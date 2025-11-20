Fotbal feminin. Cupa Moldovei. Rezultatele meciurilor din etapa a 5-a
Provincial, 20 noiembrie 2025 13:20
Au avut loc meciurile din etapa a 5-a din cadrul rundei preliminare ale Cupei Moldovei la fotbal feminin. În sezonul 2025/26, Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu, Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și ȘS-4 Tiraspol luptă pentru trofeul competiției. Programul rundei preliminare îl găsiți aici: Real Succes-ȘS-11 – Agarista-CSF Anenii Noi 2020 0-10 Au marcat: Anastasia Toma (5), Corina […]
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. La fața locului, oamenii legii au găsit, în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul gâtului. În curtea gospodăriei a fost depistat și corpul neînsuflețit […]
13:00
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind cazul depistat (camion cu armament) în punctul de trecere Leușeni–Albița, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a comunicat următoarele: „În cadrul controlului coordonat de la frontiera moldo-română, suspiciunile inițiale au fost semnalate de funcționarul vamal al Republicii Moldova, care a informat colegii din cadrul autorității vamale române. […]
12:40
(VIDEO) Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, iar acum e unul dintre cei mai importanţi contribuabili din țară! # Provincial
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, după o perioadă destul de grea în care a trebuit să reziste în condiţiile vitrege ce se creaseră după destrămarea URSS, inclusiv crizelor economice ce au marcat anii '90 ai secolului trecut. Cu o strategie de dezvoltare clară, cu […]
12:20
CRAT Bălți a găzduit prima ediție a Conferinței Naționale a Lucrătorilor de Tineret – #TAG YW MeetUp # Provincial
În perioada 12–14 noiembrie 2025, Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret (CRAT) Bălți a găzduit prima ediție a Conferinței Naționale a Lucrătorilor de Tineret – #TAG YW MeetUp, un eveniment de anvergură dedicat consolidării rolului și profesionalizării lucrătorilor și specialiștilor de tineret din Republica Moldova. Reuniunea a adunat la Bălți reprezentanți ai rețelei naționale […]
11:50
Polițiștii din Drochia au desfășurat o serie de percheziții autorizate la domiciliile a patru bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 77 de ani, originari din diferite localități ale raionului. În timpul acțiunilor procesual-penale au fost depistate și ridicate 3 arme cu țeavă ghintuită, cu țeavă lisă și una pneumatică de modele neidentificate, diverse tipuri […]
11:40
Ieri, 19 noiembrie 2025, în incinta Consiliului Raional Rîșcani, s-a desfășurat atelierul practic cu genericul „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova", organizat de Asociația Obștească EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei. La eveniment au participat reprezentanți ai primăriilor din raionul […]
11:30
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10”, din oficiu, la BAC la Limba română pe baza certificatului B2 # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au organizat o ședință de consultare cu peste 200 de profesori de limba română din instituțiile alolingve, în cadrul căreia a fost prezentată propunerea de a introduce modificări în Regulamentul privind organizarea examenelor. Modificarea prevede că elevii alolingvi pot primi nota „10" […]
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Pentru […]
11:00
O tânără a murit după un grav accident la Rîșcani: șoferul a fugit de la locul tragediei # Provincial
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, poliția din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. La fața locului, oamenii legii au constatat că un Audi, înmatriculat în alt stat, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil, a lovit parapetul metalic și s-a răsturnat. […]
10:40
Astăzi, Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. La ora 12:00, în întreaga țară va fi păstrat un moment de reculegere în semn de omagiu pentru Ilie Ilașcu, iar cetățenii își pot lua simbolic rămas-bun la Palatul Național, […]
10:30
Apelul IV de granturi din cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)" este în desfășurare, iar fermierii din sectorul zootehnic pot continua depunerea dosarelor de finanțare pentru modernizarea exploatațiilor agricole. Proiectul, finanțat de Banca Mondială, vizează crescătorii de bovine, ovine și caprine orientați spre producția de lapte, carne sau mixtă, având […]
10:30
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat ieri, 19 noiembrie, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice, concluziile Raportului de audit al conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „Energocom" în anii 2021-2023. Natalia Trofim, membră a CCRM, împreună cu echipa de audit, a expus principalele constatări și recomandări […]
10:10
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o casă de locuit din satul Aluniș. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că arderea a afectat o cameră cu suprafața de 16 m², care a fost distrusă în totalitate de flăcări. De asemenea, a fost deteriorat parțial acoperișul construcției […]
10:10
Doi bărbați – arestați în Lopatnic, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Provincial
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Poliția de Frontieră, anunță reținerea a doi învinuiți de facilitarea migrației ilegale a persoanelor din India și Siria spre Uniunea Europeană. Cei doi membri ai grupului infracțional au fost reținuți în flagrant delict, în zona de frontieră, în timp ce încercau să asigure […]
