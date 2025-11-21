Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate similară Articolului 5 al NATO
Ziua, 21 noiembrie 2025 10:00
Planul de pace propus de președintele Donald Trump pentru Ucraina conține o garanție de securitate fără precedent, modelată după celebrul Articol 5 al NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze orice atac asupra Ucrainei ca pe un atac împotriva întregii „comunități transatlantice”. Detaliile reies dintr-un proiect de acord obținut de Axios. […] Articolul Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate similară Articolului 5 al NATO apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
10:00
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate similară Articolului 5 al NATO # Ziua
Planul de pace propus de președintele Donald Trump pentru Ucraina conține o garanție de securitate fără precedent, modelată după celebrul Articol 5 al NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze orice atac asupra Ucrainei ca pe un atac împotriva întregii „comunități transatlantice”. Detaliile reies dintr-un proiect de acord obținut de Axios. […] Articolul Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate similară Articolului 5 al NATO apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
09:40
Președintele Donald Trump propune un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina – un document care ar obliga Kievul să cedeze teritorii suplimentare în est, să își limiteze armata și să accepte că nu va adera niciodată la NATO, potrivit unui proiect obținut de Axios și verificat de un oficial […] Articolul Planul complet în 28 de puncte propus de Donald Trump pentru pacea dintre Ucraina și Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
09:10
Accident grav la Buiucani. Un tânăr a intrat cu mașina în cinci vehicule parcate pe marginea unei străzi # Ziua
Un grav accident cu semne de întrebare s-a produs, noaptea trecută, pe strada Vasile Lupu din Capitală. Din motive necunoscute, deocamdată, un tânăr de 25 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în alte cinci vehicule parcate. Accidentul a avut loc în jurul orei 01.00, iar mai mulți martori au filmat […] Articolul Accident grav la Buiucani. Un tânăr a intrat cu mașina în cinci vehicule parcate pe marginea unei străzi apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Prețul ouălor a crescut semnificativ în ultima săptămână. Prețul pentru 10 ouă proaspete pornește de la 32 de lei și depășește 50 de lei în unele magazine. Producătorii atribuie această scumpire reducerii sezoniere a producției, creșterii cererii și inflației, care a dus la majorarea cheltuielilor pentru hrană, energie și transport, având astfel un impact direct […] Articolul S-au scumpit ouăle. În unele magazine, prețul depășește 50 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
REFLECȚII | Părintele Savatie Baștovoi: Iubirea de neam este una cu iubirea de familie. Neamul este o familie lărgită # Ziua
E firesc să îi iubim pe cei de o potrivă cu noi, de o limbă cu noi. Iubirea aceasta este una firească, ceva ce ține de instinctul de conservare a speciei, de supraviețuire. Ea se regăsește la toate popoarele, indiferent de credință. Și apostolul Pavel își iubea neamul și era gata să fie anatema doar […] Articolul REFLECȚII | Părintele Savatie Baștovoi: Iubirea de neam este una cu iubirea de familie. Neamul este o familie lărgită apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
21:40
Ambasada SUA la Kiev: „Impulsul este, în sfârșit, de partea păcii”. Mesajul vine imediat după întâlnirea Zelenski–Driscoll # Ziua
Ambasada Statelor Unite la Kiev a transmis vineri un mesaj optimist privind perspectivele negocierilor de pace, la scurt timp după întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll -întâlnire în care liderul ucrainean a confirmat că este gata să lucreze cu administrația Trump la planul american de încheiere a războiului. Într-o […] Articolul Ambasada SUA la Kiev: „Impulsul este, în sfârșit, de partea păcii”. Mesajul vine imediat după întâlnirea Zelenski–Driscoll apare prima dată în ZIUA.md.
