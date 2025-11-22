Accident violent la Vatra. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar - FOTO
ProTV.md, 22 noiembrie 2025 12:10
Accident violent la Vatra. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
12:10
Accident violent la Vatra. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar - FOTO # ProTV.md
Accident violent la Vatra. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar - FOTO
12:00
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița. Ce declarații au făcut pentru presă - VIDEO # ProTV.md
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița. Ce declarații au făcut pentru presă - VIDEO
Acum o oră
11:50
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO # ProTV.md
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO
11:30
Primele imagini cu cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO # ProTV.md
Primele imagini cu cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO
Acum 2 ore
10:50
Banii adunați la ceremonia de rămas-bun cu Ilie Ilașcu au fost donați unei biserici din Chișinău # ProTV.md
Banii adunați la ceremonia de rămas-bun cu Ilie Ilașcu au fost donați unei biserici din Chișinău
10:50
Ucraina intensifică consultările europene după prezentarea controversatului „Plan Trump” pentru încetarea războiului cu Rusia # ProTV.md
Ucraina intensifică consultările europene după prezentarea controversatului „Plan Trump” pentru încetarea războiului cu Rusia
10:30
Facilități fiscale abuzive, încadrări eronate și nerespectarea destinației finale a mărfurilor: Controale vamale extinse scot la iveală obligații suplimentare de aproape 3 milioane de lei # ProTV.md
Facilități fiscale abuzive, încadrări eronate și nerespectarea destinației finale a mărfurilor: Controale vamale extinse scot la iveală obligații suplimentare de aproape 3 milioane de lei
Acum 4 ore
10:20
Transport ilicit de masă lemnoasă dejucat la Glodeni: Un tractor încărcat cu 10 m³ de lemn, oprit de polițiștii de frontieră în cadrul unei misiuni de supraveghere - FOTO # ProTV.md
Transport ilicit de masă lemnoasă dejucat la Glodeni: Un tractor încărcat cu 10 m³ de lemn, oprit de polițiștii de frontieră în cadrul unei misiuni de supraveghere - FOTO
10:00
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru persoanele implicate în dosarul camionului cu muniții de la Albița # ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru persoanele implicate în dosarul camionului cu muniții de la Albița
09:30
Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA - VIDEO # ProTV.md
Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA - VIDEO
09:20
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16 # ProTV.md
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16
08:50
Cum comentează Uniunea Europeană noul plan de pace: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane” # ProTV.md
Cum comentează Uniunea Europeană noul plan de pace: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane”
08:30
Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei # ProTV.md
Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei
Acum 6 ore
08:20
Un autoportret a devenit cel mai scump tablou pictat vreodată de o femeie. Valoarea acestuia # ProTV.md
Un autoportret a devenit cel mai scump tablou pictat vreodată de o femeie. Valoarea acestuia
08:10
Republica Moldova și Regatul Unit își întăresc relațiile bilaterale: exporturi, investiții și facilități pentru cetățeni # ProTV.md
Republica Moldova și Regatul Unit își întăresc relațiile bilaterale: exporturi, investiții și facilități pentru cetățeni
08:10
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Glodeni: Două fetițe au văzut lumina zilei în ambulanță # ProTV.md
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Glodeni: Două fetițe au văzut lumina zilei în ambulanță
08:00
Ploi în nordul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi în nordul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:00
Baschetbalistul Tyrese Maxey a făcut spectacol noaptea trecută în NBA, când și-a bătut recordul personal de randament - VIDEO # ProTV.md
Baschetbalistul Tyrese Maxey a făcut spectacol noaptea trecută în NBA, când și-a bătut recordul personal de randament - VIDEO
23:00
Echipa feminină a Barcelonei s-a împiedicat pentru prima dată în acest sezon al Ligii Campionilor - VIDEO # ProTV.md
