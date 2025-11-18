Fotbal: România a încheiat cu o victorie platonică, 7-1 cu San Marino, preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor

Veridica.md, 18 noiembrie 2025 23:50

În martie 2026, românii vor juca barajul de calificare la turneul final.

Acum 30 minute
23:50
Acum 2 ore
22:50
O instanță georgiană a confirmat pedeapsa cu doi ani de închisoare pentru jurnalista Mzia Amaghlobeli Veridica.md
E co-laureată a Premiului Saharov pentru Libertatea Gândirii, acordat de Parlamentul European.
Acum 4 ore
21:40
Doi ucraineni care lucrează pentru Moscova sunt suspectați de sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia Veridica.md
„Identitățile lor sunt cunoscute”, dar nu vor fi dezvăluite în acest moment – a precizat premierul Donald Tusk.
Acum 12 ore
14:40
Maia Sandu, la Forumul de securitate: Atacurile hibride ale Rusiei în Moldova sunt multidimensionale Veridica.md
Lecțiile învățate din ultimele scrutine vor sta la baza unui plan de reziliență menit să consolideze capacitatea instituțiilor de a preveni și contracara viitoarele ingerințe, astfel încât Moldova să-și consolideze democrația și dezvoltarea.
14:10
Grevă pe termen nelimitat a jurnaliștilor de la Radio France Internationale Veridica.md
Sindicaliştii spun că, de la începutul războiului din Ucraina, „creșterea reportajelor din zone periculoase (…) pune în primejdie sănătatea jurnaliștilor implicați”.
13:50
Alexandru Munteanu la Bruxelles: Extinderea UE, cea mai bună investiție în stabilitatea și viitorul Europei Veridica.md
Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul R. Moldova în cadrul Forumului privind extinderea UE, desfășurat la Bruxelles.
13:10
Mihai Popșoi: Într-un context regional complicat, doar împreună cu România și Ucraina putem avansa pe calea integrării europene Veridica.md
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a discutat cu secretara de stat în MAE al României, Ana Tinca, și cu viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko.
13:10
Plecare din Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti: şeful statului, Nicuşor Dan, se desparte de consilierul Ludovic Orban Veridica.md
Fostul premier a rezistat în funcţie circa 40 de zile.
12:00
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se reunesc în ședință comună Veridica.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României se vor reuni în ședință comună, miercuri, 19 noiembrie, la București,
Acum 24 ore
10:40
ALEXANDRU VAKULOVSKI: „În Rusia a existat o tradiție serioasă a dezinformării, din care acum se hrănește războiul hibrid” Veridica.md
Realismul socialist și-a lăsat amprenta asupra metodelor de inducere în eroare a opiniei publice, cu care operează până astăzi Kremlinul. Scriitorii propagandiști nu pot promova falsuri pe picior egal cu presa și rețelele sociale, datorită cititorilor, care le declară vot de blam. Gândirea politic corectă nu ar trebui să ne sperie, pentru că nu este obligatorie în UE. Sunt opiniile scriitorului Alexandru Vakulovski, autorul cunoscutului roman „Pizdeț”, în cadrul unui interviu pentru Veridica.md.
10:00
De 20 de ani, ingineri olandezi fac voluntariat în spitale moldovenești Veridica.md
Din 2005, au venit anual, voluntar, din Olanda să instaleze echipamente de oxigen, gaz și presiune în 13 spitale din Republica Moldova. Cât erau angajați în spitale din Olanda, veneau în Moldova în vacanța de Paști sau când puteau să își ia liber de la lucru, pentru a face un bine aici. Acum sunt la pensie. Cum au ajuns aici și de ce în loc să meargă la plajă au tot revenit în spitalele moldovenești?
09:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia este lider mondial în combaterea nazismului și va „denazifica” Ucraina Veridica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski confirmă prin acțiunile sale că este nazist, iar Rusia este nevoită să lupte pentru „denazificarea” Ucrainei, potrivit presei pro-Kremlin.
05:30
Adolescentă ucisă într-un atac rus cu rachete în estul Ucrainei Veridica.md
Alte nouă persoane au fost rănite, şi mai multe clădiri avariate.
