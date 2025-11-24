Șapte ani de închisoare pentru o femeie din Rusia care a promis să invite armata ucraineană la un ceai, dacă aceasta ajunge la Moscova
Radio Moldova, 24 noiembrie 2025 09:30
O însoțitoare de bord din Rusia, care a promis că va „invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată, pe 23 noiembrie, la șapte ani de închisoare pentru răspândirea de informații false despre forțele armate ruse, potrivit EFE.
• • •
Acum 5 minute
10:00
Revista presei | Relațiile diplomatice dintre R. Moldova și Federația Rusă se află la un nivel minim; Accidentele la locul de muncă, frecvente în RM # Radio Moldova
Presa națională urmărește evoluția relațiilor diplomatice dintre RM și Federația Rusă, în contextul războiului de agresiune dus de Moscova în țara vecină. Din presă mai aflăm că miercuri, în parlament sunt programate audieri în cazul contrabandei cu muniții militare la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, din 20 noiembrie. În atenția mass-media sunt și accidentele la locul de muncă, o problemă care persistă în RM.
Acum 15 minute
09:50
Patru civili au fost uciși și cel puțin 13 persoane au fost rănite, între care doi copii, în urma unui atac masiv cu drone lansat asupra orașului Harkov în seara zilei de 23 noiembrie. Dronele au lovit districtele Șevcenkivski și Saltivski, provocând distrugeri semnificative și declanșând mai multe incendii. Trei blocuri de locuințe și un obiectiv de infrastructură au ars, iar echipele Serviciului pentru Situații de Urgență au intervenit cu pirotehniști și psihologi pentru a sprijini populația afectată.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit un lot de 1.120 kg de ceai negru după ce a constatat cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”.
09:50
MMPS va propune Guvernului stabilirea salariului minim pe țară în sumă de 6.300 de lei pentru anul 2026 # Radio Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va propune Guvernului aprobarea salariului minim pe țară în anul 2026 în cuantum de 6.300 de lei. Decizia a fost luată la ultima ședință a grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului minim pe țară, iar Guvernul susține că această sumă a fost „stabilită cu partenerii sociali”. Sindicatele, însă, nu sunt de acord și cer un salariu minim de 8.050 de lei.
Acum o oră
09:30
Șapte ani de închisoare pentru o femeie din Rusia care a promis să invite armata ucraineană la un ceai, dacă aceasta ajunge la Moscova
O însoțitoare de bord din Rusia, care a promis că va „invita la un ceai" armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată, pe 23 noiembrie, la șapte ani de închisoare pentru răspândirea de informații false despre forțele armate ruse, potrivit EFE.
Acum 2 ore
08:30
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a suspendat temporar duminică operațiunile după ce mai multe baloane au fost detectate deplasându-se spre spațiul său aerian, determinând redirecționarea unor zboruri către alte orașe, transmite Reuters.
08:20
Patru civili au fost uciși și cel puțin 13 persoane au fost rănite, între care doi copii, în urma unui atac masiv cu drone lansat asupra orașului Harkov în seara zilei de 23 noiembrie. Dronele au lovit districtele Șevcenkivski și Saltivski, provocând distrugeri semnificative și declanșând mai multe incendii. Trei blocuri de locuințe și un obiect de infrastructură au ars, iar echipele Serviciului pentru Situații de Urgență au intervenit cu pirotehniști și psihologi pentru a sprijini populația afectată.
Acum 4 ore
07:50
Casa de Cultură din Congazcic intră în renovare: localnicii așteaptă transformarea unui obiectiv esențial # Radio Moldova
În satul Congazcic are loc amenajarea teritoriului din jurul Casei de Cultură. Lucrările sunt finanțate prin programul „Satul European". Oamenii se arată mulțumiți că, în sfârșit, acest obiectiv esențial pentru comunitate capătă o nouă față, iar autoritățile speră să găsească fonduri și pentru etapa următoare - reparația fațadei și creșterea eficienței energetice a clădirii.
