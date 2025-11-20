Dublu omor la Nisporeni! Bărbat de 48 de ani, reținut

12:10

Un ofițer de poliție a fost reținut de CNA și procurorii municipiului Chișinău în flagrant, fiind suspectat de corupere pasivă. Funcționarul, angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, a fost prins în momentul în care primea 4 000 de lei de la un locuitor al orașului, bani pretinși pentru a nu întocmi o ordonanță de protecție […]