Ieri
00:10
Ilie Ilașcu, fost deținut al regimului de la Tiraspol și lider al Mișcării de Eliberare Națională, s-a stins din viață la 73 de ani Veridica.md
Ilie Ilașcu va fi înmormântat la București.
17 noiembrie 2025
23:30
Structurile separatiste din Transnistria l-au pus în libertate activistul Vadim Pogorlețchi Veridica.md
Promo-LEX a anunțat că Vadim Pogorlețchi, acuzat de „trădare” de patrie a fost eliberat după peste trei ani de detenție.
20:20
Ungaria va boicota reuniunea miniștrilor din statele membre UE din Ucraina Veridica.md
Budapesta nu vede „nicio valoare politică” în faptul că reuniunea are loc pe teritoriul unei țări candidate la aderare.
18:20
Linia electrică Vulcănești–Chișinău ar putea deveni operațională la începutul anului 2026 Veridica.md
Linia este considerată strategică pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.
18:00
Germania anunță un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru R. Moldova Veridica.md
Cea mai mare parte a fondurilor va fi destinată asistenței tehnice pentru reforme legate de integrarea europeană.
17:00
Ucraina a semnat un acord pentru achiziționarea a 100 de aeronave franceze Rafale Veridica.md
Volodimir Zelenski se află în a noua sa vizită în Franța de la invadarea țării sale de către Rusia.
14:30
Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an Veridica.md
În 2027, inflaţia ar urma să scadă, iar politica monetară să se atenueze, sprijinind redresarea consumului şi a investiţiilor private.
14:00
Evacuări dintr-un sat din sud-estul României Veridica.md
Măsura a fost decisă ca urmare a pericolului iminent de explozie la bordul unei nave încărcate cu gaz petrolier lichefiat, aflată pe malul ucrainean al frontierei fluviale, peste care ar fi căzut resturile unei drone rusești.
13:20
Armata rusă afirmă că a capturat încă trei sate din estul Ucrainei Veridica.md
Invadatorii își continuă înaintarea în regiunile Donețk, Harkov și Dnipropetrovsk.
12:50
DEZINFORMARE: Denunțarea celor șapte acorduri cu CSI va afecta economia Republicii Moldova și cetățenii săi Veridica.md
Decizia autorităților moldovene de a denunța șapte acorduri încheiate anterior în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI) privează Republica Moldova de oportunități de dezvoltare economică și contravine intereselor cetățenilor săi pe care Chișinăul le ignoră, susține propaganda rusă.
12:40
Bucureștiul a deschis procesul de selecţie a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda burse de studiu elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina Veridica.md
Cuantumul acestora e de 2.000 de lei românești (RON, echivalentul a circa 400 de euro) pentru un elev.
10:30
Portavion britanic, pus sub comanda directă a NATO Veridica.md
Nava „Prince of Wales” are la bord avioane de vânătoare multirol F-35, de ultimă generație.
09:50
Premierul Alexandru Munteanu merge în prima sa vizită oficială la Bruxelles Veridica.md
Alexandru Munteanu va participa la Forumul UE pentru extindere, organizat de Comisia Europeană.
09:40
Președinele filialei Briceni al Partidului „Șor” trimis în judecată pentru complicitate în finanțarea ilegală a partidului Veridica.md
Procurorii susțin că acesta ar fi facilitat accesul formațiunii la fonduri ilegale, folosite pentru organizarea protestelor de partid.
09:20
Trump e de acord cu votul în Camera Reprezentanților, pentru publicarea dosarului Epstein Veridica.md
Președintele american este acuzat că a încercat să mușamalizeze dovezile care îl implică în această afacere prin blocarea votului.
09:10
Cel puțin trei morți și zece răniți în atacuri rusești în estul Ucrainei Veridica.md
Armata rusă continuă să avanseze pe linia frontului, în special în regiunea Zaporojie.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Rusia pretinde că forțele sale avansează fulgerător în sud-estul Ucrainei Veridica.md
Armata Kievului, mai mică și mai prost echipată decât cea inamică, încearcă să mențină frontul stabil.
