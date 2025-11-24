ANRE: Stocurile de gaze pentru iarnă, aproape pline. Un furnizor riscă sancțiuni
Omniapres, 24 noiembrie 2025 10:10
Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice de gaze naturale aproape integral constituite, potrivit unui anunț al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Furnizorii de pe piața cu amănuntul au fost obligați, în baza noilor modificări ale Legii privind gazele naturale, să formeze rezerve echivalente cu 15% din consumul mediu anual al
Acum 5 minute
10:30
Peste o tonă de ceai negru a fost retrasă de pe piață și distrusă după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat reziduuri periculoase de pesticide în produs. Lotul de 1120 de kilograme provenea din import și urma să ajungă în comerțul din Republica Moldova. Problemele au fost identificate în urma analizelor de
Acum 30 minute
10:10
Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice de gaze naturale aproape integral constituite, potrivit unui anunț al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Furnizorii de pe piața cu amănuntul au fost obligați, în baza noilor modificări ale Legii privind gazele naturale, să formeze rezerve echivalente cu 15% din consumul mediu anual al […] The post ANRE: Stocurile de gaze pentru iarnă, aproape pline. Un furnizor riscă sancțiuni appeared first on Omniapres.
Acum o oră
09:40
Igor Grosu participă astăzi la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă astăzi la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, găzduit de Riksdagul Suediei. Evenimentul reunește președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare, iar din delegația Republicii Moldova face parte și Ana Calinici, vicepreședinta Comisiei pentru integrare europeană. Summitul este dedicat sublinierii consecințelor anexării ilegale a
Acum 2 ore
09:10
SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia # Omniapres
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat" pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, potrivit Reuters. Într-o declaraţie comună publicată după discuţiile de la Geneva
Acum 4 ore
07:10
Astăzi, astrele deschid uși închise și aduc șanse rare pentru bani, avans profesional și stabilitate. Pentru unele zodii, ziua vine cu recuperări financiare, surprize plăcute și investiții care pot prinde contur rapid. E momentul perfect să acționați cu încredere și să valorificați oportunitățile care apar. SĂGETĂTOR Se pare că o să recuperați niște bani și
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Șase localități din Ialoveni au intrat sub monitorizare strictă după confirmarea pestei porcine la mistreți # Omniapres
O zonă de supraveghere a Pestei Porcine Africane (PPA) a fost instituită în raionul Ialoveni pe o rază de 10 km în jurul localităților Puhoi, Văratic, Mileștii Noi, Cigîrleni, Cărbuna și comuna Răzeni, după ce virusul a fost identificat la mistreți în fondul forestier al Î.S. „Silvico-Cinegetică Cimișlia", satul Zloți, raionul Cimișlia, conform Raportului de
17:10
Aproximativ 40.000 de consumatori din Republica Moldova au primit recent facturi la gaze care nu reflectă consumul real, iar pentru circa 14.000 de consumatori, recalculările efectuate începând cu 1 septembrie 2025 nu au fost reflectate în facturile curente emise de SA „Moldovagaz". În facturile emise de SA „Energocom", aceste sume apar ca avans și vor
16:30
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, nu poate fi retras prin simpla anulare a agrementului, iar o eventuală declarare a sa drept persona non grata ar reprezenta o măsură diplomatică extrem de serioasă, a explicat ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Invitat la TV8, viceministrul a subliniat că legislația actuală nu permite
16:10
A treia persoană a fost reținută în dosarul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să fie transportate din Republica Moldova spre România, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Până acum, au fost identificate trei persoane din Chișinău, cu roluri distincte în schema infracțională: conducătorul întreprinderii care a
15:40
VIDEO // De la „ie” moldovenească la vulturul kîrgîz: probele tradiționale cuceresc scena Miss Universe # Omniapres
Scena Miss Universe 2025 s-a transformat într-un adevărat spectacol de culoare și simboluri culturale, în cadrul probei „Costumului Național". Concurentele au defilat în ținute spectaculoase, inspirate din folclor, natură sau simboluri naționale, captând atenția publicului și a juriului, scrie Actualitate.md. Maria Ignat, reprezentanta Republicii Moldova, a purtat un costum inspirat din tradiționala „ie" moldovenească, cu
15:00
Parlamentul ia în vizor TUX: Deputații vor o Comisie de anchetă pentru platforma care ar fi păcălit mii de moldoveni # Omniapres
O comisie de anchetă care să investigheze activitatea platformei TUX ar putea fi constituită în Parlament, după ce deputații din fracțiunea Democrația Acasă au înregistrat, în data de 20 noiembrie, un proiect de hotărâre în acest sens, scrie bani.md. Potrivit documentului, Comisia va fi formată din președinte, vicepreședinte, secretar și membri și va avea drept
14:40
