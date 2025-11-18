Doi ucraineni care lucrează pentru Moscova sunt suspectați de sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia
„Identitățile lor sunt cunoscute”, dar nu vor fi dezvăluite în acest moment – a precizat premierul Donald Tusk.
Maia Sandu, la Forumul de securitate: Atacurile hibride ale Rusiei în Moldova sunt multidimensionale # Veridica.md
Lecțiile învățate din ultimele scrutine vor sta la baza unui plan de reziliență menit să consolideze capacitatea instituțiilor de a preveni și contracara viitoarele ingerințe, astfel încât Moldova să-și consolideze democrația și dezvoltarea.
Sindicaliştii spun că, de la începutul războiului din Ucraina, „creșterea reportajelor din zone periculoase (…) pune în primejdie sănătatea jurnaliștilor implicați”.
Alexandru Munteanu la Bruxelles: Extinderea UE, cea mai bună investiție în stabilitatea și viitorul Europei # Veridica.md
Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul R. Moldova în cadrul Forumului privind extinderea UE, desfășurat la Bruxelles.
Mihai Popșoi: Într-un context regional complicat, doar împreună cu România și Ucraina putem avansa pe calea integrării europene # Veridica.md
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a discutat cu secretara de stat în MAE al României, Ana Tinca, și cu viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko.
Plecare din Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti: şeful statului, Nicuşor Dan, se desparte de consilierul Ludovic Orban # Veridica.md
Fostul premier a rezistat în funcţie circa 40 de zile.
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se reunesc în ședință comună # Veridica.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României se vor reuni în ședință comună, miercuri, 19 noiembrie, la București,
ALEXANDRU VAKULOVSKI: „În Rusia a existat o tradiție serioasă a dezinformării, din care acum se hrănește războiul hibrid” # Veridica.md
Realismul socialist și-a lăsat amprenta asupra metodelor de inducere în eroare a opiniei publice, cu care operează până astăzi Kremlinul. Scriitorii propagandiști nu pot promova falsuri pe picior egal cu presa și rețelele sociale, datorită cititorilor, care le declară vot de blam. Gândirea politic corectă nu ar trebui să ne sperie, pentru că nu este obligatorie în UE. Sunt opiniile scriitorului Alexandru Vakulovski, autorul cunoscutului roman „Pizdeț”, în cadrul unui interviu pentru Veridica.md.
Din 2005, au venit anual, voluntar, din Olanda să instaleze echipamente de oxigen, gaz și presiune în 13 spitale din Republica Moldova. Cât erau angajați în spitale din Olanda, veneau în Moldova în vacanța de Paști sau când puteau să își ia liber de la lucru, pentru a face un bine aici. Acum sunt la pensie. Cum au ajuns aici și de ce în loc să meargă la plajă au tot revenit în spitalele moldovenești?
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia este lider mondial în combaterea nazismului și va „denazifica” Ucraina # Veridica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski confirmă prin acțiunile sale că este nazist, iar Rusia este nevoită să lupte pentru „denazificarea” Ucrainei, potrivit presei pro-Kremlin.
Alte nouă persoane au fost rănite, şi mai multe clădiri avariate.
Ilie Ilașcu, fost deținut al regimului de la Tiraspol și lider al Mișcării de Eliberare Națională, s-a stins din viață la 73 de ani # Veridica.md
Ilie Ilașcu va fi înmormântat la București.
Structurile separatiste din Transnistria l-au pus în libertate activistul Vadim Pogorlețchi # Veridica.md
Promo-LEX a anunțat că Vadim Pogorlețchi, acuzat de „trădare” de patrie a fost eliberat după peste trei ani de detenție.
Budapesta nu vede „nicio valoare politică” în faptul că reuniunea are loc pe teritoriul unei țări candidate la aderare.
Linia electrică Vulcănești–Chișinău ar putea deveni operațională la începutul anului 2026 # Veridica.md
Linia este considerată strategică pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.
Germania anunță un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru R. Moldova # Veridica.md
Cea mai mare parte a fondurilor va fi destinată asistenței tehnice pentru reforme legate de integrarea europeană.
Volodimir Zelenski se află în a noua sa vizită în Franța de la invadarea țării sale de către Rusia.
Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an # Veridica.md
În 2027, inflaţia ar urma să scadă, iar politica monetară să se atenueze, sprijinind redresarea consumului şi a investiţiilor private.
Măsura a fost decisă ca urmare a pericolului iminent de explozie la bordul unei nave încărcate cu gaz petrolier lichefiat, aflată pe malul ucrainean al frontierei fluviale, peste care ar fi căzut resturile unei drone rusești.
Invadatorii își continuă înaintarea în regiunile Donețk, Harkov și Dnipropetrovsk.
