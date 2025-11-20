Erdogan face apel la relansarea negocierilor de la Istanbul
Veridica.md, 20 noiembrie 2025 05:20
Zelenski speră în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia.
Acum 10 minute
05:30
Acesta ar fi colaborat cu serviciile de securitate ucrainene încă de la sfârșitul anului 2023.
Acum 30 minute
05:20
Acum 12 ore
17:00
Șefii Comisiilor de politică externă din Parlamentul de la Chişinău și Senatul de la București: integrarea europeană a Republicii Moldova a intrat pe un curs „ireversibil” # Veridica.md
„Este singura opţiune de natură să-i asigure un viitor sigur, democratic şi prosper, libertate, dezvoltare economică, socială şi culturală, într-un climat de securitate şi stabilitate”
Acum 24 ore
15:00
Maia Sandu a semnat decretul de comemorare a lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic și figură emblematică a mișcării de rezistență împotriva regimului separatist de la Tiraspol.
15:00
Acestea fuseseră închise ca răspuns la perturbările spațiului aerian, cauzate de baloanele traficanților de țigări.
14:20
Singura misiune diplomatică funcțională rămâne ambasada din Varșovia.
14:00
Război în Ucraina: circa 20 de morți și numeroși copii răniți în bombardamentele rusești # Veridica.md
Au fost țintite regiunile Liov, Ivano-Frankivsk și Ternopil, din vestul țării, care sunt, de obicei, mai puțin afectate, grație distanței față de liniile frontului.
12:10
Acțiunea reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională, transmite MAE.
11:40
R. Moldova, România și Ucraina au participat la prima reuniune a formatului „Triunghiul Odesa” # Veridica.md
Discuțiile s-au concentrat pe proiecte comune în infrastructură, transport, comerț, energie, investiții și combaterea amenințărilor hibride.
11:30
Acesta este inspirat din planul de pace privind Gaza al președintelui american Donald Trump.
11:00
Ministerul Apărării a confirmat informația după verificări coordonate cu partenerii din Ucraina și România.
10:20
Premierul Alexandru Munteanu, la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles: „R. Moldova devine o platformă pentru creștere, un hub al inovației digitale și un viitor stat membru al Uniunii Europene” # Veridica.md
Alexandru Munteanu a afirmat că R. Moldova trece printr-o transformare „fără precedent”, susținută de pachetul de creștere al UE de 1,9 miliarde de euro și de un program amplu de peste 150 de reforme ce urmează să fie implementate până în 2027.
10:10
Strategia privind relațiile cu Rusia în contextul integrării europene și al intențiilor lui Putin, clar exprimate, și prin vorbe, și prin fapte, de refacere a imperiului rus, este cât se poate de simplă: se mențin toate legăturile ce nu împiedică procesul de aderare la UE și se reacționează la niște situații și probleme concrete.
09:50
Piața carburanților din R. Moldova este suficient de flexibilă pentru a compensa eventualele reduceri ale livrărilor Lukoil, a spus directorul ANRE, Alexei Taran.
09:20
Pe întreg teritoriul ucrainean este stare de alertă.
09:10
Departamentul de Justiție este obligat să facă publice toate documentele și înregistrările din dosar în 30 de zile.
08:50
Măsura a fost adoptată cu 427 voturi pentru și unul împotrivă.
Ieri
23:50
Fotbal: România a încheiat cu o victorie platonică, 7-1 cu San Marino, preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor # Veridica.md
În martie 2026, românii vor juca barajul de calificare la turneul final.
22:50
O instanță georgiană a confirmat pedeapsa cu doi ani de închisoare pentru jurnalista Mzia Amaghlobeli # Veridica.md
E co-laureată a Premiului Saharov pentru Libertatea Gândirii, acordat de Parlamentul European.
21:40
Doi ucraineni care lucrează pentru Moscova sunt suspectați de sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia # Veridica.md
„Identitățile lor sunt cunoscute”, dar nu vor fi dezvăluite în acest moment – a precizat premierul Donald Tusk.
14:40
Maia Sandu, la Forumul de securitate: Atacurile hibride ale Rusiei în Moldova sunt multidimensionale # Veridica.md
Lecțiile învățate din ultimele scrutine vor sta la baza unui plan de reziliență menit să consolideze capacitatea instituțiilor de a preveni și contracara viitoarele ingerințe, astfel încât Moldova să-și consolideze democrația și dezvoltarea.
14:10
Sindicaliştii spun că, de la începutul războiului din Ucraina, „creșterea reportajelor din zone periculoase (…) pune în primejdie sănătatea jurnaliștilor implicați”.
13:50
Alexandru Munteanu la Bruxelles: Extinderea UE, cea mai bună investiție în stabilitatea și viitorul Europei # Veridica.md
Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul R. Moldova în cadrul Forumului privind extinderea UE, desfășurat la Bruxelles.
13:10
Mihai Popșoi: Într-un context regional complicat, doar împreună cu România și Ucraina putem avansa pe calea integrării europene # Veridica.md
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a discutat cu secretara de stat în MAE al României, Ana Tinca, și cu viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko.
13:10
Plecare din Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti: şeful statului, Nicuşor Dan, se desparte de consilierul Ludovic Orban # Veridica.md
Fostul premier a rezistat în funcţie circa 40 de zile.
