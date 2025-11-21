Modificări importante pentru elevi: „10” din oficiu la Limba română și alte noutăți aprobate pentru sesiunea de examene din 2026
Moldova1, 21 noiembrie 2025 14:40
Aproximativ 3.000 de elevi alolingvi care absolvesc clasa a XII-a în 2026 urmează să susțină examenul la Limba română, iar autoritățile din educație estimează că circa 10% dintre aceștia ar putea primi nota „10” din oficiu. Consiliul Național pentru Examene a aprobat, în ședința din 21 noiembrie, scutirea de examen a elevilor care dețin un certificat de competență lingvistică de nivel avansat.
• • •
Primarul Ceban propune CMC-ului candidaturile a doi viceprimari noi, după ce Olga Ursu și Angela Cutasevici au devenit deputate # Moldova1
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar putea avea doi adjuncți noi. Este vorba despre Olesea Psenițchi și Victor Prureanu.
Maia Sandu: Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al CE va sprijini „o pace justă” în Ucraina # Moldova1
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CE), care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru „o pace justă” în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent.
Caz de pestă porcină depistat la Zloți: zonă de supraveghere, instituită în jurul a șase localități din Ialoveni # Moldova1
Autoritățile responsabile de siguranța alimentară au instituit zonă de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul a șase localități din raionul Ialoveni, după ce a fost confirmat un caz de pestă porcină africană la mistreți din pădurea de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia.
Liderii mai multor țări europene vor avea o convorbire telefonică de urgență cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a discuta planul de încheiere a războiului elaborat de Statele Unite, relatează BBC News, cu referire la Bloomberg și Reuters, care citează surse.
EXCLUSIV | Alain Berset: Trebuie să consolidăm instituțiile și democrațiile în paralel cu sistemele de apărare și armatele puternice # Moldova1
Securitatea înseamnă nu doar sisteme de apărare și arme, dar și instituții puternice, susține secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Într-un interviu pentru Moldova 1, oficialul european a apreciat progresele înregistrate de R. Moldova în promovarea valorilor europene și a menționat că țara noastră poate fi parte a noului Pact Democratic pentru Europa, care include instrumente de a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale.
Starul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a primit trofeul „Alfredo Di Stefano”. Cotidianul Marca i-a acordat acest premiu și l-a desemnat, astfel, cel mai bun jucător al campionatului Spaniei, ediția 2024/2025.
Încă o persoană reținută în cazul camionului cu armament la vama moldo-română: suspecții sunt din regiunea transnistreană # Moldova1
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit la vama moldo-română. Toți trei suspecți anchetați sunt din regiunea transnistreană, a anunțat președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, Lilian Carp. Potrivit DICOT România, șoferul, cetățean moldovean, este reținut și s-a solicitat aplicarea arestului pentru 30 de zile.
În buget ar trebui introduse din start cheltuieli pentru „comisioanele” destinate funcționarilor, a declarat deputatul Adunării Legislative a regiunii Astrahan și membru al comitetului pentru economie și politică investițională, Evgheni Dunaev.
Școlile care vor să predea disciplinele în diferite limbi, îndemnate să depună dosare la MEC # Moldova1
Instituțiile de învățământ din R. Moldova care doresc să implementeze programe de educație multilingvă – predarea disciplinelor în limbi diferite - sunt îndemnate să depună dosarele la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), până pe 5 decembrie curent.
Echipa națională de tenis masculin a Germaniei a învins reprezentativa Argentinei cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Davis. În partida decisivă, nemții au salvat 3 mingi de meci.
Parchetul European, pregătit să ofere suport autorităților R. Moldova în combaterea corupției și protejarea fondurilor europene # Moldova1
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare.
Reuniune de nivel înalt la Chișinău | „R. Moldova își va exercita Președinția Comitetului de Miniștri al CoE în spiritul unei Europe a păcii” # Moldova1
Rolul Consiliului Europei (CoE) în apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept nu a fost niciodată mai semnificativ ca în acest moment, marcat de provocări fără precedent la adresa ordinii de drept internaționale. Republica Moldova își va exercita Președinția Comitetului de Miniștri al organizației în spiritul unei Europe a păcii. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru de Externe, în deschiderea Reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie.
