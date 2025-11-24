Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO

ProTV.md, 24 noiembrie 2025 17:30

Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
17:30
Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO ProTV.md
Apartament din sectorul Buiucani, transformat într-o speluncă de droguri. Proprietarul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
17:30
Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează ProTV.md
Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează
17:20
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi” ProTV.md
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi”
Acum o oră
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.11.2025
Acum 2 ore
16:20
Dosarul „Kuliok” se reia de la zero: Curtea Supremă dispune reluarea examinării în cauza în care Igor Dodon este inculpat ProTV.md
Dosarul „Kuliok” se reia de la zero: Curtea Supremă dispune reluarea examinării în cauza în care Igor Dodon este inculpat
16:00
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor ProTV.md
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță și a cerut să vorbească personal în fața judecătorilor
15:50
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina ProTV.md
„S-ar putea să se întâmple ceva bun”. Trump, optimist în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina
15:50
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina ProTV.md
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina
Acum 4 ore
15:40
Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an ProTV.md
Londra ar putea introduce o nouă taxă pentru turiști. Ar genera venituri de până la 240 de milioane de lire pe an
15:40
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia ProTV.md
Tinerii băgați după gratii pentru că au cântat melodii anti-Kremlin au fost în cele din urmă eliberați și au părăsit Rusia
15:20
Accident grav la Soroca: două persoane au ajuns la spital după ce două automobile s-au lovit violent - FOTO ProTV.md
Accident grav la Soroca: două persoane au ajuns la spital după ce două automobile s-au lovit violent - FOTO
15:00
Moldelectrica dezminte informațiile privind reluarea importurilor de curent de la Cuciurgan: „MGRES este pe lista tehnică din 2021” ProTV.md
Moldelectrica dezminte informațiile privind reluarea importurilor de curent de la Cuciurgan: „MGRES este pe lista tehnică din 2021”
14:50
Moldovean căutat de Interpol - reținut de autoritățile române la frontieră de la Sculeni ProTV.md
Moldovean căutat de Interpol - reținut de autoritățile române la frontieră de la Sculeni
14:50
Ministerul Energiei cere explicații după valul uriaș de plângeri privind facturile la gaze: până la 30.000 de sesizări într-o lună ProTV.md
Ministerul Energiei cere explicații după valul uriaș de plângeri privind facturile la gaze: până la 30.000 de sesizări într-o lună
14:40
Scandal la CMC: Mai mulți pedagogi au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagogi au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
14:30
Mai mulți șoferi suspectați că au consumat droguri la volan. Unii au refuzat testarea, iar un cetățean străin a fost urmărit de polițiști pentru că nu a staționat - FOTO ProTV.md
Mai mulți șoferi suspectați că au consumat droguri la volan. Unii au refuzat testarea, iar un cetățean străin a fost urmărit de polițiști pentru că nu a staționat - FOTO
14:20
Razii la Rezina: Un șofer - prins băut la volan, trei fără permis. Ce alte încălcări au depistat polițiștii - VIDEO ProTV.md
Razii la Rezina: Un șofer - prins băut la volan, trei fără permis. Ce alte încălcări au depistat polițiștii - VIDEO
14:20
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion pe pista aeroportului din Köln - VIDEO ProTV.md
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion pe pista aeroportului din Köln - VIDEO
14:10
După mai multe scumpiri, carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
După mai multe scumpiri, carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salariu pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
14:00
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salarii pentru decembrie și prima anuală - VIDEO ProTV.md
Scandal la CMC: Mai mulți pedagoci au venit să ceară socoteală aleșilor locali, pentru că riscă să rămână fără salarii pentru decembrie și prima anuală - VIDEO
13:50
Igor Grosu participă la cel de-al patrulea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Suntem de partea dreptății și a responsabilității” - VIDEO ProTV.md
Igor Grosu participă la cel de-al patrulea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Suntem de partea dreptății și a responsabilității” - VIDEO
Acum 6 ore
13:00
„Filtre” pentru identificarea traficanților de droguri în capitală: Cinci persoane reținute - VIDEO ProTV.md
„Filtre” pentru identificarea traficanților de droguri în capitală: Cinci persoane reținute - VIDEO
13:00
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Avertismentul lui Zelenski ProTV.md
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva. Avertismentul lui Zelenski
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 24.11.2025