12:00
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se reunesc în ședință comună # Veridica.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României se vor reuni în ședință comună, miercuri, 19 noiembrie, la București,
10:40
ALEXANDRU VAKULOVSKI: „În Rusia a existat o tradiție serioasă a dezinformării, din care acum se hrănește războiul hibrid” # Veridica.md
Realismul socialist și-a lăsat amprenta asupra metodelor de inducere în eroare a opiniei publice, cu care operează până astăzi Kremlinul. Scriitorii propagandiști nu pot promova falsuri pe picior egal cu presa și rețelele sociale, datorită cititorilor, care le declară vot de blam. Gândirea politic corectă nu ar trebui să ne sperie, pentru că nu este obligatorie în UE. Sunt opiniile scriitorului Alexandru Vakulovski, autorul cunoscutului roman „Pizdeț”, în cadrul unui interviu pentru Veridica.md.
10:00
Din 2005, au venit anual, voluntar, din Olanda să instaleze echipamente de oxigen, gaz și presiune în 13 spitale din Republica Moldova. Cât erau angajați în spitale din Olanda, veneau în Moldova în vacanța de Paști sau când puteau să își ia liber de la lucru, pentru a face un bine aici. Acum sunt la pensie. Cum au ajuns aici și de ce în loc să meargă la plajă au tot revenit în spitalele moldovenești?
09:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia este lider mondial în combaterea nazismului și va „denazifica” Ucraina # Veridica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski confirmă prin acțiunile sale că este nazist, iar Rusia este nevoită să lupte pentru „denazificarea” Ucrainei, potrivit presei pro-Kremlin.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:30
Alte nouă persoane au fost rănite, şi mai multe clădiri avariate.
00:10
Ilie Ilașcu, fost deținut al regimului de la Tiraspol și lider al Mișcării de Eliberare Națională, s-a stins din viață la 73 de ani # Veridica.md
Ilie Ilașcu va fi înmormântat la București.
17 noiembrie 2025
23:30
Structurile separatiste din Transnistria l-au pus în libertate activistul Vadim Pogorlețchi # Veridica.md
Promo-LEX a anunțat că Vadim Pogorlețchi, acuzat de „trădare” de patrie a fost eliberat după peste trei ani de detenție.
20:20
Budapesta nu vede „nicio valoare politică” în faptul că reuniunea are loc pe teritoriul unei țări candidate la aderare.
18:20
Linia electrică Vulcănești–Chișinău ar putea deveni operațională la începutul anului 2026 # Veridica.md
Linia este considerată strategică pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.
18:00
Germania anunță un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru R. Moldova # Veridica.md
Cea mai mare parte a fondurilor va fi destinată asistenței tehnice pentru reforme legate de integrarea europeană.
17:00
Volodimir Zelenski se află în a noua sa vizită în Franța de la invadarea țării sale de către Rusia.
14:30
Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an # Veridica.md
În 2027, inflaţia ar urma să scadă, iar politica monetară să se atenueze, sprijinind redresarea consumului şi a investiţiilor private.
14:00
Măsura a fost decisă ca urmare a pericolului iminent de explozie la bordul unei nave încărcate cu gaz petrolier lichefiat, aflată pe malul ucrainean al frontierei fluviale, peste care ar fi căzut resturile unei drone rusești.
13:20
Invadatorii își continuă înaintarea în regiunile Donețk, Harkov și Dnipropetrovsk.
12:50
DEZINFORMARE: Denunțarea celor șapte acorduri cu CSI va afecta economia Republicii Moldova și cetățenii săi # Veridica.md
Decizia autorităților moldovene de a denunța șapte acorduri încheiate anterior în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI) privează Republica Moldova de oportunități de dezvoltare economică și contravine intereselor cetățenilor săi pe care Chișinăul le ignoră, susține propaganda rusă.
12:40
Bucureștiul a deschis procesul de selecţie a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda burse de studiu elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina # Veridica.md
Cuantumul acestora e de 2.000 de lei românești (RON, echivalentul a circa 400 de euro) pentru un elev.
10:30
Nava „Prince of Wales” are la bord avioane de vânătoare multirol F-35, de ultimă generație.
09:50
Alexandru Munteanu va participa la Forumul UE pentru extindere, organizat de Comisia Europeană.
09:40
Președinele filialei Briceni al Partidului „Șor” trimis în judecată pentru complicitate în finanțarea ilegală a partidului # Veridica.md
Procurorii susțin că acesta ar fi facilitat accesul formațiunii la fonduri ilegale, folosite pentru organizarea protestelor de partid.
09:20
Trump e de acord cu votul în Camera Reprezentanților, pentru publicarea dosarului Epstein # Veridica.md
Președintele american este acuzat că a încercat să mușamalizeze dovezile care îl implică în această afacere prin blocarea votului.
09:10
Armata rusă continuă să avanseze pe linia frontului, în special în regiunea Zaporojie.
16 noiembrie 2025
19:00
Armata Kievului, mai mică și mai prost echipată decât cea inamică, încearcă să mențină frontul stabil.
18:00
Românca Beatrice Romanescu a fost aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă # Veridica.md
E o premieră în istoria de aproape un secol a acestui sport în România.
17:30
Acestea fuseseră suspendate, după un atac ucrainean cu rachete și drone.
10:50
Manifestanţii au criticat politica de securitate a guvernului în fața violențelor cartelurilor.