21:40
VIDEO | Casa Albă, optimistă privind planul de pace pentru Ucraina: „Discuțiile avansează, avem dialog cu ambele părți” # Ziua
Casa Albă a transmis joi un mesaj de încredere în privința negocierilor pentru un posibil plan de pace în Ucraina, purtătorul de cuvânt Karoline Leavitt subliniind că președintele Donald Trump și echipa sa de securitate națională rămân „hotărâți” să pună capăt războiului. Potrivit acesteia, emisarul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au […] Articolul VIDEO | Casa Albă, optimistă privind planul de pace pentru Ucraina: „Discuțiile avansează, avem dialog cu ambele părți” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:50
Zelenski acceptă să negocieze pe baza planului de pace propus de administrația Trump. A fost convenit „un calendar accelerat pentru semnare” # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis joi secretarului armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să lucreze cu administrația Trump la noul plan de pace pentru Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios. Planul american presupune concesii majore din partea Ucrainei, inclusiv cedarea unor teritorii aflate în prezent sub controlul Kievului, dar Zelenski […] Articolul Zelenski acceptă să negocieze pe baza planului de pace propus de administrația Trump. A fost convenit „un calendar accelerat pentru semnare” apare prima dată în ZIUA.md.
19:30
Poliția neagă că armamentul descoperit în vama Albița ar proveni din Ucraina. Două persoane au fost reținute # Ziua
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul privind contrabanda cu muniții descoperită la intrarea în România prin vama Albița, anunță Poliția. Ancheta este coordonată de un grup mixt format din ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigație, ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, împreună cu procurorii PCCOCS. În acest caz a […] Articolul Poliția neagă că armamentul descoperit în vama Albița ar proveni din Ucraina. Două persoane au fost reținute apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Marco Rubio confirmă existența noului plan de pace pentru Ucraina: „Elaborăm o listă de posibile idei pentru a pune capăt acestui război” # Ziua
Secretarul american Marco Rubio a admis, în mare parte, informațiile din presă privind noul plan de pace al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, afirmând că Washingtonul elaborează propuneri ținând cont atât de pozițiile Rusiei, cât și de cele ale Ucrainei. Într-o declarație publicată pe platforma X, Rubio a declarat că administrația americană lucrează la un […] Articolul Marco Rubio confirmă existența noului plan de pace pentru Ucraina: „Elaborăm o listă de posibile idei pentru a pune capăt acestui război” apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Serviciul Vamal al R. Moldova susține că vameșii moldoveni i-au sesizat pe cei români, după ce un camion cu armament a încercat să treacă granița la Albița # Ziua
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a publicat joi un comunicat oficial în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind camionul depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița, în interiorul căruia autoritățile române au descoperit arme și lansatoare. Potrivit instituției, suspiciunile inițiale au fost identificate de vameșii moldoveni, care au alertat partea română în cadrul controlului […] Articolul Serviciul Vamal al R. Moldova susține că vameșii moldoveni i-au sesizat pe cei români, după ce un camion cu armament a încercat să treacă granița la Albița apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Ministerul Finanțelor și patronatele se opun cererii sindicatelor de majora salariul minim până la 8 050 de lei: Cel mult 6 500 # Ziua
Confederația Națională a Patronatelor consideră că salariul minim lunar ar trebui să fie mult mai mic decât propunerea sindicatelor, care au cerut 8 050 de lei. În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere până la cel mult 6 300 de lei, scrie IPN. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia […] Articolul Ministerul Finanțelor și patronatele se opun cererii sindicatelor de majora salariul minim până la 8 050 de lei: Cel mult 6 500 apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Aeroportul Chișinău a preluat infrastructura de alimentare cu kerosen a aeronavelor. Lukoil mai are două zile să-și epuizeze stocul # Ziua
