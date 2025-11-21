VIDEO // Scandalul armamentului de la Albița: Ion Chicu a demonstrat o factură cu ștampila Vămii Moldovei

10:30

Moldindconbank anunță că toate cardurile emise de bancă vor avea un termen de valabilitate extins de până la 8 ani, dublu față de perioada precedentă de 4 ani. "Acum îl vei putea folosi de două ori mai mult timp, fără griji și fără bătăi de cap. În plus, această schimbare are un impact real și […]