Peste 100 de copii ai refugiaților ucraineni fac studii în paralel – la Chișinău și în școlile din Ucraina # Moldova1
S-au refugiat la Chișinău și, deși merg la școli din capitală, nu au renunțat nici la studiile din Ucraina. Circa 120 de copii ai refugiaților ucraineni continuă în paralel studiile online cu școlile din Ucraina.
Ciuperci halucinogene și alte droguri de peste 100.000 de lei, descoperite în locuința unui chișinăuian # Moldova1
Ciuperci halucinogene, ulei de cannabis și marijuana au fost descoperite în locuința unui bărbat de 38 de ani din Chișinău, în urma unei percheziții efectuate de polițiștii din sectorul Buiucani, împreună cu procurorii.
Ambasada Ucrainei în R. Moldova îndeamnă cetățenii să păstreze un moment de reculegere pentru milioane de vieți pierdute în Holodomor # Moldova1
Ucraina comemorează, în a patra sâmbătă a lunii noiembrie, victimele Holodomorului, termen care se traduce din ucraineană prin „omor prin înfometare” și care se referă la foametea provocată în Ucraina Sovietică între anii 1932 și 1933. Ambasada Ucrainei la Chișinău încurajează pe toată lumea să aprindă lumânări și să păstreze un moment de reculegere în memoria milioanelor de vieți pierdute.
Cinci tone de bomboane, confiscate la frontieră: conțin substanțe periculoase pentru sănătate # Moldova1
Cinci tone de bomboane, periculoase pentru consum, nu vor mai fi comercializate pe piața din R. Moldova. Lotul de dulciuri a fost oprit la frontieră, după un control efectuat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a depistat dioxid de titan în bomboane, un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova.
Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost rănite în urma atacurilor lansate noaptea trecută de forțele ruse asupra regiunii Zaporojie, informează șeful Administrației Regionale de Stat din Zaporojie, Ivan Fedorov.
„Planul de pace”, elaborat în secret de membrii echipelor lui Vladimir Putin și Donald Trump, fără a invita la negocieri Ucraina sau Uniunea Europeană, nu este considerat realist nici în Ucraina, nici în Occident și nici măcar în Rusia. Documentul, format din 28 de puncte, repetă în mare parte cerințele maximaliste ale Kremlinului și ar însemna, de fapt, o „capitulare” a Ucrainei. Totodată, potrivit unor diplomați, acest „plan de pace” reprezintă „un exemplu clasic de tranzacție imobiliară din New York”.
Șase automobile au fost grav avariate, în urma unui accident violent care s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Șoferul care ar fi provocat incidentul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat spitalizarea.
Angajament deplin pentru Integrarea Europeană | Conferință organizată de Parlamentul de la Chișinău # Moldova1
Angajamentul deplin pentru integrarea europeană va fi reconfirmat pe 25 noiembrie, la o conferință organizată de Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Lugansk din est, comentează AFP.
Corespondență Dan Alexe | După „planul de pace” al lui Trump, noi obstacole juridice în confiscarea fondurilor rusești din UE # Moldova1
Europenii se regăsesc din nou singuri în calitatea de sprijinitori ai efortului de război al Ucrainei, după anunțarea noului „plan de pace” al lui Donald Trump, care ar echivala cu o capitulare de facto a Kievului.
Expert: Planul Trump înseamnă capitularea Kievului și oferă Moscovei noi pârghii în Europa de Est, inclusiv în R. Moldova # Moldova1
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de Statele Unite și Rusia, impune Ucrainei cedări teritoriale și limitări militare și ar genera efecte în lanț, afectând securitatea și stabilitatea întregii regiuni est-europene, inclusiv a Republicii Moldova. Politologul român Cătălin Gabriel Done a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că inițiativa presupune „capitulare politică și militară”, precum și schimbarea actualei puteri de la Kiev.
Duminică este programat clasicul fotbalului moldovenesc: Zimbru Chișinău pregătește minuțios meciul de la Tiraspol în compania Sheriff-ului # Moldova1
Un nou meci tare pentru Zimbru Chișinău în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În capul de afiș al etapei a 20-a, echipa antrenorului belarus Oleg Kubarev va juca pe terenul rivalei sale istorice Sheriff Tiraspol. În această ediție de campionat, Zimbru a câștigat ambele meciuri în fața rivalei istorice: 3:2 în deplasare și 2:0 pe teren propriu. Staff-ul tehnic al „galben-verzilor”, condus de Oleg Kubarev pregătește minuțios partida de la Tiraspol. Tehnicianul din Belarus are aproape întreg lotul de jucători la dispoziție, cu excepția spaniolului Iu Ranera, care este accidentat.