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că de joi, 20 noiembrie, este pregătit să asigure alimentarea cu kerosen a aeronavelor, dispunând deja de infrastructura și volumul necesar de combustibil. Administrația aerogării susține că noile cantități de kerosen provin din surse europene, iar fostul gestionar „Lukoil” mai are două zile până când va epuiza stocurile existente. „În […] Articolul Aeroportul Chișinău a preluat infrastructura de alimentare cu kerosen a aeronavelor. Lukoil mai are două zile să-și epuizeze stocul apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. Slujba de înmormântare a lui Ilie Ilașcu de la București va fi oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Foști camarazi, rude, simpli cetățeni, […] Articolul VIDEO | Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Șeful Vămii, despre camionul cu armament depistat la vama din România: Este esențial să avem scanare performante # Ziua
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, susține că descoperirea unui camion cu armament în Vama Albița de către autoritățile române subliniază necesitatea dotării fiecărui punct de frontieră cu echipamente de scanare performante. Potrivit lui, controlul a fost solicitat de funcționarul vamal moldovean, având în vedere că scanerul se află pe partea română. „Acest caz ne arată, […] Articolul Șeful Vămii, despre camionul cu armament depistat la vama din România: Este esențial să avem scanare performante apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de trupuri ale militarilor căzuți. 1.000 de corpuri au fost repatriate la Kiev, iar Moscova a primit 30 # Ziua
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de trupuri ale militarilor uciși, unul dintre cele mai ample din ultimele luni. La Kiev au fost repatriate 1.000 de corpuri ale soldaților ucraineni căzuți pe front, potrivit anunțului făcut de Centrul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război al Ucrainei. „În perioada următoare vor fi efectuate […] Articolul Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de trupuri ale militarilor căzuți. 1.000 de corpuri au fost repatriate la Kiev, iar Moscova a primit 30 apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
80 de ani de la începutul Procesului de la Nurnberg. În fața unui tribunal internațional au fost aduși importanți lideri naziști, printre care Göring și Ribbentrop # Ziua
Acum 80 de ani, în 20 noiembrie 1945, la Nürnberg, Germania, începea renumitul proces care îi aducea în fața unui tribunal internațional, creat de SUA, Marea Britanie, URSS și Franța, pe cei mai importanți lideri naziști, capturați după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. La primul proces au ajuns 24 de inculpați, reprezentanți ai elitei […] Articolul 80 de ani de la începutul Procesului de la Nurnberg. În fața unui tribunal internațional au fost aduși importanți lideri naziști, printre care Göring și Ribbentrop apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Inițiativa sindicatelor de majorare a salariului minim cu 45%, discutată la Guvern. Ministerul Muncii a declarat că analizează propunerea # Ziua
Propunerea Confederației Naționale a Sindicatelor de a majora salariul minim până la 8050 de lei, cu 45% mai mult decât actuala cotă, este discutată în această după-amiază la Guvern, acolo unde are loc ședința Comisiei pentru consultări și negocieri colective, unde participă și reprezentanți ai executivului și ai patronatelor. „Confederația a propus ca, începând […] Articolul Inițiativa sindicatelor de majorare a salariului minim cu 45%, discutată la Guvern. Ministerul Muncii a declarat că analizează propunerea apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
VIDEO | Renato Usatîi: Camionul reținut la Vama Albița era încărcat cu sisteme antiaeriene Stinger, care provin, cel mai probabil, din Ucraina # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care este și vicepreședintele Comisiei securitate națională din Parlamentul de la Chișinău, susține că în camionul de la vama Albița s-ar fi aflat sisteme de apărare antiaeriană de model Stinger, de producție americană. Potrivit lui, astfel de armament nu există pe teritoriul Republicii Moldova și că, cel mai mai probabil, […] Articolul VIDEO | Renato Usatîi: Camionul reținut la Vama Albița era încărcat cu sisteme antiaeriene Stinger, care provin, cel mai probabil, din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
România va întâlni Turcia în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, conform tragerii la sorți care a avut loc azi, la Zurich. Confruntarea se va desfășura într-o singură manșă și este programată pe 26 martie 2026, la Istanbul. Dacă va învinge, naţionala României va juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot […] Articolul Naționala României va juca împotriva Turciei la barajul pentru Cupa Mondială de fotbal 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Primul tur al alegerilor în Adunarea Populară de la Comrat ar putea avea loc în 1 martie. Pregătirile au loc pe fundalul unui vid instituțional # Ziua
