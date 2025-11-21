Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca
ProTV.md, 21 noiembrie 2025 18:40
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
18:40
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca # ProTV.md
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca
Acum 2 ore
18:00
Un bărbat din Chișinău, cercetat penal pentru organizarea unui spațiu de consum de droguri în sectorul Botanica - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din Chișinău, cercetat penal pentru organizarea unui spațiu de consum de droguri în sectorul Botanica - VIDEO
17:40
Zelenski respinge planul de pace Trump-Putin și anunță alternative proprii: „Nu am trădat Ucraina pe 24 februarie, nu o vom trăda nici acum” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski respinge planul de pace Trump-Putin și anunță alternative proprii: „Nu am trădat Ucraina pe 24 februarie, nu o vom trăda nici acum” - VIDEO
17:30
Cazul camionului cu arme la Leușeni-Albița, folosit într-o operațiune de dezinformare internațională # ProTV.md
Cazul camionului cu arme la Leușeni-Albița, folosit într-o operațiune de dezinformare internațională
Acum 4 ore
17:10
Președintele Ucrainei respinge planul ruso‑american de încetare a războiului și anunță alternative proprii - VIDEO # ProTV.md
Președintele Ucrainei respinge planul ruso‑american de încetare a războiului și anunță alternative proprii - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025
16:30
Ub bărbat din Comrat, documentat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și refuz de prelevare a probelor biologice - FOTO # ProTV.md
Ub bărbat din Comrat, documentat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și refuz de prelevare a probelor biologice - FOTO
16:30
ANRE aprobă noi produse de capacitate pentru transportul gazelor naturale pe coridorul transbalcanic, sporind securitatea energetică regională - FOTO # ProTV.md
ANRE aprobă noi produse de capacitate pentru transportul gazelor naturale pe coridorul transbalcanic, sporind securitatea energetică regională - FOTO
16:20
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS
16:20
Trafic rutier restricționat pe strada Pantelimon Halippa în weekend: măsuri speciale pentru desfășurarea evenimentului „Kultura Night” # ProTV.md
Trafic rutier restricționat pe strada Pantelimon Halippa în weekend: măsuri speciale pentru desfășurarea evenimentului „Kultura Night”
16:10
Procesul fostului primar de Boldurești continuă cu nereguli: după ce inculpatul a lipsit la ședința trecută, doi avocați ai apărării au fost acum amendați pentru absență nemotivată – FOTO # ProTV.md
Procesul fostului primar de Boldurești continuă cu nereguli: după ce inculpatul a lipsit la ședința trecută, doi avocați ai apărării au fost acum amendați pentru absență nemotivată – FOTO
16:00
Căile de acces în Hotelul Național, închise complet: autoritățile au securizat clădirea pentru a preveni accidentele - FOTO # ProTV.md
Căile de acces în Hotelul Național, închise complet: autoritățile au securizat clădirea pentru a preveni accidentele - FOTO
15:50
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși # ProTV.md
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
15:30
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița # ProTV.md
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița
15:30
Ministerul Muncii susține majorarea salariului minim, dar consideră că nivelul de 8.050 de lei este prea ridicat pentru economia actuală # ProTV.md
Ministerul Muncii susține majorarea salariului minim, dar consideră că nivelul de 8.050 de lei este prea ridicat pentru economia actuală
Acum 6 ore
15:10
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane vizate în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița # ProTV.md
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane vizate în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița
14:40
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin # ProTV.md
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin
14:40
Nicuşor Dan: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, ci este o investiţie în securitate # ProTV.md
Nicuşor Dan: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, ci este o investiţie în securitate
14:30
Accident tragic la Comrat. Un șofer și-a pierdut viața, după ce automobilul pe care îl conducea s-a răsturnat și s-a izbit într-un gard # ProTV.md
Accident tragic la Comrat. Un șofer și-a pierdut viața, după ce automobilul pe care îl conducea s-a răsturnat și s-a izbit într-un gard
14:30
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit - VIDEO
14:20
Doi viceprimari noi, propuși la Primărie. Despre cine este vorba
14:10
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii # ProTV.md
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii
14:00
Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze # ProTV.md
Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze
13:50
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat # ProTV.md
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat
13:30
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin # ProTV.md
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin
13:30
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
13:30
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski # ProTV.md
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski
13:30
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
13:20
Cele mai populare telefoane 5G în Moldova
13:20
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - FOTO/VIDEO # ProTV.md
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - FOTO/VIDEO
13:20
Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat” # ProTV.md
Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat”
Acum 8 ore
13:10
Simulare a unei deflagrații la sediul Premier Energy din capitală. A fost implicată poliția, serviciul 112, dar și mai multe persoane - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Simulare a unei deflagrații la sediul Premier Energy din capitală. A fost implicată poliția, serviciul 112, dar și mai multe persoane - FOTO/VIDEO
13:10
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO # ProTV.md
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO
13:10
Țigări ascunse sub capotă, găsite la vama Sculeni. Unde urmau să ajungă aproape 500 de pachete de țigarete - FOTO # ProTV.md
Țigări ascunse sub capotă, găsite la vama Sculeni. Unde urmau să ajungă aproape 500 de pachete de țigarete - FOTO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025
13:00
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară” # ProTV.md
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”
13:00
18 rachete antitanc și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit într-un camion la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO # ProTV.md
18 rachete antitanc și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit într-un camion la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO
12:40
Cele mai populare telegoane 5G în Moldova
12:40
Dioxid de titan, găsit în bomboanele care urmau să ajungă pe rafturile magazinelor din țară. 5 mii de kilograme vor fi nimicite - FOTO # ProTV.md
Dioxid de titan, găsit în bomboanele care urmau să ajungă pe rafturile magazinelor din țară. 5 mii de kilograme vor fi nimicite - FOTO
12:30
Locuință unui bărbat din capitală - transformată într-un „depozit” de droguri. Ce mai exact au găsit polițiștii - VIDEO # ProTV.md
Locuință unui bărbat din capitală - transformată într-un „depozit” de droguri. Ce mai exact au găsit polițiștii - VIDEO
12:30
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul - FOTO # ProTV.md
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul - FOTO
12:30
Ce se va întâmpla cu industria europeană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu” # ProTV.md
Ce se va întâmpla cu industria europeană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu”
12:20
Cazul camionului cu armament de la Leușeni-Albița: Carp anunță că sunt reținute trei persoane, inclusiv șoferul moldovean. Ce alte detalii oferă # ProTV.md
Cazul camionului cu armament de la Leușeni-Albița: Carp anunță că sunt reținute trei persoane, inclusiv șoferul moldovean. Ce alte detalii oferă
12:20
Un bărbat din capitală ar putea sta ani grei la pușcărie, după ce în locuința lui au fost găsite droguri - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din capitală ar putea sta ani grei la pușcărie, după ce în locuința lui au fost găsite droguri - VIDEO
12:00
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump. „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă” # ProTV.md
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump. „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă”
12:00
Atac rusesc în timpul nopții asupra Zaporojie: Cinci oameni au murit. Bilanț după bombardamentul de la Ternopil: 28 de morți - FOTO # ProTV.md
Atac rusesc în timpul nopții asupra Zaporojie: Cinci oameni au murit. Bilanț după bombardamentul de la Ternopil: 28 de morți - FOTO
12:00
Medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate - rise.md # ProTV.md
Medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate - rise.md
11:50
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil # ProTV.md
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
11:50
Ce conține, integral, planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului: Ucraina cedează teritorii, își reduce armata, primește în schimb garanții de securitate # ProTV.md
Ce conține, integral, planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului: Ucraina cedează teritorii, își reduce armata, primește în schimb garanții de securitate
11:50
E oficial. Moldovenii care au muncit legal în Canada vor primi pensii
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.