O mașină a poliției, incendiată intenționat în Călărași: autorul ar fi un tânăr de 19 ani # Omniapres
O autospecială a poliției a fost cuprinsă de flăcări după ce ar fi fost incendiată intenționat chiar în fața Sectorului de Poliție Horodiște, din cadrul Inspectoratului de Poliție Călărași. Incidentul s-a produs ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, transmite Pulsmedia.md. Conform informațiilor preliminare, vehiculul — un automobil de model Dacia Logan, cu numerele MAI
14:10
Grosu, despre camionul cu armament: ”Ar putea avea legătură cu tentativele de destabilizare post-electorală” # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile nu exclud o posibilă legătură între camionul încărcat cu armament descoperit la punctul de trecere Albița și tentativele de destabilizare de după alegeri. Afirmațiile au fost făcute după ce, în noaptea de 20 noiembrie, un camion care figura în acte ca transportând deșeuri metalice a fost descoperit
13:40
Deputatul Vasile Costiuc l-a provocat pe Viorel Cernăuțeanu. Parlamentarul i-a cerut șeful Inspectoratului General al Poliției să-i vândă ochelarii pe care i-a purtat la o apariție publică și despre care s-a vehiculat că ar costa 2000 de euro, cu 50 de euro. „Când un om care are 20 de ani lucrați la stat, ca domnul
13:10
VIDEO // Scandalul armamentului de la Albița: Ion Chicu a demonstrat o factură cu ștampila Vămii Moldovei # Omniapres
Deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, solicită Parlamentului constituirea unei comisii speciale de anchetă în cazul camionului cu armament depistat de autoritățile române la Vama Albița, după ce vehiculul a traversat fără probleme frontiera Republicii Moldova. Într-o declarație video, Chicu a prezentat o factură însoțită de ștampila Serviciului Vamal al Republicii Moldova, despre care afirmă că
12:30
VIDEO // Momentul despachetării armelor din camionul de la Albița: Poliția Română oferă detalii # Omniapres
Un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani a fost reținut de poliția română pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată, în urma descoperirii unui camion încărcat cu armament la Vama Albița. Procurorii susțin că bărbatul ar fi făcut parte dintr-o rețea transfrontalieră specializată în contrabandă cu arme și muniții cu destinația
12:00
VIDEO // Mai mulți ambasadori urmează să fie înlocuiți. Popsoi: Cu siguranță, la Moscova va fi schimbat # Omniapres
Mai mulți ambasadori ai Republicii Moldova urmează să fie înlocuiți în diverse capitale, a confirmat ministrul de Externe, Mihai Popsoi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit acestuia, schimbările vor avea loc odată cu expirarea mandatelor și vor include atât diplomați cu experiență din sistem, cât și numiri politice. Popsoi a precizat că mandatul lui
11:40
Bomboane toxice, confiscate la frontieră: 5 tone cu aditiv interzis, salvate de la rafturi # Omniapres
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut la frontieră un lot de 5 tone de bomboane care conțineau dioxid de titan (E171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Lotul urma să fie distribuit în mai multe supermarketuri din țară, dar, datorită intervenției ANSA, produsele nu au ajuns la consumatori. Dioxidul de titan,
11:10
Descărcările electrice înregistrate în noaptea de 21 noiembrie în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost generate de interacțiunea neobișnuit de intensă a maselor de aer tropical cu cele de aer polar. Contactul dintre cele două fronturi, cu proprietăți termice și dinamice foarte diferite, a creat instabilitate atmosferică pronunțată, manifestată prin fulgere și tunete
10:30
Moldindconbank anunță că toate cardurile emise de bancă vor avea un termen de valabilitate extins de până la 8 ani, dublu față de perioada precedentă de 4 ani. "Acum îl vei putea folosi de două ori mai mult timp, fără griji și fără bătăi de cap. În plus, această schimbare are un impact real și
10:10
VIDEO // Accident grav în Chișinău: un tânăr a lovit cinci mașini și s-a răsturnat cu autoturismul # Omniapres
Un accident violent a avut loc în noaptea de miercuri spre joi pe strada Vasile Lupu din Chișinău, unde un tânăr de 25 de ani a pierdut controlul volanului și a provocat o coliziune în lanț. Impactul s-a produs în jurul orei 01:00. Mașina condusă de acesta, un Audi, a ieșit de pe carosabil și
09:40
SUA presează Ucraina să accepte un plan de pace care ar impune concesii teritoriale majore în fața Rusiei, potrivit unui proiect obținut de Axios și confirmat de surse americane și ucrainene. Documentul prevede ca Kievul să renunțe la unele teritorii pe care le controlează încă, să accepte o limitare a armatei sale și să renunțe
09:10
VIDEO // Carp, detalii despre camionul, oprit la vama Albița: Nu a traversat frontiera cu Ucraina, armamentul este rusesc # Omniapres
Armamentul depistat în camionul reținut la punctul comun de trecere Albița este de producție sovietică și rusească, iar verificarea care a dus la descoperirea munițiilor a fost inițiată de partea moldovenească. Precizările au fost făcute de președintele Comisiei securitate națională, Lilian Carp. „În spațiul public au apărut versiuni potrivit cărora românii ar fi descoperit camionul.