10:10
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă, în Ziua de Doliu Național, pentru cinstirea memoriei lui Ilie Ilașcu, Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău, care va fi condus astăzi pe ultimul drum. Ilie Ilașcu a fost luptător pentru independența Republicii Moldova și fost deținut politic. La 11 octombrie 2007, […]
10:10
Ofițerii INI au destructurat un grup specializat în comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare # Provincial
Ofițerii Direcției Investigații „Nord" a INI au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și ulterior comercializarea, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste frontiera vamală, a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare care nu sunt supuse autorizării de stat și introduse în țară ilegal. În acest sens, a fost inițiat un control în cadrul […]
08:40
Moldova și România colaborează pentru construirea terminalului multimodal de la Ungheni # Provincial
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluţă, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au prezidat, ieri, o ședință de lucru privind pregătirea cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești, ce urmează să fie depusă la Comisia Europeană. La discuții au participat și reprezentanți ai autorităților […]
17:20
(VIDEO) Alexandr Severin: nu plec nicăieri, ci rămân în funcția de primar al orașului Fălești # Provincial
Alexandr Severin a decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcția de primar al orașului Fălești pentru a evita alegerile locale anticipate. Deoarece Partidul Nostru va fi în opoziție la nivel central, menținerea primarului în funcție este în interesul cetățenilor din orașul Fălești. Anterior, […]
17:10
Peste 60 de antreprenoare s-au reunit la Chișinău de Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin # Provincial
Peste 60 de antreprenoare din Republica Moldova s-au reunit la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Antreprenoriatului Feminin, organizat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și partenerii de dezvoltare. Evenimentul a reunit reprezentante ale autorităților publice, parteneri de dezvoltare, mentori, formatori, experți în leadership și finanțe, precum și antreprenoare […]
16:40
70 de elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic au participat, în perioada 17–18 noiembrie curent, la Adunarea Generală a elevilor din învățământul profesional tehnic, unde au fost aleși noi membri în Consiliul Național al Elevilor. Evenimentul a inclus sesiuni despre comunicarea eficientă, participarea în procesele decizionale, leadership și dezbateri constructive. În urma procesului de […]
16:30
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de învățământ desemnate ca […]
16:30
Polițiștii de frontieră au identificat asupra unui cetățean al Republicii Moldova o substanță vegetală de culoare verzuie, presupusă a fi marijuana. Cazul a fost înregistrat în data de 18 noiembrie curent, în punctul de trecere a frontierei „Leușeni". Pentru efectuarea formalităților de intrare în țară, la control s-a prezentat un autocar ce circula pe ruta […]
16:20
Astăzi, 19 noiembrie 2025, la Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți a avut loc vernisarea expoziției „Madona de la Ordășei", un eveniment dedicat uneia dintre cele mai rare și valoroase descoperiri arheologice din regiune. Expoziția este realizată în cadrul proiectului „Digitalizare și inovație pentru promovarea unei descoperiri arheologice rare", implementat cu sprijinul Centrului Arheologic din […]
16:20
(FOTO) Progres pe șantierul „Valul lui Traian”. Alexandru Bujorean: instalarea celor 10 spații de cazare a fost finalizată # Provincial
Primarul municipiului Leova, Alexandru Bujorean, a efectuat, astăzi, o vizită pe șantierul Complexului Turistic „Valul lui Traian", proiect aflat în plină desfășurare și finanțat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul financiar al Primăriei Leova. Potrivit edilului, lucrările se desfășoară conform graficului, iar una dintre etapele importante – instalarea celor 10 spații […]
16:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, va fi declarată zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. „Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și […]
16:00
Dorin Junghietu a participat la forumul dedicat modernizării sistemelor de încălzire centralizată în R. Moldova # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la primul forum dedicat dezvoltării și modernizării sistemelor de încălzire centralizată din Republica Moldova, organizat de Danish Board of District Heating (DBDH) în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Ambasada Danemarcei la Chișinău, Ambasada Danemarcei la București și Asociația Profesională COGEN România. Evenimentul a fost deschis de […]
14:40
În urma întâlnirii oficiale dintre Administrația Locală din Ungheni și reprezentanții mediului de afaceri, a fost luată decizia înființării Centrului CEIDA (din localitate), un
14:20
Primăria mun. Bălți informează populația despre riscul crescut de răspândire a virusului influenței aviare (H5N1), în contextul apariției recente a numeroase focare în țările europene vecine, unde fermele avicole au fost grav afectate. Totodată, au fost înregistrate multiple cazuri ale virusului în rândul păsărilor sălbatice aflate în migrație, ceea ce sporește riscul introducerii acestuia inclusiv […] Post-ul Primăria Bălți avertizează: risc crescut de răspândire a gripei aviare H5N1 apare prima dată în Provincial.