DEZINFORMARE: Denunțarea celor șapte acorduri cu CSI va afecta economia Republicii Moldova și cetățenii săi # Veridica.md
Decizia autorităților moldovene de a denunța șapte acorduri încheiate anterior în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI) privează Republica Moldova de oportunități de dezvoltare economică și contravine intereselor cetățenilor săi pe care Chișinăul le ignoră, susține propaganda rusă.
Bucureștiul a deschis procesul de selecţie a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda burse de studiu elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina # Veridica.md
Cuantumul acestora e de 2.000 de lei românești (RON, echivalentul a circa 400 de euro) pentru un elev.
Nava „Prince of Wales” are la bord avioane de vânătoare multirol F-35, de ultimă generație.
Alexandru Munteanu va participa la Forumul UE pentru extindere, organizat de Comisia Europeană.
Președinele filialei Briceni al Partidului „Șor” trimis în judecată pentru complicitate în finanțarea ilegală a partidului # Veridica.md
Procurorii susțin că acesta ar fi facilitat accesul formațiunii la fonduri ilegale, folosite pentru organizarea protestelor de partid.
Trump e de acord cu votul în Camera Reprezentanților, pentru publicarea dosarului Epstein # Veridica.md
Președintele american este acuzat că a încercat să mușamalizeze dovezile care îl implică în această afacere prin blocarea votului.
Armata rusă continuă să avanseze pe linia frontului, în special în regiunea Zaporojie.
Armata Kievului, mai mică și mai prost echipată decât cea inamică, încearcă să mențină frontul stabil.
Românca Beatrice Romanescu a fost aleasă vicepreşedinte executiv al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă # Veridica.md
E o premieră în istoria de aproape un secol a acestui sport în România.
Acestea fuseseră suspendate, după un atac ucrainean cu rachete și drone.
Manifestanţii au criticat politica de securitate a guvernului în fața violențelor cartelurilor.
Beirutul va depune plângere la Consiliul de Securitate al ONU.
Marjorie Taylor Greene a criticat politica economică a președintelui şi abordarea de către acesta a dosarului Epstein.
Cei doi au discutat despre evoluțiile din Orientul Mijlociu.
România: trei candidați din partea partidelor aflate la putere își dispută Primăria Generală a Bucureștiului # Veridica.md
Primul e social-democratul Daniel Băluţă, urmat de liberalul Ciprian Ciucu și de fostul șef USR Cătălin Drulă.
„Nu avem nimic în comun cu ei”, a subliniat Friedrich Merz.
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova # Veridica.md
Eurodeputatul român Siegfried Mureşan spune că această majorare este necesară pentru a compensa parţial decizia Statelor Unite de a retrage sprijinul acordat societăţii civile din regiune.
Serbia a obținut o amânare de trei luni a sancțiunilor americane pentru compania petrolieră rusească NIS, care controlează singura sa rafinărie # Veridica.md
Rușii susțin că sunt dispuși să cedeze controlul unei terțe părți.
Zeci de morți și răniți în India, după o explozie pe care poliția o califică accidentală # Veridica.md
Potrivit presei, un grup care se autointitulează Frontul Popular Antifascist (PAFF), afiliat Armatei Profetului Mahomed (JeM), a revendicat lovitura.
Agențiile internaționale de știri precizează nu au putut verifica știrea în mod independent.
Guvernul bulgar a numit un administrator care va gestiona activele din țară ale companiei petroliere ruse Lukoil # Veridica.md
Rafinăria de la Burgas, deținută de ruși, e cea mai mare companie din Bulgaria, cu o cifră de afaceri de 4,68 miliarde de euro în 2024.
Veneau din China și aveau ca destinaţie societăţi comerciale cu sediile în Republica Moldova.
Congresul a publicat mii de documente care ridică noi întrebări despre relația lui Trump cu Epstein.
China și-a îndemnat cetățenii să evite vizitele în Japonia, după remarci ale prim-ministrului nipon.
Putin dezvăluie noi arme nucleare, Lukașenko amenință că le va folosi, iar Kremlinul intenționează să desfășoare proiectul „Oreshnik” la granița cu SUA – în Venezuela.
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
Republica Moldova a preluat oficial președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Strasbourg.
Autoritățile au preluat temporar administrarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract de comodat cu Lukoil, pentru a asigura furnizarea neîntreruptă de kerosen către sectorul aeronautic.
În Republica Moldova s-a încheiat campania vitivinicolă 2025 sau — cum îi spun vinificatorii locali — s-a sfârșit “sezonul”. Viile intră ușor în repausul de iarnă, în crame se încheie fermentările, iar experții fac primele estimări. Pe un ton rezervat optimist, se pare că a fost un an bun pentru vinuri.
A fost destructurată o grupare transnațională specializată în trafic de droguri de mare risc # Veridica.md
La acțiune au participat autorităţile judiciare din România, Republica Moldova, Republica Cehă şi Ungaria.