07:10
Horoscop 21 noiembrie 2025. Ziua în care banii întârzie, dar în sfârșit ajung la destinație # Omniapres
Astrele aduc mișcare intensă în zona financiară: unele zodii recuperează sume restante, altele primesc aprobări, oferte sau ocazii de a-și stabiliza bugetul. Este o zi a echilibrării conturilor, a deciziilor practice și a cheltuielilor necesare, dar și a unor vești care pot schimba atmosfera în bine. SCORPION Se conturează un câștig de imagine, vi se
20 noiembrie 2025
18:10
„Fabricat în Moldova 2026”: companii autohtone se pregătesc să participe la cea mai mare expoziție națională # Omniapres
Circa 350 de companii din Republica Moldova sunt invitate să participe la ediția a XXIII-a a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova 2026", care se va desfășura între 11 și 15 februarie 2026 la CIE „Moldexpo" din Chișinău. Evenimentul este organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Investiții, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului
17:20
FOTO // Primele imagini cu munițiile din camionul, reținut la granița cu România. Ce spune proprietarul firmei # Omniapres
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa
17:10
Primul tur al alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei ar putea fi organizat în 1 martie 2026, urmat de al doilea tur – în 15 martie. Data prealabilă a fost anunțată de vicepreședintele legislativului regional, Gheorghi Leiciu, însă o decizie finală va fi luată în ședința Adunării din 27 noiembrie. „Aceste date vor fi discutate
16:40
VIDEO// „Rușine să vă fie!” – scandal la consiliul raional Florești după închiderea școlilor # Omniapres
Decizia Consiliului Raional Florești de a închide cinci școli a stârnit revoltă în rândul părinților, care spun că măsura le pune în pericol copiii și le afectează profund viața de zi cu zi. Mai mulți părinți intervievați de Canal 5 afirmă că elevii vor fi nevoiți să parcurgă distanțe de până la 30 de kilometri
16:10
Victoria Furtună, despre camionul cu arme: ”Riscăm să avem un casus belli gata făcut, care poate duce la escaladări” # Omniapres
Lidera „Moldova Mare", Victoria Furtună, solicită Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Parchetului General și Ministerului Apărării Naționale să clarifice public
15:30
În perioada 22-23 noiembrie 2025, va fi suspendat traficul rutier pe str. București, tronsonul cuprins între străzile Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor de canalizare pe arterea menționată. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va fi organizată după cum un program special. Troleibuze: Ruta […] The post Trafic suspendat pe str. București în weekend: cum va circula transportul public appeared first on Omniapres.
15:20
VIDEO // Usatîi, despre camionul cu muniții la graniță: „Stinger, care doboară avioane și drone, a traversat Moldova” # Omniapres
În camionul cu arme, reținut de vameșii români la Albița, erau sisteme portabile antiaeriene FIM-92 Stinger, a declarat liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi. Parlamentarul, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, a atras atenția că prezența acestui tip de armament pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă un pericol nu doar pentru securitatea națională, ci și pentru […] The post VIDEO // Usatîi, despre camionul cu muniții la graniță: „Stinger, care doboară avioane și drone, a traversat Moldova” appeared first on Omniapres.
14:40
Șeful Serviciului Vamal: Procuratura a fost sesizată în cazul camionului cu armament de la Albița # Omniapres
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, anunță că Procuratura a fost sesizată după ce, în noaptea trecută, autoritățile române au descoperit un camion încărcat cu armament la Vama Albița. Vehiculul este înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit oficialului, controlul a fost inițiat la solicitarea funcționarului moldovean, întrucât scanerul se află pe partea română. „Cazul arată cât de […] The post Șeful Serviciului Vamal: Procuratura a fost sesizată în cazul camionului cu armament de la Albița appeared first on Omniapres.