Primul tur al alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei ar putea fi organizat în 1 martie 2026, urmat de al doilea tur – în 15 martie. Data prealabilă a fost anunțată de vicepreședintele legislativului regional, Gheorghi Leiciu, însă o decizie finală va fi luată în ședința Adunării din 27 noiembrie. „Aceste date vor fi discutate […] Articolul Primul tur al alegerilor în Adunarea Populară de la Comrat ar putea avea loc în 1 martie. Pregătirile au loc pe fundalul unui vid instituțional apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Cancelarul german Friedrich Merz promite să doteze armata ucraineană cu arme cu rază lungă de acțiune # Ziua
Germania va furniza Ucrainei sisteme de armament cu rază lungă de acțiune, însă Berlinul continuă să evite un răspuns clar în privința transferului rachetelor de croazieră Taurus. Declarația a fost făcută de cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul suedez Ulf Kristersson, relatează AFP. Întrebat direct dacă guvernul german […] Articolul Cancelarul german Friedrich Merz promite să doteze armata ucraineană cu arme cu rază lungă de acțiune apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Politico: Presiunea „secretă” a emisarului Steve Witkoff privind un posibil acord de pace provoacă neliniște în rândul aliaților occidentali # Ziua
Eforturile paralele ale emisarului special al administrației Trump, Steve Witkoff, de a negocia cu Rusia un plan de pace pentru Ucraina au stârnit îngrijorare în capitalele europene și la Kiev, relatează POLITICO. Un plan „în 28 de puncte”, elaborat cu contribuție rusească, reprezintă cea mai recentă încercare a Casei Albe de a pune capăt războiului. […] Articolul Politico: Presiunea „secretă” a emisarului Steve Witkoff privind un posibil acord de pace provoacă neliniște în rândul aliaților occidentali apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Oleg Ozerov, după nota de protest: „Nu există nicio dovadă că drona care a zumzăit deasupra R. Moldova este rusească” # Ziua
Ambasadorul Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, a declarat, la ieșirea din sediul Ministerului de Externe, unde i-a fost înaintată o notă oficială de protest după ce spațiul nostru a aerian a fost survolat de o dronă, că „nu există nicio dovadă” că aparatul de zbor fără pilot „ar fi de producție rusească”. „Nu […] Articolul Oleg Ozerov, după nota de protest: „Nu există nicio dovadă că drona care a zumzăit deasupra R. Moldova este rusească” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ion Ceban, de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: Cele mai multe programe sociale din Capitală sunt dedicate minorilor # Ziua
Din cele peste 100 de programe sociale gestionate în municipiul Chișinău, cele mai multe, 25 la număr, sunt dedicate protecției și susținerii copiilor. Despre acest lucru vorbește primarul Capitalei, Ion Ceban, care a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. „Nu există investiție mai importantă decât cea în copii. Un oraș cu […] Articolul Ion Ceban, de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: Cele mai multe programe sociale din Capitală sunt dedicate minorilor apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Marco Rubio confirmă existența noului plan de pace pentru Ucraina: „Elaborăm o listă de posibile idei pentru a pune capăt acestui război” # Ziua
Secretarul american Marco Rubio a admis, în mare parte, informațiile din presă privind noul plan de pace al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, afirmând că Washingtonul elaborează propuneri ținând cont atât de pozițiile Rusiei, cât și de cele ale Ucrainei. Într-o declarație publicată pe platforma X, Rubio a declarat că administrația americană lucrează la un […] Articolul Marco Rubio confirmă existența noului plan de pace pentru Ucraina: „Elaborăm o listă de posibile idei pentru a pune capăt acestui război” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Un bărbat suspectat de dublu omor la Nisporeni, reținut de poliție. Ar fi ucis cu sânge rece o femeie și pe fiica acesteia de doar 19 ani # Ziua