07:40
SUA și Ucraina finalizează un nou „document-cadru” pentru pace, după negocierile de la Geneva # Radio Moldova
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au finalizat un „document-cadru actualizat” privind un posibil acord de pace, în urma negocierilor de duminică de la Geneva. Anunțul a fost făcut în declarații sincronizate publicate pe site-urile Casei Albe și Președinției Ucrainei, însă conținutul documentului nu a fost deocamdată dezvăluit. Potrivit comunicatului comun, discuțiile au fost „productive”, iar părțile au convenit că orice viitor acord trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei și să ofere „o pace durabilă și echitabilă”. Washingtonul și Kievul vor continua „munca intensivă” în următoarele zile și vor coordona pozițiile cu partenerii europeni.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Fără guvern, Bruxelles, „capitala Europei”, e pe cale de a depăși un record mondial # Radio Moldova
Pentru cei din afara Belgiei, poate părea o surpriză că Bruxelles are un statut egal cu cel al Flandrei și Valoniei. Este a treia regiune a Belgiei, cu drepturi egale cu celelalte două. Și, adăpostind principalele instituții europene și euroatlantice, NATO, Regiunea Bruxelles are un guvern propriu, un parlament și o conducere autonomă aparte, în egală măsură cu Valonia și Flandra. Cel puțin în teorie, căci de la ultimele alegeri din iunie 2024 încoace, capitala Europei este lipsită de un guvern local și se auto-administrează pe pilot automat.
07:00
Numărul celor care cumpără puieți a crescut. Vânzătorii spun că oamenii preferă soiuri productive și rezistente # Radio Moldova
Odată cu sfârșitul toamnei, cererea pentru puieți crește în piețele din Republica Moldova, perioada fiind ideală pentru plantări. Cumpărătorii caută mai ales puieți de afin, măr și vișin. Vânzătorii spun că oamenii preferă soiuri productive și rezistente. Mulți spun că prețurile sunt accesibile.
Acum 12 ore
23:10
Negocierile de la Geneva privind planul de pace al SUA pentru Ucraina// Discuțiile vor continua luni # Radio Moldova
Oficialii de securitate din Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite și Ucraina s-au întâlnit la Geneva, Elveția, duminică, 23 noiembrie, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut aliaților Ucrainei să contribuie la îmbunătățirea capacităților de apărare antiaeriană ale țării sale, în fața atacurilor continue efectuate de armata rusă.
22:40
Reuniune la Geneva. Se discută planul de pace al SUA pentru Ucraina. Negocierile vor continua luni # Radio Moldova
Oficialii de securitate din Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite și Ucraina se întâlnesc la Geneva, Elveția, duminică, 23 noiembrie, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut aliaților Ucrainei să contribuie la îmbunătățirea capacităților de apărare antiaeriană ale țării sale, în fața atacurilor continue efectuate de armata rusă.
22:00
Oamenii sunt în căutarea pomului de Crăciun. Mulți afirmă că preferă brazii artificiali # Radio Moldova
La sfârșit de noiembrie, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt în plină desfășurare. Tot mai mulți oameni au pornit în căutarea pomului de Crăciun. Mulți spun că îi preferă pe cei artificiali, pentru rezistența lor. Prețul unuia depășește chiar și suma de zece mii de lei.
21:30
Vacile dispar din gospodării. Într-un sat din Ștefan Vodă a mai rămas o singură bovină # Radio Moldova
Tot mai puțini oameni cresc vaci în gospodăriile lor. La începutul acestui an, în Republica Moldova erau înregistrate aproximativ 70 de mii de bovine în sectorul casnic, în scădere cu 95% față de anul precedent, potrivit datelor statistice. În multe sate, grajdurile au rămas goale, iar laptele de casă devine o raritate.
Acum 24 ore
20:40
Moldox Festival marchează un deceniu de existență printr-o expoziție aniversară găzduită de Librăria Cărturești Muzeu, intitulată „10 ani de Moldox în 10 afișe”. Evenimentul oferă publicului o privire amplă asupra felului în care festivalul și-a construit identitatea vizuală în cei zece ani de activitate, prin afișele care au însoțit fiecare ediție.Fiecare poster expus spune povestea unei teme, a unei direcții artistice, a unui context social și a unui grup de creatori care au contribuit la dezvoltarea Moldox de la an la an.
20:30
Ambasadorul Edgars Bondars: „Letonia poate veni cu recomandări în parcursul european al R. Moldova” # Radio Moldova
Relațiile dintre Republica Moldova și Letonia se consolidează tot mai mult, atât pe plan diplomatic, cât și în domeniul economic. Ambasadorul leton în R. Moldova, Edgars Bondars, a subliniat, într-un interviu pentru emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, că Letonia poate oferi expertiza sa în parcursul european al țării noastre. Este importantă o abordare personalizată a cooperării bilaterale, care să răspundă nevoilor și oportunităților specifice ale Republicii Moldova, a subliniat oficialul.