14:00
Cu 35 de ani în urma echipa Codru Chișinău a participat la prima ediție a campionatului Uniunii Sovietice la fotbal feminin, liga superioară. Formația din capitala Moldovei a avut o evoluție onorabilă, ocupând locul 7 din 12 în serie și locul 14 din 24 în clasamentul final. În anul 1990 a avut loc primul campionat oficial al […] Post-ul Acum 35 de ani. Codru Chișinău, la primul campionat al URSS apare prima dată în Provincial.
13:40
Sportivii din Bălți au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Țărilor Balcanice la Lupta SAMBO # Provincial
Primăria municipiului Bălți adresează cele mai sincere felicitări sportivilor Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov” pentru performanțele extraordinare înregistrate la Campionatul Țărilor Balcanice la Lupta SAMBO, desfășurat în orașul Panagyurishte, Bulgaria. Tinerii sambiști au demonstrat forță, disciplină și un înalt nivel de pregătire, contribuind la un rezultat de prestigiu pentru Republica Moldova. Medalii obținute de sportivii […] Post-ul Sportivii din Bălți au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Țărilor Balcanice la Lupta SAMBO apare prima dată în Provincial.
13:40
CNAM: condiții mai bune pentru pacienții Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău # Provincial
Secția nr. 1 de infecții aerogene din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău a fost reparată recent în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Reparația acestei secții a costat peste 3,7 milioane de lei, dintre care 1,9 milioane provin din fondul de dezvoltare […] Post-ul CNAM: condiții mai bune pentru pacienții Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău apare prima dată în Provincial.
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea, prin incinerare, a unui lot de 2 000 kg de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot […] Post-ul Un lot de amidon de cartofi provenit din import, nimicit de ANSA apare prima dată în Provincial.
12:50
Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: Cea mai tare expoziție dedicată casei tale va avea loc la CIE Moldexpo, în perioada 20-23 noiembrie! # Provincial
În perioada 20-23 noiembrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo vor avea loc expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025. Aici vei găsi scule, echipamente și materiale de ultimă generație pentru producția de mobilă, finisaje și proiectare. Mai mult, meșteri, designeri, arhitecți și distribuitori se reunesc într-un spațiu comun, unde inovația se transformă în colaborare. […] Post-ul Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: Cea mai tare expoziție dedicată casei tale va avea loc la CIE Moldexpo, în perioada 20-23 noiembrie! apare prima dată în Provincial.
12:40
În urma temperaturilor scăzute și a lapoviței, serviciile municipale au intervenit prompt pentru deszăpezirea trotuarelor și arterelor principale, pentru a preveni formarea gheții și riscurile pentru pietoni și trafic. La acțiunile de intervenție au participat 191 de lucrători și 27 unități de transport specializat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 19 noiembrie, în intervalul până […] Post-ul Primăria Chișinău intervine pentru deszăpezirea orașului în urma lapoviței și ninsorii apare prima dată în Provincial.
12:30
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 18 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), și realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate, în anii 2023-2025 (I semestru) și proiectul Raportului misiunii de […] Post-ul Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale apare prima dată în Provincial.
12:10
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă: „Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea […] Post-ul MAE va convoca ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:10
CNSM solicită majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026 # Provincial
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare față de nivelul insuficient de motivare a angajaților din sectorul bugetar și cere Guvernului Republicii Moldova întreprinderea unor măsuri urgente pentru asigurarea echității salariale și îmbunătățirea condițiilor de trai ale salariaților. Despre aceasta se menționează în demersurile CNSM, expediate săptămâna curentă Guvernului Republicii Moldova […] Post-ul CNSM solicită majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026 apare prima dată în Provincial.
12:00
UEFA Playmakers. Fetițele din Ungheni își descoperă puterea prin fotbal și povești Disney # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal continuă implementarea și monitorizarea proiectului UEFA Playmakers, o inițiativă inovatoare lansată de UEFA în parteneriat cu Disney, destinată fetelor cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani. Recent, echipa proiectului UEFA Playmakers din Moldova a efectuat o vizită la centrul Playmakers din cadrul ARF Ungheni. Sub îndrumarea Veronicăi Rotari, 37 de fetițe au […] Post-ul UEFA Playmakers. Fetițele din Ungheni își descoperă puterea prin fotbal și povești Disney apare prima dată în Provincial.