Caz șocant la Nisporeni. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut de poliție, la scurt timp după ce ar fi săvârșit un dublu omor. Bărbatul este suspectat că ar fi omorât o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia, de doar 19 ani. Pentru a ascunde urmele, acesta ar fi încercat […] Articolul Un bărbat suspectat de dublu omor la Nisporeni, reținut de poliție. Ar fi ucis cu sânge rece o femeie și pe fiica acesteia de doar 19 ani apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Serviciul Vamal al R. Moldova susține că vameșii moldoveni i-au sesizat pe cei români, după ce un camion cu armament a încercat să treacă granița la Albița # Ziua
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a publicat joi un comunicat oficial în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind camionul depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița, în interiorul căruia autoritățile române au descoperit arme și lansatoare. Potrivit instituției, suspiciunile inițiale au fost identificate de vameșii moldoveni, care au alertat partea română în cadrul controlului […] Articolul Serviciul Vamal al R. Moldova susține că vameșii moldoveni i-au sesizat pe cei români, după ce un camion cu armament a încercat să treacă granița la Albița apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Serviciul Vamal al R. Moldova susține că vameșii moldoveni i-au sesizat pe cei români, după ce un camion cu armament a încercat să treacă granița moldo-română # Ziua
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a publicat joi un comunicat oficial în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind camionul depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița, în interiorul căruia autoritățile române au descoperit arme și lansatoare. Potrivit instituției, suspiciunile inițiale au fost identificate de vameșii moldoveni, care au alertat partea română în cadrul controlului […] Articolul Serviciul Vamal al R. Moldova susține că vameșii moldoveni i-au sesizat pe cei români, după ce un camion cu armament a încercat să treacă granița moldo-română apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Rable destinate salvării de vieți omenești. Mai bine de jumătate din ambulanțele din R. Moldova sunt extrem de uzate # Ziua
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sunt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămâne satisfăcătoare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății detaliază starea parcului […] Articolul Rable destinate salvării de vieți omenești. Mai bine de jumătate din ambulanțele din R. Moldova sunt extrem de uzate apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Bilanț tragic la Ternopol. 26 de morți, inclusiv trei copii. 22 de persoane sunt încă dispărute # Ziua
Operațiunile de salvare continuă fără oprire la Ternopol, după atacul masiv al Rusiei care a lovit în noaptea de marți spre miercuri blocuri de locuințe și infrastructură civilă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi dimineață un nou bilanț al victimelor, descriind situația drept una extrem de dificilă. Potrivit liderului ucrainean, 26 de persoane au […] Articolul VIDEO | Bilanț tragic la Ternopol. 26 de morți, inclusiv trei copii. 22 de persoane sunt încă dispărute apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE și informat despre protestul ferm al autorităților, după încălcarea spațiului aerian # Ziua
Ministerul de Externe l-a convocat joi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în urma incidentului produs în noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al țării a fost survolat ilegal de o dronă. Diplomatului rus i-a fost transmis protestul ferm al autorităților moldovenești privind această încălcare gravă a suveranității naționale, precum și îngrijorările […] Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE și informat despre protestul ferm al autorităților, după încălcarea spațiului aerian apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
FOTO | La București au început pregătirile pentru Parada de 1 Decembrie. Militarii din R. Moldova se vor alătura antrenamentelor săptămâna viitoare # Ziua
Ministerul Apărării de la București au început antrenamentele pentru Parada de Ziua Națională a României din 1 decembrie. Ca și în anii precedenți, pregătirile pentru defilări au început pe Poligonul Ghencea din București. Un contingent de la Chișinău se va alătura antrenamentelor începând de săptămâna viitoare. Ministerul Apărării Naționale din România precizează că, în perioada antrenamentelor, […] Articolul FOTO | La București au început pregătirile pentru Parada de 1 Decembrie. Militarii din R. Moldova se vor alătura antrenamentelor săptămâna viitoare apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Stare de alertă la granița României cu Republica Moldova. Un camion plin cu armament oprit la Vama Albița # Ziua