Toamna vieții este o nouă primăvară, spun cu zâmbetul pe buze vârstnicii din satul Costuleni, raionul Ungheni. Pentru mulți dintre ei, această afirmație este confirmată prin implicare activă într-un proiect local ce promovează îmbătrânirea activă, sănătoasă și demnă. Mai mult, seniorii din localitate au un sediu al lor, unde vor putea picta, broda și discuta despre diverse subiecte cu tinerii din sat. Centrul Comunitar de la Costuleni este al doilea inaugurat din cele 15 care urmează să fie deschise în raioanele Telenești, Sângerei și Ungheni.
Munițiile depistate la vama Leușeni-Albița ar proveni din regiunea transnistreană: „Altă ipoteză nu există” # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu armament și muniții depistat, noaptea trecută, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița generează suspiciuni și ar fi o tentativă de manipulare menită să afecteze imaginea Ucrainei și a Republicii Moldova. Expertul în securitate Pavel Horea a calificat incidentul drept „operațiune sub steag fals”, scopul principal al căreia ar fi discreditarea Ucrainei, în plin proces de negocieri sensibile de pace și în contextul scandalurilor de corupție de la Kiev.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit oficial joi, 20 noiembrie, din partea SUA, „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, pe care l-ar fi elaborat în secret Statele Unite și Rusia, fără consultarea Kievului, arată un comunicat al Biroului președintelui ucrainean pe Telegram.
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după ce într-un camion cu numere de Republica Moldova au fost depistate, în noaptea de 20 noiembrie, arme de foc și muniții, la vama Albita. Instituțiile de drept anunță că au fost ridicate mai multe probe, iar investigațiile continuă. Urmărirea penală a fost pornită pentru contrabandă cu arme de foc, mărfuri strategice, dispozitive militare și materiale explozive.
Cel puțin 60 de persoane au fost rănite în urma unui grav accident feroviar care s-a produs în Cehia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, iar cel puțin patru dintre victime sunt în stare extrem de gravă. Cauza accidentului este în curs de investigare, însă presa locală relatează că unul dintre trenuri ar fi ignorat semnalul roșu.
Autoritățile de la Chișinău îl acuză de „cinism” pe ambasadorul Ozerov, care cere dovezi despre dronele rusești detectate în spațiul aerian al R. Moldova # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, dă dovadă de o „abordate cinică” atunci când cere dovezi despre dronele rusești care încalcă spațiul aerian al R. Moldova, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, survolarea ilegală a spațiului aerian moldovenesc este „un fapt”, nu o „presupunere”.
Pokrovsk, orașul ucrainean care dă dovadă de rezistență: Militar: „Cel mai rău este că civilii stau până în ultimul moment” # Moldova1
Jurnaliștii de la Current Time au ajuns pe frontul din Pokrovsk, oraș devenit un simbol al rezistenței ucrainene. În jurul acestui oraș se dau lupte crâncene, dar armata Kievului rezistă. Jurnaliștii își continută drumul după ce sunt informați că cerul este senin, adică atacurile rusești s-au oprit, măcar pentru o perioadă scurtă.
Miniștrii europeni reafirmă sprijinul necondiționat pentru Ucraina și pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Bruxelles, prudent față de planul de pace negociat de echipa lui D. Trump # Moldova1
Uniunea Europeană respinge ideea unei păci „negociate în spatele Ucrainei” și pregătește un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, au transmis luni miniștrii de externe europeni reuniți la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că orice plan de pace viabil „trebuie să fie susținut de Ucraina și de Europa” și a anunțat intensificarea presiunii economice asupra Moscovei.
Două persoane reținute, după ce într-un camion au fost depistate arme de foc și muniții, la trecerea frontierei Albița # Moldova1
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale pornite după ce într-un camion cu numere înmatriculare din R. Moldova au fost depistate arme de foc și muniții la trecerea frontierei Leușeni - Albița. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe mijloace de probă.
Sute de librării din Rusia, închise în ultimii ani din cauza vânzărilor online și a cenzurii # Moldova1
Aproximativ 340 de librării s-au închis în Rusia în ultimii doi ani din cauza comerțului online, dar și din cauza represiunii politice, care a dus la inspecții constante ale unităților și amenzi pentru nerespectarea noilor legi ale cenzurii, a relatat pe 20 noiembrie presa rusă, transmite EFE.