18:00
Românca Beatrice Romanescu a fost aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă Veridica.md
E o premieră în istoria de aproape un secol a acestui sport în România.
17:30
În portul rusesc Novorosiisk s-au reluat livrările de petrol Veridica.md
Acestea fuseseră suspendate, după un atac ucrainean cu rachete și drone.
10:50
Peste o sută de răniţi la un protest în capitala Mexicului Veridica.md
Manifestanţii au criticat politica de securitate a guvernului în fața violențelor cartelurilor.
09:00
Libanul acuză Israelul de construirea unui zid în sudul ţării Veridica.md
Beirutul va depune plângere la Consiliul de Securitate al ONU.
06:00
O fostă aliată a lui Trump afirmă că a primit amenințări din cauza acestuia Veridica.md
Marjorie Taylor Greene a criticat politica economică a președintelui şi abordarea de către acesta a dosarului Epstein.
05:50
Convorbire telefonică între Putin și Netanyahu Veridica.md
Cei doi au discutat despre evoluțiile din Orientul Mijlociu.
15 noiembrie 2025
18:30
România: trei candidați din partea partidelor aflate la putere își dispută Primăria Generală a Bucureștiului Veridica.md
Primul e social-democratul Daniel Băluţă, urmat de liberalul Ciprian Ciucu și de fostul șef USR Cătălin Drulă.
16:50
Cancelarul german exclude orice colaborare cu extremiștii din AfD Veridica.md
„Nu avem nimic în comun cu ei”, a subliniat Friedrich Merz.
16:10
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova Veridica.md
Eurodeputatul român Siegfried Mureşan spune că această majorare este necesară pentru a compensa parţial decizia Statelor Unite de a retrage sprijinul acordat societăţii civile din regiune.
14:20
Serbia a obținut o amânare de trei luni a sancțiunilor americane pentru compania petrolieră rusească NIS, care controlează singura sa rafinărie Veridica.md
Rușii susțin că sunt dispuși să cedeze controlul unei terțe părți.
13:40
Zeci de morți și răniți în India, după o explozie pe care poliția o califică accidentală Veridica.md
Potrivit presei, un grup care se autointitulează Frontul Popular Antifascist (PAFF), afiliat Armatei Profetului Mahomed (JeM), a revendicat lovitura.
12:40
Armata rusă ar fi ocupat încă un sat ucrainean Veridica.md
Agențiile internaționale de știri precizează nu au putut verifica știrea în mod independent.
11:40
Guvernul bulgar a numit un administrator care va gestiona activele din țară ale companiei petroliere ruse Lukoil Veridica.md
Rafinăria de la Burgas, deținută de ruși, e cea mai mare companie din Bulgaria, cu o cifră de afaceri de 4,68 miliarde de euro în 2024.
10:20
Inspectorii vamali români au reţinut bunuri în valoare de circa 400 de mii de euro Veridica.md
Veneau din China și aveau ca destinaţie societăţi comerciale cu sediile în Republica Moldova.
08:40
Trump a cerut anchetarea legăturilor lui Epstein cu Bill Clinton și alți democrați Veridica.md
Congresul a publicat mii de documente care ridică noi întrebări despre relația lui Trump cu Epstein.
08:30
Tensiuni diplomatice între Tokyo și Beijing Veridica.md
China și-a îndemnat cetățenii să evite vizitele în Japonia, după remarci ale prim-ministrului nipon.
14 noiembrie 2025
21:20
„Oreshnik” la granița cu SUA: Amenințările nucleare ale lui Putin [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Putin dezvăluie noi arme nucleare, Lukașenko amenință că le va folosi, iar Kremlinul intenționează să desfășoare proiectul „Oreshnik” la granița cu SUA – în Venezuela.
21:20
Ne cad avioanele și nu știm - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (41) Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
19:00
Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Veridica.md
Republica Moldova a preluat oficial președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Strasbourg.
18:20
Statul preia temporar terminalul petrolier de la Aeroport Veridica.md
Autoritățile au preluat temporar administrarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract de comodat cu Lukoil, pentru a asigura furnizarea neîntreruptă de kerosen către sectorul aeronautic.
