„Unul dintre cele mai grele momente din istoria Ucrainei” - Zelenski, între presiuni și promisiuni
Moldova1, 21 noiembrie 2025 20:20
Ucraina riscă să piardă sprijinul american dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat vineri într-un mesaj către națiune președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale, dar a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra respectivului plan, fără a trăda interesele naționale, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
19:50
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că audierea privind procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon din Regatul Unit a fost amânată pentru perioada 11-15 mai 2026, în urma unei solicitări depuse de apărarea acestuia, se arată într-un răspuns transmis postului public de televiziune Moldova 1.
Acum 2 ore
19:10
Avocat: Șoferul din R. Moldova reținut la vamă „este un simplu angajat” și nu știa ce transporta # Moldova1
Șoferul din Republica Moldova, reținut la intrarea în România cu un container plin cu armament, susține prin avocatul său că nu știa ce transportă. Apărătorul afirmă că bărbatul ar fi doar un simplu angajat al unei companii de transport și că măsura arestului preventiv ar fi fost dispusă pentru continuarea investigațiilor.
Acum 4 ore
18:30
Sindicatele, nemulțumite: salariul minim propus de Guvern - 6.300 de lei - nu acoperă costul real al vieții # Moldova1
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor propun stabilirea unui salariu minim în cuantum de 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) respinge propunerea, afirmând că această sumă nu acoperă nevoile de bază ale angajaților, nu garantează un trai decent și nu asigură nici pensia minimă după 40 de ani de muncă.
18:10
Țigările electronice atrag tot mai mulți adolescenți. Medic: „O trambulină spre fumatul clasic” # Moldova1
Tot mai mulți tineri din R. Moldova fumează țigări electronice, iar specialiștii avertizează că adolescenții devin principala țintă a industriei tutunului. Potrivit ultimului studiu național privind factorii de risc ai bolilor netransmisibile, trei din zece adulți sunt consumatori curenți ai produselor din tutun, însă îngrijorător este faptul că vârsta consumatorilor scade constant.
17:50
EXPERȚI | Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru R. Moldova # Moldova1
Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru Republica Moldova, de la controlul frontierelor până la evoluția situației în stânga Nistrului. Precizările au fost făcute, la Radio Moldova, de expertul în securitate de la Chișinău Artur Leșcu, în contextul planului elaborat de SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina.
17:50
„Chiar acum”: Rusia îi transmite un ultimatum lui Zelenski privind negocierea unei soluții pașnice # Moldova1
Kremlinul îl avertizează pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului „nu are sens” și, în plus, este „periculos” pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluție pașnică „acum”, relatează EFE, citându-l pe purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.
17:40
Planul SUA-Rusia pentru Ucraina, între „cadou pentru Putin” și „punct de plecare în negocieri” # Moldova1
Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru Republica Moldova, de la controlul frontierelor până la evoluția situației în stânga Nistrului. Precizările au fost făcute, la Radio Moldova, de expertul în securitate de la Chișinău Artur Leșcu, în contextul planului elaborat de SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina. Expertul s-a arătat totuși sceptic în legătură cu aplicarea unui asemenea plan, pe care îl consideră dezechilibrat. Totodată, istoricul și analistul politic român Armand Goșu spune că planul de pace propus Ucrainei trebuie tratat cu seriozitate și reprezintă un punct de plecare în negocieri.
17:40
17:10
ANALIZĂ | Cazul armamentului depistat la vama Albița, operațiune orchestrată și amplificată de rețeaua Pravda și politicieni proruși: care ar fi scopul # Moldova1
Contrabanda cu armament, depistată în noaptea de 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, pare a fi o acțiune „organizată”, dovadă fiind și reacțiile care au urmat – o adevărată campanie „orchestrată” și amplificată de canale de Telegram și site-uri din rețeaua Pravda, precum și de politicieni proruși de la Chișinău.
16:50
Capitala rămâne fără doi viceprimari: voturi insuficiente pentru candidaturile propuse de Ion Ceban # Moldova1
Propunerile primarului Chișinăului, Ion Ceban, privind desemnarea în calitate de viceprimari a Olesei Psenițchi și a Victor Prureanu nu au adunat suficiente voturi în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 21 noiembrie.
Acum 6 ore
16:40
Coordonare europeană pe planul de pace: Zelenski confirmă discuțiile cu liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rezultatele convorbirii telefonice purtate cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Regatului Unit, Keir Starmer, transmite BBC News.