Volodimir Zelenski a primit din partea americană „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit oficial joi, 20 noiembrie, din partea americană „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, pe care l-ar fi elaborat în secret Statele Unite și Rusia, fără consultarea Kievului, a anunțat un comunicat al Biroului președintelui ucrainean pe Telegram.
Pană de curent în Paris: 170.000 de locuințe și unele linii de metrou au rămas fără electricitate # Moldova1
Aproximativ 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără electricitate, iar circulația trenurilor pe unele linii de metrou a fost oprită, după ce s-au produs întreruperi de curent pentru o perioadă scurtă de timp. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 20 noiembrie, notează Sky News.
Tineri din Franța, precum și din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova.
Dialog Național cu primarii: autoritățile promit accelerarea proiectelor locale și eliminarea birocrației # Moldova1
Proiectele locale vor fi accelerate, procesele administrative - simplificate, iar Guvernul va dezvolta un „parteneriat real” cu autoritățile publice locale. Promisiunea a fost făcută, pe 20 noiembrie, de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în fața a circa 200 de primari reuniți la evenimentul de lansare a Dialogului Național privind dezvoltarea regiunilor.
Armele din camionul reținut la vama Albița ar proveni din Ucraina: vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională cere audieri urgente # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, susține că armele ar fi provenit din Ucraina și solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea ședință a acestei structuri.
Nu există fumat nepericulos și orice formă de fumat vine la pachet cu un șir de factori de risc pentru sănătatea pulmonară. Directoarea Institutului de Pneumologie „Kiril Draganiuc” din Chișinău, Doina Rusu, a atenționat, la Radio Moldova, că aproximativ 80% dintre fumători ajung să aibă cancer pulmonar.
Patronatele avertizează: salariul minim de 8.050 de lei ar putea falimenta numeroase întreprinderi # Moldova1
Salariul minim ar trebui să crească anual cu circa 1.000 de lei pentru a ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030 – obiectiv asumat de guvernare. Patronatele susțin majorarea, dar nu în cuantumul solicitat de sindicate, care au propus un salariu minim de 8.050 de lei în sectorul real al economiei, începând cu 1 ianuarie 2026.
Economii de sute de mii de lei anual: panouri fotovoltaice instalate la spitalul din Strășeni, cu sprijinul Italiei și al PNUD Moldova # Moldova1
Spitalul raional Strășeni, care deservește anual peste 7.000 de pacienți internați, plătește aproximativ 1 milion de lei pentru energia electrică. Aceste costuri vor fi reduse semnificativ, datorită panourilor fotovoltaice ce urmează să fie instalate în cadrul unui parteneriat dintre Italia și PNUD Moldova.
Jurnalistă DW, la Moldova 1: „Ucraina riscă o capitulare impusă de Washington și Moscova. Fără Europa nu e posibilă pacea” # Moldova1
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de SUA și Rusia, fără consultarea Kievului, reprezintă o victorie strategică pentru Kremlin, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, jurnalista a declarat că presupusul plan secret de pace al administrației Trump riscă să submineze securitatea europeană, fapt ce a stârnit reacții vehemente în statele din Uniunea Europeană (UE).
Profesorul din Chișinău care donează sânge de peste două decenii. Îi inspiră și pe elevi s-o facă, inclusiv cu note de 10 în catalog # Moldova1
Anton Dorofeev, profesor de Biologie la Liceul „Mihai Marinciuc” din capitală, transformă donarea de sânge într-o adevărată misiune de viață. De aproape trei decenii, el merge la centrele de transfuzie, convins că fiecare donare poate salva o viață și aduce speranță acolo unde pare că nu mai este. Donatorul îi inspiră și pe elevi să se implice, spunându-le că responsabilitatea civică începe cu gesturi mici, dar valoroase.
Aeroportul din Chișinău, pregătit să alimenteze aeronavele cu combustibil Jet A1 în locul companiei Lukoil # Moldova1
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău (AIC) poate alimenta deja aeronavele cu kerosen, în locul companiei Lukoil, supusă sancțiunilor occidentale. Potrivit întreprinderii de stat, combustibilul de tip Jet A1 ce va fi utilizat provine din surse europene.