14:10
Liderul fracțiunii parlamentare a formațiunii ”Partidul Nostru”, Renato Usatîi, susține o conferință de presă în care se va referi la subiectul creșterii traficului de droguri, dar și la incidentul de la hotarul cu România, legat de contrabandă de arme. The post LIVE // Renato Usatîi vine cu detalii despre traficul de droguri și contrabandă cu arme appeared first on Omniapres.
14:10
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că, începând cu 20 noiembrie 2025, va putea furniza combustibil de tip Jet A1 pentru aeronave, având infrastructura, personalul și volumele necesare, precum și tarifele stabilite pentru serviciu. Combustibilul provine din surse europene. În prezent, aeroportul finalizează contractele cu companiile aeriene pentru furnizarea serviciului. Totodată, Lukoil Moldova va continua alimentarea aeronavelor […] The post Aeroportul Chișinău, detalii despre alimentarea aeronavelor cu kerosen appeared first on Omniapres.
13:40
Un bărbat de 48 de ani a fost reținut de polițiștii din Nisporeni, fiind suspectat de comiterea unui dublu omor, după ce mama și fiica acesteia au fost găsite decedate în gospodăria lor. Incidentul a fost descoperit ieri, când o persoană a sesizat poliția despre cadavrul unei tinere strangulate într-o locuință din oraș. La fața […] The post Dublu omor la Nisporeni! Bărbat de 48 de ani, reținut appeared first on Omniapres.
13:00
Serviciul Vamal, detalii despre descoperirea armelor la Leușeni–Albița: ”Suspiciunile, semnalate de un vameș moldovean” # Omniapres
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu precizări după ce presa română a relatat despre descoperirea unui lot de arme de foc și lansatoare de rachete la punctul de trecere Leușeni–Albița, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1:30. Serviciul Vamal a transmis că „în cadrul controlului coordonat de la frontiera moldo-română, […] The post Serviciul Vamal, detalii despre descoperirea armelor la Leușeni–Albița: ”Suspiciunile, semnalate de un vameș moldovean” appeared first on Omniapres.
12:40
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt, importat în Republica Moldova, a fost reținut și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admise pentru pesticidul Propiconazol, care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Loturile suspecte au fost ridicate direct din depozitul […] The post Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide, nimicit de ANSA appeared first on Omniapres.
12:10
Oleg Ozerov, la MAE pentru a primit o notă de protest. Reacția ambasadorului: ”A fost doar zumzăit” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, după incidentul din noaptea de marți spre miercuri, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Ambasadorului i-a fost transmisă o notă de protest fermă, ca răspuns la încălcarea suveranității naționale și la riscurile create pentru […] The post Oleg Ozerov, la MAE pentru a primit o notă de protest. Reacția ambasadorului: ”A fost doar zumzăit” appeared first on Omniapres.
11:30
Un lot de arme de foc și lansatoare de rachete a fost descoperit în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1:30, la punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni, la granița de est a României. Potrivit autorităților române, un cetățean moldovean conducea un camion cu remorcă tip container, în care se aflau „elemente metalice” […] The post Alertă la vama Albița-Leușeni: camion cu lansatoare de rachete, oprit la graniță appeared first on Omniapres.
11:10
În ultimele două săptămâni, preţurile ouălor de găină au crescut cu circa 20-30% pe rafturile magazinelor din Republica Moldova. Scumpirea are loc în condiţiile în care, în cea mai mare parte a statelor din Europa, se observă o tendinţă similară. Datele statistice oficiale arată că în primele zece luni ale acestui an, în Republica Moldova, […] The post Prețul ouălor explodează pe rafturi: Creștere de 20-30% în două săptămâni appeared first on Omniapres.
10:30
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Slovaciei: „Pentru Republica Moldova, Slovacia este și un partener de încredere” # Omniapres
Irina Vlah, liderul partidului „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii Naționale a Slovaciei – Ziua Luptei pentru Libertate și Democrație. Politiciana i-a mulțumit ambasadorului Pavol Ivan și soției sale, Larisa Ivanova, pentru invitație și atmosfera cu adevărat caldă. „Slovacia a parcurs un drum al schimbărilor rapide și astăzi își apără […] The post Irina Vlah, alături de Ambasadorul Slovaciei: „Pentru Republica Moldova, Slovacia este și un partener de încredere” appeared first on Omniapres.