11:50
Un avocat, reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni # Provincial
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru […] Post-ul Un avocat, reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni apare prima dată în Provincial.
11:50
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Provincial
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit probatoriului, în perioada 2012–2015, inculpata, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace […] Post-ul Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei apare prima dată în Provincial.
11:10
Ieri, 18 noiembrie 2025 au demarat lucrările de construcție a apeductului magistral de la punctul de racordare din orașul Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci. Despre aceasta a anunțat Consiliul raional Ialoveni, transmite PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, lucrările au început în satul Dănceni, unde se efectuează săpături, montarea căminelor, așternerea patului de nisip, […] Post-ul Au început lucrările la apeductul magistral din Ialoveni spre cinci localități rurale apare prima dată în Provincial.
11:10
SA „Energocom” a făcut unele precizări în contextul informațiilor din spațiul public despre erorile din facturile emise de entitate. Energocom spune că procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor este reglementat și realizat de Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) cum ar fi „Chișinău-Gaz” SRL, „Bălți-Gaz”SRL, „Cahul-Gaz”SRL etc. Conform reglementărilor în […] Post-ul Cum se pot corecta erorile din facturile Energocom: explicațiile furnizorului apare prima dată în Provincial.
10:50
Încă o instituție de învățământ din Republica Moldova a fost renovată și dotată în cadrul programului „Școala EduLIFE. Este vorba despre Liceul Teoretic „Boris Dînga” din orașul Criuleni, care face parte din Rețeaua celor 90 de Școli Model din țară, lansată de către Ministerul Educației și Cercetării. Instituția a beneficiat de lucrări de renovare integrală și […] Post-ul Liceul „Boris Dînga” din Criuleni renovat și dotat în cadrul Programului EduLIFE apare prima dată în Provincial.
10:50
Ministerul Apărării: s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă # Provincial
Cu referire la survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor în noaptea din 19 noiembrie curent, Ministerul Apărării a comunicat că, în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă. Astfel, aparatul de zbor, a traversat spațiul aerian al […] Post-ul Ministerul Apărării: s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă apare prima dată în Provincial.
10:50
Final cu închisoare în dosarul celor 18 000 de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis # Provincial
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței pronunțate la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, (sediul Central), în ceea ce privește individualizarea pedepsei aplicate unui bărbat condamnat pentru două capete de acuzare de trafic de influență (art. 326 alin. (2) lit. c), d) și art. 326 alin. (3) lit. […] Post-ul Final cu închisoare în dosarul celor 18 000 de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis apare prima dată în Provincial.
10:40
(VIDEO) Invitație inedită la expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei! # Provincial
O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei cu scopul de a informa locuitorii capitalei despre expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025, care vor avea loc în perioada 20-23 noiembrie la centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025 oferă vizitatorilor o varietate vastă de mobilier, covoare, accesorii pentru casă, dar […] Post-ul (VIDEO) Invitație inedită la expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei! apare prima dată în Provincial.
10:20
Astăzi, primul autobuz municipal, primit anterior de la orașul înfrățit Reșița și restaurat de angajații ÎM „Direcția de troleibuze” a ieșit pe linie. Despre acest lucru a anunțat Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, pe Facebook, subliniind că ieșirea autobuzelor municipale pe linie va contribui la confortul călătorilor, la o mai bună organizare a transportului public […] Post-ul Alexandr Petkov: la Bălți a ieșit pe linie primul autobuz municipal restaurat apare prima dată în Provincial.
10:20
(VIDEO) LEA Vulcănești – Chișinău: ultimul pilon în lucru, urmează lucrările de testare și punere treptată în funcțiune # Provincial
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele sunt supuse unor inspecții și teste riguroase. Progresul la […] Post-ul (VIDEO) LEA Vulcănești – Chișinău: ultimul pilon în lucru, urmează lucrările de testare și punere treptată în funcțiune apare prima dată în Provincial.
10:10
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale # Provincial
Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, echipele de intervenție din cadrul S.A. „Drumuri” au acționat în raioanele Criuleni, Dubăsari, Călărași, Ialoveni, Anenii Noi și Rîșcani, unde au efectuat lucrări de patrulare și răspândire mecanizată a sării tehnice. Astfel, în procesul tehnologic au fost antrenate 11 utilaje, 7 muncitori, iar pe traseele […] Post-ul Drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale apare prima dată în Provincial.