12:20
Trei adolescenți, care s-ar ocupa cu distribuirea drogurilor, prinși în flagrant la Orhei - VIDEO ProTV.md
Trei adolescenți, care s-ar ocupa cu distribuirea drogurilor, prinși în flagrant la Orhei - VIDEO
12:10
Planul european de pace - publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina ProTV.md
Planul european de pace - publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina
12:10
Cântăreața Naoko, arestată în Sankt-Petersburg, a fost eliberată și a plecat din țară ProTV.md
Cântăreața Naoko, arestată în Sankt-Petersburg, a fost eliberată și a plecat din țară
12:00
ANRE: Stocurile strategice de gaze naturale - constituite pentru sezonul rece 2025–2026 ProTV.md
ANRE: Stocurile strategice de gaze naturale - constituite pentru sezonul rece 2025–2026
11:50
Atenție, agenți economici din domeniul turismului. Certificatul de clasificare, obținut online de la ASP ProTV.md
Atenție, agenți economici din domeniul turismului. Certificatul de clasificare, obținut online de la ASP
Acum 8 ore
11:40
Peste 65 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan. Precizările poliției ProTV.md
Peste 65 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan. Precizările poliției
11:40
iPhone vs Android: Care Se Depreciază Mai Rapid în Timp și De Ce ProTV.md
iPhone vs Android: Care Se Depreciază Mai Rapid în Timp și De Ce
11:30
Acum, moldovenii pot accesa din orice colț al lumii informații din Registru. Ce presupune sistemul informațional - VIDEO ProTV.md
Acum, moldovenii pot accesa din orice colț al lumii informații din Registru. Ce presupune sistemul informațional - VIDEO
11:30
Militarii moldoveni vor defila și în acest an la parada militară organizată pe 1 decembrie: Aceștia au plecat, luni, la București ProTV.md
Militarii moldoveni vor defila și în acest an la parada militară organizată pe 1 decembrie: Aceștia au plecat, luni, la București
11:30
Aproape o mie de trabucuri, găsite în automobilul unui cetățean străin, la Briceni. Șoferul urma să ajungă în Ucraina ProTV.md
Aproape o mie de trabucuri, găsite în automobilul unui cetățean străin, la Briceni. Șoferul urma să ajungă în Ucraina
11:20
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați noi. Cine sunt aceștia și din ce domenii vin ProTV.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați noi. Cine sunt aceștia și din ce domenii vin
11:20
Inspectorii de mediu și polițiștii de frontieră, în acțiune. Razie de combatere a pescuitului ilegal pe râul Prut ProTV.md
Inspectorii de mediu și polițiștii de frontieră, în acțiune. Razie de combatere a pescuitului ilegal pe râul Prut
11:00
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
10:50
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie ProTV.md
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
10:50
O casă și anexa acesteia, mistuite de flăcări - la Dondușeni. Pompierii au scos din locuință patru butelii de gaz ProTV.md
O casă și anexa acesteia, mistuite de flăcări - la Dondușeni. Pompierii au scos din locuință patru butelii de gaz
10:40
Laurenția Coptileț și Vlad Ropot - în febra pregătirilor pentru nuntă! Iată ce locație de vis au ales pentru ziua cea mare - VIDEO ProTV.md
Laurenția Coptileț și Vlad Ropot - în febra pregătirilor pentru nuntă! Iată ce locație de vis au ales pentru ziua cea mare - VIDEO
10:30
Două mesaje importante transmise de Marco Rubio despre noul plan de pace trasat de SUA și Ucraina la Geneva ProTV.md
Două mesaje importante transmise de Marco Rubio despre noul plan de pace trasat de SUA și Ucraina la Geneva
10:20
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby ProTV.md
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby
10:10
Peste o mie de kilograme de ceai negru - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au găsit pesticide peste limită - FOTO ProTV.md
Peste o mie de kilograme de ceai negru - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au găsit pesticide peste limită - FOTO
10:10
Patru morţi şi 17 răniţi într-un atac rusesc asupra oraşului Harkov. Clădiri rezidențiale au fost distruse de drone ProTV.md
Patru morţi şi 17 răniţi într-un atac rusesc asupra oraşului Harkov. Clădiri rezidențiale au fost distruse de drone
10:10
Mikaela Shiffrin, de neoprit în Cupa Mondială! Americanca, victorie categorică în slalomul de la Gurgl ProTV.md
Mikaela Shiffrin, de neoprit în Cupa Mondială! Americanca, victorie categorică în slalomul de la Gurgl
09:50
Victorie pe muchie de cuțit! Lakers o învinge la limită pe Utah în Conferința de Vest a NBA ProTV.md
Victorie pe muchie de cuțit! Lakers o învinge la limită pe Utah în Conferința de Vest a NBA
Acum 12 ore
09:30
Trei zile de greve în Belgia: Zboruri anulate și școli închise, anunțate de sindicatele care se confruntă cu premierul Bart De Wever ProTV.md
Trei zile de greve în Belgia: Zboruri anulate și școli închise, anunțate de sindicatele care se confruntă cu premierul Bart De Wever
09:30
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere ProTV.md
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere
09:20
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est ProTV.md
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.