Un transport de armament a fost oprit, joi dimineaţă, de autorităţile locale de control în Vama Albiţa. Potrivit primelor informaţii, ar fi vorba despre o încărcătură de muniţie de război. Ansamblul format din camion şi remorcă de tip container ar fi fost condus de un cetăţen din Republica Moldova şi urma să ajungă în Israel, […] Articolul Stare de alertă la granița României cu Republica Moldova. Un camion plin cu armament oprit la Vama Albița apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Slujba de înmormântare a lui Ilie Ilașcu va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud # Ziua
Slujba de înmormântare a lui Ilie Ilașcu de la București va fi oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, potrivit unui anunț pe pagina de Facebook a episcopiei. „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud va săvârși slujba de înmormântare […] Articolul Slujba de înmormântare a lui Ilie Ilașcu va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Un grav accident feroviar a avut loc joi dimineață în Cehia, unde două trenuri s-au ciocnit în apropiere de orașul Ceske Budejovice. Potrivit serviciilor de urgență, 42 de persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă. Accidentul s-a produs în jurul orei 06:20, mobilizând imediat zeci de paramedici și echipe de […] Articolul VIDEO | Accident feroviar grav în Cehia. 42 de răniți după ciocnirea a două trenuri apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Grav accident, soldat cu moartea unei tinere de 23 de ani, la Rîșcani. Alta a ajuns la spital, iar șoferul a dat bir cu fugiții # Ziua
O tânără a murit, iar alta a ajuns cu răni la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un grav accident rutier, produs noaptea trecută în jurul orei 01:00, pe traseul G-17, în proximitatea localității Mihăeleni, din raionul Rîșcani. Potrivit pulsmedia.md, care citează surse din poliție, în accident a fost implicat […] Articolul Grav accident, soldat cu moartea unei tinere de 23 de ani, la Rîșcani. Alta a ajuns la spital, iar șoferul a dat bir cu fugiții apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:40
Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA la București, audiat în Senat: „Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă” # Ziua
Darryl Nirenberg, candidatul președintelui Donald Trump pentru funcția de ambasador al Statelor Unite la București, a declarat marți, în cadrul audierii sale din Comisia pentru relații externe a Senatului SUA, că legătura bilaterală dintre România și SUA „are o importanță strategică fără precedent”, iar relația Washington–București „nu a fost niciodată mai importantă”. În debutul intervenției, […] Articolul Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA la București, audiat în Senat: „Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Un nou incendiu provocat de supraîncălzirea sobei. O casă din raionul Râșcani, parțial distrusă de flăcări # Ziua
O casă din satul Aluniș, raionul Râșcani, a fost parțial distrusă în urma unui incendiu produs noaptea trecută. Flăcările au izbucnit din cauza supraîncălzirii sobei din locuință. Pompierii care au intervenit la fața locului au constatat că focul a afectat o cameră de 16 metri pătrați, care a fost distrusă în totalitate. De asemenea, a […] Articolul Un nou incendiu provocat de supraîncălzirea sobei. O casă din raionul Râșcani, parțial distrusă de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Moartea lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței românești din Basarabia, ar fi trebuit să fie o ocazie de clarificare morală și identitară pentru Republica Moldova. Un moment în care statul să-și asume, în sfârșit, adevărul istoric: că eroismul acestui om nu a fost o luptă „pentru independența Republicii Moldova”, ci o luptă pentru românitatea Basarabiei, […] Articolul ATITUDINI | Mihai Gribincea: Maia Sandu și memoria confiscată a lui Ilie Ilașcu apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Trump aprobă un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina. Kievul nu a fost implicat în elaborare, iar Kremlinul minimalizează importanța inițiativei # Ziua
Președintele american Donald Trump a aprobat în această săptămână un plan de pace în 28 de puncte pentru încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, elaborat în ultimele săptămâni de oficiali de rang înalt ai administrației sale în coordonare cu emisarul rus Kirill Dmitriev și cu contacte ucrainene, relatează NBC News, citând un înalt oficial al […] Articolul Trump aprobă un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina. Kievul nu a fost implicat în elaborare, iar Kremlinul minimalizează importanța inițiativei apare prima dată în ZIUA.md.
