
Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează
17:20
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi” ProTV.md
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.11.2025
16:20
Dosarul „Kuliok” se reia de la zero: Curtea Supremă dispune reluarea examinării în cauza în care Igor Dodon este inculpat ProTV.md
Dosarul „Kuliok” se reia de la zero: Curtea Supremă dispune reluarea examinării în cauza în care Igor Dodon este inculpat
Acum 8 ore
16:00
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor ProTV.md
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor
15:50
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina ProTV.md
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina
15:50
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina ProTV.md
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina
15:40
Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an ProTV.md
Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an
15:40
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia ProTV.md
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia
15:20
Accident grav la Soroca: două persoane au ajuns la spital după ce două automobile s-au lovit violent - FOTO ProTV.md
Accident grav la Soroca: două persoane au ajuns la spital după ce două automobile s-au lovit violent - FOTO
15:00
Moldelectrica dezminte informațiile privind reluarea importurilor de curent de la Cuciurgan: „MGRES este pe lista tehnică din 2021” ProTV.md
Moldelectrica dezminte informațiile privind reluarea importurilor de curent de la Cuciurgan: „MGRES este pe lista tehnică din 2021”
14:50
Moldovean căutat de Interpol - reținut de autoritățile române la frontieră de la Sculeni ProTV.md
Moldovean căutat de Interpol - reținut de autoritățile române la frontieră de la Sculeni
14:50
Ministerul Energiei cere explicații după valul uriaș de plângeri privind facturile la gaze: până la 30.000 de sesizări într-o lună ProTV.md
Ministerul Energiei cere explicații după valul uriaș de plângeri privind facturile la gaze: până la 30.000 de sesizări într-o lună
14:40
Scandal la CMC: Mai mulți pedagogi au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagogi au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
14:30
Mai mulți șoferi suspectați că au consumat droguri la volan. Unii au refuzat testarea, iar un cetățean străin a fost urmărit de polițiști pentru că nu a staționat - FOTO ProTV.md
Mai mulți șoferi suspectați că au consumat droguri la volan. Unii au refuzat testarea, iar un cetățean străin a fost urmărit de polițiști pentru că nu a staționat - FOTO
14:20
Razii la Rezina: Un șofer - prins băut la volan, trei fără permis. Ce alte încălcări au depistat polițiștii - VIDEO ProTV.md
Razii la Rezina: Un șofer - prins băut la volan, trei fără permis. Ce alte încălcări au depistat polițiștii - VIDEO
14:20
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion pe pista aeroportului din Köln - VIDEO ProTV.md
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion pe pista aeroportului din Köln - VIDEO
Acum 12 ore
14:10
După mai multe scumpiri, carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
După mai multe scumpiri, carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
14:00
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salarii pentru decembrie și prima anuală - VIDEO ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salarii pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
13:50
Igor Grosu participă la cel de-al patrulea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Suntem de partea dreptății și a responsabilității” - VIDEO ProTV.md
Igor Grosu participă la cel de-al patrulea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Suntem de partea dreptății și a responsabilității” - VIDEO
13:00
„Filtre” pentru identificarea traficanților de droguri în capitală: Cinci persoane reținute - VIDEO ProTV.md
„Filtre” pentru identificarea traficanților de droguri în capitală: Cinci persoane reținute - VIDEO
13:00
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Avertismentul lui Zelenski ProTV.md
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Avertismentul lui Zelenski
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025
12:20
Trei adolescenți, care s-ar ocupa cu distribuirea drogurilor, prinși în flagrant la Orhei - VIDEO ProTV.md
Trei adolescenți, care s-ar ocupa cu distribuirea drogurilor, prinși în flagrant la Orhei - VIDEO
12:10
Planul european de pace - publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina ProTV.md
Planul european de pace - publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.