10:10
Începând de joi, 20 noiembrie, Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” va asigura alimentarea aeronavelor cu combustibil. Până în prezent, acest lucru era realizat de către compania Lukoil-Moldova, potrivit Aeroportului Chișinău citat de TVR Moldova. Autoritatea Aeronautică Civilă a permis Aeroroportului Internațional Chișinău să presteze servicii de alimentare cu combustibil de tip JET […] The post De azi, Aeroportul Chișinău asigură alimentarea aeronavelor appeared first on Omniapres.
09:40
Fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu din București. Preşedinta Maia Sandu a decretat zi de doliu naţional în Republica Moldova. „Joi, când Ilie Ilaşcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om […] The post Ilie Ilașcu este condus pe ultimul drum: Zi de doliu național în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
09:10
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil. Politicianul a făcut publică vestea pe rețelele de socializare, unde a postat un mesaj scurt, însoțit de o fotografie. „De câteva zile avem ocupație nouă. Creștem mari și puternici!”, a scris Spînu, fără a divulga alte […] The post FOTO // Andrei Spînu a devenit tată pentru a treia oară: „Avem ocupație nouă” appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 20 noiembrie 2025. Ziua în care banii se mișcă, contractele se clarifică și bugetele se așază # Omniapres
Astrele activează zona financiară și aduc stabilitate prin negocieri, aprobări și colaborări bine plasate. Multe zodii își consolidează veniturile, primesc sume așteptate sau își planifică achiziții importante, pregătind terenul pentru un final de an mai liniștit și mai prosper. SCORPION O definitivare! Semnați un contract, primiți o sumă de bani și o să vă lansați, […] The post Horoscop 20 noiembrie 2025. Ziua în care banii se mișcă, contractele se clarifică și bugetele se așază appeared first on Omniapres.
19 noiembrie 2025
17:40
Ministerul Dezvoltării Economice despre vânzarea Portului Giurgiulești către România: ”Tranzacția nu a fost finalizată” # Omniapres
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a emis o reacție oficială în contextul speculațiilor apărute în spațiul public legate de viitorul Portului Internațional Liber Giurgiulești. Autoritățile au confirmat existența unor negocieri, dar au precizat că nu pot oferi detalii, deoarece tranzacția nu a fost finalizată. Potrivit ministerului, operatorul portului, Danube Logistics, este o companie privată deținută […] The post Ministerul Dezvoltării Economice despre vânzarea Portului Giurgiulești către România: ”Tranzacția nu a fost finalizată” appeared first on Omniapres.
17:10
Familia Cuciuc nu exclude că va recurge la exhumarea trupului neînsuflețit al Andreei, decedată acum un an. Declarația a fost făcută de mama fetei, care afirmă că ar vrea să facă expertize peste hotare. Diana Cuciuc a relatat în cadrul podcastului „Life MD Documentary” că pe rochia purtată de adolescentă în seara morții au rămas […] The post Andreea Cuciuc ar putea fi exhumată: Familia cere dreptate și probe suplimentare appeared first on Omniapres.
16:30
Un lot de 2.000 kg de amidon de cartofi a fost nimicit prin incinerare după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au descoperit prezența organismului modificat genetic – promotor CaMV 35S. Produsul urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova, însă a fost reținut la depozitul operatorilor și nu a ajuns pe piață. […] The post Amidon de cartofi cu OMG, distrus înainte să ajungă pe rafturile Moldovei appeared first on Omniapres.
16:10
Portul Giurgiulești trece în mâinile Bucureștiului. Europarlamentar român: „O investiție strategică și deșteaptă” # Omniapres
România a achiziționat portul internațional Giurgiulești, singurul port al Republicii Moldova cu acces la Dunăre și Marea Neagră, a anunțat europarlamentarul Nicu Ștefănuță. Informația a fost făcută publică într-o postare online, după o întâlnire pe care noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut-o cu mai mulți eurodeputați români, scrie bani.md. Potrivit lui Ștefănuță, […] The post Portul Giurgiulești trece în mâinile Bucureștiului. Europarlamentar român: „O investiție strategică și deșteaptă” appeared first on Omniapres.
15:30
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată miercuri de magistrații Judecătoriei Buiucani. Mandatele de arest care îl vizează pe Plahotniuc, în dosarele Frauda Bancară, Metalferos și cel privind achiziția blanchetelor pentru pașapoarte, expiră pe 24 noiembrie. Procurorii urmează să prezinte în instanță rulajele bancare care fac parte […] The post VIDEO // Vladimir Plahotniuc, plasat în arest pentru încă 30 de zile appeared first on Omniapres.