16:10
Asociația Beneficiarilor de Transplant cere dosar electronic unic și avocați ai pacienților în fiecare spital # Moldova1
Lipsa avocaților pacienților și deficitul de medicamente imunosupresoare se numără printre cele mai mari probleme cu care se confruntă bolnavii aflați în așteptarea unui transplant în Republica Moldova, spune Iulia Iațco, președinta Asociației Beneficiarilor de Transplant. Ea consideră că instituirea unui consiliu al pacienților în fiecare spital și crearea unui dosar electronic unic ar simplifica accesul la tratament și ar îmbunătăți relația pacient - sistem medical.
15:40
Consilierii municipali ai PSRM nu au păstrat un moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu: „Fiecare are opinie personală” # Moldova1
Cei cinci consilieri municipali ai Partidului Socialiștilor (PSRM), prezenți la ședința din 21 noiembrie a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), nu s-au ridicat în picioare pentru a păstra un minut de reculegere în memoria „eroului neamului și martirului Ilie Ilașcu”.
15:30
Detalii despre persoanele reținute la Chișinău în cazul camionului cu armament: doi oameni de afaceri și un broker # Moldova1
Trei persoane au fost reținute la Chișinău în cazul camionului cu 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone, descoperit la vama moldo-română. Totodată, în România a fost reținut șoferul camionului.
15:20
Rusia își vinde pentru prima dată rezervele de aur pentru a finanța bugetul militar al lui Putin # Moldova1
Banca Rusiei a început pentru prima dată vânzarea efectivă de aur fizic din rezerve, în cadrul operațiunilor de finanțare a bugetului desfășurate de Ministerul de Finanțe. Instituția „oglindește” tranzacțiile cu aur ale Fondului Național al Bunăstării (FNB), după ce, până recent, guvernul muta metalul prețios doar formal între conturi, fără ieșirea lui pe piață. Rezervele de aur ale țării depășesc 2,3 mii de tone, iar includerea aurului în vânzările reale este o noutate similară operațiunilor deja practicate cu yuanii chinezești, relatează publicația The Moscow Times.
14:50
Primarul Ceban propune CMC-ului candidaturile a doi viceprimari noi, după ce Olga Ursu și Angela Cutasevici au devenit deputate # Moldova1
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar putea avea doi adjuncți noi. Este vorba despre Olesea Psenițchi și Victor Prureanu.
Acum 8 ore
14:40
Modificări importante pentru elevi: „10” din oficiu la Limba română și alte noutăți aprobate pentru sesiunea de examene din 2026 # Moldova1
Aproximativ 3.000 de elevi alolingvi care absolvesc clasa a XII-a în 2026 urmează să susțină examenul la Limba română, iar autoritățile din educație estimează că circa 10% dintre aceștia ar putea primi nota „10” din oficiu. Consiliul Național pentru Examene a aprobat, în ședința din 21 noiembrie, scutirea de examen a elevilor care dețin un certificat de competență lingvistică de nivel avansat.
14:10
Maia Sandu: Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al CE va sprijini „o pace justă” în Ucraina # Moldova1
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CE), care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru „o pace justă” în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent.
13:50
Caz de pestă porcină depistat la Zloți: zonă de supraveghere, instituită în jurul a șase localități din Ialoveni # Moldova1
Autoritățile responsabile de siguranța alimentară au instituit zonă de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul a șase localități din raionul Ialoveni, după ce a fost confirmat un caz de pestă porcină africană la mistreți din pădurea de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia.
13:20
Liderii mai multor țări europene vor avea o convorbire telefonică de urgență cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a discuta planul de încheiere a războiului elaborat de Statele Unite, relatează BBC News, cu referire la Bloomberg și Reuters, care citează surse.
13:20
EXCLUSIV | Alain Berset: Trebuie să consolidăm instituțiile și democrațiile în paralel cu sistemele de apărare și armatele puternice # Moldova1
Securitatea înseamnă nu doar sisteme de apărare și arme, dar și instituții puternice, susține secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Într-un interviu pentru Moldova 1, oficialul european a apreciat progresele înregistrate de R. Moldova în promovarea valorilor europene și a menționat că țara noastră poate fi parte a noului Pact Democratic pentru Europa, care include instrumente de a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale.
12:50
Starul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a primit trofeul „Alfredo Di Stefano”. Cotidianul Marca i-a acordat acest premiu și l-a desemnat, astfel, cel mai bun jucător al campionatului Spaniei, ediția 2024/2025.