19:50
Sportivul american Jordan Stolz, o adevărată revelație a patinajului viteză, se pregătește să facă ravagii la Jocurile Olimpice de iarnă, care se vor desfășura la Milano și Cortina d'Ampezzo. Evenimentul multi-sportiv internațional va fi transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1, în perioada 6 - 22 februarie.
19:40
Capitala Portugaliei strălucește cu un brad uriaș și peste 180 de kilometri de lumini # Radio Moldova
Lisabona a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, iar spectacolul oferit în centrul orașului a fost pe măsura așteptărilor. Mii de localnici și turiști s-au strâns în Piața Comércio, pe malul râului Tejo, pentru a vedea momentul mult-așteptat al aprinderii luminilor de Crăciun. Sub cerul înalt al capitalei portugheze, un show de lumini și artificii a dat startul unei luni pline de magie.
18:30
Restricții în șase localități din raionul Ialoveni, după un caz de pestă porcină. Locuitori: „N-am auzit să fie așa boală” # Radio Moldova
O zonă de supraveghere, pe o rază de zece kilometri, a fost instituită în jurul a șase localități din raionul Ialoveni. Se întâmplă după confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistreții din pădurea de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost necesară pentru a preveni extinderea bolii și a intensifica controlul sanitar-veterinar în regiune. Mulți locuitori spun că nu au fost informați despre situație și că autoritățile ar trebui să intervină mai ferm.
18:20
Restricții în șase localități din raionul Ialoveni, după un caz de pestă porcină. Locutori: „N-am auzit să fie așa boală"
O zonă de supraveghere, pe o rază de zece kilometri, a fost instituită în jurul a șase localități din raionul Ialoveni. Se întâmplă după confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistreții din pădurea de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost necesară pentru a preveni extinderea bolii și a intensifica controlul sanitar-veterinar în regiune. Mulți locuitori spun că nu au fost informați despre situație și că autoritățile ar trebui să intervină mai ferm.
18:10
Antreprenorii care au transformat agricultura într-o poveste de succes au fost premiați # Radio Moldova
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată duminică, 23 noiembrie, agricultorii care duc mai departe tradiția și munca pământului au fost omagiați pentru rezultatele lor din acest an. Printre cei nominalizați se regăsesc familii și antreprenori care au transformat agricultura locală într-o poveste de perseverență și dezvoltare, de la afaceri de familie care au ajuns pe piețele internaționale, până la producători ce reușesc să exporte cu succes datorită tehnologiilor moderne.
17:30
Zimbru Chișinău a repurtat a treia victorie în fața marii rivale. În capul de afiș al etapei a 20-a din cadrul campionatul primei divizii moldovenești de fotbal, discipolii belarusului Oleg Kubarev au învins cu 1:0 în deplasare pe Sheriff Tiraspol.
17:20
În luna noiembrie, comunitatea Șezătoare Bruxelles marchează șase ani de activitate, celebrând renașterea unei tradiții care unește Republica Moldova, România și Europa prin fir și migală. Pornită din inițiativa unui grup de femei din țara noastră, stabilite în capitala Belgiei, șezătoarea a crescut treptat atât ca număr de participante active, cât și de cămăși tradiționale muncite manual cu răbdare și pasiune. Fiecare dintre cele peste 60 de ii spune o poveste despre identitate, rădăcini și continuitatea culturii noastre, chiar și peste hotarele țării, spun meșteșugărițele comunității Șezătoare Bruxelles.
16:50
O tânără de 21 de ani a decedat în urma unui accident rutier care a avut loc între localitățile Blândești și Sculeni. Aceasta se deplasa în direcția municipiului Ungheni, fără a deține permis de conducere.
16:40
Grădinița „Albinuța” din orașul Hâncești a fost renovată și eficientizată energetic, oferind copiilor și educatorilor un spațiu modern, sigur și confortabil, realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE). Valoarea totală a investiției este de aproape 5.6 milioane de lei, dintre care circa 3.9 milioane de lei reprezintă grantul oferit de UE prin Proiectul „EU4Moldova Reziliență: Stat sigur, comunități puternice”.
16:30
Grădinița „Albinuța" din orașul Hâncești a fost renovată și eficientizată energetic, oferind copiilor și educatorilor un spațiu modern, sigur și confortabil, realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE). Valoarea totală a investiției este de aproape 5.6 milioane de lei, dintre care circa 3.9 milioane de lei reprezintă grantul oferit de UE prin proiectul „EU4Moldova Reziliență: Stat sigur, comunități puternice".