Echipa feminină a Barcelonei s-a împiedicat pentru prima dată în acest sezon al Ligii Campionilor - VIDEO
22:50
F1 în orașul luminilor: Leclerc câștigă primul antrenament, iar Norris domină al doilea, în timp ce Hamilton atrage privirile cu cască inovatoare - VIDEO # ProTV.md
F1 în orașul luminilor: Leclerc câștigă primul antrenament, iar Norris domină al doilea, în timp ce Hamilton atrage privirile cu cască inovatoare - VIDEO
22:50
Jucătorul naționalei Turciei și clubului Fenerbahce, Kerem Akturkoglu, a fost trimis în judecată de compania producătoare a renumitei serii de filme, pentru încălcarea drepturilor de autor - VIDEO # ProTV.md
Jucătorul naționalei Turciei și clubului Fenerbahce, Kerem Akturkoglu, a fost trimis în judecată de compania producătoare a renumitei serii de filme, pentru încălcarea drepturilor de autor - VIDEO
22:50
Naționala Moldovei de fotbal de până la 15 ani a înregistrat o victorie la turneul de dezvoltare, găzduit de țara noastră - VIDEO # ProTV.md
Naționala Moldovei de fotbal de până la 15 ani a înregistrat o victorie la turneul de dezvoltare, găzduit de țara noastră - VIDEO
22:30
Plan de pace fără Ucraina și Europa: Cum documentul în 28 de puncte seamănă mai mult cu o capitulare mascată decât cu o negociere echitabilă - VIDEO # ProTV.md
Plan de pace fără Ucraina și Europa: Cum documentul în 28 de puncte seamănă mai mult cu o capitulare mascată decât cu o negociere echitabilă - VIDEO
22:30
Scandal diplomatic fără precedent între Varșovia și Moscova: Ambasadorul Poloniei atacat pe stradă în contextul deteriorării relațiilor bilaterale - VIDEO # ProTV.md
Scandal diplomatic fără precedent între Varșovia și Moscova: Ambasadorul Poloniei atacat pe stradă în contextul deteriorării relațiilor bilaterale - VIDEO
22:20
O stemă, un tricolor și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO # ProTV.md
O stemă, un tricolor și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO
22:20
Donald Trump stabilește Ziua Recunoștinței ca termen limită pentru ca Ucraina să accepte planul de pace în 28 de puncte propus de SUA # ProTV.md
Donald Trump stabilește Ziua Recunoștinței ca termen limită pentru ca Ucraina să accepte planul de pace în 28 de puncte propus de SUA
22:10
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare # ProTV.md
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare
22:00
Putin confirmă că a primit planul de pace propus de Trump: „A fost modernizat după Alaska”. „Ucraina și aliații săi europeni încă se amăgesc” # ProTV.md
Putin confirmă că a primit planul de pace propus de Trump: „A fost modernizat după Alaska”. „Ucraina și aliații săi europeni încă se amăgesc”
21:50
O posibilă schimbare în organizarea examenelor de clasa a IX-a: Elevii ar putea susține testele în centre raionale, asemănător bacalaureatului - VIDEO # ProTV.md
O posibilă schimbare în organizarea examenelor de clasa a IX-a: Elevii ar putea susține testele în centre raionale, asemănător bacalaureatului - VIDEO
21:40
Podium, eleganță și simbolism: Miss Mexic câștigă Miss Universe 2025, iar Maria Ignat din Moldova cucerește publicul cu un costum național impresionant - VIDEO # ProTV.md
Podium, eleganță și simbolism: Miss Mexic câștigă Miss Universe 2025, iar Maria Ignat din Moldova cucerește publicul cu un costum național impresionant - VIDEO
21:40
Misterul camionului cu muniții depistat de vameșii români la Albița: De unde provine armamentul și cum a circulat fără ca autoritățile să intervină, explică Anatol Șalaru - VIDEO # ProTV.md
Misterul camionului cu muniții depistat de vameșii români la Albița: De unde provine armamentul și cum a circulat fără ca autoritățile să intervină, explică Anatol Șalaru - VIDEO
21:10
Presiune uriașă asupra Kievului: Zelenski cere sprijinul Europei după ce SUA și Rusia schițează un acord care ar impune reduceri militare și cedări teritoriale - VIDEO # ProTV.md
Presiune uriașă asupra Kievului: Zelenski cere sprijinul Europei după ce SUA și Rusia schițează un acord care ar impune reduceri militare și cedări teritoriale - VIDEO
21:10
Parisul îi aduce un omagiu prințesei inimilor: Muzeul Grevin a dezvelit statuia de ceară a prințesei Diana, realizată în stilul său iconic - VIDEO # ProTV.md
Parisul îi aduce un omagiu prințesei inimilor: Muzeul Grevin a dezvelit statuia de ceară a prințesei Diana, realizată în stilul său iconic - VIDEO
21:00
Noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lansează peste 100 de drone, iar atacurile din Zaporojie, Odesa și Ternopol lasă în urmă zeci de morți și răniți - VIDEO # ProTV.md
Noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lansează peste 100 de drone, iar atacurile din Zaporojie, Odesa și Ternopol lasă în urmă zeci de morți și răniți - VIDEO
20:50
De la soare de primăvară la lapoviță de iarnă: Noiembrie aduce un salt spectaculos de temperatură, cauzat de întâlnirea unui front tropical cu unul arctic - VIDEO # ProTV.md
De la soare de primăvară la lapoviță de iarnă: Noiembrie aduce un salt spectaculos de temperatură, cauzat de întâlnirea unui front tropical cu unul arctic - VIDEO
20:20
De la condamnarea la moarte la statutul de erou național: Povestea impresionantă a lui Ilie Ilașcu, reconstruită din scrisorile sale, obiectele din detenție și declarațiile celor care l-au cunoscut - VIDEO # ProTV.md
De la condamnarea la moarte la statutul de erou național: Povestea impresionantă a lui Ilie Ilașcu, reconstruită din scrisorile sale, obiectele din detenție și declarațiile celor care l-au cunoscut - VIDEO
20:20
Peste 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, în premieră, la o testare a competențelor digitale - VIDEO # ProTV.md
Peste 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, în premieră, la o testare a competențelor digitale - VIDEO
20:10
Zelenski avertizează că Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile decizii din istoria sa: „Fie pierdem demnitatea, fie riscul de a pierde un partener-cheie” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski avertizează că Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile decizii din istoria sa: „Fie pierdem demnitatea, fie riscul de a pierde un partener-cheie” - VIDEO
20:00
Mama adolescentului decedat, după ce ar fi fost lovit de mașina fostului primar de Boldurești, acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine” – VIDEO # ProTV.md
Mama adolescentului decedat, după ce ar fi fost lovit de mașina fostului primar de Boldurești, acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine” – VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.11.2025
19:50
Mama adolescentului decedat acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine”. Ce spune avocatul lui Nicanor Ciochină - VIDEO # ProTV.md
Mama adolescentului decedat acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine”. Ce spune avocatul lui Nicanor Ciochină - VIDEO
18:40
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca # ProTV.md
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca
18:00
Un bărbat din Chișinău, cercetat penal pentru organizarea unui spațiu de consum de droguri în sectorul Botanica - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din Chișinău, cercetat penal pentru organizarea unui spațiu de consum de droguri în sectorul Botanica - VIDEO
17:40
Zelenski respinge planul de pace Trump-Putin și anunță alternative proprii: „Nu am trădat Ucraina pe 24 februarie, nu o vom trăda nici acum” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski respinge planul de pace Trump-Putin și anunță alternative proprii: „Nu am trădat Ucraina pe 24 februarie, nu o vom trăda nici acum” - VIDEO
17:30
Cazul camionului cu arme la Leușeni-Albița, folosit într-o operațiune de dezinformare internațională # ProTV.md
Cazul camionului cu arme la Leușeni-Albița, folosit într-o operațiune de dezinformare internațională
17:10
Președintele Ucrainei respinge planul ruso‑american de încetare a războiului și anunță alternative proprii - VIDEO # ProTV.md
Președintele Ucrainei respinge planul ruso‑american de încetare a războiului și anunță alternative proprii - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025
16:30
Ub bărbat din Comrat, documentat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și refuz de prelevare a probelor biologice - FOTO # ProTV.md
Ub bărbat din Comrat, documentat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și refuz de prelevare a probelor biologice - FOTO
16:30
ANRE aprobă noi produse de capacitate pentru transportul gazelor naturale pe coridorul transbalcanic, sporind securitatea energetică regională - FOTO # ProTV.md
ANRE aprobă noi produse de capacitate pentru transportul gazelor naturale pe coridorul transbalcanic, sporind securitatea energetică regională - FOTO
16:20
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.