Acum 12 ore
12:40
Încă o persoană reținută în cazul camionului cu armament la vama moldo-română: suspecții sunt din regiunea transnistreană # Moldova1
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit la vama moldo-română. Toți trei suspecți anchetați sunt din regiunea transnistreană, a anunțat președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, Lilian Carp. Potrivit DICOT România, șoferul, cetățean moldovean, este reținut și s-a solicitat aplicarea arestului pentru 30 de zile.
12:30
În buget ar trebui introduse din start cheltuieli pentru „comisioanele” destinate funcționarilor, a declarat deputatul Adunării Legislative a regiunii Astrahan și membru al comitetului pentru economie și politică investițională, Evgheni Dunaev.
12:30
Școlile care vor să predea disciplinele în diferite limbi, îndemnate să depună dosare la MEC # Moldova1
Instituțiile de învățământ din R. Moldova care doresc să implementeze programe de educație multilingvă – predarea disciplinelor în limbi diferite - sunt îndemnate să depună dosarele la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), până pe 5 decembrie curent.
12:20
Echipa națională de tenis masculin a Germaniei a învins reprezentativa Argentinei cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Davis. În partida decisivă, nemții au salvat 3 mingi de meci.
12:00
Parchetul European, pregătit să ofere suport autorităților R. Moldova în combaterea corupției și protejarea fondurilor europene # Moldova1
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare.
12:00
Reuniune de nivel înalt la Chișinău | „R. Moldova își va exercita Președinția Comitetului de Miniștri al CoE în spiritul unei Europe a păcii” # Moldova1
Rolul Consiliului Europei (CoE) în apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept nu a fost niciodată mai semnificativ ca în acest moment, marcat de provocări fără precedent la adresa ordinii de drept internaționale. Republica Moldova își va exercita Președinția Comitetului de Miniștri al organizației în spiritul unei Europe a păcii. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru de Externe, în deschiderea Reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie.
11:20
Peste 100 de copii ai refugiaților ucraineni fac studii în paralel – la Chișinău și în școlile din Ucraina # Moldova1
S-au refugiat la Chișinău și, deși merg la școli din capitală, nu au renunțat nici la studiile din Ucraina. Circa 120 de copii ai refugiaților ucraineni continuă în paralel studiile online cu școlile din Ucraina.
10:50
Ciuperci halucinogene și alte droguri de peste 100.000 de lei, descoperite în locuința unui chișinăuian # Moldova1
Ciuperci halucinogene, ulei de cannabis și marijuana au fost descoperite în locuința unui bărbat de 38 de ani din Chișinău, în urma unei percheziții efectuate de polițiștii din sectorul Buiucani, împreună cu procurorii.
10:40
Ambasada Ucrainei în R. Moldova îndeamnă cetățenii să păstreze un moment de reculegere pentru milioane de vieți pierdute în Holodomor # Moldova1
Ucraina comemorează, în a patra sâmbătă a lunii noiembrie, victimele Holodomorului, termen care se traduce din ucraineană prin „omor prin înfometare” și care se referă la foametea provocată în Ucraina Sovietică între anii 1932 și 1933. Ambasada Ucrainei la Chișinău încurajează pe toată lumea să aprindă lumânări și să păstreze un moment de reculegere în memoria milioanelor de vieți pierdute.
10:40
Cinci tone de bomboane, confiscate la frontieră: conțin substanțe periculoase pentru sănătate # Moldova1
Cinci tone de bomboane, periculoase pentru consum, nu vor mai fi comercializate pe piața din R. Moldova. Lotul de dulciuri a fost oprit la frontieră, după un control efectuat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a depistat dioxid de titan în bomboane, un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova.
10:30
10:30
Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost rănite în urma atacurilor lansate noaptea trecută de forțele ruse asupra regiunii Zaporojie, informează șeful Administrației Regionale de Stat din Zaporojie, Ivan Fedorov.
10:20
10:20
10:10
„Planul de pace”, elaborat în secret de membrii echipelor lui Vladimir Putin și Donald Trump, fără a invita la negocieri Ucraina sau Uniunea Europeană, nu este considerat realist nici în Ucraina, nici în Occident și nici măcar în Rusia. Documentul, format din 28 de puncte, repetă în mare parte cerințele maximaliste ale Kremlinului și ar însemna, de fapt, o „capitulare” a Ucrainei. Totodată, potrivit unor diplomați, acest „plan de pace” reprezintă „un exemplu clasic de tranzacție imobiliară din New York”.
09:50
Șase automobile au fost grav avariate, în urma unui accident violent care s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Șoferul care ar fi provocat incidentul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat spitalizarea.
09:30
Angajament deplin pentru Integrarea Europeană | Conferință organizată de Parlamentul de la Chișinău # Moldova1
Angajamentul deplin pentru integrarea europeană va fi reconfirmat pe 25 noiembrie, la o conferință organizată de Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană.
09:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Lugansk din est, comentează AFP.
09:20
Corespondență Dan Alexe | După „planul de pace” al lui Trump, noi obstacole juridice în confiscarea fondurilor rusești din UE # Moldova1
Europenii se regăsesc din nou singuri în calitatea de sprijinitori ai efortului de război al Ucrainei, după anunțarea noului „plan de pace” al lui Donald Trump, care ar echivala cu o capitulare de facto a Kievului.
09:10
Expert: Planul Trump înseamnă capitularea Kievului și oferă Moscovei noi pârghii în Europa de Est, inclusiv în R. Moldova # Moldova1
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de Statele Unite și Rusia, impune Ucrainei cedări teritoriale și limitări militare și ar genera efecte în lanț, afectând securitatea și stabilitatea întregii regiuni est-europene, inclusiv a Republicii Moldova. Politologul român Cătălin Gabriel Done a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că inițiativa presupune „capitulare politică și militară”, precum și schimbarea actualei puteri de la Kiev.
09:00
Duminică este programat clasicul fotbalului moldovenesc: Zimbru Chișinău pregătește minuțios meciul de la Tiraspol în compania Sheriff-ului # Moldova1
Un nou meci tare pentru Zimbru Chișinău în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În capul de afiș al etapei a 20-a, echipa antrenorului belarus Oleg Kubarev va juca pe terenul rivalei sale istorice Sheriff Tiraspol. În această ediție de campionat, Zimbru a câștigat ambele meciuri în fața rivalei istorice: 3:2 în deplasare și 2:0 pe teren propriu. Staff-ul tehnic al „galben-verzilor”, condus de Oleg Kubarev pregătește minuțios partida de la Tiraspol. Tehnicianul din Belarus are aproape întreg lotul de jucători la dispoziție, cu excepția spaniolului Iu Ranera, care este accidentat.
08:40
Toamna vieții este o nouă primăvară, spun cu zâmbetul pe buze vârstnicii din satul Costuleni, raionul Ungheni. Pentru mulți dintre ei, această afirmație este confirmată prin implicare activă într-un proiect local ce promovează îmbătrânirea activă, sănătoasă și demnă. Mai mult, seniorii din localitate au un sediu al lor, unde vor putea picta, broda și discuta despre diverse subiecte cu tinerii din sat. Centrul Comunitar de la Costuleni este al doilea inaugurat din cele 15 care urmează să fie deschise în raioanele Telenești, Sângerei și Ungheni.
Acum 24 ore
22:40
Munițiile depistate la vama Leușeni-Albița ar proveni din regiunea transnistreană: „Altă ipoteză nu există” # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu armament și muniții depistat, noaptea trecută, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița generează suspiciuni și ar fi o tentativă de manipulare menită să afecteze imaginea Ucrainei și a Republicii Moldova. Expertul în securitate Pavel Horea a calificat incidentul drept „operațiune sub steag fals”, scopul principal al căreia ar fi discreditarea Ucrainei, în plin proces de negocieri sensibile de pace și în contextul scandalurilor de corupție de la Kiev.
22:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit oficial joi, 20 noiembrie, din partea SUA, „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, pe care l-ar fi elaborat în secret Statele Unite și Rusia, fără consultarea Kievului, arată un comunicat al Biroului președintelui ucrainean pe Telegram.
22:00
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după ce într-un camion cu numere de Republica Moldova au fost depistate, în noaptea de 20 noiembrie, arme de foc și muniții, la vama Albita. Instituțiile de drept anunță că au fost ridicate mai multe probe, iar investigațiile continuă. Urmărirea penală a fost pornită pentru contrabandă cu arme de foc, mărfuri strategice, dispozitive militare și materiale explozive.
21:50
Cel puțin 60 de persoane au fost rănite în urma unui grav accident feroviar care s-a produs în Cehia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, iar cel puțin patru dintre victime sunt în stare extrem de gravă. Cauza accidentului este în curs de investigare, însă presa locală relatează că unul dintre trenuri ar fi ignorat semnalul roșu.
21:40
Autoritățile de la Chișinău îl acuză de „cinism” pe ambasadorul Ozerov, care cere dovezi despre dronele rusești detectate în spațiul aerian al R. Moldova # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, dă dovadă de o „abordate cinică” atunci când cere dovezi despre dronele rusești care încalcă spațiul aerian al R. Moldova, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, survolarea ilegală a spațiului aerian moldovenesc este „un fapt”, nu o „presupunere”.