16:10
Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare// Ministra Agriculturii: „Privind spre viitor, știm clar ce avem de făcut” # Radio Moldova
Agricultorii moldoveni sunt cei care ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume. Chiar dacă munca voastră lor se vede mereu, se simte în fiecare casă din R. Moldova. Sunt afirmațiile autorităților de la Chișinău, de Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată duminică, 23 noiembrie.
15:50
Oficialii de securitate din Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite și Ucraina se întâlnesc la Geneva, Elveția, duminică, 23 noiembrie, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut aliaților Ucrainei să contribuie la îmbunătățirea capacităților de apărare antiaeriană ale țării sale, în fața atacurilor continue efectuate de armata rusă.
15:30
Atacurile rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore: sunt cel puțin șase morți și peste 30 de răniți # Radio Moldova
Atacurile rusești au ucis cel puțin șase persoane și au rănit alte 36 în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale duminică, pe 23 noiembrie. În nopții, forțele rusești au lansat 98 de drone asupra Ucrainei, inclusiv aproximativ 60 de Shahed.
14:40
De câțiva ani, limba română trăiește o mică tragedie lexicală: o invazie de fix. Un fixism militant. Un fel de dictatură a preciziei artificiale, în care orice adverb normal e scos la pensie și înlocuit cu acest „fix” care se insinuează fix peste tot, de zici că-i un mic agent secret infiltrat în orice propoziție. Unul dintre cele mai aride, monotone, plicticoase și ucigătoare de spontaneitate clișee răspândite în limbajul cotidian în ultimii ani.
14:00
Forțele militare israeliene au anunțat că l-au eliminat pe Alaa al-Hadidi - unul dintre comandanții locali ai mișcării radicale palestiniene Hamas în Fâșia Gaza, informează DW. Israelul și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea încetării focului.
13:20
Un microbuz din R. Moldova, în care se aflau 18 pasageri, a luat foc în mers. Cazul a avut loc duminică, 23 noiembrie, în județul Bacău din România, scrie Ziarul de Bacău.
12:10
Igor Grosu va susține un discurs la un summit din Suedia. Se va referi la consecințele războiului asupra R. Moldova # Radio Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, în care se va referi la consecințele războiului din Ucraina inclusiv asupra R. Moldova. Evenimentul va avea loc luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei.
11:40
Pilotul olandez Max Verstappen, de la echipa Red Bull Racing, a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, dar britanicul Lando Norris rămâne favorit la cucerirea titlului de campion mondial Formula 1.
11:20
Furt dintr-un schimb valutar din Florești. O sumă de bani, găsită în stradă, într-un sac și un plic # Radio Moldova
Un furt de proporții a avut loc într-un schimb valutar din Florești noaptea trecută, în jurul orei 03:00. Sesizarea la poliție a venit din partea unei companii private de pază, responsabilă de paza sediului respectiv. La fața locului, polițiștii au depistat dispariția unei sume mari de bani.
11:10
Și-a transformat curtea într-o mică oază tropicală. Veaceslav Zuza crește, la Drochia, kaki, kiwi, rodii, smochine și chiar fructul pasiunii. Totul a început acum zece ani, cu un singur arbust - iar după primele roade, pasiunea s-a transformat într-o adevărată grădină exotică.
11:00
Conglomeratul International Holding Company (IHC) din Emiratele Arabe Unite a anunțat că a notificat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite (SUA) în legătură cu interesul său pentru achiziționarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancțiunilor americane.
10:50
Conglomeratul IHC din Emiratele Arabe Unite este interesat de activele externe ale Lukoil
Conglomeratul International Holding Company (IHC) din Emiratele Arabe Unite a anunțat că a notificat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite (SUA) în legătură cu interesul său pentru achiziționarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancțiunilor americane.
10:40
Produse naturale și prețuri accesibile: „Târgul cu Tradiție” a adunat zeci de meșteri și fermieri # Radio Moldova
Mai mulți producători autohtoni din diverse colțuri ale țării s-au reunit la „Târgul cu Tradiție", organizat în Sectorul Ciocana al capitalei. Vizitatorii au putut găsi miere de albine, struguri, mere, dovleci, vinuri artizanale, dar și unelte de bucătărie din lemn natural.
10:30
Donald Trump, despre planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina: „Nu este ultima ofertă pentru Kiev” # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, a afirmat că planul Statelor Unite ale Americii (SUA) de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina nu este „ultima sa ofertă” pentru Kiev, după ce aliații ucrainenilor și-au arătat îngrijorarea privind propunerile. Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a distanțat ulterior de aceste afirmații și a spus că planul vine din partea SUA și a fost „bazat pe contribuții” atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei.