19 noiembrie 2025
18:30
Ministrul de externe de la Varșovia îl acuză pe președintele Poloniei că pregătește terenul pentru ieșirea țării din UE # Ziua
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, l-a acuzat pe președintele Karol Nawrocki că pregătește „terenul psihologic și politic” pentru un posibil Polexit. În discursul său susținut miercuri în parlamentul de la Varșovia, Sikorski a subliniat importanța apartenenței Poloniei la Uniunea Europeană. El a recunoscut că „în mod natural, UE, ca orice construcție umană, nu este […] Articolul Ministrul de externe de la Varșovia îl acuză pe președintele Poloniei că pregătește terenul pentru ieșirea țării din UE apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Curtea de Conturi a constatat pierderi de 315,5 milioane de lei în 2023 la societatea pe acțiuni Energocom din cauza stabilirii prețurilor nereglementate la gaze naturale sub costurile reale. Auditul Curții de Conturi, examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice, a evaluat gestionarea patrimoniului și resurselor financiare ale întreprinderii în perioada 2021-2023, inclusiv […] Articolul Pierderi de milioane de lei la Energocom în 2023. Curtea de Conturi semnalează nereguli apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Moscova anunță reducerea prezenței diplomatice a Poloniei în Rusia, ca răspuns la închiderea consulatului rus din Gdansk # Ziua
Rusia va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei pe teritoriul său, ca măsură de răspuns la decizia Varșoviei de a închide ultimul consulat rus funcțional din Polonia, situat la Gdansk. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citat de publicația Kommersant. „Ca măsură de răspuns în […] Articolul Moscova anunță reducerea prezenței diplomatice a Poloniei în Rusia, ca răspuns la închiderea consulatului rus din Gdansk apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Compania avia „Wizz Air” a fost amendată cu jumătate de milion de euro de către Autoritatea Antitrust din Italia, după ce instituția a constatat că operatorul low-cost a promovat în mod înșelător unul dintre abonamentele sale anuale. Abonamentul, pus în vânzare la prețul de 599 de euro, respectiv 499 de euro în perioada promoțională, promitea […] Articolul Wizz Air, amendată în Italia cu jumătate de milion de euro pentru publicitate înșelătoare apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
143 de ani de la nașterea lui Aurel Vlaicu, inventator și primul pilot al Armatei Române, declarat erou al națiunii # Ziua
Acum 143 de ani se năștea pionierul aviației românești Aurel Vlaicu, renumitul inventator și primul pilot care a zburat cu un avion conceput în România. A fost primul pilot al Armatei Române, care în vara anului 1910, la doar 27 de ani, a efectuat primul zbor cu propriul avion realizat în România, zbor care a […] Articolul 143 de ani de la nașterea lui Aurel Vlaicu, inventator și primul pilot al Armatei Române, declarat erou al națiunii apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă # Ziua
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru infracțiunea de violență […] Articolul Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
FOTO | Zece studenți de la Universitatea din Bălți vor beneficia de burse din partea Asociației „Filantropia Ortodoxă” din Huși, România # Ziua
Zece studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți vor beneficia de burse oferite de Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, România. Aceștia vor primi lunar de 50 de euro pe parcursul întregului an universitar. Certificatele au fost înmânate de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți al Mitropoliei Basarabiei, care le-a transmis tinerilo și câte o […] Articolul FOTO | Zece studenți de la Universitatea din Bălți vor beneficia de burse din partea Asociației „Filantropia Ortodoxă” din Huși, România apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Arestul lui Vlad Plahotniuc, prelungit din nou. Politicianul va sta încă 30 de zile în penitenciar # Ziua
Judecătoria Chișinău a prelungit din nou mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Aceasta este a doua prelungire făcută la solicitarea procurorilor după extrădarea politicianului, în 25 septembrie. Fostul lider al Partidului Democrat va sta încă 30 de zile în penitenciar în urma deciziei de miercuri a instanței. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, și-a motivat […] Articolul Arestul lui Vlad Plahotniuc, prelungit din nou. Politicianul va sta încă 30 de zile în penitenciar apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Politico: Acordul de pace pentru Ucraina ar putea fi finalizat „până la sfârșitul săptămânii”. Casa Albă vorbește despre un „progres major” # Ziua
Un acord-cadru pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi agreat de toate părțile implicate până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar până la finalul acestei săptămâni, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albă pentru Politico. Administrația Trump ar fi „la un pas de un progres semnificativ”, scrie publicația. Informațiile apar după […] Articolul Politico: Acordul de pace pentru Ucraina ar putea fi finalizat „până la sfârșitul săptămânii”. Casa Albă vorbește despre un „progres major” apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.