10:20
FCSB își continuă parcursul oscilant în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. În etapa a 17-a, campioana en titre a fost ținută în șah pe teren propriu de Petrolul Ploiești, scor 1:1. Echipa condusă de cipriotul Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 11 prin Alexandru Stoian. „Lupii Galbeni” au egalat în minutul 47 prin Robert Sălceanu, după devierea sud-africanului Siyabonga Ngezana.
Ieri
09:50
FC Barcelona a revenit pe Camp Nou și a făcut spectacol în etapa a 13-a a primei divizii spaniole de fotbal. Echipa blaugrana a câștigat cu 4:0 în fața formației Athletic Bilbao. Polonezul Robert Lewandowski a deschis scorul în minutul 4, iar prima repriză s-a încheiat cu golul marcat de Ferran Torres, din pasa lui Lamine Yamal. Fermín López a înscris în minutul 48, după care Athletic a rămas în inferioritate numerică. În minutul 54, Oihan Sancet a fost eliminat direct după faultul dur asupra aceluiași Fermín López.
09:30
Mii de protestatari din întreaga Franță au protestat sâmbătă seara, pentru a-și exprima furia față de persistența violenței împotriva femeilor și au cerut mai multe acțiuni publice și fonduri pentru a combate flagelul, scrie France 24.
08:50
Un tânăr pomicultor din Ungheni produce mere premium pentru supermarketurile din țară # Radio Moldova
La doar 24 de ani, Serghei Ceaglei din satul Grozasca, raionul Ungheni, produce mere premium, la standarde de export, pe care le vinde pe piața locală. Fructele ajung deja pe rafturile supermarketurilor din țară. În spatele acestui succes stă o livadă modernizată pas cu pas.
08:20
Un deputat influent din Duma de Stat a declarat că planul de pace al lui Trump nu corespunde intereselor Rusiei # Radio Moldova
Rusia nu trebuie să accepte noua propunere a Statelor Unite privind obținerea păcii cu Ucraina, deoarece aceasta este „o provocare” care nu va duce la o încetare reală a războiului, a declarat primul vicepreședinte al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, Aleksei Juravlev. „Conflictul poate fi rezolvat în întregime și definitiv doar în cazul victoriei noastre neechivoce pe front și al capitulării Ucrainei… În orice alt deznodământ, confruntarea va fi doar amânată”, a scris oficialul, citat de publicația The Moscow Times.
22 noiembrie 2025
22:30
Europa și Asia, puse la încercare de vreme extremă: ape revărsate și viscole puternice # Radio Moldova
Vremea capricioasă dă bătăi de cap locuitorilor de pe mai multe continente. Bulgaria, Grecia și Vietnamul sunt afectate de ploi abundente și inundații, iar Italia, Elveția, Marea Britanie și Croația, sunt sub nămeți, și au parte de troiene și furtuni de zăpadă.
22:00
Podul avariat de pe drumul R6 de lângă Bălți, reparat cu 37,5 milioane de lei. Șoferii: „Era îngrozitor” # Radio Moldova
În nordul Republicii Moldova se desfășoară reparația capitală a unuia dintre cele mai problematice obiective de transport din regiune - pasajul peste calea ferată din proximitatea municipiului Bălți, pe drumul public R6. Timp de mulți ani, podul s-a aflat într-o stare avariată și reprezenta un pericol real pentru șoferii care circulau zilnic pe această importantă arteră.
21:50
„EcoLocal SOCIAL”, târgul care oferă o șansă meșterilor refugiați și comunităților vulnerabile # Radio Moldova
Refugiații și pasionații de creația autentică sunt încurajați să-și valorifice talentul și să-și creeze propriile surse de venit. La târgul „EcoLocal SOCIAL”, organizat sâmbătă în capitală, zeci de meșteri - de la femei refugiate până la artizani din sate - și-au prezentat lucrările realizate manual, găsind aici atât aprecierea vizitatorilor, cât și sprijinul necesar pentru a-și continua activitatea.
21:40
85 de ani de solidaritate: comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și-a sărbătorit istoria la Chișinău # Radio Moldova
Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova a marcat astăzi, la Chișinău, 85 de ani de activitate ai Asociației Surzilor din Republica Moldova (ASRM). Evenimentul a fost celebrat în cadrul celui de-al XIX-lea Congres al organizației, care a adunat membri, activiști și reprezentanți ai autorităților.
